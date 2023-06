Se zabitím Roma Ukrajincem to prý bylo jinak... Promluvil Boris Rudý, komunista z ústeckého cikánského ghetta

Ano, jsem kapitalista. A hodně lidí mi to řeklo. Nicméně jsem komunistou jedenadvacátého století a polovina z knih Marxe, Engelse či Lenina už dnes stejně neplatí. To nám řekl Boris Rudý, komunista z ústeckého cikánského ghetta Předlice, kde opravuje domy a v nich vybírá nájemné. Jeho zážitky jsou tedy zcela autentické.

reklama

Drsná ústecká čtvrť Předlice, romské ghetto. Jsem tu a hned vidím naleštěný pomník rudoarmějců před školou. Okolo bordel, jak to školáci při zevlování dokážou. V ulicích řada domů se zazděnými okny i vchody. Většina obývaných bytovek má bytelné hlavní dveře, u jedné stojí mladík se symbolem jakéhosi mexického gangu vytetovaného na celých zádech. Z ulice Marxova ukročím ke garážím. U vchodu do prostoru leží zdevastované auto převrácené na střechu. Prostor připomíná smetiště, ale dvě garáže vypadají jako obydlené. V jedné zahlédnu těhotnou romskou ženu se žvárem v puse. Radši ji neobtěžuju.

Posléze se přiblížím k domům označeným rudou pěticípou hvězdou. Tady je Borisovo. Jde o domy opravené potetovaným chlapíkem s vizáží čerta, který pronajímá byty v nich. Zvoním a Boris mě zve do bytu. Čekal bych drsoně, co pro ostré slovo a ránu nejde daleko, ale „nesuď podle vzhledu“. Setkávám se s milým panem domácím, co pro návštěvu kdesi splaší i kafe, přestože ho sám nepije, a chová se podle rčení: „Host do domu, Bůh do domu“. A to v Boha nevěří, mnohem spíše v Satana. Obýváku vévodí vlajka The Exploited, tedy legendární skotské punkové kapely, která třeba zpívá: „Fuck the USA“. Zanedlouho nás obklopí jeho dva vzrostlí pejskové z útulku, co by se nejradši jen mazlili, ale to už s páníčkem začínáme…

Jsem komunista, říkáte o sobě. Jenže druhů komunistů je jako rostlin na louce. Jste marxista, leninista, stalinista, trockista, komunista liberál, anarchokomunista?

Definice bude asi těžká. Zmínil jsi to hnusný prase, sorry, že jsem sprostý. Mít stroj času, tak bych asi cestoval do minulosti a Stalina bych sprovodil ze světa, protože jeho fakt ne. Jsem něco mezi těmi čistými základy. Může tam být i anarchokomunismus, tedy Bakunin a tak. Ale mám toho Vláďu vytetovanýho na jednom stehně a pak po smrti. (Vladimira Iljiče Lenina. Na druhém stehně má lebku. Pozn. Red.) Beru ho jako člověka, který se snažil dát komunismus do praxe. Jak to dopadlo, to už je věc jiná.

Vždyť už se ta rudá niť vine od Francouzské revoluce. Volnost, rovnost, bratrství. V socialistickém Československu se mi nelíbilo to papalášství, protože ty myšlenky popíralo.

Nemyslíte si, že idea komunismu není přenosná do života, protože nebere v potaz lidský faktor?

Není. Ale třeba Stalin o tom sakra přemýšlel a proto nechal tolik lidí zavraždit. Je to o lidech, ale to je problém každé ideologie. Spousta anarchistů mě nemá rádo, ale když vezmeme holou myšlenku, tak samovláda lidí prostě nejde. Základní rozdíl mezi anarchií a komunismem vidím v tom, že tady vždycky musí být nějaká represivní složka. Tím netvrdím, že jsem zastánce policejního státu. To ne! Ale pod slovem anarchie si spousta lidí vybaví rabování a tak. Mou inspirací jsou spíš izraelské kibucy. I ty ale fungují jen v malých komunitách. Ve velkém to nejde. Ve velkém vždy musí být nějaká ochrana, tedy dovolat se práva. Sto lidí, sto chutí a spousta z nás si anarchii představuje jinak. V tomhle lidský faktor podceňovat nelze.

