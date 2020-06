Publicista: Umělci? Výborná úloha v roce 1989. Ale dnes? Geislerová, Mádl tu rozumnou část zdiskreditovali. Kolegové by jim měli nafackovat

HŮŘ UŽ BYLO? „Pět kvalitních a chutných jogurtů? To bych přežil, ale vraťte mi skutečné uzeniny. Ty současné mi chutnají jako přesolená, umělá hmota,“ říká v souvislosti s větší potravinovou soběstačností publicista Pavel Černocký. Pochválil Čechy za to, jak zvládli koronavirovou krizi, a na adresu premiéra mimo jiné říká: „Ty výkřiky o tom, že jej evropští politici neakceptují, to jsou jen prázdné kecy. Jako premiér se docela osvědčil.“ Rázně se opřel do Milionu chvilek a padla slova jako „svazáci“ nebo „manipulováni loutkovodiči“. A nešetřil ani své kolegy umělce. „Trapné figurky jako Geislerová, Mádl, Babčáková a spol. zdiskreditovaly tu rozumnou část umělecké sféry. Měli by jim kolegové nafackovat,“ říká bývalý zpěvák a první československý diskžokej.

Hlavně od mladších lidí čím dál častěji slyšíme slova – dobře už bylo. I vzhledem ke krizi, kterou přinesla epidemie koronaviru, máte pocit, že nás čeká černá budoucnost?

To opravdu nevím... ale přiznám se, že mě současný vývoj ve světě i u nás docela děsí. Rozmáhá se nenávist, nesnášenlivost, netolerance k názorům jiných. Za to nemůže koronavirus, a tak se čím dál tím víc kloním k názoru, že to je umělý produkt šílenců s gigantickými politickými ambicemi.

Není skepse, kterou nyní někteří cítí, tak trochu důsledkem toho, že v posledních třiceti letech se nám s nadsázkou řečeno vedlo tak dobře, že už si vlastně ani nedovedeme představit, jaké to je „žít špatně“?

My, co si pamatujeme, víme, že některé věci byly v minulosti velmi špatné, ovšem jiné příjemnější než dnes. Porovnávat klady a zápory života v „socialismu“ a dnes je velmi komplikované a chce to nepředpojatost. Ta ale dnes mnoha lidem chybí. Myslím si, že si dnes žijeme většinou velmi dobře, ale obávám se, že tak trochu „balancujeme nad propastí“. Svět se za posledních třicet let moc změnil...

Podíváme-li se na to z pozice ideálů, co říci na to, že Havlova „pravda a láska“ dnes u některých lidí vyvolává spíše posměch, nebo averzi, národ spíše rozděluje? Jak moc se Češi za těch třicet porevolučních let změnili?

Každé nepřiměřené „zbožnění“ kohokoliv vždy vyvolává i silnou averzi. Viz Hitler, Stalin a stejně tak i Havel. On měl dobré i mizerné stránky. Pokud jeho zbožňovatelé budou stále ty problematické stránky jeho osobnosti maskovat, vyvolají v řadě lidí až chorobnou zášť. V roce 1989 národ Havla zbožňoval (včetně mě) a dnes? Spousta lidí jej až patologicky nenávidí. Lidé jsou stále stejní a společnost je rozdělená – to je logicky v demokracii „úplně nomální, Luďo.“ (úsměv)

Když zmiňujeme oněch třicet let, po roce 1989 podle statistik začala česká společnost bohatnout. Nicméně využili jsme ty roky k tomu, abychom si zajistili dobrou budoucnost? Bývá vytýkáno, že jsme český průmysl a majetek odevzdali do zahraničních rukou výměnou za lepší mzdy. Je to správná výtka?

Start, začátek byl dobrý, jenom jsme tak trochu zapomněli včas „přehodit výhybku“. Byli jsme strašně naivní a mysleli jsme si, že nás ti západní sousedé milují a rozkrájejí se, jen aby nám pomohli. Politici nás vychvalovali a podnikatelé přemýšleli, jak nás jde využít. Bohužel právě Havel napáchal svojí politickou i ekonomickou ignorancí ohromné škody. Historie to jistě časem vyhodnotí, a bude nemilosrdná... bohužel, udělali jsme mnoho ekonomických chyb. Udělal je i Václav Klaus, ale nebyl ani zdaleka jediný.

