Rakušan na protificovské demonstraci. Sám. Tomáš Vyoral ví proč

K Ústavnímu soudu míří žaloba za tzv. nepřiznané koalice, tedy kdy se politici jiných stran a hnutí umísťují na kandidátky jiných subjektů. Šéf Ústavního soudu slibuje brzké rozhodnutí. Pokud by došlo k rozhodnutí, že se skutečně jedná o koalice a musejí splňovat podmínku 11 %, které by platilo už pro současné volby, znamenalo by to ohrožení jednak pro SPD, ale také pro STAČILO! a Piráty se Zelenými. A je zde i podezření, že se jedná o plán, jak vyšachovat ze hry „antisystémové“ strany. Myslíte si, že by si Ústavní soud něco takového „lajsnul“?
Myslím, že zcela bez jakéhokoliv pohnutí brvou. Je-li kompletně všechna moc v jedněch liberálně nedemokratických rukách, pak se nemusejí ničeho obávat. Kolářův loutkoprezident, ukrofilní Fialova vláda, média, Ústavní soud, senát… Co víc si přát? Ostatně není to tak daleko, kdy Ústavní soud v čele s Rychetským dostal ke kormidlu právě Fialu, Rakušana a celou tuhle skvadru likvidující Českou republiku a její občany.
Ministr vnitra Vít Rakušan byl na demonstraci proti současné vládě Slovenska. Co na to říct? Vypadá to, že politická hra nakonec nebude mít vůbec žádná pravidla.
Ona politická hra v zásadě moc pravidel nemá. Jediná stálá pravidla jsou ta, že ti na pódiu zcela bezpodmínečně musejí poslouchat ty za pódiem a za zrcadlem, neb jsou buď polodementní, vydíratelní, úplatní nebo v jakémkoliv poměru oněch tří atributů. Opět zcela bezprizorní motání se do politických záležitostí jiného státu, tady ještě navíc našich slovenských bratrů. Rakušan potřebuje být vidět, zejména někde separovaně od Fialy, aby demagogicky mohl tvrdit, že oni jsou změna a budou teď už opravdu dělat všechno jinak, lépe, možná i nejlépe. A samozřejmě všechno pro naše největší dobro, i kdyby nás pro něj měli třeba zcela zlikvidovat.
Radek Vondráček způsobil pozdvižení svými slovy z konference Společnosti pro obranu projevu. Totiž že by zrušil antidezinformační projekty a třeba i povolil ruskou televizi. Vondráček pak ubral ohledně ruské televize, ale ministr vnitra Rakušan už slíbil, že když vyhrají, tak se bude „potírání dezinformací“ a tým KRIT rozšiřovat. Nenabíhají si tady vládní strany na vidle?
Nenabíhají. Mediálně-politický mainstream je na jejich straně a nemalá část lidí, kteří bohužel zřejmě spí se zavřenýma očima, jsou rovněž na jejich straně. Rusofobie a fobie z takzvaných dezinformací – lépe řečeno informací, které jsou odlišné od jediného povoleného režimního narativu – byla hlavním proudem za poslední léta natolik amplifikována, že řada lidí v této otázce bohužel takřka ztratila svůj vlastní rozum a byla zcela pohlcena propagandou kolektivního západu.
Danuše Nerudová a Tomáš Zdechovský přišli s jednoduchým sdělením. Lidé prý „nemají být debilové“, což se překládá jako volit někoho z ANO, SPD nebo STAČILO!. Má Nerudová nebo Zdechovský nárok na to rozhodovat, co je debilní a co není?
Etaloni galaktické idiocie – se vší neúctou k oběma eurosoudruhům – promluvili. Samozvaně mladá a krásná svazačka a mnou zvaně obtloustlý svazák, kteří myslím zcela přesně ilustrují to, co představuje Evropská unie, musí být všem lidem se špetkou rozumu zcela u paže. Jen je smutné, že něco tak hloupého, jak je Nerudová, mohlo kdy vůbec být v čele jakékoliv univerzity. To je nebetyčná ostuda a možná výpověď o stavu našeho školství.
A umělkyně „Daniela Špinar“ tvrdí, že „ženy s penisem“ dost mužů přitahují. Je to podle vás pravda, nebo si tady někdo, kdo asi není úplně psychicky v pořádku, namlouvá něco, o čem chce, aby to byla pravda?
Za bé je správně. Vyjádřil jsem se k tomuto deviantovi, deviantce nebo ono deviantkovi na sociální síti. Jenom „dost mužů“? A není to málo, Antone Pavloviči? Co všechny? Nebo nejvíc? Ale jinak fajn pohádky ovčí babičky za pomocí strejdů Goebbelsů z mediálního hlavního proudu.
