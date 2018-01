Slávek Jandák o vítězství Zemana a umělcích, kteří prostě mají smůlu. Dost ostré

Co říkáte na výsledky prezidentských voleb?

Já jsem nečekal nic jiného…

A to z jakého důvodu?

No to bylo logické. Když do takového závodu, jako je obrazně Velká pardubická, nasazuji a sázím na chromého koně, tak přece nemůžu vyhrát. Já si myslím, že stratégové a hlavně financiéři pana Drahoše si dnes strašně drbou hlavu a říkají – co to udělali. Ale kdyby se poradili malinko s lidmi, s kýmkoliv, tak by jim bylo jasné, že tento člověk nemůže nikdy porazit Miloše Zemana. To nelze! To jsme všichni, kteří jsme drželi palce Miloši Zemanovi, věděli. Proto jsme byli víceméně klidní. A proto dnes nejsme ani příliš rozesmátí, protože jsme to čekali. Nedá se prostě srovnávat nesrovnatelné. I politika je velké řemeslo, kterému se musí člověk učit a nikdy se ho nenaučí absolutně. A těžko může přijít někdo, kdo o tom nemá absolutně žádné ponětí a operuje s tím – já jsem s mnoha politiky mluvil, a přesvědčit. Ne, to nejde.

A já jsem hlavně šťastný kvůli zahraničí. I když naše média to trošinku otáčejí, ale ten Zeman je na mezinárodní scéně obrovská figura a rovnoprávná figura. Kde třeba není rovnoprávná republika, protože je menší než ty ostatní, tak tam on je velká osobnost a dokáže vést diskuse, oponovat a hlavně stát si za svým názorem. A to tady u toho druhého pána si jistý nejsem.

Michal Horáček řekl, že se Miloši Zemanovi měla zřejmě postavit silnější osobnost a že nebyla moudrá sázka na člověka, jehož programem je klid. Ovšem Václav Klaus zase podle iDNES.cz uvedl, že řada voličů prokoukla Drahošovu prázdnotu. Co na to říct?

No tak já myslím, že slova od bývalého prezidenta Klause jsou příliš tvrdá. Já si nejsem jistý, že pan Drahoš je prázdná nádoba, já bych si to takhle říct netroufl. Ale každopádně je to nádoba, která je naplněná jiným obsahem než tím, který je nutný jako hnací síla v politice.

Výsledky voleb ale nakonec byly velmi těsné…

No neříkejte těsné. Bylo to skoro tak velké, jako kdybychom škrtli Brno. Tak to nejsou zase tak těsné… To říkáte vy, novináři: výsledky byly velmi těsné. Podívejte, když si vezmeme, když kandidoval mladý Bush, no tak tam ty výsledky byly, pokud si dobře pamatuji, ještě těsnější a nikdo v Americe neříkal – bylo to ale těsné vítězství, my jsme byli také dobří. Ne! To se neříká. Na té bedně je na prvním místě Zeman, a tím to vadne prostě. Ta většina lidí mu dala puvoár, aby byl prezidentem.

Když se podíváme na to, co se dělo před volbami. V čem který kandidát nebo jeho okolí podle vás chybovali? Příznivcům Jiřího Drahoše byl například trnem v oku inzerát, který nechali vydat příznivce Miloše Zemana, na kterém stálo: Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana.

Já jsem žádný inzerát nečetl, nevím… Nějak mi to asi uniklo. Ale v té tsunami protizemanovské mi toho uniklo asi víc. Ale hlavně, ti odpůrci Zemana to opět přehnali. Víte, Schwarzenberg byl daleko větší politická osobnost než Drahoš. Byl, a přesto prohrál. Prostě Zeman je neopakovatelný. Zeman, to je Čech jako poleno. A každý ví, že ten člověk v životě nekradl, vždycky se choval stejně, a proto má důvěru lidí. A znovu říkám, Schwarzenberg byl daleko větší soupeř, a přesto prohrál.

A tady mluvit o chybách Miloše… Možná že mu někteří lidé, ale bohužel ne moc vzdělaní a chytří v psychologii, vyčítali, že nebyl tvrdý v té závěrečné diskusi v České televizi. Naopak! On se choval nesmírně státnicky. Když to přirovnám, tak to byl obrovský medvěd, kterého oštěkává malý ratlík. A on mu ani neoponoval, nechal do sebe kopat. A lidi se na to podívali a řekli si: tohle je prezident. Ne ten s falešnými brýlemi, který do něj kope. Takže bohužel…

A potom, umělci mají jednu smůlu v této zemi. Komu drží palce, vždycky ten člověk prohraje. Já bych všem kolegům doporučil: „Nefanděte těm, za kterými stojí velké peníze, za kterými možná stojí zahraniční vliv, ale fanděte podle svého srdce.“ Ale možná že fandili, ale když chtěli být cool a in, no tak museli říkat, že volí Drahoše.

