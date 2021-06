Předseda bezpečnostního výboru sněmovny Koten: Protežování gaunerů podle etnicity. Je to ještě horší, než jsem si předtím dokázal představit

reklama

Začneme aktuální otázkou. V pondělí vláda schválila zprávu Ministerstva vnitra o extremismu, ve které je vaše hnutí SPD uváděno jako uskupení, kde dominují „xenofobní a vyhroceně nacionalistické prvky“ a v tomto směru má být nebezpečné. Co říkáte na to, že vás Hamáčkovi úředníci ohodnotili právě takto?

Takové hodnocení ze strany Ministerstva vnitra vedené lídrem skomírající sociální demokracie je pouze zrcadlem doby, kam až je možné klesnout. SPD ve všem, co prosazuje, hájí zájmy obyvatel ČR. Česká republika má být suverénní, silná, více soběstačná, svobodná a nezávislá země, která podporuje tradiční rodinu a hodnoty.

Sociální demokracie naopak pracuje v zájmu cizí moci, hájí podřízenost Bruselu, podporuje sociální konstrukty LGBTQ, diskriminaci většiny a vazalství ke státům, pro které jsme jen levná pracovní síla, která musí držet hubu a krok. Ústavní práva obyvatel byla ze strany ministra Hamáčka během permanentních nouzových stavů flagrantně pošlapávána, opatření vlády byla shledána protizákonnými, což potvrdil opakovaně i Nejvyšší správní soud.

Právě z tohoto důvodu, tedy z rozdílného pohledu na budoucnost České republiky a svobody jejích obyvatel, pramení jakési neurčité nálepkování výrazy, kterým ani občan nerozumí. Je to tedy pouze další zoufalý pokus, jak SPD poškodit v podzimních volbách.

Co vnímáte jako hlavní nebezpečí pro Českou republiku vy?

Jako hlavní nebezpečí vnímám zamlčování faktů a bagatelizaci dějů, které občan již zažívá na vlastní kůži a někteří politici tvrdí, že neexistují. Například znásilnění nezletilé dívky na Litoměřicku nelegálním migrantem, terorizování a napadání většinové společnosti nepřizpůsobivými nezletilými výrostky v Hradci Králové, mimochodem, tam jeden z napadených leží v nemocnici, bohužel v kómatu.

Pro vnitřní bezpečnost je tedy důležité, aby nefungovala pozitivní diskriminace, tedy protežování gaunerů podle etnicity, ale aby pravidla platila všem stejně a byla vymahatelná. Neziskové organizace v tomto sehrávají mnohdy velmi negativní roli a jejich „pomoc“ se míjí účinkem, jen rozvrat společnosti akcelerují. Dalším stěžejním prvkem je migrační a azylová politika ČR a ochrana hranic před ilegální migrací ze zemí třetího světa a také schopnost státu eliminovat výrobce a distributory drog.

Jste předsedou bezpečnostního výboru Sněmovny a v této pozici jste byl v podstatě „protějškem“ ministra vnitra Jana Hamáčka. Jak se vám s ním ty tři roky spolupracovalo?

Ministerstvo vnitra jako takové má mnoho pracovitých lidí, kteří bohužel plní také zadání toho, kdo ministerstvo vede. Mnoho projednávaných zákonů je takzvaně implementačních, tedy náš právní řád zaplevelují různými direktivami z Evropské unie, mnohdy za hranicí zdravého rozumu.

Pan ministr za sebe na jednání výboru obvykle posílá zástupce, tedy spolupráci s ním hodnotím spíše jako protichůdnou, kdy návrhy SPD na zlepšení bezpečnosti jsou opakovaně zamítány. Například za poslední tři roky jsem několikrát podal návrh na automatickou lokalizaci volajícího na tísňovou linku.

Tento návrh měl urychlit pomoc, aby vozidla záchranářů vyjížděla k nehodám okamžitě po nahlášení události na správné místo, protože například v noci se těžko komunikuje místo nehody s tím, kdo je v šoku, nebo je zraněný. Tento návrh byl opakovaně zamítán. O životy lidí panu ministrovi tedy asi nejde. Ale to je jeho politika…

V pátek Poslanecká sněmovna schválila novelu Listiny práv, garantující právo na sebeobranu i se zbraní. Proč podle vás bylo nezbytné tuto novelu přijímat, když někteří právníci zastávali názor, že toto právo již je garantováno?