V dnešní Poslanecké sněmovně nejsou komunisti ani sociální demokraté. Za určitou levici bylo možné brát Piráty, kteří to ale vládnutím v pětikoalici popřeli. Co si o tom myslíte?

Překvapilo mě to. Co se týče KSČM, tak s některými partajníky jsem v kontaktu, ale nikdy jsem do té strany nevstoupil a ani o tom neuvažoval. Podle mě si to podělali spoluprací s Babišem, protože je to dost kontroverzní postava. Nejvíc mě překvapila sociální demokracie. To určitě. Jsem zvědav na další volby. Jak budou lidé reagovat. Hodně s tím zatočila doba covidu. Fialova vláda je v něčem populistická, v něčem ne, ale hodně lidí její koalici volilo, protože měli plné zuby proticovidových opatření. Tohle udělalo hodně, protože některá opatření byla na palici. A je smutné, že lidé zapomněli, co tady ODS udělala.

Jak vlastně vnímáte úsporný balíček Občanské demokratické strany (ODS)?

Je to jinak zabalené zvyšování daní. Někde ty peníze vzít musí. Už dlouho se mluví o tom, že česká populace stárne a řeší se důchody. Do budoucna to bude problém, ale nejen v Česku. V celé Evropě. A některá vláda to udělat musí. Ale pak jsou tady věci, který jsou na palici. Jak chtějí ušetřit.

Píchnu do jiného tématu. O víkendu jsem se vrátil z Moravy. A jel jsem po rok starý dálnici, která se vyhýbá Hradci Králové. Jaktože rok stará dálnice vypadá jako stará pět let? A proč jsou už na rok staré dálnici záplaty? Tohle fakt nepochopím. Nebyla krutá zima, takže žádný solení. V tomhle musí protékat šílený prachy. Miliardový částky, o kterých se nám ani nezdá. A ať si říkají, co chtějí, tak podle mě ta výběrová řízení jsou stejně nějak zmanipulovaná a vždy musí jít někomu něco do kapsy.

Vy jste v Předlicích opravil už pět vybydlených baráků…

Na každém mám namalovanou pěticípou hvězdu. Někteří nepřizpůsobiví, někteří cikáni, ví, že tam, kde je hvězda, tak tam to bude bolet. Tam se prostě bordel dělat nesmí! Když jsem se sem nastěhoval, tak mi první barák vykradli. Takže jsem musel udělat bu, bu, bu.

Ponaučil jsem se a musel některé podnájemníky vyhodit a není to o barvě pleti. Dnes si vybírám. Když člověka pozvete na prohlídku bytu a on sám začne, jestli si sem může dát tohle a tam zas něco jiného, tak je vidět zájem. Pak přijde jiný, zaplatí mu to sociálka, takže mu je všechno jedno. Takového ne. Navíc dávám lidem, které zpočátku neznám, smlouvy na měsíc.

A pořád pronajímáte za ďábelskou cenu 66,6 (Cifra 666 je v Bibli označována za číslo šelmy a podle knihy Nového zákona Zjevení svatého Jana jde o označení Antikrista. Pozn. Red.) za metr čtvereční?

Musel jsem trochu podražit, ale pořád se tohohle konceptu snažím držet. Ceny pořád rostou a jsou šílený.

Kde se ve vás vlastně bere ten částečný altruismus?

Takový jsem od mala a takhle se utvářel můj pohled na svět. Mám to v sobě, na nic si nehraju.

Nedaleko odsud v garážích jsem viděl vegetovat těhotnou ženu s cigárem v puse. Co si o tom myslet?

Nevím, jak tu komunitu nazvat. Tohle nejsou bezdomovci, tohle je úplný dno. Vymletí lidé. Mají svůj svět. Pamatuju doby, kdy frčel toluen a tohle jsou lidé, co mají stavy, při kterých neví o světě. Jsou taky negramotní.

