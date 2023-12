Rajchl: Zelenskyj možná patří do Haagu. Elektřina? Řešení za 3 Kč

„Pokud chceme v této zemi obnovit důstojný život, musejí klesnout ceny energií,“ říká Jindřich Rajchl. Sám nabízí řešení, které by cenu elektřiny vrátilo ke třem korunám za megawatthodinu. A místo obchodování s překupníky by se dle něj politici měli dohodnout s Ruskem na přímých dodávkách plynu. Jenže česká politická reprezentace je podle předsedy strany PRO posedlá Ukrajinou až ke schvalování jejích válečných zločinů. Volodymyr Zelenskyj je totiž podle Rajchla jedním z těch, co patří do Haagu.

Hodně se v poslední době mluví o cenách potravin. Ministři vyjadřují naději, že supermarkety nezdraží, případně jim hrozí kontrolami. Prodejci ale avizují, že kvůli cenám energií od ledna zkrátka zdraží. Upřímně: Čekal jste vůbec, že by to probíhalo jinak?

Máte pravdu, nečekal. Já už vlastně od této vlády nečekám nic pozitivního. Je nekompetentní, diletantská. A současné chování ministra Výborného to jen potvrzuje. Ta situace byla jasná už od okamžiku přijetí vládního balíčku, který začal zcela nesystémově šibovat s DPH. Každý člověk, který jen trochu rozumí této oblasti, musel vidět, že na základě těchto chaotických kroků k žádnému zlevnění potravin nedojde. I když nás Petr Fiala jako obvykle utvrzoval o opaku.

Přitom máme zákony, podle kterých to lze řešit. Zákon o ochraně hospodářské soutěže a zákon o významné tržní síle. A díky tomu máme jak účinné nástroje, tak i příslušné orgány, které mohou účinně kontrolovat marže obchodních řetězců, které se na vysokých cenách potravin podílejí nejvíce. Není normální, aby řetězec Albert oznámil meziroční zvýšení zisku o 87 % a současně zvyšoval ceny. A vláda proti tomu nedělá vůbec nic. Tedy pardon, pan teolog Výborný se možná za snížení cen denně modlí. Ale to nám asi nepomůže.

Když pak odhlédnu od těch marží, tak dalším hlavním důvodem neakceptovatelných cen v podstatě veškerého zboží ve spotřebním koši běžné rodiny je samozřejmě nesmyslně vysoká cena energií. Tedy základní východisko je naprosto jasné. Pokud chceme v této zemi obnovit důstojný život, musí klesnout ceny energií. K tomu však v dohledné době bohužel nedojde, neboť tato vláda nikdy nenajde odvahu pustit se do skutečně systémových změn, které jsou pro dosažení tohoto cíle nezbytné. Takže bude dál jen tahat víc a víc peněz z kapes našich občanů.

Když hovoříte o snížení cen energií, jak toho tedy dosáhnout?

My jsme nedávno představili petici, kde k tomu vládu přímo vyzýváme a předestíráme zcela konkrétní řešení. Ono není třeba vymýšlet kolo, stačí se podívat, jak to udělali ve Francii. Podobně se to dá udělat i u nás. Především tedy vykoupit minoritní podíl v ČEZ, aby si stát uvolnil ruce, a mohl opustit lipskou burzu, respektive systém tvorby referenčních cen dle lipské burzy.

Když bychom navázali cenotvorbu na zákon o cenách, tak si myslím, že můžeme reálně očekávat cenu 3 koruny za megawatthodinu. A pokud bychom ještě opustili systém emisních povolenek, může cena klidně klesnout na úroveň, na jaké byla před čtyřmi pěti lety.

Systém emisních povolenek se vůbec nebojím označit za perverzní. Tahá peníze z kapes občanů středoevropských států, bez jejichž uhelných elektráren by si v Německu ani nerozsvítili, a převádí je na účty amerických a německých penzijních fondů, jež povolenky už před lety masivně skupovaly. Jinými slovy za to, že pro Německo vyrábíme elektřinu, máme tu „čest“, že můžeme přispívat Němcům na důchody. Opravdu neskutečné.

