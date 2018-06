Slonková s Kubíkem jsou novinářská prasata. V SPD se nechlastá, jinde ano. Zemřít na tyfus v cikánském táboře není totéž, co umlácení na Pečkárně, říká Okamurův Večerníček

ROZHOVOR Média pomáhají vytvářet falešný pocit, že jsme fašisté. Přestože vědí, že to tak není. To řekl ParlamentnímListům.cz spoluzakladatel Úsvitu přímé demokracie a blízký přítel Tomia Okamury Jaroslav Novák alias Večerníček. Policie ho vyšetřuje kvůli podpoře genocidy. V otevřeném rozhovoru mluví i o rodině Okamurů či o tom, jak souvisí přímá demokracie s komunisty hlásanou vládou lidu.

Kolik lidí z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je v současnosti vlastně vyšetřováno? Již se v tom ztrácím...

Nejsem člen SPD, ale nějakou představu, protože jsem s nimi v neustálém kontaktu, mám. V tuto chvíli, co vím, vyšetřují mne a Jardu Staníka, ale my nejsme členové SPD, plus tři poslance. Všech nás pět vyšetřují kvůli podpoře genocidy. Cituji: „Podezření z možného spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle paragrafu 405 trestního zákoníku s ohledem na výroky týkající se tábora v Letech u Písku“. Už mám za sebou dva výslechy. Na kriminálce Prahy 7 a na kriminálce v ulici Kongresová.

Takže jste popíračem holokaustu?

Je to přesně naopak. Bojuji proti popíračům skutečného holokaustu. Pokud totiž někdo tvrdí, že tábor v Letech byl koncentrační tábor, tak zpochybňuje ty skutečné. Ty byly na oficiálním seznamu Hlavního říšského bezpečnostního úřadu v Berlíně. Seznam je veřejně dostupný na internetu a žádné Lety tam nefigurují. Pokud někdo směšuje utrpení lidí mučených, vražděných a zplynovaných v koncentračních táborech s tři sta oběťmi tyfu, tak to je skutečná relativizace utrpení těch lidí. Podlehnutí tyfu v cikánském táboře není srovnatelné s mučením či umlácením odbojářů, cikánů, židů nebo Čechů od esesáků, ať už v mučírnách jako „Pečkárna“ anebo v koncentrácích jako Březinka.

Několikrát jste mi ukazoval pravé znalecké posudky, že Lety nebyly koncentračním táborem. Existuje ale i mnoho opačných tvrzení. Copak ta kauza nemá řešení?

Je to účelově rozviřováno. Právě jsem podal trestní oznámení na státního zástupce, který to vyšetřování rozběhl. Sami policisté se totiž nezávisle na sobě shodli v tom, že to není trestní čin. Na druhou stranu to policie pod veřejným tlakem už třikrát vyšetřovala. Komunistu Ransdorfa, exprezidenta Klause a Tomia Okamuru se mnou. Tehdy se ve všech třech případech soudní znalci i historici shodli, že máme pravdu.

I kdyby neexistovaly tři znalecké posudky, které už musí mít státní zástupce k dispozici, tak v roce 1999 měla smíšená vládní komise historiků i politiků určit, zda tábor v Letech byl či nebyl koncentrák. Historici v první fázi argumentovali, že to koncentrák nebyl, nicméně politici chtěli, aby byl, takže vymysleli kočkopsa a dali tomu název tábor nucené koncentrace. A to je oficiální výsledek šetření vládní komise.

Takže se to řeší pořád do kolečka?

Pomáhá to vytvářet falešný pocit, že jsme fašisté. Přestože média vědí, že to tak není, a že máme pravdu. Navíc státní zástupce účelově hraje s touto kartou, protože policie sama by to kvůli výše zmíněným důvodům nešetřila. Policisté mi potvrdili, že to dostali ze státního zastupitelství příkazem. Musí, byť vědí, že nic závadného nevypátrají.

Jde o politický tlak. A není to kvůli tomu, že by SPD byla nějak velmi nebezpečná, ale je to jinak. Dost jsem nad tím přemýšlel a pak mi to secvaklo. Když jsem se s kolegy z hnutí ANO začal bavit o nějakých vyjednáváních o vládě, tak mi loni na podzim kolega, který má k ANO blízko, sdělil, že Andrej Babiš začne vyhazovat socany, lidovce a „topáky“ z různých postů. A netýká se to jen ministerských náměstků, ale i šéfů nemocnic, lidí ze správních rad či dozorčích orgánů státních podniků. Tím je chtěl donutit spolupracovat, ale stalo se něco jiného.

