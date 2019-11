Podívejte na ty magory! Facka Minářovi. Senátor Doubrava se rozjel. A o Havlovi řekl otřesné věci

Máme za sebou oslavy 17. listopadu. Ani letos, 30 let po sametové revoluci, to ale neproběhlo úplně v klidu. Co říkáte na to, co se událo na Národní třídě? Na Babiše pokřikovala skupina lidí: „Táhni odsud, estébáku!“ Hamáčka nazývali ocáskem. Na Klause ml. pokřikovali: „Ty zkurvysyne!“ A nadávali mu do „Putinových děvek“. Naopak například Kalouska dav vítal. Co na to říkáte? Vypovídá to něco o atmosféře v této zemi?



Všechno bylo dopředu očekáváno, ale že to bude takový hnus asi, krom aktérů, čekal málokdo. Nepochopím, jak magistrát, či obvodní úřad mohl takové pietní místo pronajmout skupině řvounů a sprostých hulvátů, kteří toho o slušnosti asi moc nevěděli. Stává se z nás starý známý končící přecivilizovaný Řím, kde vrcholem demokracie byly chléb a hry. Zvítězily politické pudy šířené mezi zástupy. Zástupy řvou podle toho, kdo je vyhecuje a na jakou jejich strunu blbosti brnká. Širokospektrá mediální demokracie mailů, facebookových bludiček, twitterových hejkalů, instagramových slimáků, webových povídek o zlých čarodějích a škrkavkách, to vše bylo ve starověku i středověku, jen to nebyla digitální, ale řvavá vlna ovlivňování. Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 7600 lidí

Proto chování antibabišáků bylo stejné jako proti někomu ve starověkém Římě, který nesplňoval nějaká jejich kritéria. Čili nedělo se nic, co neznáme od starověku, a dělo se to samé, co ve Velké Británii se děje kvůli Brexitu, co se děje v USA mezi přáteli a nepříteli velkého čaroděje Trumpa. Jinde je největším zločincem Macron, pro jiné je zase Macron láskyplnou bankovně vychovanou geniální prdelkou, prostě všední politická nuda.



Na Letnou na akci Milionu chvilek dorazilo podle organizátorů až 300 tisíc lidí, podle policie asi o sto tisíc méně. Ať tak či tak, mohou být organizátoři s akcí spokojeni? A co říci na výzvy, které směřovaly k A. Babišovi a k opozičním stranám?

Jestli na Letnou dorazilo 200 000 duší – no a co? Lidé jsou dnes zvyklí na velké mejdany, technoparty a jiné jupí ptákoviny. Prostě se přišli pobavit. Tušili, že tam bude sranda, budou mezi svými, tak šli a jeli. Vzhledem k tomu, že tam nedocházelo k žádnému oficiálnímu hlasování o ničem v rámci českého právního řádu, co se tam říkalo, mě nezajímá. Stejný kvikot jako na Letné českými hvozdy již hučí rok či dva atd. Jen, je-li pravda, že těm turistům vypláceli tučné příspěvky na svačiny, se naskýtá otázka, odkud se takové peníze vzaly. Je-li pravda ale nevím. Co vím, že tam přijeli zemědělci svými traktory. Proč? Dostávají tučné dotace a vlastně ani nemusí moc hospodařit, stačí popásat kravičky, což moc práce nedá. A takových proč vůči jiným skupinám řvounů bych mohl uvést několik.

Pikantní na tom všem je, že člověk, který neměl na to, aby dostudoval vyřvává zhovadilá ultimáta. Mám pocit, že ani nevěděl, co vyřvává, co mu někdo navrtal do hlavy.

Premiér v neděli 17. listopadu při slavnostním proslovu v Národním muzeu ocenil odvahu Václava Havla, která byla podle něj obdivuhodná. „Já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel. Navíc jsem nebyl v listopadu 1989 v Československu,“ uvedl. Nešetřil díky jak na adresu Občanského fóra a dalších, kteří přivedli zemi do EU a NATO. Překvapil vás proslov premiéra?



