Sledují vás vozidla americké ambasády? Vadíte někomu v hnutí ANO? Co firma OMNIPOL? Rozhovor s ministryní Šlechtovou rozevře bolavé rány

ROZHOVOR „Na resortu obrany existují sítě klientelistických tlaků, které jsou v tomto případě velmi aktivní a ani to neskrývají,“ uvádí velmi otevřeně ministryně obrany Karla Šlechtová pro ParlamentníListy.cz. Těch zajímavých odpovědí je samozřejmě mnohem víc.

Paní ministryně, v poslední době bylo mnohokrát medializováno několik skutečností: jednak vaši poradci a poté VIP salónek. V obou případech se jedná o stovky tisíc korun v nákladech, což není vzhledem k celkovému rozpočtu resortu mnoho. Čím si podobné materiály z dílny MAFRY vysvětlujete?

Někomu se nehodím do jeho obchodního plánu.

Je možné, že vadíte třeba i někomu v hnutí ANO?

Je to velmi pravděpodobné.

Podle našich zjištění z bezpečnostních kruhů jste byla údajně sledována vozidly americké ambasády, můžete se k tomuto dost zvláštnímu konstatování vyjádřit?

K tomuto se nebudu vyjadřovat.

Veškerý tlak na vás začal poté, co jste pozastavila nákup vrtulníků. Může s tím mediální a další tlak souviset?

Okolo této kauzy vzniklo mnoho fám. Na resortu obrany existuji sítě klientelistických tlaků, které jsou v tomto případě velmi aktivní a ani to neskrývají. Zatím byl proveden prokazatelně pouze marketingový průzkum, na základě kterého vojáci a pracovníci MO žádný konkrétní model vrtulníku nevybrali, což mě překvapilo. Nicméně řešením, o kterém jsem rozhodla, je tendr, který v nejbližší době budu zadávat. Vše musí proběhnout korektně a podle pravidel, rozhodně nechci další kauzu CASA.

Jak byste hodnotila práci vašeho předchůdce Martina Stropnického vůči výběrovým řízením?

Nebudu hodnotit svého předchůdce. Každý dělá, co umí. Mohu sdělit, že měním akviziční procesy na Ministerstvu obrany. S generálem Opatou jsme našli souznění a dáváme spolu dohromady aktuální potřeby armády a z nich vyplývající zakázky. Některé se mi podařilo zjednodušit a zrychlit.

Jaký vliv mají na váš resort dodavatelské firmy jako například Omnipol?

Proč jste doposud neuzavřela kontrakt na izraelské radary?

V úvodu svého působení jsem prohlásila veřejně, že takovéto velké zakázky nepodepíši bez důvěry Parlamentu. V té chvíli jsem ještě netušila, že jsou problémy s jejich napojením na systémy NATO a v té době jsem také nevěděla, jaké problémy identifikuje Vojenské zpravodajství ve své zprávě k této zakázce, která je z 8. ledna. Sama jsem překvapena, jak problematická tato zakázka je. Je to ukázka nedobrého plánování a nedobré spolupráce mezi mnohými zainteresovanými osobami v této věci. Osobně mám za cíl ji co nejrychleji vyřešit, protože mým zájmem je obrana mé země a to je samozřejmě především vzdušného prostoru.

Když jste zmínila Vojenské zpravodajství. Jaký je váš vztah s jeho šéfem Janem Berounem? Je známo, že na vašem místě měl sedět původně on. Nepanuje mezi vámi rivalita?

Zpravodajská komunita je svět sám pro sebe. Pan Beroun jako ředitel Vojenského zpravodajství stál a stojí u všech klíčových zakázek, účastnil se mnohých rozhodujících jednání v minulých letech. Vice osobu pana ředitele Berouna nebudu komentovat.

Jak z vašeho pohledu resort funguje?

Těžce, zkostnatěle. Ale vidím světlo na konci tunelu. Musí se řídit a musí se tam nastavit znovu důvěra mezi jednotlivými složkami resortu. Je vždy těžké rozbourat zavedené (ne)pořádky a zvyklosti. Ale je to výzva, na kterou jsem připravena.

autor: Tomáš A. Nový