Podivná kauza, jméno Ištvan. Policie tam lezla. Rybařili důkazy, doufali, že něco najdou. Nic. Advokát Koudelka odhaluje důvody „šťáry“ na Faltýnka. A jsme zase u Nagyové s Nečasem

ROZHOVOR „Když jsem slyšel poprvé o kauze ricin, ihned mi bylo jasné, že je to fantasmagorie. Pakliže na to Bezpečnostní informační služba skočila, dokazuje to, že tajná policie a služby se nezměnily ve svém myšlení od doby, kdy Jaroslav Hašek popsal ve Švejkovi tajného Bretschneidera,“ konstatuje advokát Zdeněk Koudelka (Trikolóra). Vysvětluje také, že USA nejsou pro něj vzorem. „Vždyť roku 1919 zavedly prohibici, což neudělal ani Hitler, ani Mussolini, ani Stalin. Byl to pokus změnit člověka nařízením státu, který skončil debaklem. Výsledkem byl rozvoj zločinu a mafie. Pokud si v Minneapolisu zruší policii, je mi to jedno, ale určitě se nesmíme opičit. Byla by to idiocie,“ myslí si. Nejdříve se však věnuje dění v Brně.

Váš poslední blog nese název Vokřál jako stoka Brna. Proč si to myslíte?

Samospráva je o tom, že se obce spravují nezávisle na centru, i o tom, že demokratické strany ponechávají komunální politiku na svých organizacích v místech. Pokud Vokřál řešil kandidátku do brněnské městské části v Praze, dokazuje, že byl slabým primátorem Brna. Sestavení kandidátek do zastupitelstev městských částí v Brně i zastupitelstva města Brna se má řešit v Brně, a ne v pražských kavárnách či centrálních stranických sekretariátech.

Co se to děje v politickém Brně? Zmiňovaný bývalý primátor města Petr Vokřál, který měl být lídrem kandidátky do krajských voleb, nedávno rezignoval s tím, že některé brněnské buňky ANO jsou napojené na podsvětí. Nově hnutí ANO zrušilo brněnskou buňku, která je větší než malá... politolog Jan Kubáček uvedl, že brněnská korupční kauza stoka může znamenat takovou lokální Itálii 90. let, kdy začalo prošetřování jedné politické strany a dalších šest fakticky padlo, protože měly úplně stejný problém... jak to vidíte vy?

Vnitrostranická politika ANO mne nezajímá, pokud lidé z Brna neškemrají v Praze, Bruselu, Berlíně či jinde o pomoc pro svou politickou pozici proti vlastním spoluobčanům. Pokud jde o kauzu stoka, je dobré uvést, že 7. 3. 2019 udělalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (VSZ) razii na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mířila na vedení úřadu a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. VSZ akci spojilo se stíháním korupce na radnici Brno-střed v období 2014–2018, kdy ji vedlo hnutí Žít Brno v koalici s ANO. Zde jde o obvyklou trestnou činnost spojenou s veřejnými zakázkami na úrovni městské části. Nejde o vytouženou akci, která by napravila reputaci olomouckých státních zástupců po debaklu na Úřadu vlády 2013, jehož výsledkem je řešení milostného trojúhelníku bývalého premiéra a spory o to, zda zaplatila Jana Nečasová Nagyová daň z darovaných kabelek.

Razie na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se účastnil osobně vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan. To je nezvyklé, když při policejním zásahu zpravidla státní zástupce není nebo se účastní dozorový státní zástupce, kterému je věc přidělena. Přítomnost šéfa vrchního státního zastupitelství dokládá jeho velká očekávání. V případu se projevila bolest státního zastupitelství. Pro úspěšné trestní stíhání nestačí znalost trestního práva, ale i dalších právních odvětví. V tomto případě práva správního, podle něhož jsou referenti vázáni pokyny vedoucích úředních osob, které podepisují rozhodnutí. Policisté například zjišťovali, zda do práce úředníků nezasahovali jejich nadřízení. Pokud podepisuje a vydává svým jménem rozhodnutí nadřízená úřední osoba, je oprávněna určovat jeho obsah. To, že z toho někdo vyvozuje nesprávný postup, je stejná chyba, jako by soudce byl kriminalizován za to, že rozhodl podle svého úsudku a neřídil se tím, co mu připravil asistent. Předseda a místopředsedové úřadu mohou dávat podřízeným příkazy.