Ostatně ty garáže jsem chtěl odkoupit a dát je dohromady, ale město nemá zájem je prodat. Radši je nechá takhle. Je to smutný, ale je to tak. Ústí je sedmé největší město v Čechách a má takovouhle vizitku. Čím víc má město lidí, tím více dostane od státu dotací. O šesté místo se prý přetahujeme s Olomoucí. Jde o to, kolik vesnic to město vstřebá. Ústí je ale takový malý Kocourkov, protože všude všechno celkem jde, ale v Ústí některé věci prostě nejdou.

Plácnu Brno. Druhé největší město v republice a zakázali tam herny. V Brně to jde, ale v Ústí ne. Z heren totiž plynou prachy. Do rozpočtu města z toho jdou prostě strašný prachy.

To jste si zažil i na vlastní tetovanou kůži?

Když jsem tady začal, tak po mně šly všechny úřady v Ústí, jak mohly a dávaly mi to sežrat. A tady vedle mají dům lidi, co s chudobou opravdu obchodují, přesto se o ně nikdo nezajímá. Měl jsem problém s katastrem a bylo mi řečeno, že si mám najmout právníka a žalovat ho. Ještě jsem nikdy neslyšel, že by někdo žaloval katastrální úřad. To je šílené.

Opravdu tady vedle byli kšeftaři s chudobou, co pronajímali garáž za deset tisíc korun. To byl rok 2010 a procházelo jim to. Dnes by to bylo třicet tisíc. Na ubytovnách měli v té době samé problémy. A já se tady snažil něco dělat a měl jsem pořád potíže. Na stavebním odboru jsme nakonec vyjel a na férovku se zeptal, koho mám podplatit. Komu zaplatit, aby mi dali klid a barák mi zkolaudovali.

Nicméně se z vás stal komunista rentiér. Není v tom rozpor?

Ano, jsem kapitalista. A hodně lidí mi to řeklo. Nicméně jsem komunistou jedenadvacátého století a polovina z knih Marxe, Engelse či Lenina už dnes stejně neplatí. Je to o ničem. Rolnictvo a dělnictvo vlastně neexistuje anebo je ho velice málo. Jdu s dobou. Nejsem zastydlý dinosaur. V KSČM jich je docela hodně a ještě mezi sebou trpí stalinisty, což je ostuda. Navíc jsem si své domy všechny zrekonstruoval vlastníma rukama a jaký rentiér tohle může říct?

Co se týče státu, nečerpám žádný dotace. Nechci je. Jsou s tím samý oplétačky. Chlapík, co má barák naproti mně, dostal dotaci tři miliony a pak mu vyčetli, že v papíru nezaškrtl, že jsme povodňová zóna. Při velkých povodních, kdy bylo zatopené celé centrum, se sem voda nikdy nedostala. Měl s tím problémy a dodnes nevím, jak to dopadlo.

Nechtěl jste ubytovat uprchlíky z Ukrajiny?

Nikdo mě s tím neoslovil, ale proč ne. Jsem v kontaktu s Člověkem v tísni, s úřadem práce, ale nabídka ohledně toho nepřišla. Přišly soukromé nabídky od rodin. Jenže já měl právě garsonku a 1+1 a do toho dát pětičlennou rodinu nejde. Možná krátce a přechodně, ale stejně by to bylo šílené.

Fotogalerie: - Předlice a Boris

Co si myslíte o nedávné brněnské vraždě? Muž z východu, údajně Ukrajiny, tam zabil Roma a nyní se z toho stala rozbuška nenávisti proti Ukrajincům...

Před chvilkou jsem na to reagoval na facebookové diskusi a než jsem stihl odpovědět na urážky, jaký jsem rasista, tak mi ten příspěvek smazali. Ten případ jsem nesledoval a nevím novinky, ale naposled jsem slyšel, že někdo vypověděl, že toho byl svědkem, a že všechno bylo jinak, než se říká. Ten Ukrajinec se prý jen bránil. Oslovil je, aby se zklidnili, protože byli hluční, a oni na něj v několikanásobný přesile naskákali. A on se prostě bránil.

