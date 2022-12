Šedesát tisíc granátů denně, už devět měsíců. To je dle diplomata „americká válka do posledního Ukrajince“

reklama

Deník The New York Times rozkrývá v podrobné analýze pozadí počátečních ruských neúspěchů. Ruští vojáci na počátku invaze na Ukrajinu šli do bitvy o Kyjev se skromným množstvím jídla a munice a se zbraněmi, které sotva uměli používat a dostali k nim návody zkopírované z Wikipedie. Měli i bizarní časové itineráře – např. „v Kyjevě budete ve 14:55“. Pokud vůbec dostali na cestu nějakou mapu, byla ještě ze sovětské éry, z 60. let minulého století. Pokus o bleskový úder doprovázela na ruské straně i další, těžko pochopitelná selhání. Potvrdilo se, že ruští vojáci na frontě hovoří na otevřených linkách mobilních telefonů, čímž odhalují své pozice i zmatek ve svých řadách. Dostávají rovněž „šíleně nerealistické harmonogramy a cíle“ pro dobytí ukrajinského území a stěžují si, že byli posláni do „mlýnku na maso“. Dá se z toho dedukovat, že ruská armáda je v rozkladu, je mizerně řízená, logistika nefunguje, strategie se mění den ode dne, prostě chaos?

Nepochybně tam i tyto atributy byly, o tom není sporu, protože jinak je pravděpodobné, že by Rusové v tuto chvíli ovládali celý Donbas a také Kyjev. Přece jen se ale řízení a logistika na ruské straně zlepšily. Ale dále se můžeme pouze dohadovat a spekulovat. Nikdo nevidí do hlavy Vladimira Putina a jeho generálů.

Podle mého soudu rozhodne nadcházející zima. Rusové dělají všechno pro to, aby Ukrajinu zbavili přísunu životně důležité energie. Útočí na elektrárny a prakticky na celou ukrajinskou infrastrukturu. Zatím ale dosáhli spíše toho, že ukrajinský národ ještě více stmelili a poštvali proti sobě.

Možná ta otázka zní tak, zda se dá Rusko vůbec porazit. Stát s tak obrovskou rozlohou, ale i lidským potenciálem. Zuby si vylámali Napoleon, kterému nebylo nic platné, že dobyl Moskvu – a také Hitler.

Pokud se nemýlím, tak jedinkrát v historii se Rusko odhodlalo k podpisu smlouvy, která znamenala jeho porážku – a to v roce 1905, kdy k údivu celého světa japonské loďstvo porazilo to ruské. Tehdy bylo Rusko skutečně poraženou zemí. Ale zabrat celé Rusko a dokázat jej ovládnout a donutit ke kapitulaci, to je spíše vize z oblasti science fiction.

Jakou naději dáváte v tuto chvíli snaze o mírové rozhovory?

Kdyby se našel efektivní způsob, jak by si mohl Putin ještě zachovat tvář před světem a hlavně před ruským národem, tak by naděje byla velká. Ale Rusko nemůže uzavřít mír, na němž bude jednoznačně tratit jakožto poražená země. Na to Putin nikdy nepřistoupí.

Ukazuje se, alespoň jedna z odborných analýz to tvrdí, že samotné Spojené státy už nejsou a nebudou schopné, i kdyby chtěly, poskytnout Ukrajině dostatek zbraní, s jejichž pomocí by dobyla zpět území ztracená od začátku konfliktu. Evropa je na tom ještě hůře. Jak vnímáte tento signál?

Nesporně je zde vidět, že americká armáda už se prostě vydala a sklady se vyprázdnily, pokud jde o zbraně pro Ukrajinu. A musíme si uvědomit, kolik těch zbraní je, protože Ukrajina jich potřebuje čím dál tím víc.

Válka na Ukrajině a celkové zhoršení bezpečnostní situace na světě nahrávají do karet zbrojařským firmám, české nevyjímaje, jejichž obrat a zisky stoupají až do astronomických čísel. Za den se vystřílí šedesát tisíc dělostřeleckých granátů a tohle se děje už devět měsíců.

Američané vedou hospodářskou válku, která ale nestojí americké životy a povedou ji až do posledního Ukrajince.

Bojí se Američané vstoupit aktivněji do konfliktu, aby Rusové nerozpoutali jadernou válku?

Určitě je to jeden z důležitých aspektů, protože jsme dobře slyšeli prezidenta Vladimira Putina, který řekl, že pokud by bylo Rusko životně ohroženo, nebude váhat atomové zbraně použít. A to je pochopitelně dostatečně pádný argument a velká hrozba.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli zveřejnil projev, který měl připravený na finále mistrovství světa ve fotbale konaném v Kataru. Původní záměr však podle informací CNN odmítla Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Zelenskyj mimo jiné řekl: „Oznamuji iniciativu uspořádat během této zimy summit globálního míru. Summit, který má sjednotit všechny národy světa kolem věci globálního míru.“

Já vím, že sám Katar proti nebyl, ale FIFA nekompromisně držela své stanovisko, že nebude během šampionátu tolerovat jakákoliv politická prohlášení a vystoupení. Na takovéto akce politika nepatří a s tím já naprosto souhlasím.

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se pro rakouská média vyslovil v tom smyslu, že Rusko se rozpadne, protože nezná své hranice. Co o tom soudíte?

Že je přání otcem myšlenky. O tom snili politici už více než staletí.

Rusko by se rozpadlo jedině v případě, že by se rapidně zhoršila jeho ekonomická situace. To se ale zatím neděje.

Stále se hovoří o tom, jak sankce poškozují ruskou ekonomiku, ale na druhé straně vidíme, že tyto direktivy se týkají pouze euroamerického prostoru. Zbytek světa, co do počtu lidí je to vlastně většina, s Ruskem čile obchoduje. Samozřejmě v čele s Indií a Čínou. Výsledkem je, že ruská ekonomika si nijak dramaticky nepohoršila. Kdyby se tak stalo, byl by to určitě signál, aby Rusové povstali.

Dobrá, ale co by případný rozpad Ruska znamenal. Migraci, další ohniska občanských válek?

Ano, přesně tak. Opravdu není o co stát. Rozpad Ruska by vyvolal války na území ruského impéria i vámi zmiňovanou migraci, především směrem do Evropy.

Škoda že ne třeba právě do Kataru, Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů. Proč tam se neuchylují běženci, když tyto země přetékají bohatstvím z obchodu s ropou a plynem?

Protože ty zákony jsou mnohem tvrdší než v Evropě. Žádné dávky pro uprchlíky tam neexistují, kdo přijde, musí pracovat. Tam překvapivě neemigrují ani Syřané, ani další Arabové. Oni v podstatě zaměstnávají pouze dělníky z Indie, Filipín nebo Bangladéše.