Z toho pak vyplývá jediný možný závěr: Máme vysoké ceny elektřiny proto, že si z nás západní svět udělal svou kolonii.

Pokud jde o ceny plynu, tak tam je podle mě stále nejlepším řešením dohodnout se na dodávkách napřímo s Ruskem. Připomněl bych, že přímý kontrakt má nejen Maďarsko, ale i Rakousko a dokonce Německo.

My místo toho nakupujeme od překupníků, jen aby se naši politici mohli bít v prsa, že nemáme ani kubík z Ruska.

Přitom se ukázalo, že se jedná o přeprodaný ruský plyn, a od té doby už ministr Síkela o žádných kubících raději nemluví…

Ano, vozí nám to sem obchodníci o ohromnou marží. Je to neuvěřitelný paradox. V podstatě lze říci, že voliči se ve volbách budou rozhodovat, jestli chtějí ruský plyn levněji přímo z Ruska nebo draze od překupníků.

Všechno ostatní jsou jen fráze.

Čeští politici však stále dokola jako zaseknutá deska opakují stejnou mantru – nemůžeme financovat válku na Ukrajině, a proto nebudeme od Ruska kupovat žádný plyn. Přitom jej kupuje celý svět a kupujeme jej i my – vláda si jen hraje na to, že tomu tak není a nestydatě obelhává lidi.

A já už toho mám dost. Té hry i těch lží.

Tahle vláda zemi ničí. A kdo má osud naší republiky skutečně na srdci, má dle mého názoru povinnost udělat vše, co je v jeho silách, aby tuto fialovou devastaci zastavil.

Naposledy se to ukázalo v minulých dnech při debatě o účasti ruských sportovců na olympiádě v Paříži. Jak se na to díváte i s ohledem na svou dlouholetou zkušenost sportovního právníka?

No, jsem zvědav, jestli si paní Černochová v rámci svého dalšího hysterického výlevu pozve na kobereček předsedu MOV Thomase Bacha a ještě jej potom odveze povinně na Libavou, jako to udělala Davidovi Svobodovi. Počítám, že tentokrát to asi neklapne.

MOV rozhodl zcela správně. Sport má spojovat, nikoliv rozdělovat. A proto politika do sportu nepatří. Jakýkoliv zákaz startu ruských či běloruských sportovců by byl jasným porušením olympijské myšlenky a uplatnění konceptu kolektivní viny.

Pokud bychom tento princip uplatnili do důsledků, tak by na olympiádu nemohla jet dobrá třetina dnešního světa. A američtí sportovci by se nemohli zúčastnit žádných her konaných za posledních 40 let.

Olympijské hry tu jsou přece od toho, aby přemosťovaly rozpory a konflikty zahlazovaly, ne naopak.

Víte, já si pamatuji olympiády v osmdesátých letech, když se nejprve neúčastnil Západ v Moskvě a pak na oplátku Východ v Los Angeles. Potom se ale všichni potkali na olympiádě v roce 1988 v Soulu a byla to jedna z nejúspěšnějších olympiád všech dob, která byla mimo jiné významným impulzem k ukončení studené války.

Dnes jsme v situaci, kdy by k sobě Západ a Východ zase potřebovaly najít cestu. A olympiáda by k tomu opět mohla přispět.

V české politice to na „hledání cest“ bohužel zatím nevypadá. Myslíte si, že po tom všem, co do ukrajinské agendy investovali ještě vládní politici vůbec mohou svůj postoj korigovat?

Je to postoj hloupý, hysterický, hraje na strunu dogmaticky modrožlutých voličů, což jsou asi ti poslední, kteří této vládě ještě zbývají.

Ta jejich nekritická adorace všeho ukrajinského už se místy překlápí ve vyloženou podporu válečných zločinů. Popravdě řečeno, Volodymyr Zelenskyj je v mých očích tím prvním mužem, jenž by měl stanout v Haagu.

Takže je zcela zřejmé, že oni se budou do poslední chvíle držet své naivně dětinské představy, že Ukrajina vyžene ruskou armádu a i Krym znovu obsadí. Přitom každý, kdo má dvě oči a uši, už dávno ví, že je to čirá utopie.