Policie prověřovala na úřadu různé spisy, prováděla takzvané rybaření. To je termín pro to, když si státní zastupitelství vytvoří příběh o údajné trestné činnosti, ale nemá důkazy. Snaží se pak získat důkazy pro potvrzení své představy. Užívají se odposlechy či domovní prohlídky s nadějí, že se něco najde. Připomíná to rybaření muškařením – neustálé nahazování s tím, že se snad něco chytí. Státní zastupitelství nemělo důkazy o trestném činu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Využilo jen možnost díky prohlídce prostor úřadu získat spoustu informací v naději, že něco najde. Z razie na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádná sláva pro olomoucké vrchní státní zastupitelství nebude. Jeho původní představa o údajné možné manipulaci ve prospěch společnosti Kapsch u zakázky na dálniční mýto vzala za své, když zjistilo, že rozhodnutí úřadu ve věci samé byla pro Kapsch nepříznivá. Rozhodnutí jsou zveřejněna. Do správního spisu mohou nahlížet účastníci s protichůdnými zájmy, a tak vykonávají vzájemnou kontrolu.

Ovšem není správné zapomínat na razii na Úřadu vlády 2013 a na razii na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 2019. Touha VSZ Olomouc po úspěchu je obrovská. Neponese-li odpovědnost za své chyby, je jen otázkou času, kdy se zase o nějakého sólokapra pokusí, byť to dopadne jako vždycky. Kauza stoka jistě přinese nějaké výsledky, ale je to chabá nálepka na velká očekávání při spuštění akce na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Převážně v Praze se zase odehrála podivuhodná kauza ricin. Co o ni říci?

Zlé jazyky tvrdí, že za vším je snaha rozbít česko-ruské vztahy. Je to tak? Jsou zlé jazyky v tomto případě jazyky pravdivé? A komu, případně čemu, to může sloužit?

Za vším je hlavně lidská hloupost a snaha tajných služeb zdůvodnit velké peníze, které jsou jim poskytovány. Jinak to nestojí za komentář.

V USA už čtvrtý týden sledujeme násilné protesty v Americe po zabití George Floyda. Na mnoha místech dochází k tvrdým střetům mezi demonstranty a policií, jsou rozbíjeny výlohy a zapalovány osobní vozy. Jak se na dnešní dění v USA díváte? Generál Jiří Šedivý tvrdí, že kdyby afroamerický policista klečel na krku bělocha a zabil by ho, nikdo by si toho ani nevšiml...

Stát je zřízen proto, aby ochraňoval lido před útokem jiných. K tomu si zřizuje policii. Vždy někdy dojde k zneužití moci, ale to neznamená, že jednotlivé vybočení je důvodem pro likvidaci systému. Policie slouží k boji proti kriminálním živlům. Aby byla úspěšná, musejí jednotliví policisté vědět, že mají podporu společnosti i svých nadřízených. Jinak se vykašlou na svou práci, pokud dojde ke konfliktu. A to by byla nejhorší zpráva pro většinu lidí, kteří od policie očekávají ochranu. Stát bez funkční policie nemá smysl.

Co říkáte na to, že některá americká města v čele s Minneapolisem se rozhodla buď své policejní sbory výrazně podfinancovat, nebo je zcela rozpustit? V americkém Seattlu 8. června zase stovky radikálních levicových aktivistů obsadily několik ulic města a z oblasti vyhnaly policejní složky. Poté na místě ustanovily tzv. Autonomní zónu Capitol Hill, kde neuznávají právo USA. Carmen Best, ředitelka policie v Seattlu, uvedla, že její složky z autonomní zóny přijímají tísňové hovory oznamující loupeže či znásilnění, nemohou však v zóně zasáhnout...

USA pro mne nejsou vzorem. Vždyť roku 1919 zavedly prohibici, což neudělal ani Hitler, ani Mussolini, ani Stalin. Byl to pokus změnit člověka nařízením státu, který skončil debaklem stejně jako jiné pokusy měnit lidskou přirozenost. Výsledkem byl rozvoj zločinu a mafie. Pokud si v Minneapolisu zruší policii, je mi to jedno, ale určitě se nesmíme opičit. Byla by to idiocie.

Spojené státy jsou nyní ve značných problémech. Jsou značně zasažené pandemií a aktuálně i pouličními protesty. Nevypadají teď zrovna moc jako velmoc, ale jako obr na hliněných nohou, vnitřně rozdělení a rozhádaní. Jde jen o dočasný defekt, nebo má americká demokracie a americké postavení ve světě skutečně vážné potíže? Co s USA nyní bude?

Problém USA je stejný jako problém každého impéria, které dosáhlo vrcholu. Čeká je jen cesta z vrcholu dolů. My v tom nic moc nezměníme. Globální konkurent USA není Evropa, Rusko ani arabský svět, ale Čína.

Nynější protesty odnášejí i sochy. V americkém Bostonu soše Kryštofa Kolumba demonstranti urazili hlavu, v Minnesotě sochu stejného muže strhli, v Londýně pro změnu došlo k posprejování sochy Winstona Churchilla. K čemuž ovšem posléze došlo i v Praze. Co říkáte na činy těchto vandalů? Napadá vás paralela mezi odstraněním sochy maršála Koněva a posprejováním sochy Churchilla?

Ještě na závěr k Winstonu Churchillovi, jednomu z vítězů nad Hitlerem. I vy jste si povšiml, že Facebook nekompromisně blokuje jeho fotku se zbraní. Jaký je k tomu váš komentář? O čem to vypovídá?

Je to zpráva o tom, že Facebook dal cenzorskou pravomoc tupcům, a ještě je za to platí. Facebook podle zpráv Novinek.cz 15. 6. 2020 blokoval sdílení fotky, kde je Churchill na návštěvě u vojenské jednotky a prohlíží si zbraň, kterou přiložil k líci.

Churchill byl válečný premiér a vítěz nad Hitlerem. Státníci ve válce navštěvují vojenské jednotky, zajímají se o vojáky i jejich zbraně. Churchill též navštívil i jednotky Československé armády v Británii. I to bude Facebook cenzurovat? Bude cenzurovat i fotky výsadkářů se samopalem Sten, který byl užit při atentátu na Heydricha?

Cenzura je symbolem útisku. Proto byla u nás zrušena roku 1968 a ani Gustáv Husák zákaz státní cenzury nezrušil. Vsadil na vnitřní cenzuru, kdy novináře usměrňovali šéfredaktoři bez výslovného zákonného důvodu. Proto se v listopadu 1989 demonstrovalo proti lžím Rudého práva a televize.

Facebook si dnes platí cenzory v různých zemích. Cenzorství je pro některé živnost. Hodnotím cenzuru jako mrzkou činnost. Facebook není dobrodinec, ale vydělává na u nás nezdaněné reklamě. Proto americká vláda zadupala na evropské vlády, když chtěly tuto reklamu zdanit. Přitom i americká ústava garantuje svobodu slova.

Když už nic, je dobré cenzuru zdanit. Klidně můžeme vyhovět americkému tlaku a nechat nulovou sazbu na reklamu digitálních magnátů, ale zdaňme ty, kteří cenzurují. Tedy nebude-li Facebook cenzurovat, ať je bez daně. Pokud bude cenzurovat, ať platí daň z digitální reklamy. Cenzura je pro demokracii horší než hazard nebo slivovice, které jsou zdaněny. Proto i zisky firem, které cenzurují, mají podléhat dani z cenzury.

Ti, kteří dostávají peníze za cenzuru, by neměli dostat ani korunu dotací z našich veřejných rozpočtů. Lidé, kteří cenzurují fotku Churchilla z války, jsou hloupí. Svou cenzurou ovlivňují veřejný prostor, proto by mělo být známo, kdo za cenzuru bere peníze. Římského císaře Vespasina proslavil výrok, že peníze nesmrdí, když zpoplatnil veřejné záchody. Na druhé straně jsou Jidášovy groše symbolem zrady člověka i Boha. Ať si tedy každý necenzurovaně řekne, zda zisky cenzorů jsou peníze, které nesmrdí, či jde o Jidášův groš.

