Šílená vláda. Okradla důchodce, a ještě se tím chlubí, žasne Okamura po show u Ústavního soudu

Ústavní soud zamítl návrh na zamítnutí zákona předloženého Fialovou vládou, který omezuje valorizaci důchodů. Dokonce výslovně konstatoval, že rychloakce „celé schválení za šest týdnů“ byla v naprostém pořádku. Co jste říkal na argumenty, které soudce Vojtěch Šimíček na podporu vlády sepsal?

Nesouhlasíme s okradením tří milionů příjemců starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů! Proti obrání důchodců o jejich zasloužené důchody budeme nadále bojovat. Hnutí SPD od prvního okamžiku, kdy loni v únoru Fialova vláda oznámila, že výrazně sníží od června mimořádnou valorizaci důchodů všem jejich příjemcům v průměru o 1100 korun měsíčně, ze všech sil bojuje proti tomuto hanebnému kroku. Proto nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, které říká, že vládní postup protiústavní nebyl a tento zákon nezrušil.

Ale i když vládní postup proti důchodcům nebyl shledán protiústavním, nic to nemění na tom, že byl hluboce asociální a vůči všem důchodcům hrubý a bezohledný. A nespravedlivý. A že poškodil hlavně nízkopříjmové důchodce, kteří v mnoha případech skončili kvůli tomuto kroku Fialovy vlády v příjmové chudobě. Navíc starobní a invalidní důchodci v loňském roce kvůli Fialově vládě zchudli nejvýrazněji za posledních více než deset let.

Co se tedy teď dá dělat na pomoc těmto skupinám, které dle soudce Šimíčka mají být „mezigeneračně solidární“ se svými potomky?

Dál budeme usilovat o důstojné životní podmínky českých důchodců. O dalším vývoji rozhodnou lidé ve volbách. A pokud se SPD stane součástí budoucí vlády, na sto procent otázku zákonné úpravy valorizací znovu otevřeme. S tím, že do právního řádu chceme vrátit institut mimořádné valorizace plně kryjící inflaci, který byl Fialovou vládou zrušen. A otevřeme i otázku, jak našim důchodcům kompenzovat finanční ztráty, které utrpěli v důsledku bezprecedentního kroku Fialovy vlády, který jim vloni snížil nejen červnovou mimořádnou valorizaci důchodů, ale do budoucna i jejich důchody jako takové. A s tím se nesmíříme a nenecháme to jen tak.

Je šílené, že vláda se tady chlubí okradením důchodců či zvyšováním daní, ale nesmyslný Green Deal Evropské unie, který Fialova vláda podporuje, bude naši ekonomiku stát biliony korun!

Pane Okamuro, počkejte, ty „biliony“ jste vzal kde?

Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády. Informovala o tom ČTK.

Do české energetiky budou muset jít v příštích letech až desítkách let obrovské investice. Šéf polostátní společnosti ČEZ Daniel Beneš je odhadl na čtyři biliony korun – a to bez nákladů na posílení přenosové a distribuční sítě. Průměrné roční investice do energetického systému v Evropské unii odhaduje Evropská komise na jeden a půl bilionu eur.

Evropská unie společně s Fialovou vládou zešílela. Svou politikou zničí hospodářství členských států. ČR nebude mít dostatek elektřiny, protože kvůli emisním povolenkám se používání uhlí přestane vyplácet a jaderné kapacity nemáme dostavěné a bude to trvat desítky let. Hnutí SPD jednoznačně odmítá Green Deal EU, který chybně odsouhlasil v minulé vládě Andrej Babiš a podporuje ho i Fialova pětikoalice.

Pojďme k jinému legislativnímu počinu sto osmi poslanců pětikoalice. Korespondenční volba prošla prvním čtením, když vládní pětikoalice odhlasovala pevný čas hlasování a omezila čas na vystoupení poslanců. Má vůbec smysl proti tomu něco podnikat, když i Ústavní soud poměrem 12:3 schválil, že vláda musí mít možnost vládnout?

Fialova vláda a pětikoalice stále dokazuje, že demokracie, kterou se ohání, je pro ni překážkou k jejímu vládnutí ve prospěch Bruselu a Washingtonu. Korespondenčními hlasy ze zahraničí se snaží protiústavně udržet u moci za každou cenu, místo aby pracovali pozitivně pro občany. Podle Ústavy ČR mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba prostě neumožňuje, takže je v rozporu s českou ústavou.

Upozorňují na to i renomovaní ústavní právníci jako jsou profesor Gerloch z Karlovy univerzity či docent Koudelka z Masarykovy univerzity. Hnutí SPD bude i nadále v dalších čteních všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby do našeho volebního systému, protože prosazujeme dodržování Ústavy ČR a chceme demokracii. Fialova pětikoalice dělá bohužel opak.

Naopak v Senátu Parlamentu ČR byla – po ostré debatě završené rozčílenými slovy předsedy Vystrčila o dezinformátorech – nakonec zamítnuta ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy. Jste rád?

Ano, jsem rád. Je to genderová totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Úmluva tvrdí, že všichni muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy. Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost. Jsme jasně proti násilí na ženách, ale to lze kdykoliv řešit zpřísněním trestního zákoníku, které bychom podpořili. Všechny věci lze v případě potřeby upravit v rámci našeho právního řádu bez vměšování cizích orgánů.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v rámci exekucí zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu, což by znamenalo zánik dosud platného institutu nezabavitelné částky z příjmu. Je podle vás správné, aby lidé ztratili tuto základní garanci příjmů?

