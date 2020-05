Ruský agent s jedem. Hřib, Kolář a další v ohrožení? Komentátor Vyoral odhaluje, co vidí za „bombou“, kterou odpálil Kundra

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Na první dobrou mi to připomíná typickou dezinformaci, fake news, kachnu, které rád Kundra podlehl, jelikož je v souladu s jeho viděním světa, říká komentátor Tomáš Vyoral k informaci, kterou v týdnu vypustil novinář z Respektu Ondřej Kundra. „Bomba Bakalova Respekta Kundry je spíš kapitolou jeho další knihy o Putinových agentech. Je dobré si rovněž připomínat několik let staré nařčení Respektů Kundry a Spurného ze strany BIS ze lhaní a novinářského diletantismu,“ připomíná Vyoral.

Komentátor Martin Fendrych věří, že koronavirová krize obměkčí Andreje Babiše a ministra Hamáčka, aby povolili převzetí dětí z řeckého tábora Moria. Prý je totiž vše zajištěno iniciativou Češi pomáhají a kapacity jsou v Česku dostatečné. Uprchlíci by tak mohli začít nový život. Fendrychův článek nadšeně podpořil zpěvák Tomáš Klus. Co na to říkáte, je to nyní otázka, kterou se máme zabývat? A jak tedy začít?

Spojení v rámci této problematiky Fendrycha s Klusem připomíná mi duo mouchy s trusem, a je jedno, kdo je čím. Už snad jen chybí, aby se přidali Templeton Halík a převlékač uniforem Petr Pavel, kteří by byli samozřejmě levá dva hned pro také. Rudosvetrového populistu, který soudě jeho touhy po nesnesitelné lehkosti nouzového stavu z něj má, dle mého největšího přesvědčení, krom pozornosti a moci ještě vlastní prospěch, netřeba přemlouvat. Znám rovněž coby al Hamajdí je na straně islámu a migrantů u nás dlouhodobě. Nevím, nakolik v tom hraje roli jeho vazba na Bakalův Aspen Institute. Jinak rodiny zapojené do iniciativy Češi pomáhají, v případě, že nemají naslibováno hory doly od politických neziskovek, to zřejmě myslí dobře. S ohledem na zkušenosti z námi zbožšťovaného západu bych jen doporučil před přijmutím syrských sirotků 25+ z rovníkové Afriky, Afghánistánu či Pákistánu, aby raději provedli doma inventuru a zbavili se všech ostrých předmětů, střelných zbraní, Sava a podobných látek.

Dělíme se na Babišovy ovce a na ty ostatní. Alespoň to tak vidí šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr, který dělicí čáru spatřuje v nošení roušek. Šafr konstatoval, že nastal čas sundat roušku. „Roušky jsou potupným výrazem loajality vůči vládě estébáka a zločince,“ myslí si novinář, podle kterého je nutné nařízení vlády začít masově bojkotovat. Jaký je váš pohled? Přidáte se?

Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 8127 lidí

Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Novinář Ondřej Kundra odpálil bombu. Podle „zdrojů Respektu“ totiž do Čech přicestoval ruský zpravodajský důstojník s diplomatickým pasem a kufříkem plným jedu ricin. To vše proto, aby zlikvidoval některého z českých politiků. Ohroženi jsou prý pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Máme se o naše politiky bát? Jde podle vás o reálné nebezpečí?

Každý svého štěstí strůjcem, ale představa, že by v zájmu Rusů byla likvidace výše zmíněných i na tuzemské poměry bezvýznamných lokajů, je vyloženě směšná. Ačkoliv možné je všechno, tak tohle by byla ještě větší pakárna než již pozapomenutý sitcom Skripal a nejsmrtelnější jed světa, který otrávil jen pár domácích mazlíčků. Hrozí-li jim něco reálně, pak dle mého vlastního pohledu spíše to, že budou obětováni svými chlebodárci. A bomba Bakalova Respekta Kundry je spíš kapitolou jeho další knihy o Putinových agentech. Je dobré si rovněž připomínat několik let staré nařčení Respektů Kundry a Spurného ze strany BIS ze lhaní a novinářského diletantismu. To bylo ale zřejmě ještě v době, kdy v čele nebyl čučkař ověnčený medailemi CIA Koudelka.

