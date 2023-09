Rada Pekarové za dva svetry: „Kousněte do samopalu.“ Srovnání nedopadlo dobře

Jakým způsobem se zúčastnila nedávné demonstrace a s čím za ní chodili lidé na Václavák? I o tom mluví v rozhovoru pro Parlamentnilisty.cz europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Zmínila i zavádějící informace v médiích. „Ať si pro srovnání zkusí kousnout do chleba a třeba do samopalu,“ reagovala na porovnání demonstrace a dnů NATO od předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové. Rozebrala také, co se za poslední dny odehrálo kvůli obilí z Ukrajiny. Vysvětlila i, jak je to s poklesem reálných mezd a na jaké procento českých domácností v současné době dopadá chudoba.

Paní poslankyně, minulý víkend jste se zúčastnila demonstrace na Václavském náměstí, nikoliv tedy jako řečník, ale sešla jste se se svými příznivci. Jak demonstraci hodnotíte a o čem jste mluvila s lidmi, kteří tam přišli?

Co říci na to, jak některá média demonstraci hodnotila, ať už co se týká počtu účastníků nebo i toho, co na akci zaznělo?

Za mě byly informace ve veřejnoprávních prostředcích zcela zavádějící. Určitě se nejednalo o jednotky tisíc. Pokud lidé vidí do očí bijící rozdíl mezi zprávami z médií a tím, co mají na dosah, pak si udělají vlastní názor. Ten jim může těžko kdo vyvracet. A pokud ano, působí to nevěrohodně a někdy až směšně. V tomto světle se pak nedivím, že lidé nechtějí platit poplatky veřejnoprávním médiím či dokonce si ještě připlácet, k čemuž je bude nutit tato vláda.



A co říci na určité srovnání demonstrace se Dny NATO, se kterým přišla předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová?

Paní předsedkyně měla patrně dojem, že už lidé zapomněli na její radu, jak přežít zimu, vzít si dva svetry. A tak si asi řekla, že je načase přijít s něčím novým. Je pro mě naprosto nepřijatelné srovnávat protesty lidí, kteří přišli vyjádřit svůj názor na svou životní situaci, na které se svými rozhodnutími podílí jednotlivá ministerstva, vláda jako celek a zejména poslanci vládnoucí pětikoalice, o které se vláda opírá. A proti tomu akce, která prezentuje armádu a její techniku, kam lidé nechodí vyjadřovat svůj názor, ale chodí se tam bavit. Pokud paní předsedkyně ani teď nevidí rozdíl, ať si zkusí malý test a pro porovnání kousne do chleba a třeba do samopalu.



Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné rozebrala propad reálné mzdy v ČR. Můžete i pro čtenáře Parlamentních listů k tomu říci něco víc?

Sociologové uvádějí, že chudoba dopadá na čtvrtinu domácností. Pokles reálné mzdy se navíc podle ekonomů očekává i ve zbytku tohoto roku, a dá se tak čekat, že čím dál víc domácností bude upadat do existenčních problémů. Mimochodem pokles reálných mezd je nejvyšší v novodobé historii naší země. Naprosto nevídaný je také ve srovnání s EU. Zatímco reálné platy po odečtení inflace loni v EU průměrně stouply o 5 %, v naší zemi naopak o 3,1 % poklesly. A to za situace, kdy poslanci pětikoalice schválili tzv. Stanjurův asociální úsporný balíček, který z kapes obyvatel vytáhne dalších víc než 120 mld. korun! Vláda z našich občanů dělá finanční chudáky.

Meziročně v letech 2020 a 2021 činil nárůst výdajů domácnosti na energie 3,5 %, mezi roky 2021 a 2022 je to z důvodu nezvládnutých vládních opatření nárůst meziročně o 15,5 %. Podobně je to i s pohonnými hmotami, kde je meziroční nárůst 33,5 %.



Česká vláda stále všestranně podporuje Ukrajinu, zatímco polští sousedé, jinak též lídři pomoci Kyjevu, prodlužují zákaz dovozu obilí z této země. Jak si rozdíl mezi přístupem polské a české vlády v tomto směru vysvětlit?

