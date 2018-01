Šafr, Balšínek, Slonková... Hráli si na sedmou velmoc, zničili skutečnou politiku a teď se diví. Petr Štěpánek promlouvá o nepolíbeném Drahošovi a Zemanovi za zenitem

Na sociální síť jste dal fotku s roztrhanými volebními lístky Miloše Zemana i Jiřího Drahoše. Proč?

Já jsem volit byl, ale vhodil jsem prázdnou obálku, protože jsem si z dvou finalistů nevybral. Před pěti lety jsem volil takzvané menší zlo, což byl Miloš Zeman, za kterého jsem se ale v poslední době už jen styděl, a tak jsem se zařekl, že žádné menší zlo už letos volit nepůjdu. A protože pro mě tím zlem byl Drahoš i Zeman, tak jsem si splnil občanskou povinnost, ale demonstroval jsem svoji nespokojenost vhozením prázdné obálky. Ničemu tím nepomohu, jeden z nich musel samozřejmě vyhrát a vyhrál, ale nikoliv mým přičinění. Až dojde k tomu, že se já nebo my budeme za Zemana zase stydět, nebude to mojí vinou.

Řekl jste, že v poslední době jste se za prezidenta Zemana jenom styděl. Do jaké doby jste byl ochoten ho volit?

Miloše Zemana lze skvěle hodnotit za přístup k Izraeli, migrantům, za jeho slova o islámu, ale hlavním tématem těchto voleb se stala migrace. Tedy něco, na co nemá prezident vůbec žádný vliv a žádnou kompetenci – tedy jestli budeme přijímat kvóty, jaké množství migrantů přijmeme či nepřijmeme, jak se postavíme k návrhům Evropské unie, o tom nerozhoduje prezident, ale vláda a Parlament. Nicméně tato podpásovka, kdy Zemanův marketingový tým podsunul téma migrace jako hlavní, vylepil billboardy a plakáty jako stop migraci a Drahošovi, jako by byl ztělesněním toho, že se k nám budou migranti valit. O tom se mluvilo a bylo to hlavním tématem voleb, zatímco to, jak vykonával svůj mandát a kompetence, které prezidentovi patří, o tom se nemluvilo takřka vůbec. A přitom Zeman je patologicky kreativní ve svém přístupu k naší Ústavě. To je účtenka, která mu měla být předložena.

Jakým způsobem chtěl 101 hlasů v roce 2013, a pak je přehlédl, když mu je přinesli, a najmenoval si Rusnokovu vládu, která nakonec nedostala důvěru, a přesto vládla řadu měsíců. Teď uzavřel mocenský pakt s Andrejem Babišem. Ne protože by se milovali, oni se jen navzájem potřebovali. A tento kalkul vyšel, nicméně opět jde o pohrávání si s Ústavou. Pro mě poslední kapkou, kdy jsem nad Zemanem zlomil hůl, byla paradoxně demise nedemise Bohuslava Sobotky. Zdůrazňuji, že právě Sobotku považuji za zoufale příšerného politika a skutečnost, že se mohl stát premiérem České republiky, je tragédie. Nicméně, byl to předseda vlády, čtvrtý muž ústavní hierarchie. A když předsedovi vlády prezident na Hradě holí ukazuje jeho místo, to je něco, co nerozdýchávám.

Byť se v lecčems dá se Zemanem – co se týká obsahu – souhlasit, tak forma je příšerná a je fakt, že to hodně lidem vadí. Na druhou stranu je pravda, že máme lidi, kteří jsou nadšení, když prezident Zeman ukazuje Sobotkovi holí, kde je jeho místo. Těžko hledat konsenzus, když je někdo z podobných úletů nadšený, ale myslím, že mám pravdu, když říkám, že prezident, hlava státu, se nemá chovat jako buran.

V druhém kole proti sobě nestáli jen Drahoš a Zeman, ale také antizeman a antidrahoš. Kdekdo říká, že Drahoš byl pro mnoho voličů antizeman. Já dodávám, že z nabídky antizemanů to byl ten nejhorší z možných, protože je nepolíbený politikou a při diskuzích je to prostě vidět. O čem se vůbec nemluví, ovšem je, že zároveň nevyhrál pouze Zeman, nýbrž také antidrahoš, čímž samozřejmě myslím právě Zemana. Zeman má samozřejmě spoustu svých skalních voličů, ale k vítězství by mu to nestačilo. Zeman vyhrál kvůli tomu, že pro spoustu lidí byl antidrahoš a kladu si otázku, jak bylo to dopadlo, kdyby se Zemanovi mohl postavit politik skutečně na úrovni, někdo, kdo o té politice něco ví, kdo umí argumentovat. Jenže to se bohužel nestalo.

Byl pro vás někdo takový v prvním kole voleb?