Vrátíme-li se k situaci, kterou jsme museli v posledních týdnech zvládat, máte pocit, že Češi si dokázali v krizi způsobené koronavirem poradit? Vedli jsme si jako národ v době, kdy platila řada omezujících opatření, dobře?

A co říci na výčitky, které teď z některých stran na adresu vlády velmi silně zaznívají? Třeba i na nejnovější akce Milionu chvilek?

Tady budu zlý... já jim říkám „Milion chlívků pro demagogii“. Ti lidé si myslí, že bojují (stejně jako kdysi svazáci) za „lepší příští“, a většině z nich zcela uniká, že jsou manipulováni loutkovodiči, kteří jsou sami ovládáni a placeni neviditelnými osobami v pozadí. Jsou velmi nadšení a velmi zabednění. Jsou posedlí myšlenkou svržení demokraticky zvolené vlády a prezidenta. Za každou cenu. Ty jejich kritické argumenty a výtky jsou čistě jenom záminkami a nástroji na prosazení jejich záměrů.

V souvislosti s koronakrizí se začalo hodně hovořit o potravinové soběstačnosti, o tom, že svět zavřených hranic ukázal rizika spoléhání na dovoz. Co vy si o tom myslíte?

To je logický důsledek podřízení se diktátu nedemokratické EU, jakési „Rady Vzájemné Bruselské Pomoci“. Francouzští zemědělci dostávali obrovské dotace a nám zakazovali pěstovat řepu a brambory...“ Byrokraté v Bruselu poškodili naše zemědělství a my jsme na to jako hloupé ovce jenom kývali. Srovnávání EU s Varšavskou smlouvou a RVHP bývá v masmédiích často kritizováno, ale mně přijde zcela namístě.

A souhlasíte s tím, že bychom měli usilovat o potravinovou soběstačnost v co největší míře i za cenu, že se to podepíše na ceně produkce, jak upozorňují odpůrci této vize, kteří poukazují i na to, že by se zřejmě značně omezil sortiment, například – místo 15 druhů jogurtů třeba jen pět?

Ale proč? Chybějící produkty můžeme přece klidně dál dovážet. Oni nám je rádi prodají. Je ale nutné dovážet jahody a brambory z Afriky a ze Španělska? Česnek z Číny? Pět kvalitních a chutných jogurtů? To bych přežil, ale vraťte mi skutečné uzeniny. Ty současné mi chutnají jako přesolená umělá hmota. Prvorepublikoví uzenáři by se divili, co je dnes vydáváno za „Pražskou šunku“... zlaté potravinářské normy za „socíku“.

Když miliardy posílané do Bruselu (ze kterých nám drobečky vracejí) použijeme na podporu našeho zemědělství, budeme v pohodě.

Je Andrej Babiš tím správným člověkem, který by nás měl provést nastávající krizí? Je na obtíž jeho minulost z 80. let, nebo naopak léta v komunistickém zahraničním obchodě může zúročit? A vadí jeho minulost budování ekonomického impéria, nebo i to může být výhoda?

Minulost Babiše už dnes velkou část národa (viz preference ANO) nezajímá. Ti, kdo žili v normalizační ČSSR, samozřejmě chápou, že ten, kdo chtěl studovat a pracovat v zahraničním obchodu, prostě musel do KSČ a odmítnout informace naší hospodářské rozvědce také nemohl. Až mi někdo ukáže nějaké Andrejovo udání, které dostalo někoho do kriminálu, pak ho určitě morálně odsoudím. Jistě, Babiš byl registrován jako agent StB, je to šikovný šejdíř, bezohledný podnikatel, ale naši zemi nijak nepoškodil. Ty výkřiky o tom, že jej evropští politici neakceptují, to jsou jen prázdné kecy. Jako premiér se docela osvědčil...

