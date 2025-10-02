Pikora: Green Deal nikdo nechce. Fialova vláda je jen pro Pražáky

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Zatím lidé na náměstí popíjeli pivo, protože za obdržený leták Motoristů bylo zdarma. Ti mladší dostali točenou malinovku. A některým se podařilo získat i více letáků. O zábavu se staral snědý vousatý muž v sukni, který křepčil do rytmu muziky. Hrál si patrně na Freddie Mercuryho. „Co to támhle je? Nakopneme to! To jsou Piráti. Co tady dělají? Zakrejte to,“ v žertu se pohoršila žena sedící s kamarádkou na lavičce nad předvolebním poutačem Pirátů, který stál na náměstí. Nebyl však jediný. Hned vedle stánku Motoristů ho měla koalice SPOLU s heslem Jde o Česko, kde někdo přeškrtl Česko a nahradil ho Gazou. Volič Motoristů to evidentně nebyl. „Jsem tady v lázních, vyřídila jsem si voličský průkaz. Volit budu Motoristy,“ vysvětlovala žena lázeňská. „Jsou proti Green Dealu, kvůli kterému zdražují energie, a tím pádem vlastně všechno. To musí skončit,“ vysvětlovala proč.
Pravičáci ve vládě mě úplně znechutili
Další čekající Karel se rozčiloval. „Já jsem dříve pravičáky volil. ODS, vždyť jsme tady měli Kuberu. Ale ti, co tam teď jsou ve vládě, mě úplně znechutili. Vždyť všechno šíleně podražilo.“ Jeho kolega prozradil, že o volbě Motoristů uvažuje. „Jsem živnostník, i když ne moc dobře vydělávající. Motoristé mají dobrý program. A na živnostníky myslí, i na ty, co na tom zrovna nejsou nejlíp.“ Tepličan Petr chce volit opozici, protože ho současná vláda zklamala. „Ale nejsem radikál, myslím, že vystupovat z unie a NATO by nebylo dobré. Lepší je snažit se v EU něco změnit, případně vůči nim rebelovat. Takže z tohoto pohledu jsou mi Motoristé z opozičních stran nejbližší,“ konstatoval.
Na akci se přiživovala i politická konkurence. „Volíte SPD?“ zeptal se překvapeného chlapíka sedícího u stolku muž agitující pro toto hnutí a vrazil mu jejich noviny. Za minutku se u něj objevil další. „Jste proti Evropské unii?“ ptal se a chtěl mu dát leták. „Děkuju, ale teď tu byl váš kolega,“ říkal mu obdarovávaný muž. „Od Vrábela?“ prozradil roznášející své preference. Když odešel, muž se podivoval. „Když někdo nechce Evropskou unii, tak asi volí SPD, kteří se dostanou do parlamentu. Proč by to měl dávat nějakému Vrábelovi, který se nedostane nikam?“
Lidé mají čím dál hlouběji do kapsy
K dostání byly i noviny Motoristů, kde se čtenář dozvěděl věci, které pálí i Tepličany. „Současná vláda Petra Fialy dramaticky zhoršila životní úroveň drtivé většiny obyčejných lidí. Česká republika se stala jednou z nejdražších v Evropě. Máme jedny z nejvyšších cen energií v Evropě, potraviny v některých položkách patří k nejvyšším v regionu a kumulovaná inflace výrazně převyšuje evropský průměr. Lidé mají čím dál hlouběji do kapsy, protože vláda místo řešení příčin zdražování zvyšuje daně, zavádí nové poplatky a přenáší náklady své nečinnosti na domácnosti a firmy.“
Motoristé slibují, že tento trend otočí. „Ceny všeho lze snížit jediným skutečně účinným způsobem: snížením nákladů na výrobu, dopravu a prodej – tedy odstraněním zbytečných regulací, poplatků a státních zásahů. Odmítáme plošné zvyšování daní a skryté poplatky, které ničí střední třídu. Nechystáme ani zvyšování DPH, které by dále zatížilo domácnosti.“ Zásadně chtějí zlevnit energie a dopravu tím, že odmítnou emisní povolenky, zelené přirážky a ideologická opatření, která zvyšují náklady firmám i zákazníkům. Podpoří levnější provoz aut zrušením nových emisních poplatků, slibují omezit zbytečné regulace a prosadit nižší cenu paliv.
