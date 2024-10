Pozdě si všimli, jak Konečná roste. Slova Babiše a polekaná koalice. Zbořil má jasno

Pane doktore, tak se aktuálně řeší, zda koalici Stačilo! považovat za „komunisty“, či ne. V kontextu toho, že Andrej Babiš nepovažuje Kateřinu Konečnou za „komunistku“ a šel by s ní do koalice. Já to slovo „komunisté“ dávám záměrně do uvozovek, protože vládní koalice to považuje za nadávku, kterou ráda straší. Co na tuto výměnu říkáte?

Samozřejmě, volební kampaň se už klopýtavě rozjíždí, ale to neznamená, že bychom obavám vládní koalice nemohli rozumět. Toto sdružení, jakkoli je nesourodé, se shoduje v tom, že pevně stojí za prezidentem republiky komunistou, slovy Miroslava Kalouska, který si to už odpracoval. Teprve nyní si ti rozzlobení se zpožděním všimli, že popularita Kateřiny Konečné je větší než si oni sami, nebo jejich americký supervizor přes strategii komunikace, uvědomovali. Protože jim nejde o myšlenky, ale o osoby, osobnosti a někdy dokonce i neosobnosti, polekali se a chopili se zbraně, která byla po ruce.

Protože jsem dost starý, připomnělo mi to životní osudy jednoho z prvních ministrů obrany Spojených států Jamese Forrestala (1892-1949), který byl, jak se někdy ve vysoké politice stává, trochu zmatený. Byl proti vzniku Státu Izrael, ale vášnivým odpůrcem komunismu, myšleno tehdy Sovětského svazu, a dokonce inspiroval nechvalně populárního Josepha McCarthyho k jeho zběsilému honu na komunisty. Ten pak dal jméno jedné epoše americké politiky v prvních letech studené války.

Kritik Forrestala, americký sloupkař, novinář Drew Pearson, mu tehdy nedopřával klidu a dokonce o něm tvrdil, že je to nejnebezpečnější politik Spojených států, který může svými antikomunistickými obavami vyvolat novou světovou válku. Skončilo to nešťastně a významný člen Trumanovy administrativy musel být hospitalizován. Nakonec skočil z 16. patra budovy, kde byl pod dohledem. Vyvolalo to mimořádný zájem a dohady o jeho smrti. Jedna polooficiální legenda tvrdila, že když zaslechl zprávu o promítání filmu, který měl jako téma vylodění Rusů v New Yorku, tolik se polekal, že vyskočil. Myslím, že to nebyla celá pravda, ale dodnes je to příklad, jak jakákoli pitomost může způsobit, že politik se chová často nevysvětlitelně.

Dnes to tedy ani u nás není příliš jiné. Andy Babiš neřekl nic jiného, než že do své potenciální vlády nepozve koalici Stačilo!. Neříká, že by je nepožádal o podporu, ani co pro něho znamená magické slovo stačilo, které tak vzrušuje dnes už jen čtyřkoaliční politiky, a navíc tento svůj výrok nejméně třikrát poopravil. Kritici nebo i političtí komentátoři by měli být opatrní a nepropadat beznaději, komunistů je okolo nás požehnaně a o světové revoluci uvažují jiní, mladí i staří, a hlavně ti alternativní. Ale právě ti asi slovo komunista nebudou často používat.

Ono je pravda, že pakliže Konečná zcela „rebranduje“ současnou stranu, jen potvrdí, že za komunistku ji považovat nelze. Nebo jak to vidíte? Třídní boj strana opustila už dávno, nostalgici po minulém režimu vymírají či ustoupili do pozadí, masivní znárodňování nechce a její daňová a sociální politika připomíná západní levicový mainstream.

Ten třídní boj z odkazu klasiků sice neexistuje, ale jak jsme viděli v období Fialovy vlády, vede se neúprosný boj mezi těmi, kteří absolvovali méně nebo více tříd ve školách obecných a středních. Je to sice trochu těžkopádný příklad z doby minulé, ale někdy se mi zdá, že bude ještě dlouho věčně zelený. O světové revoluci nebo národním socialismu se ve Stačilo! nemluví a o těch obávaných 5 %, na které odkazují možná i cinknuté volební preference, se také řeči nevedou.

Předpokládám ale, že snad další chybná rozhodnutí mohou, podobně jako v sousedním Německu, způsobit nějakou Akci pro Česko, ale i tomu se mi nechce věřit. Snad jenom tehdy, kdyby vlast zavolala a alespoň všichni vlastenci by táhli na Rusa, aniž by věděli, proč.

Vy osobně byste radil SOCDEM pod vedením Jany Maláčové, aby utvořila se Stačilo! společnou kandidátku? A vice versa, měla by o to vlastně stát Kateřina Konečná?

Z klidu domácího křesla před televizní obrazovkou bych si dovolil oběma dnes už zkušeným političkám takovou věc doporučit. Možná by už nemusela být překážkou smrtelná nenávist potomků obou starých politických stran, ale nejsem si jistý, zda někteří jednotlivci dokáží zapomenout, co jim to slavné rozdělení ČSSD v roce 1921 způsobilo, a naopak, jak doplatili všichni na povinné sloučení v roce 1949. Pokud si chtějí připomínat zrady a věznění svých členů, není to tak jednoduché. Obětí bylo na obou stranách dost a netroufám si říct, zda mohou být všechny zapomenuty.

Předpokládám také, že předvolební koalici by nebylo složité vytvořit, ale co potom, po volbách? Kádry rozhodují vše, jak říkali jím historicky příbuzní, ale kde je vzít?

