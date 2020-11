Profesor Flegr: Manipulují s vámi. Přes data o covidu. To nemůže být jen blbost

ROZHOVOR Podle parazitologa, profesora Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jaroslava Flegra Češi sice se zpožděním dostali pravdivé informace o koronaviru, ale bohužel se zdá, že politici se znovu pokoušejí najet na staré praktiky a skutečný stav epidemie před lidmi skrývat. „Dokonce se zdá, že se snaží uměle manipulovat s daty – například pomocí omezování počtu prováděných testů. Už vidím, jak ministr školství zítra začne vykřikovat, že ve školách k žádným nákazám nedochází, a opomene dodat, že by to mohlo být tím, že děti na covid záměrně netestujeme,“ říká k poslednímu vývoji Flegr. A zdůrazňuje, že návrh hnutí ANO nezveřejňovat počty obětí koronaviru patří do dob minulého režimu.

Čísla prokázaně nově nakažených začínají podle testů klesat. „Chci věřit, že v minutě dvanácté utečeme hrobníkovi z lopaty, a že ke kolapsům zdravotního systému u nás nedojde. Nebude to kvůli činnosti politiků a orgánů státu, ale navzdory činnosti politiků a orgánů státu,“ řekl jste mi v minulém rozhovoru. Podařilo se, podle vás, zabránit kolapsům zdravotního systému, před kterým jste varoval, pokud by nedošlo k tvrdým opatřením?

Zdá se, že ano. Ale zatím bych nejásal, abychom to nezakřikli. Poklesly počty nově diagnostikovaných pacientů a zdá se, že to není jen tím, že celkově výrazně poklesl i počet provedených testů, protože jsme omezili trasování a přestali na testy lidi posílat. Situaci v nemocnicích však mohou zhoršit právě ti pacienti, kteří na testy nedorazili. Ti budou se zpožděním zhruba deseti dnů stejně přicházet do nemocnic. Porovnáním úmrtnosti v minulých letech a letos navíc zjišťujeme, že přibližně polovina lidí s covidem už od léta umírá doma a vůbec se nedostane do oficiálních statistik. Sice nám tak nezahlcují zdravotního systém, ale opravdu si nejsem jist, že bychom se z toho měli nějak zvlášť radovat.

Jde tedy o zásluhu Čechů, že se situace lepší?

Určitě ano. Ostatně vidíme, že ačkoliv opatření platí na celém území republiky, nejlépe podle všeho zabírají v Praze. Zdá se, že v Praze se snaží největší část lidí dodržovat protiepidemická opatření.

Nechal jste se slyšet, že vládní opatření jsou cárem papíru. Proč?

Kvůli mnoha výjimkám, a tedy špatné vymahatelnosti. Možná jsem v tomto směru trochu přeháněl. Ale je fakt, že v současné době je většina opatření vymahatelná opravdu těžko. To, že aspoň trochu zabírají, je dáno hlavně tím, že poměrně slušné procento obyvatelstva se chová zodpovědně a rozumná opatření dodržuje.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný s týmem připravil takzvaný systém PES – tedy dvě tabulky. Jedna bude přehledně ukazovat stupeň omezení podle aktuální situace, druhá omezení v konkrétní oblasti. Jde o vhodný postup?

Ještě jsem tabulky neviděl, ale v obecné rovině určitě ano. Nějaký takový systém tady měl být už dávno. Teď jde hlavně o to, aby byl smysluplný a aby se epidemiologové, ministerstvo zdravotnictví a krizový štáb podle něj řídili a nesnažili se ho ohýbat podle přání politiků.

Vaše předpovědi se ukázaly být přesné. Jak budou, podle vás, vypadat Vánoce a nakolik bychom se při nich měli omezit, abychom se nedostali do třetí vlny nákazy ještě během zimy tak, jak jste varoval?

Jestliže Vánoce padnou do chřipkové sezóny, tak budou velmi tiché… Jestliže je chceme mít alespoň trochu normální, tak bychom se měli už teď chovat maximálně zodpovědně a s maximálním respektem vůči viru.

Bohužel se obávám, že naši politici naslouchající především hlasu ulice, a naši epidemiologové naslouchající vysloveným i nevysloveným přáním politiků, nám v tom příliš nepomohou. Teď narážím na počínající uvolňování a volání po uvolňování, i na objevující se snahy politiků a úředníků zabránit obyvatelstvu, aby se mohlo dozvědět o průběhu a skutečných dopadech epidemie a mohlo tak třeba kontrolovat, jak vláda dodržuje předem vyhlášené postupy.

„Opravdu se divím, že zatím nikdo nepodal žalobu na ministerského předsedu za úmyslný trestný čin, pokud možno s návrhem na předběžné opatření. To, co nám někteří politici provedli kvůli zisku pár mizerných procentních bodů ve volbách, podle mne naplňuje podstatu trestného činu genocidy. Mohu se samozřejmě mýlit, ale rozhodně by to měl posoudit nezávislý soud,“ řekl jste mi také. Nyní i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že by se věcí měly zabývat trestní orgány. Stále na tom trváte? Pokud vím, například ve Francii policie kvůli podobným problémům zakročila…

Jsem o tom přesvědčen. A jsem dokonce přesvědčen o tom, že takové žaloby u nás padnou a že budou úspěšné. Jen se obávám, že se někteří politici naučili tak dobře kličkovat mezi paragrafy, že si tresty za svá pochybení zase odnesou spíše příliš poslušní či zastrašení úředníci, namísto osob, které jsou za ty zbytečné tisíce mrtvých fakticky zodpovědné. A mimochodem, myslím, že si pořádné „flastry“ od soudů odnesou i majitelé firem a vedoucí pracovníci, kteří na pracovišti nezajistili dodržování protiepidemických opatření a pozůstalí a poškození je v příštích letech úspěšně zažalují o náhradu u civilních soudů.

Doufal jste před volbami, že po volbách se veřejnosti dostane konečně pravdivých informací. Stalo se tak?

Ano, dočkali jsme se. A hned po druhém kole voleb do Senátu jsme se s velkým zpožděním dočkali i prvních vážně míněných opatření. Bohužel se zdá, že politici se v těchto dnech opět pokoušejí najet na staré praktiky, a opět se snaží skutečný stav epidemie před občany skrývat.

Dokonce se zdá, že se snaží umělé manipulovat s daty – například pomocí omezování počtu prováděných testů. Kapacity na testování už máme poměrně slušné, ale jestliže praktičtí lékaři dostanou instrukce, neposílat na testy děti, nebo osoby, které říkají, že nemají příznaky, včetně osob, které covid právě prodělaly, jsou nám tyto kapacity k ničemu.

Už vidím, jak ministr školství zítra začne vykřikovat, že ve školách k žádným nákazám nedochází, a opomene dodat, že by to mohlo být tím, že děti na covid záměrně netestujeme. Marně přemýšlím, co z předchozího je ještě blbost prostá a co už snaha o manipulaci. A nedávné návrhy poslanců za hnutí ANO, že přestaneme zveřejňovat počty obětí koronaviru, jsou už opravdu jako z jiného světa. Nebo snad z tohoto světa, ale o 40 let nazpátek. Doufám, že si voliči zapamatují, kdo něco takového navrhoval nebo podpořil. A je úplně jedno, jestli se jednalo o poslance stran vládních, nebo opozičních.

