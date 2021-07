Pirátka z Ostravy, náměstkyně pro sport: Očkovaný olympionik je pozitivní motivací pro občany

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Česká olympijská výprava nám i přes počáteční „trapas“ s nakaženým lékařem dělá ohromnou radost. Máme už několik zlatých medailí, a to jsou olympijské hry teprve ve své první třetině. Nicméně někteří členové české výpravy, jako například známá beachvolejbalová reprezentantka Markéta Nausch Sluková, nebudou na tokijské hry rádi vzpomínat, jelikož se cestou do místa olympiády nakazili covidem a museli odjet domů. Na to, jestli se jedná o šlendrián Českého olympijského výboru (ČOV), nebo jen nešťastnou náhodu, jsme se zeptali také jednoho ze sportovních činovníků – Andrey Hoffmannové (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy pro školství a sport.

Českou mediální scénu před několika dny rozvířil „trapas“ naší olympijské výpravy, kdy lékař tenistů Vlastimil Voráček byl hned po příletu do Tokia pozitivně testován na covid. Problém je v tom, že zmíněný pan doktor nepodstoupil očkování, a mnoho sportovců i značná část veřejnosti se nyní podivují, jak se mohl takový člověk-lékař vůbec dostat do čs. olympijské výpravy. V souvislosti s tím pak byli nakaženi další čtyři sportovci, kteří se museli vrátit domů, a jejich náročná příprava i naděje byly tak zmařené. Někteří lidé to označují za neomluvitelný šlendrián ze strany ČOV. Co si o této kauze myslíte?

Vzhledem k tomu, jak moc jsou pro sportovce olympijské hry důležité a kolik času věnují přípravám na tuto událost, ČOV měl eliminovat jakékoliv možné hrozby tak, aby co nejlépe ochránil sportovce. Je zřejmé, že to se nestalo, a následky můžeme vidět sami. Jde jak o preventivní očkování, tak (ne)dodržování hygienických opatření. Samozřejmě se něco takového mohlo stát i při dodržení všech opatření, ale organizátoři mohli mít dobrý pocit z toho, že udělali maximum. Je mi líto hlavně sportovců, jimž nebyla umožněna reprezentace; je to škoda nejen pro ně samotné, ale také pro český sport.

Domníváte se tedy, že naši činovníci z ČOV mohli tomuto nepříjemnému problému zabránit větší důsledností? Nemohli třeba stanovit jako podmínku pro doprovod sportovců ukončené očkování? Na sociálních sítích se totiž nyní objevily názory, že letět za peníze daňových poplatníků na olympiádu není žádné základní lidské právo...

ČOV mohl nařídit očkování, mohl zajistit tytéž testy, jaké sportovci podstupovali v Japonsku, a mohli také snížit počet účastníků mimo sportovce. Tím by se omezilo riziko možné nákazy. Toto rozhodnutí ovšem mělo být především nejdříve učiněno ze strany Mezinárodního olympijského výboru. Osobně bych volila opravdu striktnější podmínky pro doprovod, tedy očkování.

Vedení ČOV zahájilo vyšetřování tohoto nepříjemného incidentu. Myslíte si, že se vůbec dobere nějakého konkrétního výsledku? Není to jen taková kamufláž, jako když se ustanoví při některém problému, který nemá nikdo zájem dořešit, vyšetřovací komise, která mnohdy nic nezjistí? A jaké byl měl ČOV z tohoto případu vyvodit důsledky?

Podle mne se vyšetřovací komise nedobere ničeho. Vyhoví se tak kritikům, ale pochybuji, že přinese konkrétní zjištění nebo sankce. Měli bychom se tedy vzniklou situaci snažit využít alespoň jako příležitost ke zlepšení procesů do budoucna, minulost už nezměníme.

Jak se díváte na proočkovanost sportovců před olympiádou? Tady je problém složitější. Po vakcinaci se u většiny lidí objevily určité menší zdravotní komplikace, které však mohly mít nepříznivý vliv na vrcholovou přípravu sportovců. Mohli se podle vás účastníci olympijské výpravy naočkovat proti covidu už dříve, anebo by to bylo dost problematické či vůbec nemožné?

