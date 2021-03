Piráti? Nemravné, blábol a navíc hloupost. Podívejte se na Prahu. Hovoří pravičák, který od TOP 09 dospěl k Trikolóře

reklama

Po představení společné kandidátky Trikolóry, Strany soukromníků a Svobodných zaznívalo, že tento lístek bude jedinou pravicovou alternativou pro české voliče. Sdílíte tento názor, nebo vidíte například v kandidátce SPOLU rovněž pravici?

Naše tři nezávislé politické subjekty mají každý svůj program postavený na konzervativních pravicových hodnotách a postojích. Nemixujeme odlišné postoje a názory tak jako jiné strany, které se účelově zformovaly do jednoho volebního bloku s cílem porazit ANO. Po pravdě, oni jsou schopní hovořit jako jednotlivci o čemkoliv, co se líbí jejich voličům, ale jako celek jde jen o účel. Ať to posoudí volič.

Vymezení pravice – levice se trochu proměňuje. Myslíte si, že je stále aktuální ekonomické vymezení, v němž je pravice obhájcem minimálního státu s malým rozpočtem a nízkými daněmi a levice naopak státu robustního a nákladného, nebo převážila v poslední době jiná kritéria, třeba bezpečnostní či kulturní?

Primární rozdíl je stále stejně platný. Podívejte se na nárůst úřednického aparátu za posledních osm let, zavedení restriktivní kontrolních opatření mířících primárně na podnikatele, nárůst nejrůznější podpor, množství dotačních programů všeho druhu, čerpání rozpočtu na netransparentní neziskovky, kroky vedoucí k potírání svobod jednotlivce ve jménu covidismu, covid pas apod. Spousta z toho tady byla, stát přece věděl vždy nejlépe, co je dobré pro občana. Jenže stát má být služebník ve prospěch občana, a to vším co dělá, řídí a ovládá a není tu proto, aby sám sebe nasytil a drobky nechal lidu.

Další kritéria jsou samozřejmě vždy ve hře, protože máte-li celosvětově zhoršující se bezpečnostní situaci, logicky se musíte přizpůsobovat. Ale co udělat, když kvůli nestoudné rozhazovačnosti už pak nemáte kde brát? Stát bere přes daně pouze svým občanům a firmám. Je tedy řešení nechat obézní stát a nechat zchudnout společnost. Obezita i podvýživa vedou k nemocem, takže co si lidé vyberou?

Ono to ani v té ekonomice není tak jednoduché. Při schvalování letošního rozpočtu se rozhádali politici ODS a TOP 09 nad tím, zda má pravicová politika spočívat ve snižování daní, nebo v zajištění stability rozpočtu, jak říkala TOP 09. Co je podle vás důležitější – ulevit občanům, nebo zajistit, aby se stát nezadlužoval?

Obojí jde ruku v ruce. Stabilita rozpočtu je jednoznačným úkolem státu a snižování, resp. nastavení daní na co možná nejpřijatelnější úroveň pro občany i podnikatele je stejně důležité. Stát samozřejmě musí zajistit svoje úkoly a funkce, ale pouze ty, které jdou ve prospěch občanů. To ale rozhodně není přebujelá restriktivní administrativa a úřady a činnosti, které jsou zbytné a nepotřebné. Ve středu stojí občan, jeho bezpečí, zdravotní i sociální ochrana, dobré podmínky pro život, podnikání, péče o rozvoj dětí a hledání cest pro další pokrok naší země, tak abychom šli cestou k prosperitě, a ne podřízenosti, závislosti, totalitárnímu zřízení a ztrátě základních svobod a hodnot, na kterých je naše země postavena.

Ona přísná fiskální politika, ražená ministrem financí Miroslavem Kalouskem, vedla na počátku minulého desetiletí k tak trochu zbytečnému ekonomickému útlumu, kdy se lidé báli utrácet a investovat. Co bychom si z těchto časů měli odnést pro příští hospodářské krize, které nás mohou čekat velmi brzy?

Přísná fiskální politika je v zásadě správná, ale nesmí to být strašák. Jejím cílem je mít veřejné rozpočty na přijatelné úrovni pro udržení zdravých veřejných financí. To, že někdo nepodporuje plýtvání veřejnými prostředky, je správně. Ale co není správné, je strašení. Strach je nejsilnější lidská emoce a každý reaguje okamžitě, i když jinak. Když řeknete, že se svět řítí do finanční krize, tak se každý, kdo může, začne nějak připravovat. A bizarní je, že jediný, kdo se na nic nepřipravuje, je ten v nejslabší ekonomické kondici, protože nemůže.

Býval jste hlavním manažerem TOP 09 v době, kdy bylo zdůrazňováno, že tato zkratka znamená tradice, odpovědnost, prosperita. Kdo podle vás dnes naplňuje tuto definici nejlépe?

