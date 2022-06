Redaktorka ČT to po Fialově show nechtěně řekla za všechny komentáře. Snad ji nevyhodí, věří Černocký

„Pokud by tahle vláda padla, tak já bych se určitě nerozplakal. Žádná další už asi nemůže být horší,“ říká publicista Pavel Černocký. V souvislosti s vládou padla i slova „zbabělá“ nebo „impotentní“. Promluvil o EU i o sankcích vůči Rusku. „Rusko bohatne a prodává ropu a plyn do Číny a Indie,“ říká rázně. Na adresu ČT podotýká: „Obrovský, nenažraný moloch! Zaměstnance by šlo klidně redukovat o polovinu, ale to ta nová Rada ČT určitě nepodpoří.“ Vyjádřil se i k nedávnému blokování některých serverů. „Bolševické manýry! Konec demokracie,“ nebere si servítky.

reklama

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14877 lidí

Za středeční projev sklidil předseda vlády Petr Fiala nejen od opozice, ale i od řady „běžných“ lidí na sociálních sítích obrovskou kritiku. Jak vy ho hodnotíte?

Přesně podle očekávání. Během prvních dvou minut dokázal ztrhat minulou vládu, obvinit Rusko a pomluvit Babiše. Pak šest minut vaty a neurčitých slibů. Závěrečnou minutu se loučil. Samozřejmě ke kauze STAN se odmítl vyjádřit. K té ekonomice a jeho „nenecháme vás padnout“, to mi připomíná příběh muže, který nejprve strčí přítele do řeky, ale pak mu hodí záchranný kruh a prsí se, že ho zachránil.

Mimochodem, daleko víc než bláboly Petra Fialy mě zaujal komentář redaktorky ČT, která nám, možná nedopatřením, prozradila zajímavost. Doufám, že ji za to nevyhodí. Podle posledního průzkumu veřejného mínění: „Dnes už by vstup do EU podpořilo jen 51 % občanů.“ Původně přes 70 %. Tedy téměř 50/50. To asi Fialu nepotěšilo.

Co říci na to, co se děje kolem hnutí STAN? Kdo všechno by měl odstoupit? A domníváte se, že by situace mohla dojít tak daleko, že by nakonec kvůli tomu padla vláda?

Pokud by tahle vláda padla, tak já bych se určitě nerozplakal. Žádná další už asi nemůže být horší... Rakušan je na postu ministra vnitra nepřijatelný, navíc se může něco vyklubat i na něj. Na sjezdu by měl rezignovat na ministra i předsedu... a nejlépe pak rozpustit celou tuhle prohnilou partaj, ten STAN. Že by se ČR v EU blamovala? No bóže, přežili jsme to minule a přežili bychom to i dnes. Nebyla by to příliš velká cena za pád této nemožné vlády.

Zdražuje se de facto všechno, od potravin po energie. Mnozí lidé zmiňují, že ceny v obchodech rostou doslova z týdne na týden. Co by měla vláda udělat? Lze nakonec čekat i velké sociální nepokoje?

Ceny rostou ne o 17 % inflace, ale často o polovinu i víc. Vláda je naprosto impotentní a tak nemůže a neudělá vůbec nic. Hlavně ji zajímá, jak by zachránila a obhájila před národem ten nesmyslný rozpočet, který si nastavila. Ať lidé klidně padnou na hubu, hlavně, že my si zachráníme své židle a svůj vliv.

Ale řešení by bylo možné... tedy pokud bychom tady měli politika formátu Orbána. Pak by bylo možné zahájit takový ten nenápadný, pozvolný úprk z EU a z NATO. Že by to nešlo? Ale ano, to by ale bylo na detailní analýzu a rozhovor. Ležíme v srdci Evropy a obejít nás nelze. Je jenom možné se s námi na něčem dohodnout. Chce to ovšem odvahu, kterou naše zbabělá vláda nemá.

Psali jsme: „Víla Amálka“ Fiala se snaží vypadat jako tvrdej chlápek... Ale završení naší kolonizace cvičením rukou nezamaskuje, vzkazuje Foldyna Fialův projev? „Nemám slov. Co to bylo? Spousta rozkládání rukama, jinak nic!“ Václav Klaus se drží za hlavu „Kdo mu připravoval podklady? Tím chtěl lidi uklidnit?!“ Expert opravil Fialovy informace podané národu. Zásadní Plyn z Norska, který Fiala vyčítal Babišovi: Takto to bylo. Vláda nemohla zasáhnout, vysvětluje expert

Jak už jste zmínil, blíží se naše předsednictví v EU. Na co by se měla vláda nejvíce zaměřit? Co by mělo být prioritou?

To je dost jedno. Stejně nás budou poslouchat jenom na půl ucha. Fiala bude mít pocit, že je politik „evropského formátu“, ale bude všem jenom pro smích. Neprosadíme vůbec nic, jenom předvedeme, že jsme věrnými slouhy...

Když jsme u EU, co říkáte na rozhodnutí Evropského parlamentu, který dal zelenou zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035?