Všechny je to extrémně vyděsilo a zjistili, že kdyby vládlo jen ANO, tak by přišli o stovky, možná tisíce koryt. Hlavně o moc v podnicích, které těm stranám přinášely peníze. Třeba Lesy České republiky podle mne financovaly socany tím, že zainzerovaly v jednom z největších deníků, načež v něm začaly vycházet oslavné články o nich. Anebo šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka byl placen na České poště či jako poradce premiéra Sobotky. Jde o vlivovou strukturu, která je nezbytně nutná pro jejich přežití. Alespoň mají takový pocit. My ji nemáme a přežili jsme. Všechny ty partaje jsou zadlužené až po uši.

Nicméně vy jste například ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny...

Ano. Na to konto se o mne Ivan Bartoš od Pirátů nedávno otřel. V rozhlase vyprávěl, že ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) jsou pochybní lidé, jako takzvaný pan Večerníček. Ivanovi jsem pak napsal mail s tím, že o mé schopnosti či neschopnosti svědčí fakt, že jsem spoluzaložil a pomohl vybudovat dvě úspěšné parlamentní strany. Pro VZP jsem připravoval a rozjednal už několik projektů. Dohodl jsem užší spolupráci na prevenci sportem se sportovními svazy, připravuji návrh na sloučení a tím i zlevnění a zjednodušení výběru sociálního a zdravotního pojistného. Navrhl jsem kampaň pro dceřinou Pojišťovnu VZP (PVZP), která poskytuje komerční pojistky a ještě jsem navrhl, aby výběr povinného ručení měla monopolně PVZP a zisk šel na zdravotnictví.

Nechápu to ale, vždyť jsme si s ním nikdy nic neudělali. Před volbami jsme spolu naopak dali pivo v Balbínce, potykali si a bavili se o možné spolupráci, protože oni mají přímou demokracii také v programu. Já samozřejmě souhlasím například s legalizací konopí pro vlastní potřebu, ale to mluvím za sebe.

Ve Zvláštním vyšetřování reportérů Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka se také tvrdilo, že je SPD vyšetřována policií kvůli stranickému e-shopu, kde si členové strany museli kupovat šály a placky za tisíce. Tak, jak to je?

Na ty dva už jsem také podal trestní oznámení pro trestné činy poškozování cizích práv, podpory genocidia a porušení tajemství přepravované zprávy. A to, protože náš hovor, když jsem mluvil s Kubíkem, kde jsem mu sdělil důvody, proč s ním nebudu, nechci mluvit a nedávám mu žádný rozhovor, navzdory mému zákazu zveřejnil. Byl to soukromý hovor. Odvysílali jej pak na té své televizi. A na základě toho mne druhý den začala šetřit policie. Když mne tedy obvinili z podpory genocidy, tak ale oni vše zveřejnili.

A nutí SPD členy nakupovat věci z e-shopu?

Ale to je absolutní nesmysl. Pokud vím, ten web provozuje Lubomír Volný a peníze jdou jemu. A nevím, že by někoho nutil, aby si něco kupoval. Nicméně na pořad Zvláštní vyšetřování těch dvou se nedívám, nejsem masochista. Proč bych sledoval bláto, které na mne někdo kydá. Obecně vůbec nečtu články o mě, ani o Tomiovi. Z toho, co se ke mně donese, vím, že jsou to novinářská prasata. Dělají účelovky. Každý se něčím musí živit a oni se živí kydáním hnoje a popírají jakékoliv etické principy.

Mluvili o vás jako o podivném guru SPD. Co vy na to?

To je součástí novinářské práce, v níž je třeba vytvořit mýtus či tajemno a ty potom odhalovat. Nejsem podivný, ani guru a každý ví, že Úsvit přímé demokracie jsem zakládal a byl jeho prvním místopředsedou. Nijak jsem se neschovával. S Tomiem jsme napsali program, u té knihy jsme oba podepsáni. Také jsme pak spolu s Radimem Fialou a Jardou Staníkem zakládali SPD. Jediné, co se změnilo, že ve hnutí nyní nejsem, protože mám jinou práci. Za SPD jsem oficiálně poslaneckou sněmovnou zvoleným členem správní rady VZP. Celá léta je známo, že jsme s Tomiem kamarádi.

A co vás tedy nyní živí?

