Perte to do nich, nesmíme to vylejt. Exposlanec byl u jednání. Bouchne to, varuje

„Sedm a půl milionu dávek musíme do těch lidí narvat. Hlava nehlava, píchejte to do nich. Co máme dělat, když mají AstraZenecu? Nevadí, dejte jim Pfizer. Co máme dělat, když první očkovaní měli Modernu. To nevadí, dejte jim Pfizer. Hlavně ať to nevylejeme,“ popsal své zkušenosti z krizového štábu nyní již bývalý poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Jako někdejší policista mluví s příslušníky, kteří musí dle něj šikanovat občany. A varuje: Bouchne to v nich. Babiš si nevidí do huby, pokud jde o povinné očkování, řekl též Ondráček ParlamentnímListům.cz.

Průzkum společnosti Median, podle něhož má hnutí ANO nejvyšší podporu za poslední rok – 29,5 procenta – a koalice SPOLU 26 procent, podle Ondráčka svědčí o tom, co vnímají voliči. „Ještě nezačali vládnout, a už se hádají. I počet navyšování korýtek proto, aby uspokojili všechny politické subjekty a jednotlivé lidi, něco znamená. Nestačí jen něco hlásat, ale pak to také splnit, a to tahle koalice splnit nemůže, protože těch koryt je hrozně málo a těch lidí je hrozně moc. Hádají se, vidíme jednotlivé výpady pirátských lidí vůči ODS a dalším… ti lidé si nevidí na kraj huby. Piráti vznikli proto, aby kmotrům z ODS zabránili návratu k moci, a pak s nimi jdou do koalice,“ upozornil nyní již bývalý poslanec. Piráti se podle něj sice vymezují vůči jednotlivcům, ale přesto je vůně a plnost koryta důležitější než splnit, co řekli před čtyřmi lety, když do Sněmovny vstupovali.

Podle Ondráčka jsou výsledky průzkumu odrazem toho, co Češi vidí. „ODS jim to vrací zpátky a nejenom ODS, takže ten slepenec je velmi různorodý. V podstatě bylo vše postavené na odstranění Babiše, případně dosluhující koalice, tedy sociální demokracie s hnutím ANO,“ řekl Zdeněk Ondráček. Spojení pětikoalice na to prý doplatí. „V každém případě na to doplatí, protože vidíte, že už dnes Piráty opouštějí některé jejich známé tváře, protože se nedokážou ztotožnit s tím, že Pirátská strana něco jiného říkala před čtyřmi lety, něco jiného v průběhu minulého funkčního období, a když teď mohou pro čtyři lidi sehnat dobře placená koryta, tak jde všechno stranou,“ uvedl s tím, že nejde pouze o Ondřeje Dostála, ale i o další členy na krajských a regionálních úrovních, kteří se s tím nemíní smířit. Prý chtěli dělat jinou politiku a politika, kterou nyní prosazuje předseda Pirátů Ivan Bartoš a jiní, jim prostě vadí.

„U některých kandidátů na ministry se obracím v kotrmelcích smíchy, to je odborník vedle odborníka. Ale v podstatě nejde ani tak o odbornost jako o uspokojení jednotlivých ambicí lidí, kteří se k tomu dostali a prostě tam budou. To, že mají problém s obsazením některých míst, je logické, protože kdo je trochu chytrý, ví, že je to velký průser, a radši do toho ani nejde,“ domnívá se Ondráček. Například s předsedou Starostů a nezávislých a současným kandidátem na ministra vnitra Vítem Rakušanem se potkal ve výboru pro bezpečnost. „Jeho odborné znalosti jsou na tak vysoké úrovni, že by mohl řídit nějaké oddělení v Mukačevu, kdyby byl policistou. Co se týká jeho ega a ambicí, ty jsou nekonečné, a proto o to usiluje. Vždycky se říká, že horší ministr už přijít nemůže, takže vždycky přijít může,“ zhodnotil.

Zdeněk Ondráček

Ani s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou ve funkci předsedkyně Sněmovny není spokojen. „Vzhledem k tomu, že nejsem sprostý člověk, řeknu, že jako odbornice určitě našla správný post a určitě se jí tam bude líbit. Už si své křesílko vyzdobila evropskou vlajkou, a když se ještě naučí jednací řád Sněmovny, tak bude možná i schopná řídit interpelace ve čtvrtek odpoledne,“ uvedl k tomu Zdeněk Ondráček.