Z té nabídky několika antizemanů určitě třeba Pavel Fischer, a to nehovořím o Topolánkovi. To byl můj favorit, ale ukázalo se, že batoh starých věcí, které si táhne s sebou, je pro velkou část veřejnosti nepřekonatelný. Na mém přesvědčení, že kdyby někdo s takovou zkušeností, jako má Topolánek, s tím, jak se umí pohybovat v ekonomických i politických kruzích, jaké má nalétané politické hodiny, zkušenost z výkonu nejrůznějších politických funkcí, protože byl senátorem, poslancem i předsedou vlády, kdyby se našel někdo takový, tak i Zeman je k poražení, protože čas prostě nezastavíš a výkonnostní zenit, nedá se nic dělat, má Miloš Zeman za sebou.

Zrovna jsem se chtěla zeptat, co rozhodlo mezi Zemanem a Drahošem, částečně už jste to popsal, je k tomu ještě co dodat?

Myslím, že tyhle volby rozhodlo něco, co se prezidentství netýká. Čeho se prezidentství týká, o tom se nemluvilo takřka vůbec.

Očekával jste tak těsný výsledek?

Já jsem si myslel, že vyhraje Drahoš. Nikdy bych ho nevolil, ale žil jsem v přesvědčení, že to sice dopadne o fous, ale obráceně. Jsem špatný prognostik. Podařilo se to, čemuž jsem nevěřil, totiž přivést k druhému kolu voleb více voličů, než v prvním, což je trochu atypické. Spíše to bývá naopak, že v druhém kole přijde méně voličů, než v prvním, protože jejich kandidáti neprošli, neztotožňují se se zbylými, a tak nepřijdou. Tentokrát to byl opak. Problém je v tom, že většina lidí nesleduje politiku tak do hloubky jako my političtí magoři, kteří čteme všechno možné a jsme do toho hluboce ponořeni. Většina lidí klouže po povrchu a k přesvědčení, že hlas hodí tomuhle, stačí často jednoduchý impuls, například že Zeman zastaví migranty na hranicích. Sice je to blbost, protože prezident nikoho nezastaví, nemá jak, ale stačí to k tomu, aby šli k volbám a hodili mu hlas.

Co říkáte na vysokou volební účast? A čím to je, že přišlo k urnám tolik lidí volit prezidenta, jehož pravomoci jsou značně omezené, zatímco při volbách do Poslanecké sněmovny, která má mnohem větší vliv na každodenní životy lidí, přišlo méně lidí? Čím to je?

Asi proto, že volit prezidenta je jednodušší, nežli volba do Poslanecké sněmovny, kde kandiduje třicet různých subjektů a obyčejný Pepa z vesnice nebo z města si stejně myslí, že všichni jsou političtí panáci, všichni kradou a prostě k volbám nejde, kdežto volba prezidenta, zvláště druhé kolo, je jednoduchá. Nota bene, když společnost je vybičovaná, že když zvolíme jednoho, nastane tragédie, a když druhého, nastane ráj na zemi. Jo samozřejmě blbost, protože ať tak, anebo tak, druhý den vyjde slunce, chleba nebude o nic levnější a politika zůstane stejně špinavá. Ale tady nastalo společenské vzepjetí a lidé podléhají představě, že se osudově rozhoduje. Nerozhoduje, ale vybičovaná atmosféra způsobí, že k volbám jdou i ti, kteří se o politiku skoro vůbec nezajímají. A nastupuje geniální marketing: Zeman svojí širokou hrudí zastaví lavinu migrantů. A Drahoše. Bingo! A lidé jdou a hodí mu svůj hlas. Jak říkal Jan Werich: Je to blbý, to se bude líbit.

Souhlasíte s tvrzením, že Drahoš nevyhrál, ale ani neprohrál, jak se nechal sám slyšet na tiskové konferenci po volbách?

Já myslím, že to je blbost, protože ten člověk podlehl iluzi, že ho miluje těch dva miliony sedm set tisíc lidí. To není pravda. Někteří skutečně volili Drahoše, ale spousta volila spíše antizemana. Ono ani není moc důvodů se s ním ztotožňovat. Totéž ale platí i o Zemanovi. Také on podléhá iluzi, že ho zvolili lidé, kteří ho milují. Část voličů určitě ano, ale ta druhá volila antidrahoše, nikoliv Zemana.

Drahoš prohlásil, že zůstane aktivní ve veřejném životě? A má po těchto volbách dobře našlápnuto?

Našlápnuto možná má, ale trošku mi to připadá jako ve Švejkovi. Tam je komická scéna, jak rozesílají nejdříve druhé díly knížky, podle níž se má šifrovat. Drahoš, Horáček, Fischer, Hilšer, všichni měli nejdříve kandidovat na starostu, poslance, senátora, měli být ministry, měli začít odzdola a stoupat po schodech politické kariéry, ne si stoupnout před výtah, který je vynese až do nevyššího patra nejvyšší ústavní funkce, která v České republice existuje.

