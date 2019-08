Řízená Letná a Milion chvilek? Vím, jak to je. Vedl davy proti Kalouskovi, teď politik promluvil

Letošní rok se prozatím nesl ve znamení demonstrací, ať již proti změně klimatu nebo vládě Andreje Babiše. Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné se podle údajů různých médií shromáždilo 250 až 300 tisíc demonstrantů. Jsou podle vás požadavky tohoto hnutí, které má podporu i části umělecké obce, dostatečně rozumné a srozumitelné, aby se jimi vláda měla zabývat? Jak si vysvětlujete tento nárůst občanské iniciativy?

Pokládáte tuto otázku člověku, který demonstrace sám spoluorganizoval, organizoval a řídil. Tedy ty v roce 2012 proti Kalouskovo-Nečasově vládě. Ano, tehdy samozřejmě neměly takový mediální prostor a podporu (vlastně žádnou), ze strany ani komerčních, ani aspoň zpravodajskou ze strany veřejnoprávních médií, jako ty letošní, takže řada lidí o nich dodnes asi ani neví. A logicky byly počtem mnohem menší. Takže ale na hony poznám spontánní protest a skutečnou demonstraci od těch letošních zinscenovaných a dobře zákulisně řízených a mocně protežovaných a podporovaných srocení naivních a neprozřevších, ať mi prominou, bezplatných komparsistů. Symbolické je, že ty dnešní demonstrace podporuje právě ten segment politické scény, proti kterému jsme tehdy demonstrovali my v Praze, v Brně, v Ostravě. Přímo tragické pak je, že prvotní podstata těch letošních, používejme tedy slovo demonstrací, je opravdová a opodstatněná. Tedy počínání Andreje Babiše, jeho oligarchizace politiky, snaha řídit stát jako firmu (ovšem vlastní!), tedy de facto snaha zprivatizovat si stát. A samozřejmě jeho finanční excesy.

Žádnou občanskou aktivitu v tom ovšem nevidím. Je to důsledně řízený marketing s mohutnou podporou (i finanční) z pozadí. Dvě mafiánské party si vyřizují spolu účty, ta dřívější, vyšplouchnutá od vesel, se znovu snaží dobrat ke kormidlu a svým dřívějším pozicím, vlivu a zdrojům. Nic víc, nic míň, bohužel. Spravedlnost, rozum, blaho země a občanů, prozíravost pro budoucnost jsou zmuchlané někde v koutě za rohem...

Každý soudný účastník letenské demonstrace by po tom, co její moderátor provokativně vystupující v okrově hnědé košili a kalhotách použije k označení místa původu dalšího vystupujícího termín Sudety, by musel z takto zneužité demonstrace odejít. I kdybych tam teoreticky byl a neprozřel už dříve (já to jinak vnímal už dávno hned od prvopočátku), po tomto okamžiku bych já okamžitě odešel. Souběh, těchto dvou věcí byl podle mě velmi podceněn.

I do Čech dorazilo stávkování studentů za klima inspirované Gretou Thunbergovou. O prázdninách ovšem studenti neprotestují, i když letní teploty údajně lámou rekordy. Je podle vás správně, že se mladí a politicky nezkušení lidé pouštějí do aktivismu? Jedná se podle vašeho názoru o jejich svobodný úsudek nebo v jejich rozhodování hraje úlohu mediální masáž okolo Grety Thunbergové? A jsou letní horka důkazem, že opravdu mají za co stávkovat?

Samé nesmysly. Ta jakási Gréta je jen ještě větší a uměle udělaná vybraná figurka než ten náš jakýsi z klobouku vytažený Mikuláš, teď mi v té prázdninové pauze vypadlo i jeho příjmení. Životní zkušenosti nejdou nahradit ani elánem, ani ambicemi, ani se nedají stáhnout z internetu. Chraňme klima tím, že nebudeme dovážet potraviny přes půl světa nebo celou Evropu, ale budeme jíst potraviny vyprodukované místní z vlastních luk, polí a pastvin, z kterých odstraníme nesmyslně dotované solární elektrárny a dotovanou produkci otravné a protivné řepky. Stávkovat bychom měli proti nesmyslům z Bruselu, za referendum o setrvání v EU, za naši nezávislost a samostatnost.