Velké diskuse vzbuzuje také Jan Lipavský za Piráty, s nímž se včera setkal prezident Miloš Zeman a doporučil mu, aby se vzdal kandidatury na ministra zahraničních věcí. Ondráček sdělil, že Lipavský na tuto funkci nepatří. „A já věřím tomu, že prezident má i přes nemoci ještě trochu soudnosti a podpis pod tohoto kandidáta nikdy nedá. Já jsem měl možnost být s Lipavským v několika diskusích a jeho názory jsou tak militantní, že bych si ho nejraději představil v maskáčích, jak jde bojovat za zájmy České republiky, protože to, co předvádí, je úplně mimo diskusi. To nemá smysl. Věřím prezidentovi, že tady podpis nedá, a přes to vlak nejede.“

Zdeněk Ondráček také okomentoval roli dosud vládnoucího hnutí ANO v opozici. „Záleží, co míníte řešit. Jestli míníte řešit pseudoproblém koronaviru, tak tam nějakou shodu najdou a jedinou opozicí ve Sněmovně je hnutí SPD. A bylo to vidět, i když někdo navrhoval zrušení nouzového stavu, a při diskusi ohledně povinného očkování. Budu velmi rád, když nová vláda přijde s tím, co zatím jednotlivci vykřikují, že povinné očkování nebude, a že tomu slovu někdo i dostojí. Protože ten šílenec na Ministerstvu zdravotnictví (Adam Vojtěch (ANO), pozn. red.) razí opatření hlava nehlava a je mu úplně jedno, jestli zdecimuje bezpečnostní sbory, sociální služby, zdravotnictví a další. Je dostatečně známo, že je tady 12–15 procent lidí, kteří se očkovat prostě nenechají a klidně odejdou z práce. Jestli to tomu šílenci na Ministerstvu zdravotnictví za to stojí, ať si sbalí čemodán a odjede do Finska,“ doporučil ministrovi Ondráček.

Narazil tak na výrok policejního prezidenta Jana Švejdara, že v případě zavedení povinného očkování může přijít až o deset tisíc zaměstnanců v době, kdy je i tak policistů málo. Pětikoalice rovněž volá po dodržování opatření a vyšších pokutách. Právě Vít Rakušan se podivoval tomu, jak mohou neočkovaní policisté kontrolovat, zda jsou lidé očkovaní, nebo proč většina přestupků ohledně koronavirových nařízení končí domluvou. „Chlapci si nevidí na kraj pusy. Flastrovat pingla nebo servírku za něco je velká frajeřina. Ti lidé si vydělávají podprůměrnou mzdu, a jestli jim chtějí dát 23 tisíc pokutu, ať se nediví, že to nikdo dělat nebude. Je tu zaměstnavatel, který je posílá pracovat, ale to je právnická osoba a právnickou osobu podle zákona trestat nelze, protože současná pětikoalice to vždy odmítla. Jestliže tady něco žvaní, měl by někdo připomenout, jak se stavěli ke schvalování zákona, aby sankce mohly dostat nejen fyzické osoby, které vykonávají pokyny svých zaměstnavatelů, ale především zaměstnavatel. Na to se rychle zapomíná. Oni se budou předvádět, budou štěkat… vzpomeňme, po zrušení nouzového stavu první přiběhli odéesáčtí hejtmani, že to nezvládnou a potřebují něco jiného. Udělal se malý nouzový stav – tedy pandemický zákon – a hlasovali pro něj všichni vyjma SPD a KSČM s výjimkou jediného poslance,“ řekl Zdeněk Ondráček.

