Právnička Turoňová: Korespondenční volby budou nedůvěryhodné. To je nebezpečné

Paní doktorko, jak vánoční projev premiéra Fialy, tak novoroční projev prezidenta Pavla vyvolal řadu různých reakcí. Jak Vy je hodnotíte?



Hodně prázdnoty, sebepropagace a bruselské ideologie. Premiér Fiala vykládal o ozdravení veřejných financí, jakýchsi rekordních investicích do infrastruktury a bezpečnosti, o spásné digitalizaci či o reformě energetiky. Přitom je předsedou vlády, která ovládá většinu akcií společnosti ČEZ a nedokázala ani zastropovat ceny elektrické energie. Dá se vůbec brát vážně? Daleko více než co vykládal, mě zaujala jeho gestikulace. Předvedl parodii na projevy amerických prezidentů, zejména když se snažil svými gesty demonstrovat sílu a odhodlání.



Prezident Pavel si zahrál na proroka. Dodejme, že špatného. Apeloval na naši podřízenost EU a NATO a tyto dvě instituce označil jako jediné možné záruky naší budoucnosti. Vyzval ke vstupu do eurozóny, pochválil investice do zbrojení a vymezil se proti hodnotám starší generace, která na rozdíl od něho alespoň nějaké hodnoty má.

Nedávno jsme se rozloučili s loňským rokem. Jaký ten rok podle Vás byl pro ČR? A jaký bude ten letošní?



Byl to velmi náročný rok. Pro domácnosti, zaměstnance, živnostníky, malé i střední firmy. Na všechny začala více či méně dopadat inflace, kterou máme nejvyšší v Evropě, vysoké ceny energií, ale také nejistota a strach spojené ne s jedním, ale již se dvěma válečnými konflikty, jejichž vývoj nás může značně ovlivnit. A to nejen ekonomicky, ale také v souvislosti s migrací, která bude v dalších letech spíše intenzivnější, zejména kvůli neochotě naší vlády zachovávat dosavadní protikvótovou migrační politiku. Bohužel, ministr vnitra Vít Rakušan otevřel stavidla, která již nepůjdou zastavit. Máme před sebou už jedinou možnost, a to podporovat rozumnou migrační politiku na celoevropské úrovni. K tomu však bude třeba, aby tentokrát voliči jasně podpořili v evropských volbách ty kandidáty, kteří se vymezují proti bruselským ideologiím, zejména proti multikulturalismu. Je třeba si se vší vážností přiznat, že musíme chránit vnější hranice EU, že je to jedna z podmínek pro přežití naší evropské kultury a způsobu života. Navzdory nesmyslným prognózám našeho premiéra je jasné, že rok 2024 bude těžký. Je třeba si to přiznat otevřeně a nachystat se na další zdražování a celkový ekonomický propad a také na problémy, které si v tuto chvíli třeba ani nedokážeme představit.

Vraťme se k tragédii, která se odehrála těsně před Vánocemi na Filosofické fakultě. Podobné šílenosti jsme dosud vídali jen ve zprávách z jiných zemí. Co se tak změnilo, jak si vysvětlit, že se něco takového stalo i u nás?



Jedná se o tragédii, která se jen těžko chápe a na kterou se srozumitelné vysvětlení hledá jen velmi obtížně, navíc v situaci, kdy nemáme ucelené informace. Rozhodně bych tuto událost nijak nepolitizovala ani nehledala příčiny v politické geografii.

Pojďme na další téma. Vy jste jednou z těch, kteří jsou na kandidátce koalice STAČILO pro blížící se volby do Evropského parlamentu. Čím může podle Vás tato koalice voliče oslovit?



Na kandidátní listině se sešli lidé, kteří v ČR zastupují autentickou levicovou politiku, která se orientuje na zájmy lidí, a nikoliv na potřeby velkých korporátů či na podporu bruselských ideologií, jako to dělá například SOCDEM či Piráti. Jasně se stavíme proti migrační politice, genderové politice, proti zelenému údělu likvidujícímu evropský průmysl, ale i proti takovým snahám, jako je převýchova mládeže prostřednictvím školské reformy či proti snahám o přijetí pandemického zákona. Naším hlavním hodnotovým svorníkem je obrana státní suverenity a národní svrchovanosti. Podporujeme evropskou spolupráci, ale nechceme, aby pokračovalo stávající dělení na nadřazené a podřízené státy. V evropském parlamentu budeme hledat spojence, kteří to vidí podobně a kteří jsou připraveni prosazovat rozumnou politiku.



