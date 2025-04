Rajchl: Fiala skončí, ale teď jde o něco jiného

Jaké máte dojmy z demonstrace?

Velmi pozitivní. Myslím si, že tu panovala úžasná atmosféra a že se potvrzuje, že naše spojení lidi velmi oslovilo. Podpora roste každým dnem, vidíme to i v průzkumech, ty trendy jsou jednoznačné. A na to, že byl všední den, tak byla excelentní i účast tady na demonstraci. Mám z toho obrovskou radost, myslím, že se akce povedla na jedničku.

Takovým hlavním tématem této demonstrace byla svoboda. Ačkoliv jste tu byli předsedové čtyř stran, tak o svobodě jste mluvili všichni, byť každý trochu z jiného pohledu. Je právě ta „svoboda“ tím, co vás spojuje?

Těch hodnot je několik. Je to svoboda, je to mír, je to prosperita, je to spravedlnost. Z České republiky se spravedlnost vytratila, justice je zpolitizovaná a slouží současné moci.

Těch témat je celá řada. My chceme, aby Česká republika přestala být ekonomickou kolonií zneužívanou Západem, chceme zvýšení životní úrovně. Aby naši občané zase žili v zemi, která je jejich, a aby měli vládu, která je jejich. Která neupřednostňuje Ukrajinu, která neupřednostňuje Brusel.

Ale pokud tu máme vládu, která před čtrnácti dny dala dvě a půl miliardy na rekonstrukci nemocnice na Ukrajině a teď sdělí hejtmanovi Moravskoslezského kraje, že mu nedá 468 milionů na likvidaci následků po povodních, tak to není vláda, která má se zájmy českých občanů cokoliv společného.

Řekl jste v projevu, že neuvažujete o dvanácti procentech, že ty volby chcete vyhrát…

Jasně.

Teď vám i průzkumy ukazují vzestupný a pozitivní trend, co udělat pro to, aby se udržel a třeba skončil někde tam, jak si představujete?

Budeme mezi lidmi. Budeme tam každý týden. Kolegové z SPD odvádějí skvělou práci v televizi, kde vehementně hájí naše programové body, co chceme v České republice dělat.

Myslím, že klíčový bod je, že před spojením byly strany vnímané jako strany protestní a jako solitéři, ale v tuto chvíli lidé vidí, že my máme konkrétní řešení jejich problémů. Víme, máme recept, jak jim zvýšit platy, jak zlepšit zdravotní péči. Už to není jen spolek proti Fialovi, je to ucelený program a vize, která staví občana na první místo.

Ale přesto se tady na demonstraci o profesoru Fialovi mluvilo docela dost, jsme v Brně, v jeho městě. A bylo to poprvé, co jste vystoupili v plné síle, všichni čtyři předsedové na jednom pódiu. Byl to tady, v podstatě pod okny, nějaký „jasný signál“?

Ne, signály vysílá pan Fiala. My jsme Brno vybrali symbolicky ne kvůli Fialovi, ale protože je to město, kde lidé pociťují, jak se snižuje jejich životní úroveň. Pociťují to, jak je svazuje Green Deal, ubývá jim svoboda, jsou strašeni válkou.

My tu neděláme kampaň proti někomu, podle mě Fiala skončil a je jen otázka času, kdy bude vyklízet Strakovu akademii. Ale my tu děláme pozitivní kampaň, kampaň pro Českou republiku, pro naše občany. Aby pochopili, že tahle země nemusí být stále jenom chudým příbuzným a poslušným poddaným, čekajícím u bruselského stolu na spadlé drobky.

Česká republika může být sebevědomou a bohatou zemí. A to je kampaň, kterou chceme vést.