Zvláštní pozornost věnují cenám potravin, které jsou u nás dlouhodobě neúměrně vysoké. „Přestože zemědělci dostávají nízké výkupní ceny, zákazník v obchodě často platí několikanásobek. Tuto deformaci trhu způsobují dominantní obchodní řetězce, které v prostředí slabé kontroly zneužívají své postavení. Rozbijeme monopolní praktiky a otevřeme prostor alternativním formám prodeje. Ceny potravin srazíme dolů férovou konkurencí, podporou domácí produkce a omezením státem vyvolaného zdražování.“
V pasáži věnované energetice a životnímu prostředí Motoristé uvádějí, že podporují realistický energetický mix, v němž má jádro a uhlí jasné místo do doby, než budou dostupné stabilní nízkoemisní technologie. Evropské představy o rychlé dekarbonizaci jsou dle Motoristů nejen ekonomicky, ale i environmentálně destruktivní, protože vyvolávají závislost na surovinách z Číny a destabilizují přenosové soustavy. Motoristé sobě odmítají boj s klimatem, který je ideologickým konstruktem. „Klima se mění v důsledku přirozených cyklů a lidské činnosti, ale snaha o globální ovlivňování klimatu vede jen k ochuzení obyvatel. Naším cílem je adaptace společnosti a krajiny.“
Nepotkal jsem vůbec nikoho, kdo by Green Deal chtěl
To už se na náměstí objevil i Vladimír Pikora, který individuálně rozmlouval s přítomnými. Autorovi tohoto textu prozradil, na co se ho lidé v kampani ptají, jaká mají trápení a problémy. „Třeba teď před chvílí za mnou přišla paní, která si stěžovala na to, jaké mají postavení Ukrajinci v České republice, a že jí přijde, že jsou moc dlouho braní jako uprchlíci. Podle ní by se tohle mělo změnit,“ uvedl jeden příklad. „Nebo přišel pán, který si stěžuje, že nemá práci a jaká práce tady bude, jak pomůžeme Ústeckému kraji,“ sdělil.
„Já jim všem říkám, že mám připravený zákon o zvláštní ekonomické zóně pro Ústecký kraj, která by měla způsobit, že sem přijde hodně investorů, hodně peněz, že tu vzniknou pracovní místa. Ve chvíli, kdy bude potřeba víc pracovních míst, mzdy budou výrazně vyšší. Problém Ústeckého kraje je, že má o pět tisíc méně, než je průměr za Českou republiku a o patnáct tisíc míň vůči Praze,“ upozornil. „Místo toho, aby za této vlády došlo k tomu, že se regiony sblížily, tak naopak se vzdálily. Praha letí nahoru, zbytek je dole. Fialova vláda byla jen pro Pražáky. Lidi mimo Prahu nevidí žádný jejich úspěch, jenom samé neúspěchy. ODS se chlubí jenom tím, co je důležité pro Pražáky,“ vypozoroval.
„Všichni chápou, že jsme proti Green Dealu, to je jim jasné. Co jim úplně jasné není, že si ho stále spojují jen s pohonnými hmotami. Vnímají to přes benzín a naftu. Ale že jim kvůli tomu zdraží bydlení, to ještě nepochopili. Stejně jako, že kvůli tomu jsou dražší byty. Dá se to ale všechno dovysvětlit. Nepotkal sem vůbec nikoho, kdo by Green Deal chtěl. Z mého pohledu jsou všichni proti,“ zdůraznil Pikora. Na námitku, že všichni jsou proti, ale politici ho pak stejně schválí, konstatoval: „Protože to jsou probruselské loutky. Problém také je, že odletí do Bruselu a nemají co říci. Neumějí cizí jazyky. Znám jen velmi málo ministrů, kteří jsou schopní se domluvit. Jsou tlačeni okolnostmi, aby poslouchali Brusel a kašlali na svoje vlastní lidi,“ vysvětlil.
Víte, co dělá Hřib v Praze? To je peklo
Před pátou odpolední se Pikora chopil mikrofonu. Mluvil o pro kraje nevýhodném zákonu o rozdělení daní, který je potřeba změnit. „Odsud se vybere hodně peněz, které se pošlou do Prahy. Tam se přerozdělí a daleko méně se vrátí zpátky, než odešlo. Proto tady chybí peníze na různé stavby, modernizaci a podobně. A víte, kde ty peníze skončily? U Hřiba. Víte, co dělá Hřib v Praze? To je peklo,“ postrašil Pikora Tepličany. Vysvětlil i v čem spočívá podle něj neblahá činnost pirátského lídra v Praze. „Za ohromné množství peněz se stavějí cyklostezky. Rekordně drahé. Za cenu dálnice,“ upozornil.
Na závěr mluvil o euru. „Dvacet let nám ho někdo neustále vnucuje. V poslední době přibyl nový argument, proč nechtít euro. Pokud bychom ho měli, bude nám vládnout Evropská centrální banka. Ta chce zavést digitální euro. To je to, co mají v Číně. Tam digitální měnu používají na to, aby kontrolovali lidi. Najednou si nemůžete koupit, co chcete. Stát úplně přesně ví, kde platíte, kolik platíte,“ řekl. Jaké nebezpečí z toho plyne? „Že nějaký politik vám řekne, že budete kupovat jenom tady a jenom tohle. Stejně tak mohou zelené mozky prosadit, že vás budou kontrolovat, za co utrácíte. Třeba řeknou, že si můžete letenku z ekologických důvodů koupit jen jednou za pět let. Pak zjistíte, co všechno oni kontrolují. Tím ztrácíme svobodu. Kvůli této svobodě chci, aby nám zůstala koruna. Když ji budeme mít, tak nám toto nehrozí, konstatoval Pikora s tím, že s digitálním eurem hrozí i záporné úrokové sazby.
Vrcholem odpoledne bylo kolem 17. hodiny losování. Tři šťastlivci vyhráli luxusní auto Lexus i s plnou nádrží na týden a tři další získali nejmodernější iPhone. Po něm se akce nachýlila ke svému konci. Místní Motoristé si do voleb věří. Jejich vstup do parlamentu podle nich vypadá nadějně.
autor: Oldřich Szaban