Chápu subjektivní důvody těch sportovců, kteří se nenaočkovali, a respektuji jejich obavy. Moc ale děkuji těm, kteří očkováním prošli i přes určitá rizika. Nejen že je to zodpovědné vůči ostatním, jejich očkování také beru jako formu pozitivní motivace pro kolegy sportovce i občany.

Sport za covidové pandemie, ať už se jednalo o ten amatérský, výkonnostní, nebo i profesionální, prodělal tvrdou zkoušku. Podmínky pro jeho provozování byly drakonicky omezeny. To například tvrdě kritizoval náš bývalý profesionální mistr světa v boxu a nyní špičkový trenér Lukáš Konečný. Tvrdil, že třeba v Německu byly podmínky pro sportovce upraveny daleko pružněji než u nás. Dala byste mu za pravdu, anebo si myslíte něco jiného?

Česká republika se vykašlala na amatérský sport. Spuštění profi soutěží jen ukazovalo, jak důležitý je lobbing velkých hráčů (je jasné, že v profesionálním sportu se točí peníze a má své zájmové skupiny). Nejvíce na tento kompletní lockdown doplatily děti, u kterých bude těžké obnovit pohybové návyky. Toho se bojím nejvíce. Další ohroženou skupinou jsou také senioři, kterým krom pohybu chyběly také sociální kontakty. Pokud by se měly znovu zostřovat restrikce, určitě bychom neměli zapomínat na pohyb a sport, a nastavit podmínky tak, aby se opět zcela nevytratil z našich životů.

A jak vůbec ovlivnil covid vaše aktivity v oblasti sportu?

Vyměnila jsem fitko za on-line hodiny a běhací pás (ve špatném počasí a za špatné epidemiologické situace), později běhání v přírodě. Musím říct, že jsem za rok pandemie změnila své sportovní návyky a šla individuální cestou bez asistencí trenéra či sportovních center. Do fitka jsem se zatím nevrátila. A svým chováním popisuji, jak ohrožený sportovní sektor a podnikání v něm nyní vlastně je.

Součástí novozélandského týmu vzpěračů na OH v Tokiu bude nyní i transgender účastnice Laurel Hubbardová, která je, či vlastně byla mužem, jenž se cítí být ženou, a proto soutěží v ženské kategorii. Ne všichni ale s její účastí souhlasí, argumentují, že v ženské kategorii bude mít oproti dalším soutěžícím výhodu. Je to podle vás fér? Nebo by měla být vytvořena zvláštní kategorie pro tyto sportovce?

Laurel Hubbardová není první transgender sportovkyní. Když se podíváme na české sportovní dějiny, můžeme si připomenout Zdenu Koubkovou (o které pojednává výborná divadelní inscenace Transky, body, vteřiny…), u které se v pokročilém věku zjistilo, že je nevyvinutým mužem, a následně byly ze sportovních tabulek její výkony vymazány a sama sportovkyně byla šikanována (nakonec emigrovala do USA).

Nemyslím si ale, že by měla být vytvořena nová kategorie pro transgenderové sportovce. Je těžké se vyjadřovat k této problematice, protože nerozumím fyziologii do takové míry, ale když se zamyslím, že u žen atletek například nerozlišujeme jejich výkon na základě výšky či váhy, konstituce těla, přijde mi to to samé. Mírný „handicap“ se může vykompenzovat technikou, a naopak u sportovců, kteří mají ideální propozice, ale chybí jim dostatek koncentrace či duševní rovnováhy, je situace obdobná.

Za posledních pár desítek let ženeme sportovní rekordy do extrémů, rozhodují setiny, a možná se v tom všem soutěžení vytrácí to, co je veledůležité, a to je radost z pohybu, přirozená, avšak přátelská rivalita, adrenalin.