Spočítal také, že pokud chybějí policistům nyní až čtyři tisíce zaměstnanců, v případě povinného očkování jim může chybět i sedm tisíc lidí. A to jen pokud očkování odmítne pouze čtvrtina ze současných deseti tisíc policistů, kteří vakcínu z nějakého důvodu nechtějí, nebo třeba nemoc prodělali. „Rakušan může řvát, co chce, že chce větší sankce. Nyní nadává policistům, že přestupky řeší domluvou, komunikují s těmi lidmi, a tak dále, a on chce, aby za každé porušení zákona padaly desetitisícové pokuty. Nějakým způsobem to může požadovat po policejním prezidentovi a ten po nějakých podřízených, ale pak je jen otázka času, kdy to v policistech bouchne. I oni jsou lidé a vnímají, co se kolem děje. Řešení domluvou využívají, protože mají tu možnost a třeba i vnitřně nesouhlasí s tím, co musejí dělat. S řadou policistů jsem mluvil a jasně tvrdí, že raději ukončí služební poměr, než by se dopouštěli šikany a porušování zákona, které po nich chtějí,“ uvedl Ondráček a připomněl, kolik vládních nařízení bylo zrušeno Nejvyšším právním soudem nebo Ústavním soudem.

„Já jsem z okresu Trutnov, kde jsme měli povinnou uzávěru, a vím, co předváděli. Všechny ty nesmysly, že se koronavirus šíří na sjezdovkách, prostě lžou. Ještě do minulého týdne jsem byl na násleších Ústředního krizového štábu a slyšel jsem, jak se o tom bavili. Sedm a půl milionu dávek musíme do těch lidí narvat. Hlava nehlava, píchejte to do nich. Co máme dělat, když mají AstraZenecu? Nevadí, dejte jim Pfizer. Co máme dělat, když první očkovaní měli Modernu? To nevadí, dejte jim Pfizer. Sedm a půl milionu vakcín vypícháme do lidí bez ohledu na to, co měli v prvním kole. Dejte jim ten koktejl, hlavně ať to nevylejeme!“ popsal své zkušenosti bývalý poslanec.

„Je to šílené a nikoho to nezajímá. Naperte to do nich, a když nechtějí, nařiďte to. Babiš si nevidí ani na kraj huby. Ještě před měsícem říkal, že žádné povinné očkování nebude. Najednou už je, protože to chce ministr zdravotnictví. Ministr zdravotnictví dva dny před adventními trhy zrušil jejich konání. Trhovci mají nakoupeno, znám lidi, kteří nakoupili 200–300 litrů vína, vzali si půjčky, že to zaplatí, a teď si z toho můžou udělat akorát tak čachtickou paní a vykoupat se v tom,“ kritizoval Ondráček zákaz vánočních trhů, který nepovažuje za smysluplný. Sám se rozhodl, že si v nejbližších dnech zajede na vánoční trh do nedalekého Polska, nakoupí dárky, a kdyby měl spolujezdce, dá si i svařáka. „Je to šikana českých podnikatelů. Lidé na náměstí si svařáka dát nemohou, ale ve StarBucks si kafe do kelímku koupit můžou a pak s ním jít po ulici také. To nikomu nevadí. Pak jdete do poblázněného Paladia nebo do nákupního světa Černý Most, kde je hlava na hlavě. Tam už můžete všechno, protože tam se virus asi nešíří,“ upozornil na paradox Ondráček.

Nakoupí, půjčí si, vyrábějí a šílenec to zakáže

Nesouhlasí ani s nucením zaměstnanců gastronomických zařízení žádat po Češích informaci o očkování či negativním stavu na covid-19, pokud se chtějí nechat obsloužit. „Je to v rozporu, ale dokud nebudeme mít rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo jakékoliv jiné instance, že to provozovatelé dělat nemusejí, tak se toho nezbavíme. Když do restaurace jdete a obsluha to po vás chce, žádá informace skoro s omluvou: My to musíme chtít. Ale v podstatě se omlouvají. Hospody však hrají o svoje životy, s každým zákazníkem mají jeden oběd, jedno pivo. Jim jde o holé přežití, a proto postupují, jak jim někdo nařizuje, a možná se ve skrytu duše modlí, aby nepřišlo další opatření v rozporu se zákonem, popřípadě protiústavní. To, že je to likviduje, si nemusíme říkat. Jestli se někdo chystá na adventní trhy, je ochoten stát deset hodin venku na mrazu a prodávat tam svařák nebo svícny a cokoliv jiného, co doma vyráběl, a dva dny předtím mu to šílenec zakáže, tak se nedivme, že stoupnou sebevraždy, protože ti lidé už nevidí jinou cestu. Oni nevidí světlo na konci tunelu a bohužel může dojít k tomu, že spousta lidí zvolí subsidiární jednání a z této vlády se půjde zhoupnout na strom,“ dodal rázně Zdeněk Ondráček.

