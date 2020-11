Šéf krematoria: Spustili jsme druhou pec, stejně nestíháme. Mohou pomoct Němci, neměli by problém. Nechci paniku, ale Flegr měl pravdu

ROZHOVOR Nárůst úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 v posledních týdnech přetížil české pohřebnictví. Ředitel krematoria Vysočanské zahrady v Hrušovanech u Chomutova Michal Füleky ParlamentnímListům.cz detailně popsal situaci z posledních týdnů. Podle jeho slov musí pracovat nepřetržitě a v případě zhoršení situace by musela pomoci německá krematoria či další sousedé za našimi hranicemi. Pokud by vláda neprovedla současná přísná opatření, mohla by se podle Fülekyho naplnit předpověď profesora Flegra a těla by se skladovala na zimních stadionech.

reklama

V České republice během posledních týdnů roste počet obětí nemoci covid-19. Do jaké míry se tento smutný fakt promítl ve vaší práci? Pocítili jste rozdíl proti době „předcovidové“?

Rozdíl jsme rozhodně pocítili. Za poslední zhruba tři týdny to bylo navýšení o téměř padesát procent. Samozřejmě jednotlivé pohřební služby se liší případ od případu, ale pokud budu mluvit za naše krematorium, odhaduji to na padesát procent navíc proti normálnímu stavu.

Konkrétně u nás jsme měli trošku problém už před časem, protože jsme dělali generálku a některá krematoria nám kvůli tomu pomáhala a druhou pec jsme spustili od 21. října a stejně jsme nebyli schopni to kapacitně zvládat. Přitom za normálních okolností nám dvě pece suverénně stačí, ale teď to bylo málo. Toto trvalo nějaké tři týdny s tím, že poslední dny jsou trochu lepší, nicméně za úterý přibylo kvůli covidu rekordních skoro 300 zesnulých, takže uvidíme.

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 1654 lidí

Jak se ten padesátiprocentní nárůst promítl do vaší práce prakticky? Je to o dostatku zaměstnanců nebo kapacitě pecí? Nebo jste museli fungovat i během víkendů a svátků?

V případě jiných zařízení se trošku pousmívám, protože bylo možné vidět reportáž z jihlavského krematoria, kde říkali, že nestíhají a budou asi muset do práce ve státní svátek nebo sobotu. Naše krematorium takhle pracuje běžně, jedeme soboty, neděle. Pro nás je to normální. Takže jsme teď byli nuceni posílit, že jedeme prakticky nepřetržitě. Za normální situace jsme v sobotu pracovali třeba na jednu nebo jeden a půl směny, kdy jsme zažehnali resty z předchozího týdne. V současné situaci je ale víkendový provoz nepřetržitý a stejně nestíháme. V těchto dnech aktuálně je to trochu lepší, ale ještě minulý týden nám pomáhala krematoria v pražském Motole a v Pardubicích.

Mluvil jste o tom, že nyní máte nepřetržitý provoz. Znamená to, že spalujete bez přestávky 24 hodin denně?

Jde o nonstop provoz s jistým omezením. My máme tzv. lehké kremační pece, které nejsou určeny na zcela nepřetržitý provoz, musí chvíli stát. Šamotové obložení uvnitř musí vychladnout, nejde o typy, která mají mnohá německá krematoria, kdy jejich pece mohou jet nepřetržitě třeba i několik let, takovými pecemi nedisponujeme. Minimálně čtyři hodiny denně musí pec zůstat stát, aby vychladla.

Fotogalerie: - Paříž v koronakrizi

Sám jste zmínil, že za úterý přibyl rekordní počet zesnulých. Počty nakažených sice klesají, ale logicky je mezi nakažením, těžkým průběhem a smrtí určitá prodleva, třeba pár týdnů. Vyhráno tedy není. Co by pro vás znamenalo, kdyby počty mrtvých dále rostly?

Kapacita krematorií je určitým způsobem dostatečná z pohledu celé republiky, ale to by i řada dalších musela skutečně začít něco dělat. Říkám to trošku blbě a nerad bych kálel do vlastního hnízda, jak se říká. Ale nemůžou přece říkat, že v sobotu nemohou na přesčas, protože jim to nezaplatí nebo něco podobného. Kdyby opravdu bylo zle, musí se ostatní krematoria rozeběhnout na plný ceres. Samozřejmě je tu další varianta, že nám by pomohla německá krematoria, s čímž by oni asi neměli problém. V jiných regionech samozřejmě třeba Slováci apod., u nás na severu bychom žádali o pomoc Němce.

