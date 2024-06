Peklo Leyenovou nemine, doufá kandidátka Rédová. S Konečnou jde za změnou

reklama

Vrcholí kampaň před eurovolbami; jak se voliči dívají na vaši kandidátku STAČILO!?



Naši voliči jsou ti, kteří volali po spojování vlasteneckých sil, a Kateřina byla jediná, která tomu dala čas i snahu. Ti, kteří naopak naši kandidátku kritizují, si málo uvědomují, že náš nepřítel sedí ve Strakovce a je zapotřebí bojovat proti němu, ne proti sobě navzájem. Naši voliči prostě chtějí změnu, nikoliv výměnu, a oceňují naši dlouholetou práci. Jejich podporu vnímám velmi intenzivně a jsem za ni vděčná.



Od odpůrců jsem zaznamenal výroky jako „to jsou ti komunisti“. Jak to tedy máte s KSČM, které vaše lídryně Kateřina Konečná předsedá?

Řekněme si na rovinu, že spousta lidí nezná fakta, jako třeba, že ti „zlí komunisti“ dávno ze strany odešli a najdeme je ve všech stranách. Znárodňovací program dnes razí především Piráti a celá pětikolka je přímo posedlá snahou vše zregulovat, omezit, zakázat a vychovávat. Slovo „komunismus“ je jen strašák, který nemá nic společného ani s námi ani s Kateřinou, která je navíc o pár let mladší než já.

Soudit někoho na základě starých chyb jejich otců, je hloupost... kterou mimochodem nejvíc razí ti, kteří třicet let mluvili o nepřípustnosti kolektivní viny sudetských Němců. Odmítám kolektivní vinu a nejen ve straně, ale i ve sportu, v umění apod.

Kandiduji jako nezávislá kandidátka v koalici, kde je lídrem Kateřina, která je úspěšnou političkou, je drobná, ale má silný hlas, velké srdce a smysl pro humor. Jsem dcerou armádního důstojníka, který byl členem KSČ, stejně tak moje maminka. Oba rodiče byli rozdílní. Naše uskupení je především o lidech, ne o stranách.



Stran a kandidátek kritizujících vládu se sešlo v letošních eurovolbách docela dost. Není to škoda, že se hlasy zklamaných voličů takto tříští?



Upřímně, je to velká škoda, ale přestože mnozí volali po spojování, byly to jen výkřiky do tmy a skrytý alibismus. Ve skutečnosti se spojovat nechtěli, neboť zde vítězilo ego a sponzoři. Ti, co se spojit chtěli, ti se spojili. Ti, co vsadili na černého Petra, ti si ho na konci bohužel vytáhnou. Pokud chcete porazit nepřítele, musíte udělat ústupky, spojit se a vyrazit do boje společně. Kdo není schopen ustoupit v zájmu společné věci, ten nezvítězí.



Ať v tom tedy uděláme jasno: Jak byste popsala program, se kterým vaše kandidátka STAČILO! jde do voleb?



Náš program je lidský, zastupuje všechny důležité aspekty života našich občanů. Brání jejich práva, suverenitu, národní měnu. Přináší řešení problémů, neslibuje nic, co nelze splnit. Prioritním a také prvním bodem je mír. Na tom stojí vše. Pokud chceme napravovat paskvily, které odsouhlasili současní europoslanci, pokud chceme zastavit destrukci naší země, potřebujeme k tomu podmínky, klid a možnost jednání. Bez míru to nepůjde.

Kde selhává diplomacie, nastupuje válka. V současné době jsme součástí mediální války, ale k té vojenské nemáme daleko. Naše krvelačná vláda o tom sní denně. Zažila jsem bombové útoky v Londýně v roce 2005 a vím, jaké to je, slepovat lidi. Jak moc to změní člověka a jaké trauma to zanechává pozůstalým. Je to trauma, které si nesete po zbytek života. A proto jsem ráda, že mír máme jako bod číslo jedna.

EU by se měla věnovat tomu, k čemu byla primárně stvořena, a vrátit se ke čtyřem základním svobodám. Náš stát měl mnohem lépe organizované zdravotnictví než celá EU, a kdyby se do toho necpali političtí neumětelové, mohlo to tak i zůstat. Nedostatek léků, pharma korupce, jakož i podvody s vakcínami, to vše je výsledek fungování EU a její nekompetentnosti. Nelze si hrát na mistra, když nerozumím řemeslu, a takových chytráků je tam požehnaně.



Pandemie také vnesla do zdravotnictví klasický unijní slogan, že „spolu získáme více“, což je dokazováno nákupem vakcín. Ale nyní se ukazuje, že celá kauza možná byla gigantickou korupcí mezi společností Pfizer a předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou. Jak se na tuto kauzu a celkově na unijní „nákupy“ za pandemie díváte?



Pandemie byla jedním velkým podvodem, která si vyžádala velké oběti. Nejen v lidském sektoru, ale v průmyslu, ve školství. Rozdělila společnost na dva různé tábory. Došlo zde k útoku na lidská práva, která byla vědomě porušována. Tunelování peněz daňových poplatníků, zneužívání pravomoci bylo denním chlebem. To, že společnost Pfizer přišla s podvodnou smlouvou, je jedna věc, ale nechápu, jak ji mohli podepsat zástupci naší země.

Ze smlouvy je zcela zřetelně jasné, že výrobce vakcíny se vzdává zodpovědnosti u vedlejších účinků, a že jich je. Nelze se s nimi soudit, a navíc si výrobce klade podmínky, které jsou proti zdravému rozumu. Pokud nemůžeme žalovat tenhle korporát, měli bychom žalovat ty, jejichž podpis je na smlouvách, které jsou začerněné. Kateřina Konečná hlasovala pro odtajnění smlouvy, zatímco poslanci typu „podržtaška Zdechovský“ hlasovali proti. Doufám, že peklo Leyenovou nemine.



V závěrečné předvolební debatě na veřejnoprávní ČT mají vystupovat pouze sněmovní strany, takže vaše kandidátní listina nebude mít zastoupení, i když ji všechny agentury odhadují přes 5 procent. Je to podle vás férový přístup?



Férové to není, ale ČT již dávno ztratila punc objektivity a poctivosti, takže by mě u nich naopak překvapilo, kdyby nás do debaty také přizvali. Naše „šéfka“ Kateřina Konečná ale ve všech ostatních debatách excelovala, takže nám jednání České televize nijak neuškodí. Ale nezapomeneme. Nikdy.



Jaký máte jinak dojem z toho, jak média prezentují vaši kandidátku?



Většinou docela pozitivně. Najdou se výjimky, které vytrhávají věci z kontextu a hledají to, co není. Ale to je jejich práce. Většina médii už nehledá pravdu a fakta, papouškuji jeden druhého, fungují podle daných notiček a bojí se mít svůj názor. Nedivím se, že většině mainstreamových médií klesá čtenost. V budoucnu budou nahrazena současnými alternativními medii, a to je dobře. Mediální „trh“ se mění přímo před očima a já věřím, že za pár let budeme číst mnohem lepší novinářskou tvorbu než dneska.

