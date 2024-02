Pravda o Rohlik.cz a Vondrovi. Jandejsek řekl vše

„Nálepkování protestujících jako proruských sil je už poslední pokus, jak dehonestovat lidi, kteří nesouhlasí s destrukční politikou vlády,“ vzkazuje premiérovi exprezident Agrární komory ČR, člen Klubu 2019 a jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů Zdeněk Jandejsek. Vyjádřil se i k dopisu, psaném azbukou, který přinesl do televizní debaty na Primě Alexandr Vondra a zmínil právní kroky. „StB pokulhává!“ padlo také. Nevynechal ani Rohlik.cz, který se rozhodl s jeho firmou ukončit po pondělní akci spolupráci. Nešetřil vedení Agrární komory ČR a řekl, jak to vidí dál.....

reklama

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 0% ČSSD 1% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 97% Piráti 0% STAN 0% Zelení 2% hlasovalo: 587 lidí

Pane inženýre, jak hodnotíte pondělní akci zemědělců v Praze?

Hodnotím ji velice pozitivně. Prahu jsme neomezili, byla průjezdná jako nikdy. Zemědělské techniky přijelo tolik, kolik jsme avizovali. Protestujících u Ministerstva zemědělství i na Malostranském náměstí bylo podle předpokladů, které jsme měli nahlášeny. Velmi mě potěšili lidé na Malostranském náměstí, kteří byli nejen velmi pozorní, ale velmi aktivní. Bylo jich asi pět tisíc. Více místa tam ani pro větší počet účastníků nebylo. Všichni vystupující mluvili k zemědělství a k pětikoalici, která likviduje naše hospodářství. Nebyl jediný, kdo by hovořil k politickým ambicím jakékoliv strany či hnutí. Přesto vládní činitelé a Doležal (prezident Agrární komory ČR) hodnotili protest jako politický. JAKÁ TO UBOHOST!!!

Už před konáním této akce například premiér Fiala uvedl, že za ní stojí spíše protivládní, proruské síly. Co byste mu na to řekl?

Pokud by řekl, že se sešli zemědělci, kteří kritizují vládu a její likvidační politiku vůči zemědělství a českému obyvatelstvu, tak mu dám za pravdu.

Řízení státu k destrukci je vidět na každém kroku v celém národním hospodářství. Nálepkování protestujících jako proruských sil je už poslední pokus, jak dehonestovat lidi, kteří nesouhlasí s destrukční politikou vlády.

On-line supermarket Rohlik.cz reagoval na pondělní protest tak, že prý už nebude odebírat potraviny od skupiny Rabbit, tedy vašeho podniku. Vedení Rohlíku prý „nesouhlasí s metodami iniciativy, které omezují osobní svobody ostatních obyvatel a brání veřejnosti v běžném životě“. Co byste majiteli Rohlíku vzkázal?

Obchodní vztahy s Rohlikem.cz jsou podloženy smlouvou, kde nejsou důvodem k odstoupení veřejný protest některé ze smluvních stran. Pokud pan Čupr nechce obchodovat, je to jeho rozhodnutí. Ale různé názory na politické dění by ho neměly ovlivňovat. Moje osobní iniciativy v žádném případě neomezily osobní svobody ostatních obyvatel a ani v nejmenším nebránily veřejnosti v běžném životě. Podle reakcí ve veřejném prostoru mohu konstatovat, že rozhodnutí „Aspenisty“ Čupra poškodí podstatně více jeho firmu než naši.

Alexandr Vondra vás na Primě označil za proruského kolaboranta a přinesl dopis psaný azbukou s tím, že je na něm prý váš podpis. Sám pak ale uznal, že neví, jestli je to fake, že nemá možnost to ověřit. Jak je to tedy s tím dopisem a co byste vzkázal A. Vondrovi? Chystáte v této souvislosti nějaké právní kroky?

Alexandr Vondra jako vždy mluví to, co mu slina přinese na jazyk, a tím v tomto případě dehonestuje i mou osobu. Skutečnost je následující. V lednu 2022 se konalo shromáždění v sále družstev na Těšnově. Vystoupil jsem tam velmi kriticky k začínajícímu růstu energií, zavedení emisních povolenek atd... a kritizoval jsem tuto likvidační politiku, která povede ke zdražování potravin a vysoké inflaci. Účastníci shromáždění si jistě vzpomenou na tento den a dají mi za pravdu. Tento den jsem měl též rozhovor na Seznam Zprávy. Natočen byl podcast, vlastně dva. Ale ten druhý byl zcenzurovaný.