S příchodem nových radních do mediálních rad se opět začala řešit otázka ohrožení veřejnoprávních médií, přičemž z jedné strany zní slova o útocích na ně, z druhé výtky na jejich nevyváženost. Pozdvižení vyvolalo např. zvolení Ladislava Jakla. Dodejme, že zatím nebyly schváleny výroční zprávy ČT. Jsou obavy opodstatněné? Je to demontáž veřejnoprávních médií pod taktovkou vládních stran? Kdo by měl dohlížet na veřejnoprávní média a kontrolovat je?

My máme ještě nějaká OPRAVDU veřejnoprávní média? Jsem zásadním odpůrcem Andreje Babiše, on si ale média pro sebe (pro svůj politický vliv) musel koupit (neřeším teď zde za jaké peníze...). Jeho odpůrcům, reprezentovaným tzv. demoblokem, stačí pouze mít v nich vliv, nic si kupovat nemuseli. Bylo by velmi prospěšné, kdyby Sněmovna, tedy vládní strany i s jejich tichými oporami, našly odvahu definitivně neschválit výroční zprávy, rozpustit rady a tím spustit obměnu i na ředitelských postech médií. Hnutí ANO má však samo podíl na politickém složení současných rad. Bez hlasu jejich poslanců (členy rad volí poslanci Sněmovny) by nebylo takové, jaké je.

A jak kontrolovat veřejnoprávní média? Tak jako stát je špatný hospodář, tak politické strany jsou špatným kontrolorem. Co tak naplnit ducha Ústavy, že v některých případech může lid svou moc vykonávat přímo? Co tak volbu ředitele veřejnoprávní televize nechat na občanech a spojit s některými jinými volbami, je jich dost (ó jé, to zase bude křiku nad touto myšlenkou).

Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8186 lidí

Babiše a Zemana volili zejména lidé starší a málo vzdělaní, naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová. Znamená to, že až dojde ke generační obměně, budou české politice kralovat například Piráti? Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?

Volební analýzy (sice nemusí být stoprocentně pravdivé), ale připusťme, že to naznačují. No a co? Kde berou ti umělci tu drzost, takto se vyvyšovat nad jiné? Vřele bych jim doporučil, aby si přečetli naši Ústavu – tu se jim změnit zatím nepodařilo a doufám hned tak nepodaří. A že Piráty volí ještě nevzdělaní a nezkušení mladí, to najednou nevadí? Opatrně, velmi opatrně s myšlenkami o roztřídění a kastování občanské společnosti!

Již delší dobu běží debata o fake news, zejména ve spojitosti se starší generací. Komisařka EU Věra Jourová varovala před tím, aby mladší lidé nechávali seniory samotné u počítačů, protože čtou řetězové maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Není to od paní eurokomisařky poněkud neuctivé? Existuje zde podle vás snaha seniory zmanipulovat do určitého pohledu na věc? Pokud ano, kdo by měl v této oblasti vyvíjet činnost?

Nebylo by náhodou lepší a rozumnější nenechávat tolik u počítačů tu dnešní mládež? Fake news vyrábí i ta dnešní slavná a věhlasná média, včetně těch veřejnoprávních. Tím, jak umně jednotlivé zprávy, informace, nebo jejich části potlačují a jiné zveličují, někdy dokonce přímo filtrují. Jak některé do nekonečna opakují některé zprávy a informace a některé odvysílají jednou, nebo i vůbec. A tuhle manipulaci-filtraci umějí zatraceně dobře.

Realita současné politiky je, bohužel, taková, že nejde o snahu přesvědčit o svém názoru, pravdě nebo vizi, ale doslova zmanipulovat voliče. Některé strany politického spektra ty starší voliče, jiné ty mladší, některé ty sociálně slabší, jiné ty finančně zajištěnější. Navzájem si vůbec nemají co vyčítat. Střídá a mění se jen to, kdo je v tom momentálně úspěšnější.

Komunisté v českém Parlamentu prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Jak moc se vám toto usnesení zdá pravdivé a co říkáte na argument, že neexistoval žádný spolehlivý návod, jak při privatizaci postupovat? A mají to být právě komunisté, kdo na tyto „excesy, chyby a zločiny“ mají upozorňovat?

