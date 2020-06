Rezoluce ke střetu zájmů Babiše? Zkušený politik od Hamáčka odhadl další dění. A nejen v Bruselu to nepotěší

ROZHOVOR Kandidát do Senátu a bývalý dlouholetý poslanec ČSSD Antonín Seďa považuje za důležitější stanoviska a nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky, než rezoluce Evropského parlamentu o premiérově střetu zájmů. Vadí mu, že na varovné zprávy z NKÚ vláda nereaguje a nehledá nápravu. Zároveň se domnívá, že ministři za sociální demokracii si ve vládě vedou lépe než někteří ministři za hnutí ANO, a že veřejná podpora ČSSD zaostává za výsledky. Sám by navíc uvítal od vlády konkrétnější plán, kam budou putovat finance z rekordního schodku rozpočtu půl bilionu korun.

Jednou jste mi řekl, že koaličních problémů mezi hnutím ANO a ČSSD už bylo více, a z koalice byste dávno odešel. Jak její fungování vidíte v posledním půlroce po událostech, které má Česko za sebou?

Já bych řekl, že koronavirová krize vládu stmelila, protože musela řešit jiné problémy než vnitrostranické nebo mezistranické. Takže vztahy se určitě zlepšily, a v té kritické době se vlastně ani žádné velké problémy uvnitř vlády na veřejnost nedostaly.

Politolog Lukáš Jelínek nedávno řekl, že popularita ČSSD v průzkumech neodpovídá tomu, jak dobře koronavirovou krizi zvládla. Souhlasíte?

Průzkumy jsou průzkumy. Nejlepší průzkumy jsou výsledky voleb, ale popravdě řečeno, jde o dlouhodobý problém sociální demokracie. Zrovna naši ministři si v porovnání s některými ministry koaličního a silnějšího partnera, tedy hnutí ANO, vedou ve svých resortech daleko lépe, takže veřejná podpora sociální demokracie zaostává za těmi výsledky vlády. Včetně toho, co říkal politolog Lukáš Jelínek.

Schodek rozpočtu 500 miliard korun se dostal do druhého čtení. Jak se díváte na argumenty, že materiál není dostatečně podložen a není vysvětleno, kam peníze přesně půjdou? A navíc, na pokus schválit takovou částku ve zrychleném procesu, který nevyšel?

Co se týká schodku, pro mě se jedná o nepředstavitelnou částku. Trošku chápu opozici, že by chtěla vědět, na co konkrétně těch 500 miliard – respektive dalších 200 miliard, protože schodek už byl schválen ve výši 300 miliard – bude použito. Mě by to také určitě zajímalo.

Na druhou stranu chápu vládu, a trochu nechápu opoziční kritiku. Když si uvědomíme, že město Uherské Hradiště, z něhož pocházím a ze kterého pochází také starosta a poslanec Bláha (Jiří, za hnutí ANO, pozn. red.), který kritizoval, že neví, kam investice půjdou do dopravní infrastruktury, si také bere úvěr, 150 milionů korun, a tamní opozice také konkrétně neví, na co budou peníze použity.

Jako každá domácnost, pokud se dostane do nějakých problémů, řeší výdajovou část, ale také řeší příjmovou část a hlavně řeší úspory. Takže tady si myslím, že mělo dojít ke kombinaci věcí, jako jsou úspory ve státním rozpočtu, protože úspory vždy existují. Některé zbytné investice mohly být posunuty v čase. A potom je zde otázka příjmová, tedy například návrh komunistů do budoucna na spravedlivější daně a solidárnější daňový systém.

Ke zrychlenému čtení, řekl jste, že vláda chtěla schodek rychle schválit, aby návrh prošel. V klasickém procesu má právo se vyjádřit opozice a tak dále, čímž se jednání prodlouží. Ale není právě tak obrovský schodek 500 miliard korun právě tím, co by mělo projít normálním demokratickým procesem? Který navíc může přinést v rámci diskusí lepší představu a plány o tom, jak budou finance využity?