Fotogalerie: - Hučínovy příběhy



Během několika dní jsme se dozvěděli o invazi na Ukrajinu. Asi týden od začátku invaze mi volá kriminální policie, zda jsem psal v azbuce dopis na ruské velvyslanectví. Protože jsem nic nepsal, ani nemám psací stroj v azbuce a podpis na dopise nebyl můj, požádal jsem kriminálku, aby zjistila pachatele, který mě chtěl poškodit z důvodu mého vystoupení ke špatné politice vedení státu. Během asi dvou až tří týdnů mně bylo sděleno, že nikoho nenašli a že případ byl na kriminální policii odložen.



Dopis na policii se hodil podruhé. Byl předán již několikrát provařenému Vondrovi, který měl za úkol mě zlikvidovat. To máme demokratickou vládu, ta je schopná všeho. Stb už za ní pokulhává! To by si měl uvědomit každý občan České republiky.



K tomuto konání pana Vondry, premiéra i ministra zemědělství budou v brzké době vypracovány podklady pro právní kroky. Veřejnost bude včas informována.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu



Vraťme se k těm protestům. Co říci k rozdělení zemědělců na dvě skupiny, z nichž jedna tedy demonstrovala v pondělí a druhá ve čtvrtek? Neoslabuje to pozici zemědělců v požadavcích jak na vládu, tak na EU?



Domnívám se, že zemědělci nejsou nejednotní, pouze jedna skupina včas prokoukla pana Doležala a Pýchu (předseda Zemědělského svazu ČR), kteří nezastupují zemědělce, ale chrání své křeslo a poklonkují ministru, který nehájí zemědělce. A proto podpořila farmáře celé EU proti Green Dealu.



Zatímco druhá čeká na věrného teologa a jeho lživá slova, že něco pro zemědělce udělá. Už je tady první políček. Parlament EU ve čtvrtek či v pátek schválil další osvobození od cel na zemědělské a potravinářské zboží z Ukrajiny. To znamená další pokles cen potravin a další likvidace zemědělců. To určitě nenechá zemědělce v klidu. Předpokládám, že ministr, který dle řady zemědělců neplní sliby, nic nezmění v zemědělské politice a zemědělci budou jednotní.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29057 lidí



V tomto kontextu, co říci na postoj Agrární komory ČR k pondělní akci? A jak vidíte její budoucnost?



Postoj Agrární komory k pondělní akci jsem již zmínil. Není to postoj jejích členů, ale prezidenta, který si hraje na vyjednavače, jehož výsledkem bylo snížení rozpočtu pro zemědělce ze 41 miliard korun 35,5 miliardy v roce 2024 a snížení národních podpor z cca 5,2 miliardy na cca 2,6 miliardy. To je podle struktury výroby pro jednotlivé zemědělce se živočišnou výrobou o 40 až 50 procent méně. Budoucnost Agrární komory je jediná – musí si zvolit prezidenta, který bude zastupovat zemědělce, nikoliv si řešit vlastní ego.



Připomeňme, jaké požadavky zemědělci vlastně mají? Co české zemědělce nejvíc trápí?



Požadavky zemědělců, kteří se zabývají vyváženou zemědělskou výrobou jsou – změnit strategický plán na roky 2023–2027, ve kterém je nutné odmítnout nesmyslný Green Deal. Ten je postaven na dekarbonizaci – což je hloupost, a redukci produkčního zemědělství, provázenou snížením výroby a přechodu na ekologické zemědělství. To nemůže v žádném případě nakrmit evropskou populaci.



Co se bude dít dál, pokud ministr, potažmo vláda, nevyslyší požadavky, které jste jim v rámci pondělní akce předali?



Další kroky budou razantní. Budou to kroky všech zemědělců, pokud nebudou splněny všechny podmínky z protestu i další požadavky, které Agrární komora ČR i Zemědělský svaz ČR předložily panu ministru ještě před protestem 19. 2. 2024.



Psali jsme: „Pan Rohlík“ a jeho principy. Když se politika míchá do ekonomiky, je to vždycky špatně, vzkazuje expert „Klobouk dolů.“ Vyoral smekl před hercem, který riskuje, že ho vyloučí Nepoučitelný Fiala, minule taky strašil Ruskem. Poštve proti sobě další, nevyřeší nic Lidé dávají ruce pryč od Rohlik.cz. „Zmatený“ Čupr: Vždyť už jsme to jednou udělali a prošlo to



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE