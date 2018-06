První žena ODS uvažuje nahlas: Co je za tím, že ČSSD rozehrála kolem Pocheho tak vysokou hru...

Česko stále čeká na novou vládu, nyní je problémem jméno europoslance Miroslava Pocheho. Souhlasíte s většinou českých komentátorů, že Zeman by neměl jeho jméno blokovat? Jak vnímáte roli Pochecho ve vyjednávání a jsou problémy kolem jeho osoby v rámci sestavování vlády adekvátní?

Když vidím rozdílné názory od samotných významných členů ČSSD, tak by mě zajímalo, co za tím je, že kolem jeho nominace na ministra zahraničí rozehrála ČSSD tak vysokou hru. Není to poprvé, že si pan prezident vykládá ústavu po svém a že na ústavní zvyklosti nehledí. Každá vláda se rodí ve větších, či menších bolestech, ale Babišova druhá vláda je opravdový extrém. Tohle trapné divadlo si občané skutečně nezaslouží.

V minulém rozhovoru loni v září jste mi řekla: „Obávám se, že česká politika může padnout na své dno. Vláda Andreje Babiše tiše podporována komunisty nebo extremistickou SPD je reálnou variantou.“ Padla tedy česká politika na samé dno? A jak se z něho odrazit?

Mezi mojí loňskou obavou a současnou realitou je jediný rozdíl. Podpora KSČM pro Babišovu vládu není tichá, ale velmi hlasitá. Návratem komunistů k moci v osmičkovém roce česká politika skutečně klesá na úplné dno. Odrazit se z něj bude možné až při příštích volbách, a to hlasitým „ne“ komunistům a Babišovi. A do té doby bude ODS dělat maximum pro to, aby zabránila dalšímu omezování svobody jednotlivce, nárůstu byrokracie a zadlužování země v době hospodářského růstu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čím podle vás slaví Andrej Babiš u voličů úspěch? Liberálně orientovaní pozorovatelé nechápou, proč Češi, kteří se mají tak dobře, podporují „populisty“ jako Zeman či Okamura a slyší na to, že se o ně Andrej Babiš postará, maká, bude líp. Čím to je? Dezinformačními kampaněmi, nebo českou národní povahou?

Nepřeceňujte podporu, kterou Andrej Babiš získal. Je to necelá třetina voličů. Navíc podle posledních průzkumů preference hnutí ANO klesají. Je to logické, protože hnutí ANO přebralo dosavadní pozici ČSSD a pravicoví voliči ho pochopitelně opouštějí. Podobný, i když pomalejší vývoj můžeme sledovat i u Pirátů. Nejde o národní povahu ani o dezinformační kampaně. Určitá část voličů mění svoje preference podle výhod, které jim někteří politici nabízejí. A další část voličů chce prostě v politice vyzkoušet něco nového. A když je nová volba zklame, vrátí se k osvědčeným stranám, nebo hledají dál.

Psali jsme: Umělec a šéf divadla: Že máme banány? To bezdomovci a lidi na úřadu práce jistě ocení. Havlovi muži, chci připomenout jeden moment Držitelé zbrojních průkazů žádají vynětí z omezení zbraní v EU. Petici podepsal i Zeman Sněmovna patrně zruší povinnost MŠ přijímat dvouleté děti. Klaus může být spokojen Kupka (ODS): Výjimka z používání NEN – vládní pokrytectví v praxi

Kolem prezidenta Miloše Zemana je neustále rozruch. Jedni volají po žalobě jeho osoby, další organizují protesty. Jak vy hodnotíte roli Zemana v celém vládním vyjednávání? A jak nahlížíte na názory, že se lidé neumějí smířit s demokratickými výsledky voleb, v nichž Zeman získal nadpoloviční podporu?

Dlouhodobě je vidět politická náklonnost prezidenta Zemana k Andreji Babišovi. Babiš dostal druhý pokus sestavit vládu, i když ten první úplně zbytečně propálil. Když si neví rady, na Hradě najde zastání. To je na české poměry hodně neobvyklé. Ale Miloš Zeman ví, proč to dělá. Získává tím větší vliv a moc. Do první Babišovy vlády si mohl dosadit některé ministry a v té druhé to nebude jinak. Opírá se o silný přímý mandát a snaží se dělat prezidentskou politiku. Nemusí se mi to líbit, můžu s tím nesouhlasit, ale těžko to zvrátím, když voliči rozdali karty tak, jak je rozdali.

V jakém stavu je spravedlnost a právo v České republice? Viktor Kožený, Radovan Krejčíř, zesnulý František Mrázek, Tomáš Pitr, Zdeněk Bakala. Jména, která jsou považována za symboly velké ekonomické kriminality v České republice. K nim například kauzy Nagyová a Rath, které dopadly neurčitě. Dává některé z těchto jmen důvody k pochybám o správnosti směřování naší země či o tom, že jsme právním státem? Připomeňme ještě problémy se státními zástupci, soudci, policií a personální změny v bezpečnostních složkách.

Myslím, že je nutné oddělit kriminální kauzy od kauz politických. Neházet do jednoho pytle Mrázka, Pitra nebo Krejčíře a převrat, který před pěti lety nastartovali olomoučtí státní zástupci. Nechci jako kolovrátek opakovat, že se doteď nic nevyšetřilo a že ODS tahle kauza mimořádně poškodila. Je to za námi, ODS se podařilo tu smrtonosnou palbu přežít a teď rosteme. O práci konkrétních státních zástupců ta kauza samozřejmě nevypovídá vůbec nic dobrého. Ale zpochybňovat kvůli ní práci policie, justice nebo právní stát jako takový? To určitě není namístě.

Už jsou to tři roky, co českou politiku ovládlo téma migrace. Nesmíme zapomenout na argumenty, že jde o zástupné téma, protože tu skoro žádní migranti nebyli, a rovněž na protiargumenty, že dění v jiných zemích Evropy ukazuje na problémy, které s sebou migranti nesou. Jak to tedy nakonec rozsoudit?

Politickou debatu o migraci jsem nikdy nevnímala jako reakci na to, že by se podstatně zvýšil počet migrantů v České republice. Šlo o to, že k tomu přílivu může dojít v budoucnu a že nad ním nebudeme mít jako společnost kontrolu. To je přece celý problém migračních kvót, které prosazoval Brusel. Na jejich odmítnutí se dokázala česká politická scéna většinově shodnout, a to je dobře. A myslím, že celá ta diskuse má velký přínos v tom, že jsme si jako společnost lépe uvědomili, kdo jsme a co chceme.

Psali jsme: Tak ČT prý naši tiskovou konferenci opět nemůže přenášet, smál se Zeman. Pak poslal vzkaz novinářům, jejichž obzorem je kurník Vlastimil Tlustý: Zeman nechce být jen prezidentem, ale i premiérem. Potřebuje zvýšit dávku Hejtmanka Stráská: Na potřebu mobilní paliativní péče začínají reagovat i zdravotní pojišťovny Zbláznil se Zaorálek? Jan Zahradil má vážné podezření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová