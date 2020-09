Prezident? Proti. Premiér? Proti. Ministr? Proti. Zato pan Vystrčil…Velice známá tvář míří do Senátu a pálí ostrými

reklama

Pane předsedo, do Senátu kandidujete na Praze 9. Kdo jsou vaši voliči?

Myslím si, že mými voliči budou lidé všech věkových skupin, ale i sociálních skupin. Je logické, že asi více oslovím lidi, kteří mají nějaké problémy, seniory, ale určitě to budou také mladé rodiny. Každá sociální skupina má svoje problémy a senátor by je měl znát a uplatňovat je ve svojí práci.

Na co se chcete v Senátu soustředit a co byste mu vytkl?

Senát je dnes podivně složen. Jsem přesvědčen o tom, že jeho složení neodpovídá voličským preferencím, a že Senát v současné podobě je ve velké opozici proti vládě, ale i proti Poslanecké sněmovně. Posunul se z funkce kontroly legislativy, která přichází z Poslanecké sněmovny, do role trvalé opozice. Je to důsledek velmi malého počtu voličů, kteří se účastní senátních voleb. To je jedna z věcí, kterou bych se snažil v Senátu ovlivnit. Samozřejmě, že bych se věnoval návrhům zákonů, ale chtěl bych se ve svém senátním obvodu potkávat s občany. Chci jim pomáhat s jejich problémy a starostmi.

Jak se díváte na cestu předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan?

Právě návštěva Tchaj-wanu přesně ukazuje, do jaké pozice se dnes dostal Senát. Nezpochybňuji suverenitu Senátu, ale jít proti vůli prezidenta republiky, předsedy vlády a ministra zahraničí je špatně. Senát připomíná spíše klub, a nikoliv součást ústavního rozdělení mocí. Celá návštěva je plná emocí, nikoliv politické moudrosti, což bych od Senátu očekával. Tchaj-wan má pouze v 16 zemích diplomatické zastoupení, a to převážně v Latinské Americe a na nějakých ostrovech, to znamená, že většina států jej neuznává jako suverénní stát. Nevím, proč musíme dělat taková gesta.

Praha 9 je velmi členitá, patří k ní například historické Vysočany, ale i sídlištní Prosek a Čakovice. Lze vůbec nějak jednotně oslovit tak širokou voličskou základnu, když mají tak rozličné potřeby?

Je pravda, že Praha 9 je členitý senátní obvod s panelovými sídlišti, ale také se zástavbou rodinných domků či činžovními domy. Celá tato oblast má však jedno společné, že z okrajů Prahy přijíždějí do Prahy za prací, studiem nebo dalšími záležitostmi tisíce občanů ze středních Čech. Každý den se zde odehrává ranní a odpolední dopravní kolaps. Tento problém je společný prakticky pro všechny části senátního obvodu. Řešením je dokončení okruhu kolem Prahy, výstavba parkovacích domů a záchytných parkovišť a dále úprava veřejné hromadné dopravy tak, aby dokázala v ranních a odpoledních špičkách přepravit občany do centra města a zase zpět na záchytná parkoviště.

V každé oblasti senátního obvodu však mají i své specifické problémy. Na Proseku je to například záchrana sportovního areálu SK Prosek. O tuto plochu se zajímají developeři k výstavbě bytů. Likvidace tohoto hřiště by byla velká škoda. Na Praze 14 je problém s tzv. malou kriminalitou, která však může přerůst ve velkou, a je to způsobeno tím, že do této lokality jsou stěhovány problémové osoby. Takto bych mohl pokračovat s popisem různých problémů jednotlivých částí senátního obvodu. Vím o nich a budu se jim věnovat.

Celý svůj politický život bojujete za práva zdravotně postižených osob. Senát může být k tomu ideálním místem, jste připraven pokračovat v této činnosti, pokud budete zvolen, i v horní komoře Parlamentu?

Samozřejmě, že jsem připraven na to, že pokud budu zvolen do Senátu, tak se budu intenzivně dále zabývat i problematikou lidí se zdravotním postižením. Ale moje činnost v Senátu bude samozřejmě zaměřena i na další problematiku, jako je doprava, zdravotnictví, vzdělávání a podobně. Myslím si, že lze skloubit činnost senátora s funkcí předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Chtěl bych dále spolupracovat s touto organizací, a pokud to bude nutné, tak nějakou dobu ji ještě vést.

Ve svém volebním programu chcete podporovat služby pro rodiny s malými dětmi, ale i seniory. Dá se to nějak spojit?

Myslím si, že lze propojit služby pro rodiny s malými dětmi a zároveň služby pro seniory. Když je v rodině senior, který potřebuje péči, a my zajistíme, aby mohl jeden z rodiny mít dostatek prostředků, aby mohl být doma a pomáhat seniorovi, tak je logické, že pokud to bude třeba maminka, která má malé dítě, může být s dítětem doma a zároveň poskytovat pomoc své mamince, svému otci, kteří nejsou schopni již vše zabezpečit sami. Může jim například část služeb nakoupit od pečovatelské služby či jiný druh terénních služeb. Myslím, že je i dobré, když děti vidí, že v rodině je někdo, kdo potřebuje pomoc, a že tu pomoc má prvotně dávat rodina, a taková rodina musí mít podporu státu. Je to ideál, ke kterému dlouhodobě směřuji. Dobře si však uvědomuji, že nežijeme v ideální společnosti, ale máme se snažit dosáhnout co nejvíce.

Pro lidi, kteří chodí, to je málo představitelné, ale mohl byste popsat, jak složité je na vozíčku někam vyjet, oslovovat voliče, debatovat s nimi? Nebo je Praha natolik vyvinutá, že už neexistují zábrany?

Myslím si, že Praha není na tom zas až tak špatně, aby člověk na vozíku nemohl dělat kontaktní kampaň. Znám jiná města v Evropě, která jsou více bariérová pro lidi na vozících, ale znám také města, která jsou na tom lépe. Za posledních třicet let se výrazně změnila tvář měst a obcí a snížené chodníky, upravené přechody, bezbariérové vstupy do veřejné hromadné dopravy a podobně jsou dnes víceméně samozřejmostí, a pouze v historických jádrech měst jsou větší překážky. Dělám kontaktní kampaň a myslím si, že dokážu s lidmi navázat normální řeč a že oni mě tak přijímají.

