Pražský zastupitel v ráži: Multikulturalismus ve školách? Nikdy bych si nedovolil dětem cpát politickou ideologii! A bojkot umělců Kluse a dalších...

Chraňme děti před multikulturní výchovou, zní jeden z vašich posledních blogů. Je to v našem školství velký problém?

Otázka možného zavedení multikulturní výchovy do škol se mi vůbec nelíbí. Nesmíme zapomenout na to, že multikulturalismus je především politická ideologie. A děti ve školách by měly být chráněny před propagací jakékoliv politické ideologie. Ty mají mít přeci úplně jiné starosti než politiku. Já osobně pracuji s dětmi v nejrůznějších kroužcích už dvacet let. A i přesto, že jsem zastupitelem v naší městské části, v životě bych si nedovolil do nich cpát jakoukoliv politickou ideologii. A tak jsem přesvědčen, že bez multikulturní výchovy se v našem školství obejdeme stejně dobře jako bez výuky marxismu-leninismu.

Jinde píšete, že raději budete žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře? Je vůbec možné, aby národ nebyl rozdělený? Jak by vypadal stát, který není názorově rozdělený?



Osobně preferuji takovou formu demokracie, ve které si každý může mít na věc svůj vlastní názor. Takže názorově jednotný stát je možný jen v diktatuře, a to ještě pod trestem nejrůznějších sankcí. Takže názorově jednotný stát nemá podle mne s demokracií nic společného.

Fotogalerie: - Maláčová v sedle

Nespravedlivé, brutální. Mnoho reakcí a emocí vyvolalo rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě kauzy H-System, kdy bývalí klienti zkrachovalé společnosti by měli vyklidit byty v Horoměřicích. Nabourávají podobné rozsudky důvěru lidí v právní stát? Přestávají Češi věřit v právo?



Anketa Je Česká republika právní stát? Je 4% Není 96% hlasovalo: 8012 lidí

V dalším z vašich textů s názvem „Víš ty, rádoby elito, jak je to s ohrožením svobody“ komentujete výroky některých umělců o tom, že je u nás ohrožena svoboda. Míří tím hlavně na prezidenta a premiéra – například zpěvák Tomáš Klus (a další) se rozhodl bojkotovat akce a média, v nichž je nějaký podíl peněz od firem premiéra Babiše. O čem tyto výzvy vypovídají? Je u nás opravdu ohrožena svoboda a demokracie?



Ohrožena demokracie u nás samozřejmě není. Naopak se domnívám, že je u nás kolikrát lepší stav demokracie než v mnohých západních státech, kde to bohužel už ovládl multikulturalismus. Je známé, že když se v mnohých takovýchto státech někdo pokusí zkritizovat něco, co multikulturalisté preferují, může se tam dostat i před soud, jenž nemusí vyhrát. Teprve až se takové neřesti budou ve větší míře dít i u nás, tak pak budeme moc mluvit o tom, že je u nás ohrožena svoboda a demokracie.

Psali jsme: Multikulturní armády za moc nestojí a multirasové jsou doslova nebezpečné! Martin Koller s hrůzou sleduje dění kolem Bundeswehru Soda nizozemskému ministrovi za slova o bití imigrantů v Praze: V bití a kopání se tu vyžívali hlavně vaši krajané Z Británie: Studenti na zdi přemalovali báseň od uznávaného spisovatele. Je to prý rasista a uráží černošské etnikum. Vedení univerzity se jim pak ještě omluvilo „Češi by migranty zbili.“ Unikla šokující slova ministra zahraničí Nizozemska

Máme novou vládu s důvěrou. Ne všichni ji vítají, někteří proti ní i demonstrovali před Sněmovnou. Do ostrého střetu se dostali při té příležitosti předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a Andrej Babiš. Premiér málem schytal i nějakou tu PET lahev od demonstrantů, kteří před ním preferovali právě Kalouska. O čem toto svědčí? Co si myslet o jednotlivých aktérech?



O takovýchto aktérech protestů si nemyslím nic pěkného. Vláda vzešla z voleb a v Poslanecké sněmovně získala důvěru. Takže pokud proti ní někdo takto protestuje dříve, aniž by čekal, co vláda předvede, a dokonce na premiéra hází láhve, tak u mne to není žádný stoupenec svobody a demokracie, ale nepořádku.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Mladí lidé volí jinak než starší generace, liberálněji, pravicověji. Podle vás ale, kdyby volby dopadly tak, jak volí oni, bylo by mnohem hůř. Proč?



V této otázce se v krátkosti vrátím k předešlému bodu. Na těch demonstracích se také volalo: „Ať žije Kalousek!“ A pokud si ještě pamatujete, jak vypadalo vládnutí vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska, tak to bez debaty byla nejhorší vláda, jakou jsme od sametové revoluce měli. Nejen, že se tupě škrtalo a ekonomika se propadala. Ale oni kolikrát přicházeli s takovými návrhy, které se například k nezaměstnaným chovaly jako k hadru. Tak to, co tu bylo v letech 2010–13, raději už víckrát ne.



Jste voličem a zastáncem prezidenta Miloše Zemana. Co si myslíte o útocích na něj, byly tu i nápady na jeho odvolání z funkce... Pak mě zaujalo také vaše tvrzení, že Miloš Zeman je nejlepším performerem všech dob. Proč si to myslíte?



Pan prezident Miloš Zeman je moudrý člověk. Už jednou jako premiér naší země vyvedl naši ekonomiku z hospodářské krize. A proč si myslím, že je nejlepším performerem všech dob? Protože tím spálením trenýrek si dovedl udělat srandu právě z těch lidí, co proti němu tak nechutně vystupují.



Americký a ruský prezident se nedávno setkali v Helsinkách. Donald Trump to pak schytal doma, ale i u nás od některých kruhů za údajnou přílišnou vstřícnost k Putinovi. Komu záleží na tom, aby vztahy mezi USA (případně Západem) a Ruskem zůstaly vyhrocené?



To nevím, komu záleží na tom, aby vztahy mezi Západem a Ruskem zůstaly vyhrocené. Já jsem zastáncem toho, aby vztahy mezi jednotlivými státy byly co nejlepší. A to především i mezi Evropou, USA, Ruskem a Čínou. Snad jen masochista může chtít rozbroje mezi těmito velmocemi.

Psali jsme: Robert Fico udeřil na Sorose: 17letá dívka organizuje z dětského pokoje boj s vládou? Idiote, odsoudil Jan Rejžek kandidáta SPD Ladislava Jakla. A nebyl sám Koruna Česká, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků: Evropská koalice pro Prahu Prdlajs, pitomec, „Teraz, kurwa, my!“ ... Karel Schwarzenberg: Přijmout migranty! Zeman lže, že nás ohrožují. Rusové jak Němci za Hitlera

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban