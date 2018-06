Poche a Malá pryč. Jaroslav Foldyna naznačil, co by mohlo následovat v dění kolem vlády

Takže všichni sociálnědemokratičtí poslanci už podepsali koaliční dohodu ČSSD s hnutím ANO?

Všichni kromě kolegy Hanzala, který je na dovolené v Řecku.

To je poslanec z Moravskoslezského kraje, který má ve funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny nahradit Jana Hamáčka, protože ten se stal ministrem vnitra a ještě je pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí?

Ano. Ten to podepíše určitě.

Vy i další tři kolegové z poslaneckého klubu ČSSD jste sice koaliční dohodu podepsali, ale s výhradou vůči povinnosti automaticky podpořit každý návrh, který do Poslanecké sněmovny vláda pošle. Proč?

Myslím, že ten paragraf je v koaliční dohodě naprosto zbytečný. Jestliže se zavážu, že budu v koalici, tak zásadní věci, které bude koalice prosazovat, budu stoprocentně podporovat, ale nebudu to psát, protože je to v rozporu s Ústavou. Ale není to nic klíčového.

Co říkáte na problémy, které provázejí jmenování vlády? Mám na mysli dohadování kolem toho, kolik bylo seznamů navržených ministrů, jestli na nich byl také Miroslav Poche, zda byla porušena Ústava, když prezident pověřil řízením ministerstva zahraničních věcí Jana Hamáčka?

Je to kuriózní a pro mne velmi nepřehledná situace. Já jsem s Honzou Hamáčkem nemluvil, od té doby jsme se nepotkali, kromě okamžiku ve Sněmovně. Přestávám tomu rozumět, jestli tam ten Poche byl, nebo nebyl. Ale já se vám přiznám, mně je to už úplně jedno. Ten způsob vyjednávání, ta doba, jak se to vleče, myslím, že je potřeba, aby se věci co nejrychleji stabilizovaly, aby byla co nejrychleji provedena transformace do vlády. A čím víc budeme diskutovat a dohadovat se, tím víc z nás veřejnost bude mít osypky, přestane ji to zajímat a začneme jí jít na nervy. Poche není sociální demokracie.

To je jasné, ale není to tak, že už jde spíš o princip, než o jedno konkrétní jméno?

Přesně tak. Já to hraju od začátku, že jde o princip.

Ano, vím, že jste to říkal… Co tedy teď bude následovat?

Očekávám, že do 15. července bude svoláno předsednictvo strany, kde se to probere. Nedovedu si představit, že bychom z koalice odskakovali, ostatně kromě Hanzala už všichni poslanci podepsali koaliční dohodu. Ale k tomu, jak to bude se jménem kandidáta na ministra zahraničích věcí dál, se musí vyslovit předsednictvo.

Proč nemůže rozhodnout předseda strany Jan Hamáček?

Já vám řeknu, jaký byl postup při jednání o nominacích do vlády. Jména kandidátů vzalo grémium – tedy místopředsedové strany a předsedové poslaneckého a senátního klubu – na vědomí; až na mě, já jsem se zdržel hlasování. Nehlasoval jsem pro, ale nebyl jsem ani proti. Pak návrh šel do předsednictva, to ho mělo také vzít na vědomí. Někdo z pražské organizace ale řekl, že je potřeba jména odsouhlasit, tak je předsednictvo odsouhlasilo téměř všemi hlasy. Já jsem se zase zdržel. Takže jestli dojde ke změně jména na ministra zahraničních věcí, musí minimálně formálně zasednout předsednictvo a potvrdit změnu. Musí si to vyříkat a revokovat své usnesení v případě, že už nebude v návrhu figurovat jméno, které předtím odsouhlasilo. A otázka, jestli došlo ke změně jmen v návrhu premiéra prezidentovi, to je otázka na pana premiéra. Já nevím, co na Hrad nesl.

Ale předpokládám, že věříte panu prezidentovi, když prohlásil, že měl na výběr ze dvou možností – buď jmenovat Miroslava Pocheho, což odmítal, nebo pověřit řízením ministerstva Jana Hamáčka, který kromě toho povede i resort vnitra.

Myslím, že by bylo trapné, kdyby prezident neříkal pravdu, protože ta vždycky vyjde najevo.

Ale pokud věříte, že prezident říkal pravdu, znamená to, že neříká pravdu druhá strana – tedy Andrej Babiš, když tvrdil, že na Hrad donesl jen jeden seznam, kde byl uveden jako kandidát na ministra zahraničních věcí Miroslav Poche (až po rozhovoru, který se uskutečnil v pátek odpoledne, premiér Andrej Babiš přiznal, že se seznamem putoval na Pražský hrad ještě dopis, kde nabízí prezidentovi, pokud nebude chtít jmenovat Pocheho, ještě Jana Hamáčka – pozn. red.).

