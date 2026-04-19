Skutečný důvod Vystrčilovy cesty? Sabotovat české zájmy. Martin Pecina má jasno

20.04.2026 4:44 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Fialova vláda záměrně škodila českému byznysu v zahraničí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to otevřeně říká bývalý politik a dnes významný český exportér Martin Pecina. „Diplomaté měli instrukce, aby nám škodili. Ta vláda sloužila cizím zájmům. Dnes už se situace změnila,” svědčí. A přidává návrh, jak český export významně podpořit.

Skutečný důvod Vystrčilovy cesty? Sabotovat české zájmy. Martin Pecina má jasno
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý ministr vnitra Martin Pecina

Nedávno jste na konferenci Čeští finalisté, kterou organizoval spolek Svatopluk hovořil o zásadní roli ekonomické diplomacie a na vlastním příkladu dokládal, jak ji předchozí Fialova vláda podcenila či dokonce odmítla. Můžete to více rozvést?

Na úrovni vlády nebyla žádná snaha podporovat české zájmy. Jestli to někdo nechápe, tak existují dva druhy politiky. Jedna znamená pracovat v českém zájmu, druhá znamená pracovat v cizím zájmu. A aby to neznělo tak blbě, tak politice v cizím zájmu se říká hodnotová. Jestliže například pan Vystrčil vyjel na Tchaj-wan, bezesporu to nebylo kvůli tomu, aby chránil Tchaj-wance proti Číně, ale bylo to proto, aby čeští finalisté, kterým se začalo v Číně dařit, byli odstaveni, zlikvidováni a museli prodávat přes svoje německé kolegy. Je to zcela jasné.

Bylo by dobré se podívat, která média podpořila pana Vystrčila v jeho senátní volbě. Jsou to velice čitelné kroky. Není žádný důvod pořádat cesty na Tchaj-wan, když tam prakticky nikdo nejezdí, protože Tchaj-wanu nijak nepomůžete, ale české firmy v Číně vyřídíte. Stalo se to i nám. Byli jsme nuceni tam uzavřít pobočku. Vládě to bylo jedno, neměla zájem pracovat pro české zájmy. Obávám se, že v zásadě nikdo v té vládě.

Byl jsem s ministrem životního prostředí Hladíkem v zahraničí na misi, je to lidovec a osobně se choval dobře, nemohu vůči němu říct křivé slovo, ale vyjet s jakýmkoli členem Fialovy koalice bylo za trest. Nepomáhali českému průmyslu a nikoli proto, že by to neuměli. Byl to úmysl. 

Máte na základě vlastních zkušeností z praxe nyní v byznysu a dříve pro stát, že nynější vláda tuto praxi hodlá změnit?

Jasně je vidět, že tato vláda nebude dělat hodnotovou politiku, tedy podporovat cizí zájmy. Chvála Bohu. Takhle to bude, nemám strach. Situace se tím zlepší. Uvidí to naši velvyslanci a mnozí místo toho, aby v Indii podporovali Gay Pride, budou pomáhat českým firmám v Indii, Bangladéši a okolních zemích. Velvyslanci a obchodní radové vidí, jakým směrem nová vláda jde a bude to vidět i na jejich práci.Už teď je to znát.

Takže stačí vidět příklad z vlády, že stát mění linii a velvyslanci se přizpůsobí?

Je to tak. Nebylo to ale o tom, že by čeští velvyslanci jednali proti českým zájmům jen tak. Měli konkrétní pokyny. Konkrétní pokyn ministra zahraničních věcí Jana Lipavského byl, že v podpisem pracovních mailů zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí má být ukrajinská vlajka. 

Skutečně to tak vadilo?

No samozřejmě. Tím totiž naprosto končíte v zemích, kde nemají rádi Ukrajince, ale mají rádi Rusy. Kupodivu se to týká většiny světa, přestože se to u nás v podstatě nikde nedočtete. Většina světa zkrátka stojí víc na straně Ruska a nikoli Ukrajiny. Nijak nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně. Tak to je. Prostě konstatuji. Když si v Africe dáte ukrajinskou vlajku do podpisu, jste vyřízený. Předchozí vláda to dělala úmyslně a diplomaté byli instruováni, aby nám obchodníkům škodili. 

V tento okamžik, co by vláda a stát měl pro byznysmeny jako vy, kteří pracují v mnoha zemích světa, dělat? 

Měli by hodnotit hodnotit diplomaty podle toho jak se daří českým exportérům. Toto by bez pochyb mělo být jedno z hlavních kritérií hodnocení českých diplomatů v zahraničí. Kdyby to bylo takto a daní diplomaté by dostávali klidně prémie či pozitivní hodnocení za to, že se za jejich působení pomohlo českým exportérům, byla by to skvělá zprávy a velmi významně by to pomohlo. Jak říkám, situace se zlepšila už teď, ale vždy je možné dělat víc. Jistě, nebude to vždy spravedlivé, protože někdy objektivní okolnosti jsou jiné, ale v každém případě by to české diplomaty popíchlo k vyšší aktivitě. V mnoha státech světa jsou naši diplomaté dobří, ale v mnoha bohužel ne. 