Žádný spolehlivý návod, jak při privatizaci postupovat, opravdu neexistoval, ani v teoretické rovině. Moudrá lidová přísloví předků však říkají, že práce kvapná je málo platná. S odstupem času ještě více vidíme, že tady to platilo také a možná i dvojnásob. Bezhlavá rychlost na počátku se nám následně škaredě vymstila. Posadíte-li řidiče z trabantíků a embéček do ostrých závoďáků, těžké bouračky zákonitě přijdou. A přišly. Stejně jako náhrady škod. Souhlasím s formulací, že privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny. Jen bych dodal, že ty nás stále a dále provázejí i v dnešní době dotační, jen tunelování dostalo nový kabát a jinou formu. A že jen usnesení je trochu dost málo…

Ale ještě zpátky k roku 89 a 90. létům. S časovým odstupem vyplouvá čím dál více informací a náznaků, že vše bylo velmi dobře připraveno. Komunistický establishment, nebo spíše jeho přizpůsobivější křídlo, se na tom musel sám podílet. Kladu otázku – byli bychom schopni unést skutečnou pravdu o době kolem roku 89? Že na excesy 90. let upozorňují právě komunisté, je tak tedy poněkud cynické, ale přece nelze očekávat, že by to chtěla řešit sama namočená ODS nebo manipulátor a demagog Babiš, který tu korupční dobu slovně sice velmi kritizuje, ale právě v ní dokázal vyrůst a velmi zbohatnout, tedy se v ní uměl jistě i velmi dobře pohybovat.



Letos jsme oslavili 15 let členství v Evropské unii. Polepšila si podle vás Česká republika od dob, kdy jsme do EU vstupovali, vydobyla si lepší postavení? A změnila se Evropská unie od roku 2004 k horšímu, nebo k lepšímu.

Dnes už jednoznačně víme, že do EU jsme vstupovat vůbec neměli. Já tedy těch 15 let vůbec neslavil, a i ti zastánci EU se celkem drželi nějak při zdi. Problémy i ekonomicky se zastavující Unie jsou víc než dobře viditelné. Zbabělostí Miroslava Topolánka jsme přijali lisabonský diktát, a tím ztratili svoji suverenitu, nezávislost, a zatím si to moc nechceme přiznat, že i svobodu – ještě to mnoha lidem vůbec nedochází. Mnoho lidí ještě ani nepochopilo, že nějaká transformace EU není možná. I nový subjekt na naší scéně hraje na tuto notu. Změnu Lisabonské smlouvy (správněji diktátu) by totiž museli schválit všichni členové. A hlavně ti velcí, s největším hlasovacím právem, to nepřipustí. Kdo se dovolává reformy EU a volá po ní, klame voliče, jedno, zda vědomě, nebo z trestuhodné neznalosti.

Anketa Měl by Babiš přidat ministerstvům ČSSD 20 miliard, jak sociální demokraté požadují? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8129 lidí

O domnělé ekonomické výhodnosti členství v EU jsme dennodenně přesvědčováni prounijní masáží dokonce za naše vlastní peníze. Skutečně poctivý účet, důslednou analýzu ekonomického salda však nemáme. Kolik se rozkradlo z nesmyslných dotací na předražené a mnohdy zbytečné projekty ani netušíme. Poctivý, zdůrazňuji poctivý, výčet toho, kolik nás stojí eurounijní agenda raději ani nechce nikdo dopočítat, ani z těch skalních zastánců. A že přijetí € by vůbec nebylo zadarmo, ale stálo by nás pěkných pár miliard, se voličům tají.

EU se změnila k horšímu, výrazně v pak posledních letech.

S ohledem na naše členství v EU, jaký by měl být náš vztah k Ruské federaci? Prezident Zeman přijal na příští rok pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války. Vyjadřuje podle vás prezident Zeman nemístné sympatie k východní mocnosti? Je Vladimir Putin nepřítelem Evropy, jak ho hodnotí některá místní i zahraniční média? A jakou váhu přikládáte zvěstem, že se snaží Evropskou unii rozvrátit skrz ultrapravicové strany.

Vyjádřil jsem se k takové otázce již mnohokrát. Mé názory jsou hodně neměnné. Rusko je dobré a rozumné mít jako partnera, nikoliv jako soupeře. Z mnoha důvodů. Že prezident ČR, ať jím je nebo bude kdokoliv, přijme pozvání nástupce našeho největšího osvoboditele na oslavy konce války, pokládám nejen za normální, ale přímo správné. Nesnažme se překrucovat historická fakta! Opusťme konfrontační linii a hledejme dohody a spolupráci. Hartusení zbraněmi mě v dnešní době děsí. Největším nepřítelem Evropy je Evropská unie. Doufám, že se rozpadne dříve, než Evropu zničí. A uvědomme si, že EU není Evropa a Evropa není EU.

autor: Marek Korejs