Romové jsou mezi sebou dosti benevolentní. Oni sami takovým říkají degeši. Když něco udělají a pak přijdou následky, tak se diví. A nyní je z toho monstrproces.

Jak vnímáte, jako komunista, válku na Ukrajině?

Nikdy jsem neobdivoval Sovětský svaz a už vůbec ne Putinovo Rusko. Byl jsem několikrát nařčen, že jsem byl viděn v tričku SSSR v azbuce, ale takové nemám. Jestli jsem měl na sobě tričko se srpem a kladivem, tak to je symbol pracujících. Putina jsem nikdy neobdivoval. Zpočátku mě zaujalo, jak dokázal Rusy stmelit, ale k tomu mu dopomohla propaganda. Dost Rusů za ním stojí, aniž by se kriticky dívali kolem sebe. Když si vzpomeneme na bývalou Jugoslávii, tak vidíme, kam až to může jít. K šílené občanské válce. Ostatně na Ukrajině probíhá bratrovražedná válka, protože Rusové s Ukrajinci byly bratrské národy. Je to průser.

Fotky ukrajinských vojáků z pluku Azov, který mají na uniformě našité emblémy SS, existují a nejde o žádnou fotomontáž. Ale to přece neznamená, že zahájím protifašistické tažení proti Ukrajině. Po tom covidu mi to spíš připadá, že Putin zkouší, co může a co už ne. Je v dost silné pozici. Američané zlikvidovali Saddáma, Kaddáfího, Usámu. Ale zlikvidovat Putina stejně jako nějakého potentáta z Číny nebude lehké. To jsou země, kam se jen tak nedostanou. To jsou protivníci, kteří mají velký vojenský potenciál. A tak to Putin zkouší.

Na sociálních sítích vás však někteří označují za nacistu. Co to?

To se stalo, jak už jsem říkal, právě s vraždou v Brně. Snažím se podle svého nejlepšího mínění pojmenovat problém a nehodlám se s tím párat. Jednou tady se mnou dělal jeden mladík pro Studentské listy z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně rozhovor. Shodou okolností to byl Rom. Ptal se mě, kde vidím problém Předlic? Tak jsem řekl, že to je stejné jako v Chanově nebo na Slovensku v Luníku IX. Že se sestěhovali dohromady, a ať chcete nebo nechcete, určité procento lidí bude vždy dělat problémy. Ale to je všude. Bílý, černý, žlutý…

Nicméně celkem dost lidí třeba z neziskovky Romea to nechce slyšet a berou vás automaticky jako rasistu, nácka. Nesnesou konstruktivní kritiku. Teď třeba lítá mezi Romy na Facebooku nabídka k práci v Drážďanech s tím, že nechtějí Romy. A prý jasný rasismus. Tak jsem jim napsal, ať se podívají na lidi kolem sebe. Je prostě cikán a cikán. Němci mají rádi čistotu a pořádek. Ze zkušeností, co mám se stavebními firmami, které jsem oslovil, se tomu inzerátu nedivím. Jen je to napsaný moc na rovinu. No, a když pojmenuji věci pravými jmény, tak jsem rasista. Mám prořízlou hubu a jsem nácek?

***

Když odcházím, tak se do sebe před barákem štěkotem pustí jeho psi s pejskem jeho podnájemníků, celkem velkou romskou rodinou. A Boris se smíchem prohlásí: „Ty psi se nesnášej, ale ta rodina je v pohodě!“

Psali jsme: Já přišel za Okamurou, hrnul se ústecký Rom k fotografování. SPD chce kvůli Ukrajincům změnit zákon Elpasa, drogy, priváty, to je v Mostě. Na sídlišti, které bylo hrůzou anebo Čikágem, je to dnes jinak. Chanov Řev, létající židle. „Že pro Romy nic neděláme?“ Drsný Most. Svědectví lékařky „Co čumíš, more?“ Feťáky vyházet z okna. Byli jsme v Mostě, kde to vře pod povrchem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama