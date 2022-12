Propagace nacismu?! K soše hajlujícího Putina u starosty Koláře padla vážná věc

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Najednou nevadí propagace nacismu,“ všímá si komentátor Tomáš Vyoral ohledně sochy umístěné v Praze 6. Sochu samotnou pak považuje za ukázku toho, že někteří politici nedospěli ani na úroveň základní školy. A co se týče kauzy okolo rekreačního střediska, komentuje: „Kážou vodu a pijou víno. A to všechno navíc za naše těžce vydělané peníze.“ A povšiml si také změny tónu u prezidenta Macrona. Soudí, že místní politici dostávají „notičky“ se zpožděním.

V Praze 6, kde starostuje Ondřej Kolář (TOP 09), byla instalována socha „skřeta s Putinovou tváří“, doplněná o odkaz na sbírku na zbraně pro Ukrajinu. Autoři prý počítají s tím, že se plastiku někdo bude snažit ničit. Vzhledem k fotkám, nebyl ten Koněv přece jen hezčí? Nemluvě o tom, že někteří už soše začali přezdívat „Ropušan na prameni“.

Danuše Nerudová opět zaperlila a prohlásila, že kdyby Miloš Zeman předběžně jmenoval předsedu Ústavního soudu, „tak by v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu ÚS“. Právníci se už na toto prohlášení sletěli jak supi na kořist, dokonce bylo kandidátce doporučeno, aby takové věci konzultovala s manželem. Neměl by kandidát mít alespoň základní ponětí, co může dělat a co ne? A když nemá, tak raději mlčet?

Odpověděl jste za mě. Prý že ekonomka Nerudová zřejmě chtěla předvést, že má občas na některou erudovanější záležitost i nějaký názor. Ovšem jak je u člověka s intelektem pana profesora Drahoše či Petra Fialenka obvyklé, pouze se sama střelila do boku. Danuše Čaputová Nerudová by vzhledem ke svým kapacitám především neměla vůbec kandidovat do žádné funkce, která vyžaduje erudovanost, intelekt a kompetentnost. I když to vlastně bohužel platí o celé plejádě prezidentských kandidátů. Na druhou stranu, chcete-li cirkus, potřebujete klauny, ne?

V Německu zadrželi 25 lidí, dalších 27 obvinili. Podle policie připravovali převrat. Nejsem historik, ale uspěl někdy převrat s padesáti lidmi, který vedli důchodci? Nějak si žádný takový nevybavuji. Ovšem vybavuji si, že německá vláda čelí protestům kvůli válce na Ukrajině. Co o kauze soudíte vy?

Pokud nebyl podporován finančně, kapacitně a mediálně třeba z jistých zaoceánských jestřábích kruhů, o nichž nesmíme ani naznačovat, tak o žádném takovém nevím. Nijak blíže jsem tu kauzu nesledoval, ale na první pohled mi to celé připadá zvláštní. Jak sám naznačujete, lehce to působí jako akce k odvedení pozornosti, případně k poukázání na to, čeho jsou dezoláti a odpadlíci nesouhlasící s jedinou povolenou pravdou strany a vlády schopni. Ovšem je to jen má domněnka.

Prezidentští kandidáti začínají představovat své manželky. Moniku Babišovou prezentuje Babiš jako ženu v domácnosti, Dana Středulová je zase odborářka, stejně jako manžel. Pavlova manželka také byla v KSČ a u armády. Kdo myslíte, že na manželku naloví nejvíce bodů?

Myslím, že většině lidem je sympatická přirozenost a to, když na sebe člověk jen prvoplánově neupozorňuje. Tím spíš, když nemá moc čím. Kromě rozhovoru se soudružkou Středulovou, která je zatím coby celoživotní netáhlo stejným odborářským parazitem jako její liberálně nedemokratický „Josífek“, jsem jinou z možných prvních dam zatím blíže nezaznamenal. Když ale navážu na to, čím jsem začal, tak paní Babišovou coby premiérovu ženu jsem za celou dobu vlády jejího muže zaznamenal jen několikrát a co pamatuji, tak v „decentním světle“. Myslím, že tudy vede cesta. Netlačit na pilu, nepředvádět se, nehnat se za každou cenu do popředí, nevytvářet vzdušné zámky, neuvěřitelné „storky“ a nehrát si na poslední spravedlivou či spravedlivého. Většina lidí s hlavou na krku a něčím odžitým tohle prokoukne.

Markéta Pekarová Adamová se stala terčem kritiky, když se zjistilo, že z harrachovského střediska by se měli stěhovat ukrajinští uprchlíci, aby poslanci a zaměstnanci mohli na rekreaci. Jako předsedkyně Sněmovny nese právě ona za tyto záležitosti odpovědnost. Nejsou to zrovna poslanci, kteří si mohou dovolit zaplatit si dovolenou kdekoliv?

Krásný příklad papalášského chování, které je stejné za každého režimu. Kážou vodu a pijou víno. A to všechno navíc za naše těžce vydělané peníze. Teplá místečka s nekřesťanskými platy – vzhledem k práci odvedené vůči občanům vlastní země, zdůrazňuji. Prakticky bez jakékoliv vlastní zodpovědnosti. Prázdninová střediska placená námi. Náhrady kde čeho a dotace na kde co placené z našich. Kdo z vás to má? Jakkoliv jim nezávidím, neb těmto duševním mrzákům, kteří by byli poplatní každému režimu, není co. Co se týká ukrajinských uprchlíků, tak myslím, že ti by měli snést i nižší standardy ubytování – utíkají-li opravdu bez ničeho před válkou a nesosají zde pouze dávky, které jim ukrajinský vicepremier Fialenko cpe pod hubu. Opět nutno dodat z našich kapes.

V Praze Piráti tak dlouho požadovali a požadovali, že nakonec ostrouhali. Co myslíte, není to nakonec plánovaný výsledek? S pražským ANO se pražská ODS shodne mnohem víc, s Piráty by musela dělat kompromisy vlevo vpravo. Akorát tomu pražskému voliči se to musí nějak ospravedlnit…

Volič ve finále bohužel snese všechno. A výmluva, omluva či líbivě formulovaná lež se vždy najde. Co se Pirátů týká, kdo chce moc, nemá nic.

A co se týče Ukrajiny, francouzský prezident Emmanuel Macron už začal mluvit o zárukách pro Rusko, k velkému pobouření místních proukrajinských politiků. Trochu to vypadá, že dotyční výhledově dostanou lekci v tom, co to skutečně znamená chovat se „západně“, ne?

Čím dál více se z přicházejících prohlášení některých vysoce postavených západních politiků jeví, že se notičky malinko změnily a situace ohledně protiruského tažení se za čas zase na čas malinko zklidní. Místní vazalští politici dostávají zřejmě noty se zpožděním, což jim dost v jejich pravověrnosti komplikuje život.