Kdo kromě politiků by v této době měl být „lídrem“ a autoritou, která bude lidem ukazovat směr? Mohli by to být umělci? V minulosti sehráli svou roli v sametové revoluci…

Většina umělců byli vždy, už od dob první republiky, levičáci, ale neosobovali si právo na protistátní demonstrace. Herci sehráli výbornou úlohu v roce 1989. Dnes se ale bohužel „proflákli“ a trapné figurky jako Geislerová, Mádl, Babčáková a spol. zdiskreditovaly tu rozumnou část umělecké sféry. Měli by jim kolegové nafackovat... skuteční lídři opravdu chybí. Je tu třeba brilantní myslitel a sociolog Robejšek, ale tomu zase absolutně chybí talent a smysl pro praktickou politiku.

Naším „ideovým vzorem“ posledních 30 let byly Spojené státy. Nyní jsou značně zasažené pandemií, do toho demonstrace, které se na mnohých místech mění v rabování. Má americká demokracie a americké postavení ve světě skutečně vážné potíže? Co s USA nyní bude? A stejně tak, jak ze situace kolem pandemie vyjde Rusko?

Klidně mě můžete označit za stoupence „konspiračních teorií“, ale jsem stále přesvědčenější, že „Deep State“ a „New World Order“ skutečně existují a usilují o světovou nadvládu. V cestě jim stojí Trump a Putin. V USA probíhá nemilosrdný boj mezi Trumpem a Deep State (Rockefeller, Rotschildové, Soroš a další). Deep State financuje, organizuje a podporuje teroristické a podvratné organizace jako Antifa anebo „Black Lives Matter“ a mladí, bez životní zkušenosti, nemající zkušenost s „reálným socialismem“, se ochotně nechají vodit jako loutky. Mají pocit, že budují nový lepší svět... Putin je pro nové Rusko požehnáním. Rusko už dnes má s bývalým SSSR jen velmi málo společného. Jednou ještě budeme rádi, že tam je. To ale dnes progresivním, levicovým liberálům u nás nevysvětlíte. Oni mají svoji „uhlířskou víru“.

Evropská unie je projekt jen pro dobré počasí, zní nyní, když jsou mnozí z postupu Bruselu vůči koronakrizi skeptičtí. Nyní se navíc rodí plán Merkelové a Macrona, který by i nás mohl zavázat k tomu, abychom pomohli zemím EU zasaženým virem (a které jsou i tak na hraně ekonomického kolapsu) čili Itálii, Francii nebo Španělsku. Jde o prostou solidaritu, nebo bude naše země vysávána silnějšími? Jaký postup zvolit?

EU je projekt, který postupně ovládli neomarxisté, nadšení šíleným plánem hraběte Kalergiho. Cílem pomoci postiženým zemím je jediné... něco na tom trhnout a za finančního přispění ještě chudších, východoevropských zemí Řecko, Španělsko a Itálii ještě více zadlužit a stejně tak zadlužit i V4, a tak zabránit těmto zemím v opuštění EU, po vzoru GB. Původně dobrý projekt EHS se zvrhl do podoby socialistických Spojených Států Evropských. Je to magorózní záměr a je nejvyšší čas z něho prchnout a zpovzdálí pozorovat, jak se tato šílená EU bude postupně rozpadat.

Co vůbec ukázala pandemie o světové ekonomice? Je nadále udržitelné, aby se pouze kvůli ceně vyráběly pro celý svět na jednom místě výrobky, u kterých se v pandemii ukázalo, že jsou strategicky důležité?

Idea globalizace je od základu chorá a nebezpečná. Svět je plný různorodých, nekompatibilních uskupení a pokusy o jejich sjednocení jsou odsouzeny ke krachu. To vidíme už dnes. Evropa nebude nikdy jednotná. Je to kontinent různorodý, spojený pouze myšlenkou křesťanské civilizace. Islám je nepřátelskou ideologií a nemá tady co dělat. Tedy, buďme přáteli, respektujme odlišná specifika a názory, obchodujme spolu bez zábran, ale moc prosím... odložme choromyslné ideologie.