Takže kapacita české sítě krematorií je relativně dostatečná, ale zvládly by nápor vzhledem k tomu, že řada z nich je zastaralá či dosluhuje? Vaše zařízení je poměrně stále nové, ale v minulosti třeba Karlovy Vary zastavovaly provoz, protože se jim rozpadla pec…

Obecně mohu říci, že do značné míry máte pravdu. Jsou tu krematoria, která do opravy pecí investují a souvisí s tím dostatečná kapacita chladicích prostor, což bývá v krematoriích mnohdy také problém. Pak jsou tu ale zařízení, která opravená nejsou a městům či jiným vlastníkům se do toho nechce investovat. Ti pak jedou na doraz, pece nemají opravené, protože oprava se pohybuje v milionech. Nákup nové pece je otázka minimálně osmi milionů korun. Vedení měst se často kroutí a nechce se jim do toho dávat peníze. To se dřív stalo v Karlových Varech, kde jsme je zastoupili my, když jim to nefungovalo. Nakonec rozhodli, že pec přece jen opraví. V současné situaci ovšem nestíhají žehy ani ve Varech.

Co by se muselo stát, abychom v celé zemi měli skutečně vážné kapacitní problémy?

Těžko říct, ale dle mého odhadu by se nárůst úmrtí s covidem musel zdvojnásobit. Pak by problém asi začal nastávat. Jak říkám, že je to řešitelné. Teď jsem ale optimista a říkám, že taková krajní situace nenastane. Počty nakažených klesají a snad se to zhoršovat nebude. Je zde pochopitelně otázka třetí vlny apod. Podívejte se do Itálie, všichni si říkali, že po těžkém jaru jsou z toho venku a teď za včerejšek měli 36 tisíc nakažených a 500 lidí zemřelo.

Vaše krematorium je moderní a proti mnohým dalším poměrně nové. Jaké jsou vaše možnosti? Kolik kremací denně můžete maximálně provést? Jak je žeh časově náročný?

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 7316 lidí

Vždycky to závisí na tom, koho zpopelňujete ve smyslu velikosti těla. Pokud to vezmeme průměrně, tak se dá mluvit o hodině a půl trvání žehu. Potom další čas zabere chlazení a úprava popela, ale ta jde mimo samotný proces zpopelnění, takže už neblokuje pec. Co se týče kapacity, s dvěma pecemi se pohybujeme na nějakých 30 zpopelnění denně. Někdy se nám povede i víc, ale samozřejmě to závisí na tom, jak těžká těla zpopelňujete a kolik času je k tomu třeba. Měsíčně jsme tedy průměrně schopni zpopelnit 900 zesnulých.

Říkal jste, že kolapsu se neobáváte z celkového pohledu, nicméně během posledních týdnů v médiích zazněly výroky o hrozící katastrofě, která by se projevovala i chladicími boxy na zemřelé v ulicích. Dovedete si něco podobného představit? Co by se muselo stát, abychom se něčeho takového dočkali?

K tomu řeknu dvě věci. Ostravské krematorium už dodatečné chladicí kapacity muselo budovat a má je, naistalovaly u krematoria nějaké návěsy, což se veřejně objevilo. Přitom mají tři pece, je to největší krematorium, právě v Ostravě mají největší počet zpopelnění z celé republiky.

Druhá věc je, že pokud by nedošlo k tomu téměř lockdownu, pak by se vize profesora Flegra naplnila a měl by pravdu a v těchto chvílích bychom významný problém měli. Museli bychom možná zesnulé uskladňovat na zimních stadionech, dokud by nedošlo k pohřbu. Nebo bychom žádali o kremační kapacity u našich sousedů v zahraničí.

Krematorium Vysočanské zahrady v Hrušovanech u Chomutova. Foto: Archiv M. Fülekyho

Takže to není nereálná či apokalyptická vize?

Nechci dělat paniku, ale pokud by včas k tomu zastavení a uzavření státu nedošlo, počty nakažených by stoupaly, s tím i počty zesnulých a k tomu stavu bychom se mohli dopracovat. Nejdříve se pochopitelně nápor a kolaps projevil ve zdravotnictví a následně velmi rychle by se přenesl do pohřebnictví.

Spoustu lidí tu má pocit, že pohřebáci jsou byznysmeni a že teď lidé podnikající v pohřebnictví mají žně apod. Buďte si jistý, že nikdo z našeho oboru nemá ze současné situace žádnou velkou radost. To, že umírá velký počet lidí, nikoho netěší. Finanční přínos to samozřejmě je, ale radost z toho nikdo nemá. Když se bavím s ostatními kolegy, všichni si přejí, aby to přestalo. Kdybychom na to nahlíželi tou optikou, že si vyděláme, pak bychom museli říct totéž o zdravotnících, že mají radost z vysokého počtu přesčasů. Není to samozřejmě pravda a všichni si přejí, aby to bylo za námi.

Pokud jde o vládu či státní aparát obecně, šlo tedy o správný postup většinu aktivit zastavit a uzavřít?

Nejde k tomu nic moc říct. Nechci vládu ani chválit ani hanět. Vidíte, že problém je v celé Evropě i celém světě, jednotlivé vlády se s tím potýkají více či méně úspěšně, ale situace je všude podobná. Každý s tím bojuje způsobem, který považuje za nejlepší. Nemyslím si, že by naše vláda jakkoli výjimečně vybočovala. Ani do plusu, ani do minusu. Podle mě dělají co mohou.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.