Z části PR a poradenství a z části psaní knih. Ale už ne politických. Teď jsem dokončil Pivoznalství, knihu o Jaroslavu Haškovi a dopisuji Skutečný život Oskara Schindlera, Dějiny Svitavska a mexickou kuchařku. Kvůli tomu, že jsem měl v Pivoznalství kapitolu Pivo do škol a nechtěl ji škrtnout, přišel jsem o renomovaného vydavatele. Takže teď peníze na vydání sháním pomocí crowdfundingu na hithit.com. Tam ti lidé mohou knihy v podstatě předplatit a přispět tím na jejich výrobu. A pokud vydělám něco navíc, půjde to na skutečně jediný stavebně dochovaný koncentrační tábor a nejslavnější českou kulturní památku, tedy na tábor Oskara Schindlera v Brněnci. Právě o něj kupodivu politici zatím velký zájem nejeví.

S Tomiem Okamurou jste kamarádi. Slavíte spolu Vánoce, jezdíte na dovolené, chodíte na pivo?

Na dovolenou nejezdíme. Máme opravdu dost málo času. Tomio si občas jede vydechnout a prozradím, že zrovna byl v Japonsku. Byl tam celý týden, staral se o tátu, který má po operaci hrtanu vážné zdravotní problémy. Ostatně i jeho bratři se o něj starali a Tomio jim platil letenku i pobyt.

V této souvislosti musím říct, že když jeho maminka umírala a on se o ní doma staral, tak jsme napsali blogy, články a připravili návrhy zákonů ohledně zdravotní péče v nemocnicích. Že by měla být zdarma i ta nejdražší dostupná všem bez rozdílu. V té době totiž Tomio i jako movitý byznysman zjistil, že si léčbu v Japonsku nemůže dovolit. Tam to je strašné. Náš systém je mnohem více v pořádku.

Nicméně tehdy o něm začali novináři psát, že je populista a kafrá do zdravotnictví. Ale Tomio, protože není populista, tak nikomu nevyprávěl, že mu umírá maminka na rakovinu, stará se o ní, takže zjišťuje v praxi, jak zdravotnictví funguje, a jak je důležité, aby bylo zdarma. Ale byl populistou. Nikdy o tom nic neřekl, přestože by asi u veřejnosti získal sympatie.

Jak to má vůbec Tomio Okamura se svými bratry?

Hayatovi po desetiletí Tomiova firma dává práci a živí ho. A on potom kandidoval za KDU - ČSL s heslem, že musí očistit jméno Okamurů od přídomků rasista či xenofob. A nyní kandiduje do Senátu nepochybně se stejným heslem. Dost mě to mrzí, ale myslím si, že ho lidovci zneužívají. Hayato je silně věřící člověk a věří tomu, co říká. Nepochybuje. Pro lidovce to je kauf, protože každý novinář rád udělá rozhovor s Hayatem, když v tom vidí možnost, jak napadnout Tomia. Jinak by Hayato byl naprosto nezajímavý. On si to bohužel neuvědomuje. Ať si dělá, co se mu zlíbí, ale nemělo by to být na úkor bráchy. To není politický program. Mrzí mě, co dělá.

Osamu, který je vlastně také sluníčkář, si to také uvědomuje. Když v první fázi Úsvitu probíhala proti nám kampaň, tak byl Samík také dost vyděšený. Sedli jsme si na Náplavku na pivo a poctivě jsem to s ním probíral. Šlo hlavně o kauzu s Ladislavem Bátorou. Ostatně maminka Okamurů se za Bátoru jako jediná postavila, když ho za komunistů za názory vyhodili z práce. Dopředu jsem Samíkovi řekl, ať si pak udělá sám obrázek, jestli jsme s Tomiem fašisti nebo ne. Věřím, že se na Tomia od té doby dívá objektivněji.

Když jste s Tomiem Okamurou takový kamarád, došlo mezi vámi někdy k fatální hádce?

Hádáme se pořád, ale nic fatálního. Oba jsme totiž schopní sebereflexe a poté, co práskneme telefonem, si zanedlouho zavoláme a přiznáme omyl. „Promiň, měl jsi pravdu v tom a ty zase v támhletom“. V tom to je. Nejsme siamská dvojčata, ale v mnoha momentech se doplňujeme. Tomio je extrémně pracovitý, cílevědomý, perfekcionalista a tak dále. Já jsem dost ležérní typ, co nedbá na formu, ale jde mu o obsah. Nemyslím na rok, ale jde mi o deset budoucích let. Oba přístupy jsou potřebné.