Šance Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové jsou dle amerického statistika Nata Silvera už opravdu vyrovnané, možná dokonce s mírným, minimálním náklonem pro Trumpa. A volby jsou už 5. listopadu. Dočkáme se tedy, s prominutím, protažených ksichtů jako v roce 2016?

Zpravodajství z Česka, Evropy a Spojených států je natolik nedůvěryhodné, že si nedovoluji dopouštět se nějakého proroctví. Není to jen tím, že se na všech stranách neříká pravda a že ti importovaní američtí mentoři našich politiků se tak často mýlí, pokud jde o předpovědi názorů a rozhodnutí většího počtu osob. Přesto se mi zdá, že naši komentátoři volebního karnevalu ve Spojených státech se poučili. Ale snaží se slovně krasobruslit tak usilovně jen proto, aby to mohli v případě svých opakovaných neúspěchů snadněji než v minulosti vysvětlit.

Další věcí je, že ve Spojených státech se mimo jiné i díky válkám, do kterých se administrativa Joea Bidena zapletla, tentokrát skutečně na domácím poli válčí neúprosně a padlých na tomto pro nás obtížně čitelném bitevním poli může být mnoho. Nemyslím tím jen jednotlivce, ale už dnes zaujímají vůči sobě podobná stanoviska, která nám jsou známá ze Spojenými státy kolonizovaných zemí. A jak víme, tam se silové složky americké politiky a moci, v uniformách i bez, nezdržují diskusemi. Tam se střílí od boku a někdy rychleji, než se o věcech přemýšlí.

Pokud jde o Ukrajinu, v mainstreamovém tisku se už zcela ustupuje od jistoty „úplného vítězství“. Spíše se mluví o územních ústupcích výměnou za členství Ukrajiny v NATO. Orbán a Fico, minimálně oni, ovšem Ukrajinu v NATO nechtějí. Nabízíme tedy Ukrajincům „šidítko“ v podobě pouhého příslibu?

Kdysi, už velmi dávno, jsme se v jedné vášnivé diskusi s přáteli přeli o tom, kdy zaniknou NATO a Evropská unie. Bylo to v době, kdy ještě existoval Sovětský svaz. A jeden z nejradikálnějších názorů byl, že k tomu dojde v době, kdy se stane členem obou těchto organizací Sovětský svaz. Když dnes vidím panoramatické záběry okrouhlých stolů obou těchto spolků, okolo kterých se předvádějí prezidenti, předsedové vlád, ministři všeho možného a mají se o něčem dohodnout, zdá se mi, že tato doba právě nastává. Představa, že Ukrajina bude členem NATO a proběhne v Kyjevě něco podobného jako byl historický a slavný Majdan v roce 2014, je natolik vzrušující, že se chce, podle rady pana MZV ČR, jít si objednat místo k pobytu nikoliv jen na Krymu, ale někde mnohem dál.

Myslím si také, že politici toho napovídají někdy až moc, zejména je-li poblíž nějaká TV kamera. Ale mohli bychom také říct, že občas řeknou jednu větu, která vyjadřuje politiku státu nebo soustátí krátce a pregnantně. Např. Joe Biden dávno prohlásil, že Americe nejde o zničení Ruské federace, ale o její oslabení. A Spojené státy tento příkaz své nejvyšší autority až úzkostlivě plní. Jen jim to mnozí nechtějí věřit.

Čínský a ruský prezident to řekli ještě jednodušeji. Pod nápisem Zády k sobě! oba pánové zaujali tento postoj, a stále ještě někteří dokonce významní čeští politici si myslí, že šlo o pózování pro kameru.

Donald Trump šokoval při návštěvě Evropy Angelu Merkelovou slovy, že bude zapsaná v dějinách SRN jako historicky nejhorší kancléřka. Také to si politici v USA myslí, dokonce bez ohledu, kdo Trumpa následoval v jeho prezidentském úřadu. Tentokrát, ještě nikoliv prezident, už peskoval Volodymyra Zelenského, že je vynikající obchodník. Kam přijde, odtud si něco odveze. Třeba Trump volby nevyhraje, ale v Bílém domě si tuto větu budou pamatovat.

Premiér Fiala začal mluvit o tom, že Evropa není konkurenceschopná kvůli cenám energií a že je nutné evropské firmy podpořit. Je správný příměr, který koluje po internetu, že Fialu v roce 2014 unesli, místo něj instalovali dvojníka a teď se původní Fiala vrátil ze zajetí? Protože takto mluvil Fiala před lety, než se stal „zodpovědným partnerem v rámci EU“.

U nás doma je nejlepším projevem způsobilosti vykonávat vysoké státní funkce, ale i ty na mnohem nižší úrovni, umět zapomínat. Není to jednoduché a obvykle se to nedá naučit. Musí to být, jak se říkalo v dávné minulosti, lidé zvláštního ražení, a pro ty pak není nic překážkou, kterou by nepřekonali. Elon Musk jim říká banální byrokrati. A je zajímavé, že v politice se vyskytují častěji než v jiných oborech lidské činnosti. Někdy se říká, že jsou teflonoví, a vystihuje to skutečnost.

Tito lidé nemohou nasáknout, stárnout, jsou bez chuti a bez zápachu. V principiálně byrokratických systémech jsou žádaní, potřební, a nejen u nás doma. Kdo viděl Jistě, pane ministře a vzpomíná si na sira Humphrey Applebyho, ví, o čem mluvíme.

Petr Fiala byl zvolen předsedou ODS asi o dva dny dříve, než se stal členem této demokratické strany. Nebyla to jeho vina, a tak by měli do konce života mlčet všichni ti, kteří při jeho volbě nepromluvili. A třeba až do smrti, jak se někdy říká při uzavírání svazku manželského.