Jsme proti tomu. To by ještě více než dnes zasáhlo občany a jejich rodiny, proti kterým je vedeno exekuční řízení, zejména nízkopříjmové zaměstnance, rodiče samoživitele, seniory či invalidní důchodce. Všem lidem v exekuci by dle tohoto návrhu bylo možné srážet z příjmu o 1890 korun měsíčně více než nyní. Systém fixních srážek navíc upřednostňuje komerční poskytovatele úvěrů, a naopak komplikuje vymáhání výživného nebo náhrady škody. Tento návrh silně kritizuje i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, podle kterého by nová právní úprava nejvíce postihla nejzranitelnější skupiny občanů. O návrhu by měla v nejbližší době jednat vláda Petra Fialy.

Dluhy se platit musí, ale tento proces nesmí být pro dlužníky likvidační. Zvýšení exekučních srážek a zrušení institutu nezabavitelného minima z příjmu totiž povede zejména k tomu, že lidé v exekucích odejdou mimo systém ze standardního zaměstnání na šedý trh práce, kde ztratí pojistnou ochranu v podobě nemocenské a budoucích důchodů a stát bude přicházet o desítky miliard korun na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Bude to znamenat i vyšší zátěž pro systém sociálních dávek.

Téma exekucí je ožehavé, vždycky se poměřuje zajištění základních životních potřeb vůči motivaci ke splácení dluhů. Co by bylo nejvhodnějším řešením podle vás?

Hnutí SPD navrhuje zvýšit měsíční nezabavitelné minimum z příjmu, aby byli občané v exekucích motivování pracovat ve standardním pracovním poměru. Systémovým řešením je z našeho pohledu zestátnění exekutorů, tedy zestátnění výkonu exekucí a jeho převedení na obecné soudy, a omezení možnosti půjček pro osoby neschopné je splácet. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu ČR, která zestátnění exekutorů prosazuje. Strany Fialovy vládní koalice a hnutí ANO jsou proti a podporují soukromé exekutory.

Opozice v minulém týdnu chtěla svolat mimořádnou sněmovní schůzi k neudržitelné situaci zdravotně postižených, závislých na cizí péči. Vláda poté, co dlouhodobě ignoruje vaše návrhy na navýšení příspěvků pro tyto osoby, nyní tuto schůzi odpískala neschválením programu. Co to pro zdravotně postižené znamená?

Že vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany. Těmto zdravotně postiženým občanům v I. a II. stupni závislosti již téměř devět let nebyly zvýšeny příspěvky na péči, přestože průměrná inflace od té doby již překročila hranici 40 %, a zdražení základních životních potřeb, zejména potravin, energií a dalších nákladů na bydlení, je ještě mnohem vyšší.

Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků poprvé již v minulém volebním období, v roce 2020. Podruhé jsme tento návrh předložili ihned po minulých volbách do Sněmovny, v říjnu roku 2021. Ovšem vládní poslanci jeho projednání od té doby blokují, přestože naše poslankyně Lucie Šafránková navrhuje jeho předřazení na každé schůzi Sněmovny.

Fialova vláda prokazuje, že ji naši handicapovaní občané a jejich těžké osudy absolutně nezajímají. V minulém roce jim navíc vláda Petra Fialy zdražila vyhláškou všechny terénní asistentské a pečovatelské služby, které tak jsou pro zdravotně postižené občany mnohdy již fakticky nedostupné, což vede i ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Hnutí SPD naopak bojuje a bude nadále bojovat za zájmy zdravotně postižených osob i nadále s vysokou intenzitou, což prokazujeme v naší každodenní politické a legislativní práci.

Přitom navíc přicházejí stále negativní zprávy z ekonomiky způsobené nečinností a nekompetentností vlády.

Jaké negativní zprávy z ekonomiky máte na mysli?

Ministerstvo financí zhoršilo letošní výhled ekonomiky. Hrubý domácí produkt podle ve čtvrtek zveřejněné predikce vzroste o 1,2 %, v listopadu předpokládalo růst 1,9 %. Česko se tak ani v letošním roce nevrátí na ekonomickou úroveň před pandemií covidu-19, informoval vrchní ředitel sekce hospodářské strategie a politiky ministerstva financí David Prušvic.

Fialova vláda navíc dál zadlužuje naší zemi, ačkoli slibovala pravý opak. Zadlužení EU se loni ve třetím čtvrtletí dál snižovalo a kleslo na 82,6 % hrubého domácího produktu (HDP), uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice byl vývoj opačný a zadlužení se proti předchozímu čtvrtletí zvýšilo, podle dat Eurostatu dosáhlo 44,5 % výkonu ekonomiky. Státní dluh byl v Česku rekordní, informovala ČTK.

Řešením celé situace by byla demise vlády a předčasné volby. Strany vládní koalice se ale drží jak klíšťata, slovo demokracie jim nic neříká, přestože vládě podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd plně věří pouze 3 % (!!) občanů. V červnu budou klíčové volby do Evropského parlamentu, které budou referendem o Fialově vládě. Doufám, že občané přijdou k volbách a dají jasně najevo, že si přejí změnu.