Možná si tu pravdu každý vykládá po svém. Prezident možná dostal seznam s Pochem, ale nechtěl ho jmenovat, tak se dohodli, že tam bude dočasně pan Hamáček, že je to možná řešení momentální situace. Možná k tomu došlo, třeba řešili situaci ad hoc v té chvíli. Je to otázka výkladu toho, co se stalo. Stejně se musíme dohodnout, jak budeme dál postupovat, jestli předsednictvo sociální demokracie bude trvat na Pochem, nebo nebude. Já nevím.

Je to zvláštní situace, protože váš předseda Jan Hamáček ještě před jmenováním vlády sám veřejně říkal, že kdyby prezident Miroslava Pocheho nejmenoval, mohl by zatím diplomacii řídit sám. Takže to vypadá, že to nebylo rozhodnuto až na Pražském hradě.

Přesně tak. On skutečně říkal, že to je jedna z alternativ, jak řešit situaci, kdy prezident nechce jmenovat ministrem Miroslava Pocheho. Musíme si říci, co dál. Jestli dojde k nějaké dohodě mezi panem prezidentem, Pochem a premiérem. Myslím, že je to také z velké části odpovědnost premiéra. My jsme podepsali nějakou koaliční dohodu, dali jsme si tam jména, tak si myslím, že by k tomu měl dát nějaké stanovisko premiér.

Uznáváte, že je to hodně nestandardní situace?

Víc než nestandardní.

Vy respektujete všechny nominované z hnutí ANO včetně nově jmenované ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která teď čelí podezření z plagiátorství při psaní své diplomové práce?

Respektuji to, ale jestli se tady objevují pochybnosti takového rázu, bylo by potřeba, kdyby došlo k nějakému vysvětlení. Kdyby se věci, které se kolem paní Malé objevují, zakládaly na pravdě, bylo by nemožné, aby se k tomu hnutí ANO nějakým způsobem nepostavilo a pokračovalo dál v jízdě. To si nedovedu představit. Ale neznám faktografii, jestli to tak je. Čtu to z médií, ale myslím, že by to mělo být předmětem koaličních jednání, aby hnutí ANO vysvětlilo a dalo nezpochybnitelný důkaz, že je všechno v pořádku. Jinak musí hnutí ANO tu situaci řešit.

Zatím pan premiér hraje opět mrtvého brouka, říká, ať podezření kolem své diplomové práce vysvětlí paní Malá. Paní Malá nepřišla do Sněmovny na interpelace, třeba tam nepůjde příštího půl roku, aby nemusela nic vysvětlovat… Co pak? Nepoškodí to i sociální demokracii, když je ve vládě s takovou ministryní spravedlnosti?

Nepoškodí to tolik paní Malou jako pana premiéra a celou vládu. A poškodí to i ČSSD. Jestliže to přejdeme mlčením a bude-li to pravda, tak budeme za pitomce i my. Já očekávám, že dojde k rozuzlení. To by mělo být vedle Pocheho druhé jméno, které se bude řešit. Samozřejmě už se tady před týdnem spekulovalo, že jedno z řešení je – vy si vyměňte Pocheho, my si vyměníme Malou.

Vy byste s tímto řešením souhlasil?

Kdyby nedošlo k nějakým dohodám, než aby to všechno padlo, je to jedna z možností.

Počátek tohoto problému s kandidátem ČSSD na ministra zahraničí vznikl tím, že pan prezident odmítl jmenovat Pocheho ministrem. Není to poprvé, v minulém volebním období dlouho odmítal odvolat Andreje Babiše z postu ministra financí, i když to navrhoval tehdejší premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Jsme podle vás ještě v parlamentním systému, nebo už jsme jednou nohou v tom prezidentském nebo poloprezidetnském, protože nikdo nic proti kontroverzním krokům hlavy státy nenamítá, naopak všichni vycházejí prezidentovi a jeho přáním vstříc?

Očekávám, že od premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka vzejde nějaké stanovisko k těmto věcem. Důležité je, aby se sešli a řekli si, jak to vlastně je. Situace není dobrá, pokud nedojde k jejímu uzavření. A z toho mohou těžit jen opoziční strany.

Podle některých ústavních právníků prezident tím, že odmítl někoho jmenovat a hledalo se tedy náhradní řešení, možná byl až za hranou Ústavy. Souhlasíte s tím?

Minimálně je to na hraně Ústavy. A teď je potřeba, aby došlo brzy k rozuzlení. Z hlediska mezinárodní situace, kdy se projednávají zásadní věci v Evropské unii, je potřeba, aby bylo pro partnery naprosto jasné, kdo je premiér, kdo je ministr zahraničí, jaká ta vláda vlastně je.

autor: Libuše Frantová