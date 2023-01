Samochvála. Dezinformace. K pláči. Majerová ve varu po projevu premiéra

reklama

Sledovala jste novoroční projev premiéra Petra Fialy? Jak se vám líbil?

Nelíbil. Samá samochvála. A samochvála, jak známo, smrdí. Navíc, když použijeme argumentaci a slovník současných médií hlavního proudu, byl ten projev plný dezinformací. Mnohem víc mě zaujal Petr Jablonský, který svým „alternativním“ novoročním projevem Fialu zkarikoval. Ponechme stranou, že mi při něm tekly slzy smíchu, ale paradoxně měl tenhle projev k pravdě mnohem blíž než ten Fialův, což je naopak k pláči.

Předseda vlády poděkoval občanům za to, že jsou solidární s Ukrajinou a jejími občany i za to, že šetří energiemi a tím pomáhají také veřejným rozpočtům překonat současnou krizi. To je přeci správné gesto, nemyslíte?

Premiér se ve svém projevu také vrátil k českému předsednictví v EU, které považuje za úspěšné a zdůraznil to, že naše země nehraje v evropské politice žádné "druhé housle" a že se nám podařilo zvýšit význam naší země v EU. Souhlasíte s tímto hodnocením?

Ani náhodou. Viz předchozí odpověď. Ještě horší vysvědčení patří Fialově vládě za všechny ty zelené šílenosti, které během svého předsednictví pomohla uvést v život, namísto toho, aby se celému nesmyslnému Green Dealu a dalším zeleným šílenostem se vší rozhodností postavila. Jediným výsledkem je, že naši lidé ještě více zchudnou a že přijdeme o další kus naší suverenity.

Když ještě zůstanu u českého předsednictví, vláda považuje za svůj úspěch to, že se podařilo udržet jednotu EU např. při rozšiřování sankčních balíčků proti Rusku, schválení finanční pomoci Ukrajině, schválení všech klimatických částí balíčku Fit for 55, a zejména pak dosažení široké shody mezi členskými státy na zastropování cen plynu. Jak se na výsledky českého předsednictví díváte vy?

Opakuji. Žádný úspěch se nekonal, byla a je to jen a jen katastrofa. A co se sankcí proti Rusku týče, je dobré vědět, že Polsko, Maďarsko a Německo si vyjednaly výjimku. Naše probruselská vláda opět nic!

S příchodem nového roku dojde podle odhadů k dalšímu zrychlení růstu inflace, do které se promítne především další skokové navýšení cen energií, které od ledna dolehlo na mnoho domácností i firem. Proč se podle vás vládě stále nedaří inflaci dostat pod kontrolu?

Nedaří se to proto, že Fialova vláda neřeší příčiny tohoto stavu, ale pouze nedostatečným způsobem zmírňuje následky. Primární příčinou vysokých cen energií není ukrajinská válka, ta tomu jen přidala, ale nesmyslná zelená politika Evropské unie i Fialovy vlády. V tomto smyslu Fialův kabinet za rok své existence život našim občanům jen a pouze zhoršil.

S nastupující ekonomickou krizí mají lidé čím dál tím větší obavy z krachu firem a rychlém růstu nezaměstnanosti. Přitom jsme svědky v historii nebývalého propadu reálných mezd právě díky extrémně vysoké inflaci. Vidíte nějaké dosažitelné světlo na konci tunelu?

Neříkám to ráda, ale nevidím. Dokud bude v Evropské unii i u nás u moci tahle politická garnitura, k žádnému zlepšení nemůže dojít, protože tihle politici neslouží zájmům svých občanů, ale zájmům nadnárodních korporacích, které na všech těch zelených nesmyslech nezřízeně bohatnou.

Poté, co se svět převrátila naruby pandemie COVID-19, čelíme již téměř rok další krizi, za kterou podle mainstreamového mínění může ruská agrese na Ukrajinu. Jeden by si mohl myslet, že to přeci nemůže být náhoda. Jak to vidíte vy?

Jistěže to není náhoda. Všechno to jsou důsledky chybné, nesmyslné, zločinné politiky, která neslouží lidem, ale vybraným zájmovým podnikatelským skupinám.

Přes veškerý možný optimismus je objektivní, že se svět v poslední době nevyvíjí zrovna pozitivním směrem. Kde a kdy podle vás narazíme na dno a co se bude muset stát, abychom se od tohoto dna odrazily a začali mít opět naději na lepší zítřky?