A když se tedy podíváme, jakou největší chybu před volbami udělali podle vás právě Jiří Drahoš a jeho tým…

Tak zaprvé udělal chybu, že se nechal vůbec nominovat na kandidáta na prezidenta. Každý má přece nějakou soudnost, co se své osoby týče. On si měl uvědomit, že na to prostě nemá, že to nejde. A i když mu třeba možná lidé jako pan Kolář a podobní slíbili, že mu budou prostě všechna média nakloněna – a že ty „blbé“ Čechy přesvědčí a oni mu ten hlas dají, tak jim neměl věřit. Takže zaprvé špatně vybraný tým lidí, kteří dělali panu Drahošovi kampaň. Zadruhé – on sám si měl uvědomit, že do toho nemá lézt. A zatřetí – má se dívat kolem sebe a má chodit mezi lidi, i když on těch deset milionů lidí podle svého vyjádření jako neuznává… Ale měl by se více rozhlédnout a vcítit se do nálady lidí. A pak by do toho nikdy nešel a neměl dnes tu krásnou prohru.

Nepomohlo náhodou Miloši Zemanovi i to, že druhá strana často velmi nevybíravě útočila na jeho zdraví? Už jsme zažili, že když šli, obrazně řečeno, všichni proti Babišovi, národ ho podpořil…

No tak to byl hnůj absolutní, co dělali někteří lidé, kteří uráželi zdraví. To si nedovolil nikde nikdo. To je prostě přes míru. Takže tam to zvorali taky. Protože lidi mají všechny možné špatné vlastnosti, ale většina má soucit. A řekne si – prokrista pána, vy jste pacholci. To se prostě nedělá. No a z toho všeho nám také vyplývá, že politika je řemeslo. A poznat ji, znát ji, orientovat se v ní, to holt stojí nějakou dobu, čas a energii.

Někteří tyto volby označovali za nejdůležitější od roku 1989. Proč? A měli pravdu?

Já si myslím, že měli pravdu. Protože tady ten věčný souboj, jak já říkám lásky a pravdy s normálními lidmi, se hrotil. Láska a pravda po vítězství Babiše začala silně prohrávat a byla to její poslední šance (nakonec i Mirek Kalousek řekl – to je konec, po této volbě prezidenta), kdy si oni mysleli, že teď se to sveze a že překlopí ten zcela logický společenský vývoj, který vidíme v celé Evropě. A to se nepodařilo. Mně je jenom líto těch peněz, co to stálo. Já si myslím, že ta kampaň pana Drahoše byla strašně veliká. Kolik musela stát média, kolik jednotliví redaktoři, kolik muselo stát to všechno okolo toho… To stálo peněz! Kdybychom to dali na dálnice nebo vesničky SOS, určitě by to bylo daleko lepší.

Vy už jste zmínil onu podporu známých osobností. Někteří se pak vyjádřili i k výsledkům voleb. Například Anna Slováčková napsala, že je jí smutno, a vzkázala těm, kteří nešli volit, že doufá, že se stydí, Kateřina Kornová zase uvedla, že neví, jestli má dříve brečet nebo zvracet. Dcera Michala Suchánka podle serveru Expres.cz dokonce své pocity přirovnala k pocitům rakouského historika Hermanna Langbeina, který přežil Osvětim. Co si o tom myslíte?

Já bohužel ty lidi, které jste jmenoval, neznám. Já nevím, kdo to je, jestli pracují třeba v kravíně nebo jestli pracují na stavbě… Nevím… Já je neznám, takže je nechci komentovat. Možná že opravdu o politice a o lidech nic nevědí.

Miloše Zemana podpořil před volbami nejen Andrej Babiš sám, ale poté k tomu vyzvalo vedení ANO i celou stranu. Jak to podle vás nakonec dopadne s Babišem jako premiérem, podaří se mu sestavit vládu, která nakonec projde?

Já si myslím, že ji samozřejmě postaví. Vždyť se podívejte, sociální demokracie… Nebo zásadově pevní lidovci, myslím, už tam mají určité křídlo, které by do vlády šlo. Proto najednou i z jejich úst vychází opět slova o tom, jak ta trojkoalice, tedy lidovci, socani a ANO, fungovala perfektně před volbami. Takže já myslím, že Babiš bude mít dost hlasů na to, aby vládu udělal.

autor: David Hora