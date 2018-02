Referendum o EU je pro ČR absolutní hrozbou, varuje TOPkař Knot. A Babišovi doporučuje...

ROZHOVOR „Referendum ohledně EU vnímám jako absolutní hrozbu pro ČR. Je možné, že pokud by populisté jako pan Okamura zvítězili, pak by mohl takzvaný Czexit být reálný,“ říká jihočeský vicehejtman Josef Knot. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil o Jiřím Pospíšilovi i Miroslavu Kalouskovi. Jako místostarosta Písku řekl i svůj názor na situaci a výroky ohledně bývalého tábora v Letech u Písku.

TOP 09 předloží několik zákonů, které mají přinést spravedlivější přístup státu například ke studentům nebo matkám. Jedná se kupříkladu o pružnější stanovení částky, do které lidé zaměstnaní na dohodu o provedení práce nebudou muset platit státu odvody na sociální a zdravotní pojištění, dále o spravedlivější mateřskou pro matky s průměrnými a nadprůměrnými platy. Souhlasíte s těmito návrhy?

Jsou to bezesporu zajímavé podněty. Líbí se mi návrh úpravy dohod o provedení práce. Co se týče dohody o provedení práce tzv. DPP, lidé by nemuseli platit státu odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dnes lidé zaplatí odvody, pokud si měsíčně vydělají víc než 10 tisíc korun. Nově by se měla hranice pro odvody u smluv na DPP shodovat s minimální mzdou a při jejím zvyšování se také automaticky měnit. Aktuálně by se tak odvody z tohoto druhu úvazku odváděly až od příjmu 12 200 korun. To bude spravedlivější a výrazně to pomůže studentům a rodičům malých dětí. Co se týče mateřské pro matky s průměrnými a nadprůměrnými platy, je jistě zajímavý, ale oslovuje to velmi omezený okruh matek.

TOP 09 také chce, aby stát neměl speciálně možnost potrestat urážku úředníka. Přitom za přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci dnes může padnout pokuta až deset tisíc korun. Je i toto dobrý návrh? Nezvrtne se to třeba v některých případech nakonec v minimálně verbální napadání?

S tím se nemohu zcela ztotožnit. Stát by měl mít možnost potrestat urážku úředníka. Podle mě je stávající úprava naprosto v pořádku. Je to i jeden z důvodů, proč se samospráva potýká s nedostatkem schopných osobností.

TOP 09 a lidovci jednají o společném postupu pro podzimní senátní a komunální volby. Jak říká Jiří Pospíšil, v některých případech by mohla být úspěšná také spolupráce s hnutím STAN. Je to podle Vás ohledně komunálních voleb dobrá cesta? A jak vidíte šance TOP 09 v blížících se komunálních volbách?

Je to cesta naprosto správná. Věřím, že i změna osoby předsedy TOP 09 může nastartovat jistý druh integrace. Dodnes se nemohu smířit s rozchodem TOP 09 a STAN, proto zde vidím spolupráci jako naprosto přirozenou. S lidovci je to takový sňatek z rozumu. Ptáte-li se na komunální volby, myslím, že to TOP 09 nebude mít jednoduché. Třeba v Písku vše směřuje k tomu, že TOP 09 nepůjde do voleb sama. Na druhou stranu naším cílem bude volby v Písku vyhrát.

Jak vůbec „hodnotíte“ Jiřího Pospíšila jako předsedu TOP 09? Někteří ho označují za „přeběhlíka“, byl už v ODA, v ODS…. Jak to vidíte Vy? Kam se strana pod novým předsedou ubírá a prospělo to TOP 09? A jaký je rozdíl, když to porovnáme s vedením bývalého předsedy Miroslava Kalouska?

Hodnotit práci předsedy po pár měsících je příliš brzy. Nicméně si myslím, že TOP 09 měla hledat předsedu ze svých řad, nebo osob, které nebyly členy jiných politických uskupení. Fakt je, že pan předseda Pospíšil je zkušený politik a věřím, že TOP 09 dostane trochu výše, než na aktuální 4-5 %. Pan předseda poslaneckého klubu Kalousek je velmi schopný politik se skvělými rétorickými schopnostmi, ale bohužel ve společnosti rozporuplně vnímaný.

A existují nějaké názorové neshody mezi těmito dvěma pány, ať už se to týká například Andreje Babiše, nebo právě zmiňované spolupráce s lidovci, vize, jak jít do komunálních voleb….

Myslím, že osobou pana předsedy Pospíšila by se mohla odblokovat překážka užší spolupráce s lidovci i STANem. To považuji za podstatné.

Vy sám jste se před časem kriticky vyjádřil k tomu, jakým směrem Miroslav Kalousek stranu vedl, nelíbilo se Vám například ono výrazné antibabišovství. Jak právě toto nejen ze strany Kalouska, ale i TOP 09 vidíte dnes?

Identicky. Dle mého názoru celá věc byla zbytečně vyhrocená a přešla do osobní roviny, která TOPce uškodila a dodnes je nám předhazováno, že nemáme jiný program. V Písku máme koalici s hnutím ANO, je funkční a i díky akceschopnosti takové koalice dnes patří Písek mezi top adresy v České republice.

Po parlamentních volbách se ozývaly hlasy, že to, že se TOP 09 dostala vůbec do Sněmovny, je s největší pravděpodobností zásluhou zejména Dominika Feriho, kterého volili hodně mladí lidé. Vidíte to také tak? Jak se Vám líbí politika a přístup Dominika Feriho? Je on podle Vás jednou z „nadějí“ TOP 09? A co další výrazná tvář, Markéta Adamová?

Začnu u Markéty Adamové. Té jsem již kdysi dávno říkal, že bude tváří TOPky a to se stalo. Je pracovitá, volí pro sebe vhodná témata a roli hraje určitě i to, že na kameře vypadá výborně. Prostě: 1. místopředsedkyní se stala naprosto oprávněně a jsem toho názoru, že se měla stát i předsedkyní poslanecké klubu. Dominik Feri je jistě pro mladé lidi zajímavý, ale jak je vnímán klasickým konzervativním voličem TOP 09, lze těžko odhadnout… :)

Obrovskou diskuzi vyvolala otázka, zda mít nebo nemít referendum ohledně vystoupení z EU. Co vy si o tom myslíte? A hrozí v případě takového referenda, že by Česká republika skutečně z EU odešla?

Toto referendum vnímám jako absolutní hrozbu pro ČR. Je možné, že pokud by populisté jako pan Okamura zvítězili, pak by mohl takzvaný Czexit být reálný. To by ale mělo velmi negativní dopady pro Českou republiku. Pan premiér Babiš by měl velmi citlivě vážit, s kým chce budovat obraz České republiky ve světě.

Jaké by tedy podle Vás mělo pro ČR následky vystoupení z EU a proč tolik lidí o něm mluví a uvažuje?

Nenechme si nalhat, že Czexit by pro nás byla ekonomická výhra. Naopak. Bavme se o tom, zda by stály kulturní a společenské ztráty za to, že pofrčíme sami za sebe. Detailní analýza ztrát a přínosů by neměla smysl, protože by bylo jasné, že exit se mírně řečeno nevyplatí. Kdyby si politici rozmysleli užívat jednoduchá a laciná témata, nikdy by o Czexitu nebyla ani řeč. Nedávno jsem byl v Cambridge. Tamní mozky velice litují, že nastal Brexit. Například bankovní sektor v Londýně utrpí citelné ztráty. Právě z Brexitu bychom se měli poučit.

V neděli se konal mimořádný sjezd ČSSD. Vyřešil podle Vás něco? Co musí strana udělat, aby se zase dostala na politické scéně nahoru?

Nové vedení by mělo určit, zda jít či nejít do vlády s Andrejem Babišem. Mohlo by se pak klidně stát, že by Andrej Babiš vymazal samotnou ČSSD z politického spektra.

S velkou pravděpodobností bude vládnout „tandem Zeman a Babiš“. Co by oba měli dělat, aby této zemi prospěli?

Otázkou spíše je, zda sice nebude vládnout Andrej Babiš, ale podle not Miloše Zemana. Pokud oba chtějí prospět naší zemi, tak by minimálně Andrej Babiš neměl usilovat o post premiéra a prezident by neměl pověřit sestavením vlády trestně stíhaného člověka, který byl ke všemu spolupracovníkem StB. To je hodně silná káva.

Jako místostarosty Písku se Vás musím zeptat i na otázku kolem bývalého tábora v Letech, na kterém dnes stojí vepřín. Jak celý tento případ vidíte a co říkáte například na výroky Tomia Okamury na toto téma?

Vnímám trochu diskutabilně vykoupit firmu za 450 milionu korun a za další stovky milionů ji zlikvidovat. To je pro ilustraci roční rozpočet 30tisícového města. To ale nic nemění na skutečnosti, že výroky Tomia Okamury a Miloslava Roznera jsou nepřijatelné. Tento druh xenofobní politiky mně prostě vadí a do politiky nepatří.