Ani netušíte, jak strašně moc bych si přála, aby bylo vše jinak. Asi musíme na to dno padnout úplně všichni. Teprve pak se můžeme od něj odrazit, ale cesta k tomu bude ještě dlouhá. Koneckonců prvním krokem v našich podmínkách je poslat Fialovu vládu národní katastrofy na politický hřbitov. A těch dalších kroků je mnohem, mnohem víc.

Co je podle vás největším nebezpečím toho, kam svět v poslední době směřuje? Nehrozí, že si z těchto problémů dnešní civilizace neodnese jen finanční ztráty?

Největším nebezpečím je zamrznutí ukrajinského válečného konfliktu, a tím pádem další zabředávání do studené války č. 2, která navíc hrozí přerůst do horké podoby. Velmi nebezpečné jsou v tomto smyslu různé omyly, provokace či akce pod falešnou vlajkou, jako byl výbuch plynovodu Nord Stream či dopad ukrajinské rakety na polské území. Političtí a gaučoví válečníci jsou totiž v neustálé pohotovosti a každá záminka k další akceleraci bojů, a tím pádem i k větším ziskům zainteresovaných zájmových kruhů, je pro ně dobrá.

Vraťme se ještě k domácí politice. Už jste se rozhodla, koho podpoříte v prezidentských volbách?

Jasné stanovisko k volbě prezidenta republiky zaujala Trikolora už koncem listopadu. Vydali jsme k tomu tiskovou zprávu. Odcituji vám ji. Funkce prezidenta republiky má být vyvrcholením politické kariéry, nikoli jejím začátkem. Na Pražském hradě má úřadovat vlastenec, nikoli slouha cizích mocenských zájmů. Když nemůžeš, co chceš, musíš chtít, co můžeš. Trikolora vyslovuje v prezidentské volbě podporu poslanci Jaroslavu Baštovi, disidentovi, politickému vězni minulého režimu, signatáři Charty 77, bývalému ministrovi a velvyslanci České republiky na Ukrajině a v Rusku. Z nabídky, jež je k dispozici, nejlépe naplňuje tři výše zmiňované teze. Navíc je to kandidát, kterého nominovalo hnutí SPD, se kterým Trikolora v nedávno proběhlých komunálních a senátních volbách v řadě míst vytvořila úspěšné koalice. Trikolora zároveň deklaruje, že v prvním ani ve druhém kole prezidentské volby nepodpoří žádného z kandidátů, kteří mají cokoli společného s vládní pětikoalicí. Totéž doporučuje všem svým členům a příznivcům.

Podle volebních průzkumů a aktuálního mediálního odrazu však nemá kromě tria Babiš - Pavel - Nerudová nikdo jiný šanci ve volbách uspět. Není tedy volba kohokoliv jiného de facto zbytečnou volbou a propadnutým hlasem?

Tohle je jedno z největších neštěstí přímé volby prezidenta. O tom, kdo je či není favoritem, nerozhodují lidé, ale média a zákulisní peníze. Někoho tlačí, někoho upozaďují. Rozhodně to není volná, svobodná, férová soutěž kandidátů, kteří všichni mají stejné podmínky. Vznikají pak takové paradoxy, jaký se přihodil v první superdebatě na televizi Prima. Jaroslav Bašta, kterému výzkumníci přisuzují 3,5 procenta, zvítězit v hlasování diváků se 47 procenty. Ne, nejsem naivní, takže tahle procenta určitě nepovažuju za Baštovu skutečnou podporu u veřejnosti, ale určitě nejsem sama, kdo v těch dvou od sebe tak vzdálených číslech cítí jistý rozpor.

Do jaké míry může podle vás nová hlava státu přispět k reálnému řešení problémů, o kterých jsme se bavili v úvodu našeho rozhovoru?

Aktivní a kreativní prezident může i navzdory tomu, že jeho ústavou dané kompetence nejsou nikterak široké, ovlivňovat politiku země do značné míry. Koneckonců Miloš Zeman tak činil po celých deset let, někdy možná až nadmíru. Takže odpověď na otázku, kdo bude prezidentem, je důležitá. Vždyť prezident je kupříkladu také vrchním velitelem našich ozbrojených sil. Pro suverenitu České republiky by bylo dobré, kdyby to nebyl žádný z kandidátů, kterým pracovně říkám lyžaři z Aspenu.