Ano, tomuto jsme věřili, a proto jsme úspěšně TOP 09 založili. Ale obrat v moha ohledech dokázal, jak to je s pevností politických formací dnes. Na mně není, abych hodnotil odpůrce, ale podívejte se na dlouhodobou konzistenci názorů a postojů. Pro mě je např. pevným bodem prezident Václav Klaus, který je dlouhodobě konzistentní a srozumitelný. Vážím si zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska pro jeho zkušenosti a politický přehled, vždy jsem si vážil pana senátora Kubery pro jeho opravdovost. Proč mluvím o lidech? Jen lidé dělají historii a o opravdové politiky je nouze. Máme spoustu lidí, kteří politiku dělají, ale to je málo. Státníků je málo.

Bývalý prezident Václav Klaus v minulém týdnu varoval před omezením svobody, jež představují Piráti s jejich programem, který popsal jako „nástup extrémní nové levice a její nepřátelství vůči svobodě a kapitalismu“. Je podle vás důvod, abychom se obávali vlády Pirátů?

Piráti jsou na první pohled sympatickou stranou, protože jsou jiní. Jsou mladí, někteří neortodoxní, je to produkt moderního světa, takzvaní ajťáci, a tak mají svůj přirozený elektorát.

Ale činy hovoří za vše. Piráti jsou radikální hostitelé těch nejhorších myšlenek a ideologií. Od zeleného poblouznění až po otevřený útok na soukromé vlastnictví a kapitalismus. Je třeba to říkat nahlas a nedopustit, aby se tito lidé dostali po volbách k moci.

Jejich řeči, že jsou mladí a nezkušení, nejde jim o koryta, a proto odmítli politickou odpovědnost po svém zvolení do Sněmovny, možná zněly sympaticky. Když ale někoho volím, tak chci, aby mne aktivně zastupoval a vládl, a ne aby se stáhl do ústraní a jen rejpal z pozice opozice.

Jen se podívejte na jejich vedení v Praze, které je zmatečné a rozhodně Pražanům nesvědčí. Starají se o mezinárodní věci, podporu neskutečných obskurních projektů, rozdávání peněz na naprosto neuvěřitelné a hlavně nepotřebné spolky a akce. Přijetí vysoké funkce znamená mít na čem stavět, mít životem získané zkušenosti a pokoru k občanům. Kroky, které dělá pražská koalice, jsou pro mne naprosto nepřijatelné, populistické a krutě jednostranné. Jejich levičácké a líbivé výroky jsou takovým varováním, že by každý před jejich volbou měl použít selský rozum a řídit se našim příslovím „dvakrát měř a jednou řež“.

Poslední skvělý plán – „znárodnění Prahy 1“, tj. průjezd nábřežím pouze rezidentům, který bude monitorován špiclovacími kamerami s následnými sankcemi. Nemravné, totalitární, blábol, zlý úmysl a prostá hloupost! Magistrát vede Pirát, a kdo je víc?!

Je zřejmé, že příští vláda bude muset činit řadu nepopulárních opatření. Je Trikolóra připravená do tohoto politického rizika jít?

Rozhodně. Někdo to prostě bude muset udělat. Je jasné, že to bude těžké, ale prostě jinak to nejde. I doktor ve válce řeže, když není jiná šance zachránit raněného. Ale nemylte se, tohle není strašení, ale pouhé konstatování situace. Prostě přísné řízení státních financí, minimalizace státního aparátu, určení priorit pro posílení pozice ekonomické pozice státu, jednotlivců a podniků, zdraví a ochrana občanů naší země musí stát na prvním místě.

Co pro Trikolóru znamená odchod jejího zakladatele Václava Klause?

Václav Klaus ml. nás stvořil, my všichni si ho nesmírně vážíme a snažíme se mu porozumět, někteří odpustit a někteří možná i zapomenout. Tak to ale v politice i životě bývá. Mě nadchl nejen svojí inteligencí, ale přímostí a schopností věci říkat jasně a srozumitelně. Osobně mu přeji jen to nejlepší.

Trikolóra je plně funkční hnutí, které má svoje celostátní, krajská i místní vedení a nic nemění na svém cíli, tj. být autentickou a významnou konzervativní, pravicovou a moderní politickou silou.

Bohatství vzniká z práce, říká hlavní ekonomický postulát Trikolóry. Nemáte pocit, že v současné době je toto heslo a vůbec samotná „práce“ nepříliš populární?

Krátkodobě díky totalitě a covidismu snad, dlouhodobě určitě ne. Je to totiž jediná možnost, jinak budeme chudí. A víte, jak to je – „je lepší být zdravý a bohatý než nemocný a chudý“. Není důvod se bát, je důvod zapnout síly společnosti na vyšší stupeň, a bude dobře. Jen nás ale nesmějí držet neschopní v lockdownu!