Mýlit se může každý a je to lidské. Nevím, o jaké odvaze Havla to mluvil. To asi ze slušnosti a z toho samého důvodu nemluvil o opilství Havla. Škoda, že nepřipomněl jeho slova o lepším socialismu a to, že se svými kumpány přinesl brutální, gangsterský kapitalismus nejhoršího zrna. Děkovačky OF? Vždyť i ti, kteří v něm hráli vedoucí role, dnes přiznávají, že to chtěli úplně jinak, než kam to dovedli, nebo jim bylo dovoleno to dovést! Takže asi jde vlastně o normální „pijárový“ trik. Vychvalte modly svých nepřátel, a oni ztratí polovinu potenciálu ve svém žvanivém běsnění. Jde o normální politickou technologii. Používá ji každý, jehož „pijároví“ poradci jedli dost hustou kaši.

Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli



A jak vy sám tedy Václava Havla s odstupem doby vnímáte? Změnil se nějak váš pohled na něj právě od roku 1989?

Celou dobu mám z něho stejný pocit. Hloupý komediant a opilec, neschopný jednat bez nápovědy jiných (jen na rozdíl od jistého Drahoše neměl v uchu naslouchátko). Podruhé se stal prezidentem jenom proto, že policisté na den volby zadrželi poslance, o kterém věděl, že ho volit nebude. Právě proto bývalý mukl Havel získal prezidentské křeslo jenom proto, že na jeden den nechali jeho kámoši udělat ze Sládka mukla, aby nemohl hlasovat proti Havlově prezidentování. Podivné je v této souvislosti i úmrtí Alexandra Dubčeka, dodnes řádně, podle mého názoru a nejen mého, neobjasněného. A změnil-li se můj pohled na něj? Ano, poté, když jsem se seznámil s různými svědectvími lidí, kteří byli v jeho blízkosti při a po převratu. Zjistil jsem, že jsem se o něm vyjadřoval příliš lichotivě.



A co říci na to, že pojmenování „Havloid“ se dnes používá v některých případech vlastně jako urážka?

Divíte se? Vždyť podobně jako sluníčkář i „Havloid“ představuje slovní termín – zkratku označující hloupého, respektive naivního, člověka, který se přitom přiživuje na momentální módní aktivistické vlně. Podívejte se na ty magory. V roce 1989 demonstrace ZA svobodné volby! A v roce 2019? Organizují demonstrace PROTI výsledkům svobodných voleb! Opravdoví demokraté, že?



Když mluvíme o bývalém prezidentovi, podívejme se i na současného. Jak u příležitosti letošního výročí zhodnotit jednotlivé fáze jeho politické činnosti?

Politika je čím dál větší žumpa. Stále se musíte dohadovat s jinými. Počítat, kdo vás podrží, a kdo vás podrazí až pozítří. Když například jeho strana podepsala opoziční smlouvu, nic jiného jí nezbývalo. Vyřešili tak patovou situaci, přesto mu to je stále vytýkáno. Svoji politickou nezávislost Miloš Zeman získal až jako prezident. Byl zvolen přímo z vůle lidu. Proto může kritizovat a vyloženě se i vysmívat těm, kteří z toho, že ho občané zvolili prezidentem, dostávají neustále psotník. Přitom jeho jednání je naprosto racionální, bez jakýchsi předsudků. Tvrdě pracuje ku prospěchu naší vlasti. A jsem u začátku odpovědi na tuto otázku. Anketa Ať Babiš odstoupí, nebo se zbaví Agrofertu, žádá Milion chvilek. Souhlasíte? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 18504 lidí



Miloš Zeman se před časem omluvil za to, že jeho vláda v roce 1999 podpořila bombardování Kosova. Za co by se naše zahraniční politika po roce 1989 měla omlouvat a na co by naopak měla být hrdá?

Pro nás bylo tragické, že jsme do NATO vstoupili v roce 1999, ne až v roce 2000. Jinak bychom těžko schvalovali bombardování Jugoslávie. Ale jako noví členové jsme museli držet hubu a krok a kývat NATO jako kýval Chamberlain Hitlerovi. Pro NATO bylo nakonec ponižující, že měli velké výroční zasedání NATO ve Washingtonu. Mysleli si, že do té doby se Jugoslávie podvolí diktátu NATO. Proto zoufale bombardovali Jugoslávii vším, co létalo, byli z toho nešťastní, že summit skončil a Jugoslávie stále vzdorovala. Byl to první velmi viditelný signál toho, že NATO vstupuje do fáze, kdy ztrácí schopnost něco kloudně tvrdě ovlivňovat. Jugoslávská vláda se nakonec zhovadilé taktice NATO podvolila, ale to již mělo NATO z ostudy kabát. V době, kdy NATO to zločinné bombardování bez souhlasu OSN provádělo, jsem Jugoslávii navštívil a ta zvěrstva páchaná tam americkými zbraněmi viděl na vlastní oči. Na to se nedá zapomenout. Zemanova omluva je na místě. V politice se to nenosí, ale odprosit lid Srbska by bylo na místě více.