Co tedy za článkem Ondřeje Kundry vidíte?

Těžko soudit. Na první dobrou mi to připomíná typickou dezinformaci, fake news, kachnu, které rád Kundra podlehl, jelikož je v souladu s jeho viděním světa.

Celou věc v týdnu řešil Senát. „V případě Ruské federace jde o akt o to závažnější, že ruské tajné služby se v nedávné minulosti opakovaně dopustily násilných trestných činů na území cizích států,“ stojí v úterním prohlášení senátorů z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Podepsáni jsou senátoři Pavel Fischer a Jiří Dienstbier. Vláda by se podle nich ohrožených politiků měla zastat. Hovoří se o případném vyhošťování ruských diplomatů. K čemu by to podle vás vedlo? A jak hodnotit krok senátorů?

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 5% Nevěřím 95% hlasovalo: 10466 lidí

Úterní sněmovní tahanici o dobu trvání nouzového stavu poznamenal spor ministryně Aleny Schillerové (ANO) s poslancem Dominikem Ferim. Ferimu vadilo, že se podle jeho názoru Schillerová příliš ponořila do obrazovky svého mobilního telefonu a poslanci TOP 09 nevěnovala svou pozornost. "Já se pokusím být zajímavější než telefon ministryně Schillerové. Ale to bych musel udělat salto," postěžoval si Feri u sněmovního pultíku. „Já pracuju,“ reagovala Schillerová, na což Feri odvětil, že on také. V čem je problém? Je Schillerová arogantní, nebo je Feri málo zajímavý?

V takovýchto případech neexistuje jen buď a nebo. Neviděl jsem, z vaší otázky to ale chápu, jako běžnou třenici, kterých ve sněmovně a na každém pracovišti vzniká nespočet.

Opět řešíme i Polsko a Maďarsko. Eurokomisařka Věra Jourová naznačila, že vývoj v některých státech EU sleduje Komise pečlivěji. „Mám problém smířit se s tím, že vývoj v těchto zemích probíhá takovým směrem. Takový vývoj evropská pravidla ani nepředvídala,“ komentovala údajnou erozi demokracie Jourová, která také divákům internetové debaty na Café Evropa doporučila, aby si k prohloubení znalostí přečetli knihu Madeleine Albrightové „Fašismus“. Jak na tato slova o našich sousedech nahlížíte?

Odkazuje-li někdo na knihu o fašismu od balkánské řeznice s odkazem na demokratické principy, je to minimálně alarmující. Něco, jako když Halík káže o skromnosti a pokoře, nebo Hrušínský, Janda či Novotný o slušnosti nebo kariérní komunista Petr Pavel o blanických rytířích. Jakkoliv je fakt, že jsem onu výše zmíněnou knihu nečetl. A slova od paní Jourové nebo jiných nedotknutelných bafuňářů z bruselského politbyra rozsévajících po EU totalitu socialismu jsou lichá, a to dokonce kdyby se týkala Severní Koreje, natož Polsko a Maďarsko. Oproti erozi demokracie přicházející z Bruselu jsou Polsko a Maďarsko etalony demokracie.

Německá policie zažila kuriózní triumf. Při razii odhalila dva ilegální kadeřnické salony v suterenech obytných domů. Zdá se tedy, že byznys kvete i v době plné různých omezení. Co na to říci? Máme podobně aktivní bezpečnostní složky i u nás?

Že Německo coby multikulturní ráj obohacený sirotky 25+ je již zřejmě naprosto bezpečnou a sluncem zalitou zemí, když má policie kapacity věnovat se vážné kriminalitě kadeřnických salónů v suterénech.