Jakékoliv posílení povědomí, že se člověk má bránit zločincům i se zbraní v ruce, může zachránit životy slušných lidí.

SPD dlouhodobě razí zásadu „můj dům, můj hrad“. Co by se podle vás mělo přijmout na úrovni zákonů, aby se práva lidí chránících své životy a majetek posílila?

Tuto novelu trestního zákoníku prosazujeme v SPD od roku 2017 opakovaně, a případ z poslední doby na Plzeňsku nám dává zcela za pravdu. Tam se propuštěný brutální vrah vloupal v noci do drážního domku a majitel ho v sebeobraně zastřelil.

Nyní je napadený ještě vyšetřován, zda se neměl s odsouzeným vrahem domluvit, nebo zda jeho obrana byla přiměřená? Je to přece jinak. Celou odpovědnost za sled událostí musí nést přece ten, kdo se rozhodne napadnout, loupit, nikoliv napadený slušný člověk. Je to i vzkaz pro gaunery, že slušní lidé budou zákonem chráněni, když doposud je to naopak.

Co říkáte na názory odpůrců, že lidem se nemají dávat do rukou zbraně a při zajišťování své bezpečnosti by měli spoléhat na stát?

Jsou to snílci. Policistu si do kapsy nedám, ale zbraň ano. Při přepadení se jedná o vteřiny, policie přijede obvykle do deseti a více minut po nahlášení. To ale může být pro napadeného pozdě. Štěstí i v tomto případě přeje připraveným, tedy je svobodou každého, jakým způsobem se bude bránit a co pro to udělá sám. Ze zkušeností ze světa je zřejmé, že k vyšší bezpečnosti vede cesta prostřednictvím ozbrojených vycvičených slušných lidí.

Tam, kde jsou slušní lidé odzbrojováni, je zločin v převaze a bezpečnost odpovídá newyorské čtvrti Bronx. SPD hájí práva legálních držitelů zbraní, slušných občanů, kteří jsou zárukou i pro vnitřní bezpečnost České republiky v případných krizových stavech.

Česká republika je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Co jsou podle vás největší rizika, která mohou naši bezpečnost ohrozit?

Za poslední čtyři roky jsme se v pořadí posunuli o dvě místa, což vnímám jako mírné zhoršení. Rizikem pro další zhoršení bezpečnosti může být mimo jiné i odchod déle sloužících, zkušených policistů do civilu v případě, že podzimní volby vyhraje uskupení „takzvaných Evropanů“. Mnoho těchto policistů se odmítá podílet na vnitřním rozvratu našeho státu pod vedením členů teroristické organizace Antifa.

Debata o bezpečnosti se obvykle stočí k migraci. Změnila vaše funkce a informace, ke kterým jste se v ní dostal, nějak váš pohled na tento problém?

Můj pohled na situaci se příliš nezměnil, spíše díky informacím, které mám, je v některých ohledech situace ještě horší, než jsem si dokázal představit. Nárazníkové státy na hranicích schengenského prostoru denně zažívají invazi ilegálních migrantů ze třetích zemí a celou situaci zvládají pouze s vypětím všech sil.

Situaci ještě zhoršuje Turecko a jeho bezvízový styk s africkými státy. Jejich aerolinie dovážejí za cenu 150 dolarů ze zemí subsaharské Afriky nelegální migranty, které se poté snaží protlačit buď směrem k řeckým hranicím, nebo jinou balkánskou cestou do Evropy. Těmto státům bychom měli pomoci jak lidskými zdroji, tak finančně.

Pokud rezignujeme na obranu našeho prostoru, problém se přesune z Afriky do Evropy. Reálně hrozí totální rozvrat našich hodnot, sociálních systémů a vnitřní bezpečnosti, podobně jako ve státech na západ od nás, kde k rozvratu dochází v přímém přenosu.

Premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že Piráti zde po případném volebním vítězství chtějí vybudovat „multikulturní Pirátostán“, Piráti mu odpověděli, že nejvíce migrantů sem vozí „jeho“ Agrofert do svých továren. Co říkáte na toto překřikování, kdo je více pro migranty? A jak se díváte na postoj Pirátů a postoj Andreje Babiše k migraci?

Z volně dostupných prohlášení předsedy Pirátů Bartoše a dalších představitelů této strany je zřejmé, že nejsou nijak národně ukotvení, oni jsou přece Evropani a ilegální migraci vítají jako multikulturní „obohacení“, které jim má sloužit k rozbití národního státu a hodnot, které představuje. Co se týká zaměstnávání cizinců jako agenturních pracovníků, jsou zastoupeni zejména občany Ukrajiny, Polska, Rumunska, Slovenska a okrajově i z jiných evropských zemí.

Tuto pracovní sílu zaměstnávají zejména nadnárodní koncerny na našem území, jako Škoda Auto, Bosh, Siemens, okrajově jsou zaměstnáváni i v různých zemědělských podnicích, které by bez nich ani nepodojili, nebo ve stavebnictví. Pan premiér sice hlásá odpor k nelegální migraci, nicméně jeho europoslanci mají zcela jiný názor a postojem hnutí pana premiéra k některým zákonům vztahujícím se k migraci to mnohdy hlasitě skřípe.

Mimochodem, téma „hostujících pracovníků“ v montovnách, jak se šetrně nazývají zahraniční dělníci, se ukázalo jako celkem akutní zejména během pandemie, kdy bylo v jejich ubytovnách složité vymáhat epidemická opatření a při uzavření fabrik dělali nepořádek (třeba v Mladé Boleslavi). Jak velké bezpečnostní riziko představují tyto skupiny?

V současnosti se situace stabilizovala, nicméně nedostatek domácích zaměstnanců nutí firmy používat i agenturní zaměstnance z jiných zemí. Je velmi důležitý výběr bezproblémových zaměstnanců a agentury by měly spolu s cizineckou policií prověřovat s předstihem jejich trestní rejstřík, aby se problémům předcházelo.

Nejedná se jen o Mladou Boleslav, ale o všechna města, kde jsou ve větším počtu zaměstnáváni tito zahraniční pracovníci, namátkově vyjmenuji Havlíčkův Brod, Jihlavu a další města, kde jsou velké zahraniční firmy. Rizikům je nutné předcházet i posílením městské policie v místech, kde k problémům dochází.

Covid je téma, které s otázkami bezpečnosti a svobody v této zemi řádně zamávalo. Co jste říkal na vládní covidová opatření? Dokázala držet rovnováhu mezi bezpečností a svobodou, zejména svobodou podnikatelů?

Permanentní nouzový stav, zavřené školy, školky, zavřený maloobchod, služby, restaurace a ubytovací služby. O rovnováze mezi bezpečností a svobodou rozhodl v mnoha případech Nejvyšší správní soud, který opatření vyhodnotil jako protizákonná! Pro SPD je nepřijatelné, aby byla omezována ústavní práva tímto způsobem.

Od začátku epidemie jsme říkali to samé. Chraňme ohrožené skupiny a ostatní nechme žít. Doufám, že podnikatelé podají na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu hromadnou žalobu a soudní spor se státem ohledně náhrady škody vyhrají. Vláda by měla nést hmotnou a trestní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Co říkáte na politická hnutí, která si svou kampaň postavila čistě na boji proti pandemickým opatřením, třeba hnutí poslanců Volného a Bojka, kteří nedávno svolali demonstraci přímo pod okna Sněmovny?

Jsem pro svobodné vyjádření názorů občanů k jakékoliv věci, tedy demonstrace je legitimním prostředkem vyjádření názoru.

Sám jsem na demonstraci šel, diskutoval jsem s občany a v mnohém jsme měli stejné názory. Jakékoliv omezování svobody je pro mě principiální záležitostí. Samozřejmě žádné covid pasy, což bylo předmětem demonstrace, SPD nikdy nepodpoří.