Jak se vůbec noví poslanci SPD sžili s realitou poslanecké sněmovny, politického života a i tím mediálním zájmem?

Po prvním jednání dostali jakýsi „manuál na použití sněmovny“. Obsáhlé a nezáživné čtení. Byli z toho nejdřív asi vyděšení. Ostatně pochybuji, že to většina poslanců četla. Zvenčí je vidět, že pracují profesionálně. Navíc si po prvních týdnech SPD nastavilo určitá pravidla chování, které se členové snaží dodržovat. Třeba, že se v pracovní době zásadně nechlastá. Náš suchý zákon platí bez ohledu na to, že ostatní poslanci mají v kancelářích litry slivovice a demižóny vína. Samozřejmě, že i kvůli tomu, že SPD byla vytrestána minulými kauzami. Nicméně ani jeden poslanec SPD nikdy s pitím problémy neměl.

Jak moc je SPD jednotná v podpoře Andreje Babiše?

Neznám názory všech členů SPD. Nebudeme se bavit o podpoře Babiše, ale maximálně o toleranci jeho vlády. Jde totiž spíše o podporu programových cílů. Chceme přímou demokracii a jinak, než s pomocí někoho ve sněmovně, ji neprosadíme. SPD musí jednat s partnery a hledat koaliční potenciál. Viděli jsme u Marakéšské deklarace, že se u spousty věcí neshodujeme. Tady jsme i u roztěkanosti ANO, protože jsem si jistý, že ministr Lubomír Metnar má podobné vidění světa jako my. Na druhou stranu s Martinem Stropnickým se neshodneme skoro v ničem.

K přímé demokracii - stále o ní mluvíte - mám nakonec také pár poznámek. Jde vlastně o levicovou či komunistickou vládu lidu. Pak ale nevím, proč si po Evropě SPD tak lebedí s francouzskou Národní frontou a její šéfkou Marine Le Penovou, předsedou nizozemské Strany pro svobodu Geertem Wildersem či podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Myslíte si, že by tito tři politici byli pro zavedení přímé demokracie ve svých zemích?

Toho je hodně. Takže, s ruským prezidentem Putinem jsme se nikdy nespojili a nikdy o tom nejednali. A nepodporujeme jeho, ale pravdu. Teď třeba s novičokem. Skripal chce zpátky do Ruska, ale Rusko je obviněno z jeho vraždy. Vždyť to nemá logiku. Jestli to vyznívá jako podpora Putina, tak není. Nejde o žádnou personální sympatii. Jde o podporu faktů a pravdy.

Marine Le Penová, musím ji pochválit, když jsme s ní začali jednat, tak podmínkou bylo, že se Národní fronta přihlásí k myšlenkám přímé demokracie. To se stalo. Přihlásili se k tomu. A média o tom mlčí. Dnes je to nezpochybnitelný programový princip celé naší frakce v Evropském parlamentu. Kdyby v EU převládla přímá demokracie, tak jedině dobře. Elity to ale nechtějí.

To, že je někdo silnou osobností, neznamená, že má totalitní tendence. Vždyť Tomio chce odvolatelnost politiků a proč si nikdo nevšimne, že tím chce i odvolatelnost sama sebe. To je autoritářství? A je autoritář Miroslav Kalousek, který se proti tomu vymezuje, že když povolíme referenda, půjde o vládu ulice? A na druhé straně odpůrci přímé demokracie svolávají demonstrace, kde hlásají názor, aby šel Babiš bez ohledu na volby od válu? Sami si logicky odpovězte. Ano, Tomio má autoritu a stojí si za svým názorem.

Přímá demokracie s bolševismem a komunismem lehce souvisí. Komunismus je od slova komuna, tedy žít v komunitě a ty komunity měly být v prapůvodním slova smyslu svéprávné. A první přímou demokracii v moderním světě zavedli v roce 1848 pařížští komunardi. Dávno před Marxem. Něco jiného je komunistický centralismus leninského typu, který je pravým opakem. Demokracie má kořeny tisíce let zpátky v rodovém společenství. Všechna etnika měla svého druhu přímou demokracii. Dodnes si ji zachovaly některé indiánské kmeny. Historie světa se pohybuje v křivkách. Demokracie je nahrazena autokracií, kterou zavedly vzniklé a stále mocnější elity. Nicméně následný protitlak vrátí systém zpět k demokracii a proces začíná nanovo. To je přirozený vývoj.





autor: Jan Rychetský