Polsko má s Ukrajinou společné hranice a Poláci mají asi více osobních zkušeností. A samozřejmě si chtějí více bránit svou soběstačnost. A k tomu patří i schopnost vlastní produkce. Ne pokřivení trhu dumpingovými cenami. O rozdílu v přístupu naší a polské vlády nejlépe vypovídá to, že část obyvatel našeho příhraničí jezdí nakupovat pravidelně potraviny do Polska. Když polská vláda zvládne ekonomiku i se sníženým DPH na některé druhy potravin, proč to neumí ta naše? Ta umí bohužel jen plnit zadání zpoza Atlantiku. Bohužel se k této linii přidává i prezident svým vystoupením na půdě OSN. Místo hájení našich zájmů jen přizvukuje Spojeným státům. Těm o blaho evropských zemí opravdu nejde.



Objevila se také zpráva, že Ukrajina podala u Světové obchodní organizace stížnost proti Polsku, ale i Slovensku a Maďarsku právě kvůli jejich embargu na dovoz ukrajinského obilí. Váš komentář…?

To už je za mě ze strany Ukrajiny krok za hranou. Polsko na to prostřednictvím premiéra Morawieckého reagovalo tak, že už nebude posílat zbraně na Ukrajinu. Bylo by ale zapotřebí jít ještě dál a společným tlakem na obě země konfliktu tlačit na to posadit její zástupce ke kulatému jednacímu stolu.



Když jsme u ukrajinského obilí, v pořadu Bez obalu jste uvedla, že „Ukrajina zhatila dohodu o vývozu obilí.“ Opět – můžete k tomu prosím říci pro naše čtenáře něco víc?

Začnu tím, že polská média před několika dny komunikovala uniklé výsledky polských kontrolorů, kteří zkoumali ukrajinské obilí. Dle polského tisku bylo odebráno 73 vzorků s výsledkem: v 17 vzorcích zjistili salmonelu, v 17 nadlimitní pesticidy, v 11 GMO, v 6 miotoxiny. V dalších jednotlivých pak překročené normy ohledně rtuti, kadmia, olova a železa.

Pokud jde o množství ukrajinského obilí v Polsku, tak mají 10 miliónů tun v silech, přičemž celá polská skladovací kapacita je 23 miliónů tun. To jen k vysvětlení, proč nemají nic proti tranzitu přes své území, ale jsou proti dovozu do Polska. Dovoz odmítají např. také Chorvati.

Jinak co se týče tzv. obilní dohody, tak tuto dohodu vypovědělo letos v červenci Rusko, protože, podle prezidenta Putina, Západ sabotoval vývoz ruského obilí a hnojiva uvalením restrikcí na platby, logistiku i pojištění ruského vývozu. Vladimir Putin si postěžoval, že Západ Rusko ,podvedl', protože 70 % exportovaného obilí získaly bohaté státy, včetně Evropy, a ne chudé africké státy, pro které bylo obilí určeno. Paradoxem je, že Ukrajinu vyzval ke konstruktivnějšímu jednání v této otázce jak prezident Turecka Erdogan, tak generální tajemník OSN Gutteres.



Zemědělec ze Šumavy v rozhovoru pro Parlamentní listy povyprávěl o tom, jak Němci kupují zemědělskou půdu na české straně Šumavy. Řada zemí jako Německo nebo Francie má toto ošetřené, tam si prostě půdu nekoupíte. Proč je to u nás jinak? A je to tak v pořádku?

Půda a přírodní zdroje obecně jsou naším největším bohatstvím. Ovšem nesmyslnou ideologií, která razí všeobecnou privatizaci, se náš stát velkého množství tohoto bohatství zbavil. Je třeba ale ukázat na ty, kdo u toho stáli – byla to jak ODS, tak KDU-ČSL, ale v mnoha případech také ČSSD (dnes SOCDEM) a celá řada stran na jedno či dvě použití, jejichž členové jsou dnes ve vládních, ale někteří i opozičních stranách.