A co konkrétně podle Vás „stačilo“? Co byste ráda vzkázala současné vládě?



Název naší koalice odkazuje na kampaň, kterou Kateřina Konečná vedla proti vládě Petra Fialy. Tento název jsme nyní použili do evropských voleb, ale jde samozřejmě o víc než jen o Petra Fialu. Vystupujeme proti naší podřízenosti Bruselu a Washingtonu. Právě nynější vláda reprezentuje tento trend nejvýrazněji za posledních pětatřicet let. Ve své snaze hájit zájmy Spojených států amerických zachází dokonce tak daleko, že z nás vytváří jednoho z největších nepřátel Ruska. Jde přitom zcela nad rámec našich závazků a zcela zbytečně ohrožuje naši bezpečnost i ekonomické zájmy. Vlády ODS vždy kladly do popředí americké spojence a podřizovaly jim své základní politické jednání, ale alespoň se to snažili nějakým způsobem vyvažovat. Tohle s nástupem Petra Fialy padlo. Jsme kolonií Západu a je nejvyšší čas říci, že to stačilo! Patříme do Evropy, jsme součástí západního světa, ale podmínky naší účasti se musí změnit z podřízenosti na rovnocennost, která nám jako Středoevropanům umožní udržet si vyvážené vztahy také s východními partnery. Nelze nás již nadále využívat v mocenských hrách, které se nás v podstatě nijak netýkají.

Do parlamentních voleb jsou necelé dva roky. V těch posledních mnoho hlasů propadlo. Domníváte se, že koalice STAČILO bude právě ta, která tyto hlasy získá? A kdo další z těch, kteří stojí nyní mimo Sněmovnu, má podle Vás šanci?



Velkým testem možného úspěchu budou právě volby do evropského parlamentu. Až půjdou voliči v červnu k urnám, mohou také vyjádřit svoji nespokojenost s Fialovou vládou. Pokud se lidé dostatečně ozvou, bude to první krok ke změně. Pak můžeme uspět. Naše spolupráce spočívá ve vzájemné podpoře, osobních sympatiích a týmovém duchu. Navíc většina z nás v minulosti prošla či nyní prochází situacemi, které nebyly jednoduché a ve kterých jsme museli obhájit své opoziční postoje. Nyní jsme se spojili, abychom je společně prosazovali.



V červnu minulého roku jste byla vyloučena z tehdejší ČSSD. Co k tomu s odstupem doby říci? A co říci k tomu, že tato letitá strana není dnes vůbec v Poslanecké sněmovně a jak vidíte její budoucnost?



Vláda podpořila zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Je to podle Vás dobrý krok?



Rozhodně to není dobrý krok. Korespondenční volby budou nedůvěryhodné, a proto i nebezpečné. Ze zemí, které je již využívají, známe případy, kdy právě korespondenční hlasy zázračně obrátily volební výsledky, jako například v USA, to pak vede k pochybám o celém hlasování. Korespondenční volba může vést k nepřípustnému ovlivňování voliče, a navíc narušuje princip tajného hlasování, jelikož identita voliče je zaznamenána.

Podívejme se i do zahraničí. Jak vidíte situaci na Ukrajině? Kam se bude dle Vašeho názoru vyvíjet?



A co říci k blížícím se prezidentským volbám v USA? Jaké má podle vás šance Donald Trump? A jak tyto volby ovlivní postoj USA právě k Ukrajině, k Rusku, ale třeba i k Číně?



Postoj amerického prezidenta může samozřejmě zásadním způsobem ovlivnit světové události. Nebude dobře, pokud v Bílém domě bude Joe Biden či někdo jiný z jeho administrativy. Ale moc této části americké oligarchie nejspíše slábne. A pokud jde o Donalda Trumpa, jeho šance jsou poměrně slušné, ovšem musíme si uvědomit, že ani jeho případný nástup nemusí zklidnit probíhající vojenské konflikty a už vůbec nemusí zastavit snahu Spojených států amerických udržet si postavení světového hegemona. A to znamená další vměšování se do záležitostí cizích států. Na druhou stranu Trump by se patrně dokázal dohodnout s Ruskem a ukončit nesmyslnou válku.