Vrátíme-li se k sametové revoluci, jak vy události, které se odehrály v listopadu 89, dnes vidíte? Kdo se z vašeho pohledu opravdu zasloužil před těmi třiceti lety o pád komunistického režimu? Existují různé výklady. Mluví se například o tlaku Charty 77 a dalších disidentských skupin, nebo o tom, že Gorbačov povolil v SSSR „otěže“ a dal KSČ najevo, že je v tom sama, případně také, že komunistický režim se zhroutil sám kvůli své neschopnosti ekonomicky zajistit obyvatelstvo, kvůli ekonomické situaci jako takové… Jak to vidíte vy? A jak velkou roli podle Vás v souvislosti se sametovou revolucí sehráli studenti?

Dnes je čím dál více jasné, že listopad 89 ovládaly tajné služby CIA a KGB za vydatné pomoci STB a zrádné části vedení tehdejší KSČ. Potvrdili to dva z aktérů převratu Kocáb a Mejstřík v rozhovoru pro Český rozhlas. Ostatně byl to podvod od samého začátku. „Smrt“ studenta Šmída to jen dokazuje. Vzpomeňte na projev Havla: Komunisté vás straší, že bude… A studenti? Myslím, že to bylo stádo zmanipulovaných hlupáků, kteří ani netušili, oč jde. Stačilo jim, že mohou na ulicích vyřvávat tak, jak do té doby je ani nenapadlo.

Psali jsme: Ministr Havlíček: Od 1. ledna bude povinnost téměř nulové spotřeby energie platit pro všechny stavby SVS připomíná důležitost zodpovědného přístupu k veterinárním antibiotikům Karla Šlechtová: Chybí nám nadšení pro společnou věc a ještě jsme vulgární Zákonodárci shodili Zemanovu snahu posílit prezidentské pravomoci. Není odpovědný, tak nemá právo, vzkázal právník Kysela



Zajímalo by mě, jak hodnotíte těch třicet porevolučních let? Co jsme získali a co jsme podle vás třeba i ztratili?

To hodnotit nelze, protože to si musí zhodnotit každý občan sám za sebe. Bylo vytýkáno, že v rámci Varšavské smlouvy jsme neměli žádnou samostatnost, a v rámci EU ji snad máme? Blbečkové u EU včetně nějakého přihlouplého eurosoudu chtějí, abychom pozůstatky koloniálních průserů přímořských států EU odnášeli i my v ČR ubytováváním kdejakých migrantů.

Získali jsme teoretickou možnost cestovat. Teoretickou, protože ne každý si to může dovolit. Rodiče zdravotně postižených dětí získali možnost prosit o příspěvky na jejich léčení. Cikáni získali štědré dávky, aby se nemuseli zajímat o práci. Ztratili jsme kvalitní potraviny z naší produkce zničením zemědělství, které bylo schopné produkovat tolik potravin, že jsme byli soběstační, nezávislí na dovozu pochybných potravin, jako je tomu dnes, nechali jsme si rozkrást průmyslové podniky, které dokázaly vyrábět od koloběžek přes malé i velké motocykly v několika značkách, osobní i nákladní auta, ty opět v několika značkách tonáži. Tak bych mohl pokračovat až k výrobě turbín a reaktorů elektráren, včetně jaderných. Připomínat zcizení bank, jejichž obrovské zisky plynou za naše hranice atd. Dnes jsme jen montovnou aut a je jen otázkou času, kdy se nám tato orientace sakramensky vymstí.

Fotogalerie: - Šest let natvrdo



Ani třicet let po revoluci jsme západ zdaleka nedohnali, a to i přesto, že někteří politici to už před lety slibovali. Čím to a kdo podle vás může za to, že čeští zaměstnanci mají zhruba třetinové mzdy oproti německým?

To se musíte zeptat těch politiků, co byli u moci a co jsou dnes momentálně u moci, a vědeckých pracovníků na univerzitách, kteří mají být chytří, ale nějak se ta chytrost nepromítla do práce ministerstev. Těch, kteří nám malovali med kolem úst výkřiky, že do pár let jsme ekonomickými tygry Evropy. Jisté je, že po roce 1989 vyloženě za hubičku vykoupili, čili rozkradli západní osvoboditelé v Československu průmyslový potenciál, okupovali, co mohli. Svým způsobem to byla ekonomická okupace připomínající v mnohém, ale v ekonomické oblasti, Hitlerův březen 1939. Připomínat, že na sebe nezapomínali a hojně využívali doby, kdy bylo zhasnuto, jak tuto dobu označil Václav Klaus jako dobu, kdy to bylo moc potřeba aby se rychle vytvořila vrstva bohatých. Lidi oblbli obrovským podvodem nazvaným kuponové knížky. Shrnuli, pak se nemůžeme divit, že mzdy jsou tak nízké. U nás vygenerované zisky odchází zahraničním majitelům a ti si určují pravidla hry. Při chabé síle našich odborů to asi budou ještě dlouho dělat. Anketa ,,Míra na Hrad", křičel dav na Miroslava Kalouska. Chcete Kalouska za prezidenta? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 16502 lidí



38 procent Čechů starších 40 let dle průzkumu tvrdí, že za socialismu bylo lépe. Čím to je? Je to tím, že zde stále působí komunistická propaganda, jak také k tématu padlo? Nebo k tomuto tvrzení prostě skutečně někteří lidé mají důvod?

Pocity jsou velmi relativní. I já cítím, že tehdy bylo ve většině oblastí lépe, v některých záležitostech je lépe dnes. Těch je pohříchu podstatně méně. Jisté je, že důchodci mají stále hluboko do žlabu, až v posledních 2–3 letech se to trochu zlepšuje. A lidi se i dnes bojí veřejně vyjádřit svůj názor, bojí se o práci, drží papulu a krok, když se zaměstnavatelem nesouhlasí. Směšné je tvrzení o třiatřiceti tisícové průměrné mzdě. Tu moc dělníků nemá. Že momentálně je ještě krátkodobá konjuktura a je dost práce, to je jenom dočasné. Mám pocit, že za 2 roky tomu bude bohužel již jinak. A nejen toto. Žilo se podstatně klidněji. Poničené mezilidské vztahy je asi to, co lidem tohoto věku nejvíce vadí. Starším lidem se dostavují i nemoci. Doplatky na léky mnohdy překračují jejich možnosti. Často se s tím setkávám. Myslím tedy, že tito lidé mají důvody ke svému tvrzení.

Oponenti Miloše Zemana a Andreje Babiše obviňují prezidenta a premiéra z ohrožení svobody a demokracie. Příznivci Zemana a Babiše zase obviňují ty druhé, že chtějí uchvátit moc v Česku třeba pomocí demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné 16. listopadu. Jak to hodnotíte vy?

Jsou to opravdu vzoroví demokraté! Jak jsem řekl, v roce 1989 demonstrovali za svobodné volby, teď demonstrují proti svobodným volbám. Pravdu, beze všech pochybností mají příznivci, neřekl bych Babiše a Zemana, ale skutečné demokracie. To, co předvádí ti řvouni na Letné nemá s demokracií nic společného. Ostatně ono hnědé oblečení onoho nedostudovaného mladíka prozrazuje ledasco. Jsou-li přesvědčeni o své pravdě, ať ji presentují ve volbách a počkají si co jim na to řeknou voliči. Ty všechny ale uplatit asi nebudou moci, tak to zkouší takto. A ještě něco. 200tisíc křiklounů svezených do Prahy z desetimilionového národa, to zase není tak moc, aby si mohli vyřvávat svá ultimáta!

Psali jsme: Podvod, sviňárna. EU z nás dělá pitomce a vymýšlí čím dál větší kraviny, účtuje rocker Aleš Brichta Jan Schneider: Srabové a pitomci! Postavme se těm, kteří napadli Klause ml. Mináři, dostaň KSČM pryč z politiky! Zkušený aktivista má úkoly pro Milion chvilek Milion chvilek? Ovčáček překvapil: Vidím jasný plán. TOP 09 bude koukat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.