Prostě administrativní pitomost. O budoucnosti rozhodne reálný vývoj. To si někdo myslí, že na sídlištích budou z desátého patra viset nabíjecí kabely? Anebo že majitelé elektroaut budou tankovat své drahé miláčky u nabíjecích stanic, čekat dlouhé minuty a platit za elektřinu stále více? Elektroauta mají své výhody u lidí, kteří mohou „tankovat“ u svého rodinného domku, za noční tarif. Ti ostatní budou jezdit ve starých šunkách za stále dražší benzin a naftu.

A jak hodnotíte dosavadní sankce vůči Rusku?

Sankce fungují perfektně! Ruská federace bohatne a prodává plyn a ropu do Číny a Indie. Vláda USA doufá, že se jí podaří oslabit EU a získat si znovu pozici hegemona světové scény. Trochu jim ovšem vadí, že jejich občané začínají být naštvaní, kvůli nebývalému nárůstu cen energii v USA. Celou Ukrajinu i EU klidně hodí přes palubu – když se jim to bude hodit. Evropské země v čele s ČR usilují o stále nové sankce, a jejich občané chudnou, a země se propadají do těžké recese. Putin se směje a EU je za pitomce...

Pojďme se podívat na ČT. Vládní koalici se konečně povedlo dovolit chybějící členy Rady České televize. I vy jste byl jedním z kandidátů, pokud si vzpomínám. Co říkáte na to, jak to dopadlo?

Dnešní vládnoucí garnitura pláče, že jim opozice obstrukcemi blokuje přijetí hloupých zákonů. Tak nějak zapomněli, jak oni zabránili obstrukcemi dovolení nových členů Rady ČT. Nejenom já, ale i další, demokraticky zvolení kandidáti, jim leželi hodně v žaludku. Babiš těm obstrukcím nebyl ochoten zabránit... a tak si vykoledoval pád vlády a doplnění Rady ČT o další věrné slouhy režimu. Teď to bude mít hodně těžké. Babiš mohl neschválit výroční zprávu ČT a rozprášit tak celé vedení televize... neměl na to koule. Tak teď má, co si vykoledoval.

Vedení České televize před časem oznámilo škrty. Bude se údajně propouštět, vypne se prý ČT3... Co na to říkáte? Měly by se zvednout koncesionářské poplatky, jak ČT už delší dobu žádá, nebo by opravdu škrty měly přijít? A pokud ano, tak v čem třeba?

Zkusme si představit, co by se stalo, pokud by se objevil nějaký důvěryhodný politik, který by třeba vyzval lidi, aby od ledna přestali platit koncesionářské poplatky. To by byl mazec! Samozřejmě, ne všichni by poslechli, ale i kdyby příjem z poplatků klesnul jen o polovinu, byl by to malér. ČT je obrovský, nenažraný moloch, který živí řádově neskutečné množství lidí – ve srovnání s komerčními televizemi. ČT3 baví mnoho občanů, zatímco ČT24 působí mnoha lidem žaludeční nevolnosti. Zaměstnance ČT by šlo klidně redukovat o polovinu, ale to ta nová Rada ČT určitě nepodpoří.

Když jsme u médií, vraťme se k incidentu, kdy tady bylo nedávno na čas odpojeno hned několik webů. Co na to říkáte?

Ten, kdo lže a bojí se vlastních občanů, nutně cenzuru potřebuje. Samozřejmě, pokud by některý server vyzýval k násilí, nacismu, teroru, byl by podobný zákrok pochopitelný. I když asi zbytečný. Ovšem blokovat servery, které jenom přinášejí informace odlišné od státní propagandy, to velmi připomíná bolševické manýry. Konec demokracie.

Mimochodem, vy na svém webu přinášíte fiktivní rozhovory s ruským prezidentem Putinem. To myslíte vážně, nebo je to fikce? Jaké jsou odezvy? Nepřišla blokace? Vím, že dříve vás blokovali poměrně často….

Realita? Fikce? Názor ponechávám na IQ vážených čtenářů. Úmyslně to nekomentuji. Mám pro to své důvody. Může mi Facebook dokázat, že si s Vladimírem opravdu netelefonuji? Nebo chtějí cenzurovat i názory presidenta RF? Třeba jsem opravdu chodíval s Vladimírem v Drážďanech na pivo... Tož, včíl hádaj, cenzore. Moje pravidelné VzG, tedy Vysílání z gauče, které právě oslavilo celou stovku, a které sledují na FB každý týden ve čtvrtek tisíce lidí, zatím NIKDY Facebook neblokoval. Ovšem jednou mi zablokoval rozhovor s Ivanem Vyskočilem YouTube. To když se na něj podívalo 18.000 lidí.

Psali jsme: Umí prd, drzoun. Michala Davida rozpálil Rejžek. I slovy o Gottovi Drahoš, Němcová, Hilšer... Černocký vytočen: Styďte se, šmejdi. Mlaskat a tloustnout. Průměrný plat bych vám dal V Bruselu budou mít radost. Pavel Černocký tuší příklon k europrotektorátu. A zírá na neuvěřitelný hnus s „poch*anou mrtvolou“ Zhroucené USA. Děláme Afgháncům užitečné idioty. Tragédi Koudelka s Metnarem! Černocký si nebere servítky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.