Jenže oni už z toho ustoupit nemohou, popřeli by sami sebe, a museli by přiznat, že tady dva roky lidem nepokrytě lhali do očí.

V pondělním Interview ČT24 vystupoval lidovecký poslanec Ondřej Benešík, který hovořil o tom, že vstup Ukrajiny do EU je „naším životním zájmem“. Myslíte si, že je to skutečně tak a že bychom měli přistoupení Kyjeva za každou cenu podporovat?

Tento pan poslanec buď nevnímá realitu, nebo se zbláznil. Bavíme se tady o vstupu Ukrajiny do jednotného evropského trhu, do schengenského prostoru. To by Českou republiku naopak fatálně poškodilo. Volný pohyb ukrajinských pracovníků by zásadně stlačil dolů mzdy, které jsou už tak nízko a celkově by ČR jen tratila.

Toto je výplod člověka, který nedovede domyslet praktický dopad svých politických frází a zjevně netuší, co se v zemi děje.

My chceme pravý opak, podporujeme postoj, který nyní zaujal Viktor Orbán, který chce vstupu Ukrajiny bránit. Pokud bychom vstoupili po volbách do vlády, mohu slíbit, že součástí jejího programového prohlášení bude závazek vstup Ukrajiny do EU bezpodmínečně vetovat.

Končí nám letošní rozpočtový rok a debatuje se o další podobě „windfall tax“. Tu zavedl ministr Stanjura pro „nadměrné zisky“ a tvrdí, že nakonec byla úspěšná a má efekt. Myslíte si to také?

Ministr Stanjura má pravdu, efekt tato daň má. Jenže negativní. Příjmová stránka rozpočtu na tento vynález dost tvrdě doplácí.

Teď nebudu komentovat původní vizi pana ministra, že tato daň přinese do rozpočtu 85 miliard, o tom jsem už v první den na svůj FB napsal, že je to naprostý nesmysl.

Jasně se potvrdila má slova, že jedinou firmou, která tuto daň reálně odvede, bude ČEZ. A ten patří státu, takže si tu přesypáváme peníze z hrníčku do hrníčku a děláme z toho fiskální ekvilibristiku.

Další firmy, kterých se tato daň mohla týkat, buď odešly, nebo si uměle snížily vykazovaný zisk tak, aby nezaplatily windfall tax. Jenže to s sebou přineslo ten efekt, že platí mnohem méně i na všech ostatních daních, které tu mají platit. A několik firem si pak kvůli tomu převedlo sídlo mimo území ČR, a přestaly tak platit daně v naší zemi úplně. Takže na tom v konečném důsledku ještě proděláme.

Ministr Stajnura a jeho poradci to nechápou, protože v životě neviděli byznys. Takže si od stolu kreslí nějaké grafy, které jsou výplodem jejich fantazie, avšak s ekonomickou realitou nemají nic společného.

Jediným efektivním řešením je již výše zmiňovaný odchod z lipské burzy, opuštění systému emisních povolenek (energetika) a zavedení sektorové daně u bank nikoliv ze zisku, nýbrž z objemu aktiv. Tomu se totiž nelze účetně vyhnout. U obchodních řetězců je pak třeba, abychom si posvítili na jejich marže a kartelové dohody. To všechno, a mnohem víc, v programu naší strany PRO naleznete. Pokud nás lidé podpoří, tak my podpoříme je. Už nelze dál akceptovat, aby naprostou většinu všech problémů přenášel stát na své občany. Je na čase, aby si stát došlápl na velké banky a nadnárodní korporace. A především už se nenechal nadále vykořisťovat koloniální politikou EU. K tomu všemu ale potřebujete pořádný kus odvahy, protože budete šlapat na kuří oka mnoha mocným lidem. Fiala takové odhodlání nemá a nikdy mít nebude. My v PRO se toho nebojíme. Naopak se na to již těšíme. Už je totiž nejvyšší čas, aby si tahle země zvolila vládu pracující pro lidi. Nikoliv proti nim.

