Proč právě jeho pustili k Putinovi? Tomáš Vyoral tuší. Ale jednu chybu u Carlsona našel

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Proč se Tuckeru Carlsonovi podařilo to, co jiným novinářům ze Západu nikoliv? Komentátor Tomáš Vyoral má tušení, že to bude souviset se Zelenským. Ale přesto našel jednu věc, která hovoří v Carlsonův neprospěch. Totiž tvrzení, že se „nikdo neobtěžoval udělat rozhovor s Putinem“.

Ministryně Jana Černochová se začala promenádovat v tričku s letounem F-35 a nápisem Nejoblíbenější holka v alianci. Je to podle vás chování důstojné ministryně obrany?

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8718 lidí

Chystá se velká událost, americký novinář Tucker Carlson dojel do Moskvy a udělal rozhovor s Vladimirem Putinem. Aniž by věděli, co v něm bude, mainstreamoví novináři začali kvičet, že Carlson je dezinformátor a žádný novinář. Máte tušení proč?

Zřejmě proto, že se odhodlal dát prostor i druhé straně válečného konfliktu. A jak známo není à priori přitulený k nekritickému zbožšťování ukrajinské Zelenskaje Gréty instalované anglosaskými válečnými štváči a propagované veškerým globalistickým mediálně-politickým hlavním proudem. Ale abych zase ani jemu nenadržoval, počkejme si na otázky a rozhovor jako celek.

Psali jsme: Rozhovor Carlson - Putin. Všichni z něj citují, na PL.cz máte všechno

Je asi pravda, že novináře Carlson nakrnul tím, když prohlásil, že se nikdo „neobtěžoval“ udělat rozhovor s Putinem. Na což Kreml odvětil, že se média obtěžovala, ale že jejich žádosti byly zamítnuty. To samé řekla i samotná média. Máte nějakou teorii, proč zrovna Tucker Carlson byl připuštěn a BBC nikoliv?

To pak očividně hovoří v neprospěch Carlsona. Ostatně to, co řekl, bych tipoval také, protože jsem žádný rozhovor s Putinem ze strany západních médií nezaznamenal. Ale na Carlsonově místě bych o tom předtím prohodil s někým slovo. Ať už mezi „kolegy“ z konkurenčních domů, nebo v Rusku. Připuštěn byl dle mého proto, že je znám coby novinářská výjimka s hlavou na krku potvrzující pravidlo o pologramotných, zkorumpovaných negramotech. Samozřejmě se můžu plést a může to být jinak, ale jako proruský šváb, dezolát a chcimír v tom skutečném slova smyslu – nikoliv orwellovském – mi nepřipadá. Uvidíme a uděláme si obrázek na základě provedeného rozhovoru. Mějme hlavy otevřené, naslouchejme a hodnoťme vlastním rozumem. Nikoliv na základě nařízení, pardon doporučení vlády a strany.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Kromě toho, byl odvolán šéf ozbrojených sil Ukrajiny Zalužnyj. Myslíte, že problém Ukrajiny je skutečně v osobě velitele?

Problém Ukrajiny je především ve zfanatizované, zkorumpované a zfašizované vládní klace. To se bohužel návazně promítá i do Ukrajiny jako takové a postupně se to nasunuje skrze mediální propagandu, polodementní zkorumpované politiky a zamindrákované kvazi umělce hlavního proudu i k nám a prakticky do celé Evropy. Tedy hlavní problém Ukrajiny není v osobě velitele. A vědí to všichni, kteří trochu vědět chtějí.

Andrej Babiš kritizuje Petra Fialu, ale i celý zbytek ODS za to, jak jsou zapleteni do kampeličky Podnikatelské družstevní záložny. Má Babiš vzhledem k tomu, jak přišel k majetku, nárok na takovou kritiku?

Nárok na jakoukoliv kritiku má v naší kvazi demokracii snad každý. Tím spíš, je-li opodstatněná. Co se týká nabytí Babišova majetku a fungování jeho impéria, pak je zase oprávněnost kritiky na straně druhé. A že té kritiky z řad oněch „křišťálově čistých“ bylo, a to za mohutné podpory médií hlavního proudu s nevyváženou, neobjektivní a závislou protičeskou ČT.

Prezident Petr Pavel je prý na „tajné“ dovolené. Napadá vás, proč by prezidentova dovolená měla být tajná? Hrozí snad, že prezidenta někdo přepadne nebo že za ním polezou desítky fotografů z bulváru?

To bychom se měli zeptat soudruha prezidenta, nebo spíše jeho loutkovodiče a hradního pána Koláře. Věčný převlékač uniforem má buď houby co na práci, když si jezdí po dovolených, zatímco Fialenko léta haleká na lesy a vysílá signály, že jsme ve válce. Nebo ho Kolář raději vyslal, aby mu stosedmička nepřekážela v práci. Abych se vrátil k otázce, nevím, koho se Pepa bojí. Těch svých? A kterých? Těch dřívějších, nebo těch současných? Tak jako tak, jsem přesvědčen, že naše toho času komunistická a nyní euro-americko-bolševická guma je těm nahoře i v zákulisí putna.

Fialův poradce Miloš Gregor se rozpovídal o dezinformacích a tvrdí, že na začátku každé dezinformace je „lež, kterou lze jednoduše vyvrátit“. Nebyla řada takových třeba v programu SPOLU?

Soudobý svazák Gregor pak zmínil coby dezinformátory politiky z SPD a ANO. Pochopitelně ty z ODS, STAN či Pirátů, pro které kope, pochopitelně decentně ponechal stranou. „Dezinformace je podle premiérova poradce informace, která je lživá nebo nějakým způsobem zkresluje realitu a je šířena záměrně s cílem oklamat publikum. Na jejím počátku je ale jednoznačná lež, kterou lze jednoduše vyvrátit,“ napsalo konkrétně samo jedno z prorežimních médií hlavního proudu.

Když tak mě opravte, ale pod tuhle definici perfektně spadá drtivá většina předvolebního programu a slibů současné pětidemolice pod taktovkou politického eunucha Petro Fialenka. Nebo snad ne? Nebo to byly vlastě ony sliby nad rámec reality, nebo jak to glosoval nějaký z pohůnků téhle proti zájmům občanů České republiky konající kolaborantské svity. To ale onen poradce pro určování jediných správných názorů taktně zamlčel. Ne že by jiné vlády nepostupovaly podobně, ale toto pokrytectví, prolhanost, opovrhování občany a likvidace naší země v důsledku převyšuje i koronafašismus vlády minulé, na který bychom neměli zapomínat. A to je co říct.

„Často využívají strach, hrají na nejnižší emoce a pudy a jenom se na tom cynicky snaží vydělat politicky nebo finančně,“ dodal podle téhož propagandistického plátku ještě Gregor. Ano, viděli jsme to jak za beztrestného strašení a šíření poplašných zpráv při hře na covid a vidíme to v souvislosti s klimaalarmismem či při strašení a válečném štvaní ze strany papalášů v rámci rusko-ukrajinské války, která je jen proxy válkou Anglosasů s Ruskem. Ostatně nabízí se paralela s Hitlerem, který se toho času sic lehce vymykal z opratí. Což si lze dohledat a následně dvě a dvě dát dohromady. Dávám pak k zamyšlení, zda v současném kontextu světového dění nedává nakonec smysl i ono vystoupení Británie z Eurosoujuzu.