Já si také myslím, že žádný schodek rozpočtu, respektive žádný rozpočet, by neměl být projednáván v urgentním termínu, pokud nenastanou věci, jako je válka nebo něco podobného. Ale uvědomme si, že když se schvaloval rozpočet se schodkem 300 miliard, tak opozice nějak moc ani nekřičela.

Nekřičela, protože šlo o rychlé řešení v aktuální koronavirové krizi a bylo nutné jednat rychle. Nyní se dění zklidnilo a je čas se tomu věnovat. Není tomu tak?

Je to sice tak, ale po této koronavirové krizi bude následovat zřejmě nějaká ekonomická krize. Kdo vlastně funguje ve firmách, ví, že řada firem má problém. Řada firem své zaměstnance propouští nebo jim dává šedesát procent platu, jsou doma a tak dále. Souhlasím s tím, že částka schodku je obrovská, normální člověk si to nedokáže představit – půl bilionu korun – a vláda by určitě měla předložit konkrétní plán, které věci bude z této ztráty sanovat.

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše se dostal na půdu Evropské unie. Její poslanci schválili rezoluci, která mu dává tři možnosti: opustit funkci premiéra, prodat Agrofert nebo přestat čerpat dotace. Domníváte se, že nastane nějaká změna? Učiní premiér po této rezoluci nějaký krok? Může se situace ještě vyhrotit, přestože rezoluce není právně závazná?

Já jsem osobně od roku 2013, když probíhala předvolební kampaň, upozorňoval na každodenní střet zájmů současného premiéra. Rezoluce je ve své podstatě rezoluce, spíše bych řekl, že jde o rezoluci, která zostudí Českou republiku, protože není na denním pořádku, že rezoluce kritizuje premiéra členské země Evropské unie. Ale na druhé straně vlastně nejde o nějaké nové informace, ty informace byly vlastně už známy.

Co se týká nějaké činnosti premiéra po této rezoluci, on neustále tvrdí, že ve střetu zájmů není a dokud bude mít on, jako premiér České republiky, a jeho hnutí ANO 2011, takovou silnou podporu veřejnosti, jakou má, tak si myslím, že k žádné změně nedojde.

A nemyslíte si, že to může znamenat změnu dotační politiky ze strany Evropské unie vůči České republice?

Může to znamenat nějakou ztrátu, ale nechtěl bych předjímat, ani strašit veřejnost. Osobně si myslím, že Evropská unie a Evropská komise zřejmě budou tlačit na Českou republiku, aby upravila některé zákony, které se týkají rozdělování dotací a hlavně kontroly.

Než nějaká rezoluce Evropského parlamentu – pro mě jsou daleko důležitější stanoviska a kontrolní nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. A tam, když je člověk pročítá… a měl jsem možnost tyto závěry pročítat 15 let, takže vím, jak se jednotlivá ministerstva a ministři včetně premiéra chovali po těchto zprávách. Bagatelizovali je a nechtěli přijmout nápravná opatření. Tlak poslanců zákonodárného sboru by měl směřovat tímto směrem, měli by vzít v potaz tyto závěry a upravit legislativu.

Je také otázkou, zda zákon proti střetu zájmů, tzv. lex Babiš, zda je u nás dostatečný. Zatímco u nás se například neuvádí koncový majitel firem, například na Slovensku nebo ve Velké Británii je tomu jinak.

To máte pravdu. Můj osobní názor je, že ten zákon není dostatečný, tak jako není dostatečný zákon o střetu zájmů obecně v rámci České republiky...

Ale popravdě řečeno, pokud chtějí někoho poučovat, a teď myslím Evropskou komisi a Evropský parlament, měli by si zamést před vlastním prahem. Měli by řešit i koncové vlastníky těch firem, které zdaňují v daňových rájích, které jsou v členských zemích Evropské unie. To je velký problém.

A když jsme mluvili o schodku státního rozpočtu nejenom České republiky... – ale ve schodcích budou i jiné členské země Evropské unie. Tak tohle je jedna z cest, jak zvýšit příjmy – u těch firem, které zdaňují v daňových rájích.



