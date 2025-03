Propadl milion hlasů a vládne nám Fiala. Rajchl už to nechce opakovat

V pátek jste představili spojenectví s SPD, Svobodnými a Trikolorou pro podzimní sněmovní volby. Podíváme-li se do historie, strany vašeho typu se dosud nikdy nespojily a jde o unikátní krok. Jak to celé vnímáte?

Je to tak, jde o historické spojení. V posledních měsících vidíme, že všechna ostatní jednání z posledních měsíců zkrachovala. Stačí se podívat na Motoristy s Přísahou, Stačilo se Sociální demokracií a dalšími subjekty. K žádné dohodě tam nedošlo a to se jednalo většinou o dva subjekty, které nebyly schopny se mezi sebou domluvit. V našem případě se spojily čtyři relevantní politické strany, které byly ochotny udělat krok zpět a dohodnout se na kompromisu ve prospěch této země a občanů, aby ji dokázaly zachránit před tím, co se na nás v současné době chystá. Pokud by zde po podzimních volbách vládla ve stylu liberální demokracie pětikoalice jako v současné době, bylo by to daleko horší než co zažíváme nyní. Převzali jsme odpovědnost za směřování České republiky a naši zemi jako takovou a jdeme do toho společně. Pevně věříme, že to občané ocení a budou ochotni nás v tomto úsilí podpořit, protože bez jejich podpory nezvládneme nic.

Historický aspekt této dohody vidím zejména v tom, že česká vlastenecká scéna byla dlouhodobě roztříštěná na mnoho a mnoho subjektů, což ji obrovským způsobem oslabovalo. Teď nastala situace, kdy čtyři největší subjekty, které na vlastenecké scéně jsou, se spojily za jeden prapor, za vlajku České republiky a jsou připraveny kandidovat společně, což může být naprosto zásadní zlom na celé naší politické mapě.

Připravujete se na účast ve vládě? Samozřejmě nelze český systém srovnávat s americkým, ale viděli jsme precizní přípravu Trumpa na vládnutí, kdy od první chvíle mění zemi. U nás řada vlád v minulosti prokázala, že na vládnutí připravena není a dlouho se přešlapovalo na místě.

Jednoznačně jsme připraveni převzít vládní zodpovědnost, jsme připraveni od prvního dne pracovat. I proto, že jsou naše programy velmi kompatibilní a sladěné. Víme přesně co chceme ve všech oblastech dělat. Pochopitelně je zde rozdíl proti americkému systému, že tam prezident po složení slibu začne okamžitě konat a provádět změny, zatímco u nás se musí jednat o vládní koalici a programovém prohlášení vlády, což nějakou dobu trvá. Nicméně ano, máme připraveny i konkrétní zákony a já sám jsem takových návrhů už několik napsal a připravil. Nechceme jít do opozice, jsme připraveni převzít odpovědnost za řízení země. V takovém případě budeme pracovat od prvního dne po jmenování vlády.

Objevily se už komentáře, že jde o sňatek z rozumu či účelové spojení mezi SPD, PRO, Svobodnými a Trikolorou. Vy jste ale na tiskové konferenci mluvili o tom, že se programově výrazně shodujete. Jak to je?

Když se podíváte na naše programy, zjistíte, že jsou velmi kompatibilní. Zcela opačně je tomu u koalice Spolu, kdy ODS má zcela opačný názor na přijetí eura než TOP 09. To samé platí pro manželství pro stejnopohlavní páry atd. V jejich případě jsou v programech zásadní rozdíly a vidíte, že se spojili pouze kvůli tomu, aby se dostali k moci a ke korytům bez ohledu na to, co budou prosazovat.

U nás to tak v žádném případě není. Jedním z jasných motivů našeho spojení je, aby nepropadaly hlasy. Byla by chyba kandidovat samostatně a žádná ze stran by se do Poslanecké sněmovny nemusela dostat. Je třeba táhnout za jeden provaz. V minulých volbách jsme viděli, že propadl milion hlasů voličů, kteří nemají své zastoupení a to je hlavní příčinou, proč zde dnes vládne Petr Fiala. Toto spojení zaručuje, že žádné vlastenecké hlasy nepropadnou, ale nejde o sňatek z rozumu. Je to přirozené programové spojení. Na zásadní věci, které se kolem nás dějí, se díváme stejnýma očima. Stejně vnímáme EU, stejně vnímáme ekonomiku v ČR, ceny energií, bydlení, válku na Ukrajině a mnoho jiných oblastí.

Na tiskové konferenci padlo, že by Svobodní z 94 procent hlasovali ve sněmovně stejně jako představitelé SPD. Když sám sleduji například hlasování Ivana Davida v Evropském parlamentu nebo poslance SPD u nás doma ve sněmovně, za poslední dva tři roky se s nimi shoduji úplně ve všem. Žádné programové rozpory nemáme a jsem přesvědčen, že to bude skvěle fungovat.

Tedy v případě koalice Spolu to vnímáte jako účelové a programově nekompatibilní spojení…

Ano, absolutně. Mají v programech obrovské rozdíly ve zcela zásadních otázkách. Jednou z nejzásadnějších otázek budoucnosti této země je, jestli budeme platit korunou nebo eurem. Oni nejsou schopni se shodnout ani na tom. Druhá zásadní věc je, že se do sněmovny dostaly tři strany na jedné koaliční kandidátce, ale vytvořili tři poslanecké klub. To není náš plán. My chceme mít jeden klub a být jedna parta i po volbách, což je vůči voličům férové a čestné. Budeme táhnout za jeden provaz a nepůjdeme v jednotlivých hlasováních proti sobě.

Chci požádat voliče, aby zvážili jednoduchou věc. Čeká nás předvolební kampaň a mnoho lidí a mnoho stran bude dávat mnoho slibů. Jak už se přesvědčili v minulosti, ty sliby nebyly naplněny. Nejlepší zárukou toho, jak se někdo bude chovat v budoucnu je, jak se choval v minulosti. Všechny naše strany, které se dnes podpisem společného memoranda daly dohromady mají jako jediné možnost otevřeně prohlásit, že stály na straně občanů České republiky jak v době covidové, tak v době ukrajinské. Vždy jsme bojovali proti covidové totalitě, která zde byla rozjeta na základě snah připravit občany o část svobody a jejich peníze ve prospěch farmaceutických společností. Stáli jsme na straně občanů i v další globalistické hře, kterou je válka na Ukrajině. Podle mého názoru je to ta nejlepší záruka, že voliče nezklameme ani po zářijových volbách. Budu moc rád, když dostaneme důvěru občanů a budeme mít možnost dokázat, že si ji zasloužíme a budeme po dlouhé době subjektem, který je skutečně nezklame.