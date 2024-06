Robotická pracoviště hrají čím dál tím větší roli, hlásí průmysl

18.06.2024 15:58 | Rozhovor

Jsou to právě technologické inovace, které táhnou tradiční české průmyslové výrobce do popředí. Potvrzují to také zkušenosti společnosti MESIT machinery z Uherského Hradiště, která se jako jedna z vlajkových lodí skupiny Omnipol soustřeďuje právě na komplexní strojírenské služby. Již v roce 2022 proto uvedla do provozu nové robotické pracoviště pro tuhnutí hliníkových odlitků, které se stalo výsledkem tamního výzkumu a vývoje nových technologií. O prvních úspěšných letech testování jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti Jaroslavem Fojtíkem.