Politická kariéra se nezačíná na Hradě, ale má se stoupat po schodech. Jestli Drahoš říká, že chce pokračovat v politické kariéře, je to hezké, nicméně začít měl nikoliv kandidaturou na prezidenta. Možná kdyby z tohoto pohledu existovalo více skromnosti a soudnosti, tak jsme mohli vybírat mezi opravdovými politiky, takhle se vybíralo mezi politikem a amatéry.

Zeman prý nebude Babiše vydírat krátkým termínem pro jmenování vlády, jak odpověděl na otázku novinářů na tiskové konferenci, zda jeho znovuzvolení znamená, že nebude na Babiše spěchat. Dalo se to čekat vzhledem k soudržnosti, kterou ukazovali?

Já jsem velmi zvědavý, jak se vyvine vztah Zeman–Babiš. Jde o vykalkulované manželství, ze kterého čerpali výhody oba dva. A Zeman Babiše potřeboval pouze pro prezidentskou volbu. Bohouš Pečínka z Reflexu Zemana – podle mě správně – nazval Babišovým pacholkem. Bude to pokračovat? Myslím si, že spíše nikoliv, ale nechám se překvapit. Já si o jejich vztahu nic dobrého nemyslím, třeba budeme překvapeni, že se Zeman začne vůči Babišovi chovat jako prezident hodný toho jména.

V rámci tohoto „manželství“, jak to nazýváte, vnímáte souvislost v tom, že hnutí ANO rozeslalo email, aby jeho členové podpořili Zemana a Zeman už poté neopakoval svoji podmínku na předložení většiny 101 hlasů v Poslanecké sněmovně pro další jmenování?

To jen krásně ilustruje to, o čem mluvím, že mezi Babišem a Zemanem to není láska, láskyplné objetí. Naopak, den po dni jsme mohli číst, co si vzkazovali přes média. Babiš kritizoval Mynáře s Nejedlým, Zeman kontroval a i v ANOfertu určitě kalkulovali, zda vyhraje Zeman, nebo Drahoš. Vezměte si, že ten výsledek mohl dopadnout obráceně a jejich kalkul vůbec nemusel vyjít. Z toho je krásně vidět, jak v ANOfertu museli dumat, co vlastně mají a nemají udělat, aby z toho vyšli dobře. I oni určitě zvažovali, zda by pro Andreje Babiše přece jen nebylo lepší, kdyby vyhrál Drahoš.

Jenže Jiří Drahoš se nechal slyšet, že Babiše by premiérem, jako trestně stíhaného, nejmenoval.

Ano, ale pozor. Má Babiš jistotu, že bude mít Zemanovu podporu i v dalších měsících? Teď mu druhý pokus dá, to by Zeman popřel sám sebe, ale to objetí už nebude tak těsné, jako dosud. Není proč.

Jak česká média podle vás zvládla tyto volby?

Nějakou zásadní kritiku nechci vyslovovat, že by došlo k nějakému overkilling – přezabití jako před pěti lety, to ne. Samozřejmě takzvaná pražská kavárna a novináři s ní spojení těžce bubnovali za Drahoše, ale dnes existuje dost jiných médií, která pro změnu naprosto nekriticky bubnují za Zemana. Ono se to vyrovnává. Nedávno jsem narazil na hezký názor, jak se někteří novináři, zvláště často bývalí šéfredaktoři, pohoršují, že se u nás téměř rozpadl politický systém. A já se nestačím divit.

Oni jsou ti, kteří ho dlouhá léta pomáhali rozbít, až rozbití systému postihlo i je, protože Babiš koupil hlavní média a jim zbyly servery, kde si stěžují, že všechno je špatně. Šafr, Balšínek, Slonková... To jsou lidé, kteří si hráli na sedmou velmoc a výsledkem je, že vyšachovali skutečnou politiku idejí i sami sebe. Dovedete si přestavit, že před deseti, patnácti lety bylo možné, že prezident jmenuje trestně stíhaného člověk předsedou vlády?

Ne, nedovedu.

A on je kolem toho vlastně klid. Stát se to před deseti lety, tak nastane novinářská revoluce. Grosse ukřižovali za nevysvětlený milion na byt. Jeden milion! Tahle garnitura novinářů de-facto pomohla zničit zdejší politiku. To, co tu máme dnes, už není politika, nýbrž hry marketingových agentur, kdy Babiš si zaplatí nejlepší lidi, protože má nejvíc peněz, ale s politikou, coby soutěží idejí a programů, to nemá nic společného.

