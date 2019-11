Slovácký senátor: Historie nám jasně dokazuje, čeho jsou nájezdníci z muslimských zemí schopni

ROZHOVOR Senátor Ivo Valenta bude v nadcházejícím roce na konci svého volebního období. Na to, jak ho hodnotí, co mu práce senátora dala či vzala, jak nakládá se svými politickými příjmy, a především zda bude v nadcházejících volbách znovu kandidovat, odpověděl v rozhovoru pro Parlamentní listy.cz.

Pane senátore, jak byste zhodnotil své dosavadní volební období?

To vysvědčení by rozhodně měli dát voliči a také bych je o to požádal. Co se mne týká, mohu říci jedno: byl jsem aktivní, jsem aktivní a budu aktivní až do konce svého volebního mandátu. Především doufám, že se nám podaří dotáhnout do konce všechny rozpracované záležitosti. Stále navíc sbírám podněty od lidí ze Slovácka, jejichž názory jsou pro mne klíčové. Pravidelně se setkávám také se zástupci místních samospráv, kterým se snažím pomoci řešit naléhavé problémy – také proto například vznikl projekt Akademie samospráv.

Je něco, co vám pozice senátora dala nebo vás naučila?

Určitě ano. Politické prostředí je zcela jiné než byznys a podnikání, ve kterém jsem se do doby svého politického působení pohyboval. Senátorská pozice je o tom, že se musíte dohodnout a dělat kompromisy. Je to nutné, protože politické a názorové spektrum je velké a různorodé. Člověk také musí být více trpělivý – v politice nejde vše tak rychle, jako v byznysu. Naučil jsem se navíc daleko více vnímat potřeby místních lidí a získávat podněty přímo ze života.

Co vám naopak vzala a co vám nejvíce vadí?

Opravdu mi vadí, že politika zhrubla. Čekal jsem daleko férovější prostředí. Zjistil jsem, že i když vám někdo něco slíbí, např. v dohodách o prosazování zákonů apod., během půlhodiny dokáže změnit názor. Při hlasování je pak vše jinak a jeho to ani netrápí. Na to jsem si opravdu těžko zvykal. V poslední době ale Senát šlape velice dobře. V zákonech i ve věcech, které jsme chtěli zastavit nebo změnit – a to je to, proč jsem vstoupil do politiky. Chci pomoci folkloristům, živnostníkům, sportovcům, ale také komunálu a samozřejmě běžnému životu nás všech. Vadí mi také přemíra byrokracie a „likvidace“ aktivních lidí.

Nemohu souhlasit ani s tendencemi k potírání role tradičního modelu rodiny. A v neposlední řadě jsem opravdu tvrdým odpůrcem přijímání nepřizpůsobivých, vesměs ekonomických migrantů evropskými zeměmi. Nemůžeme dopustit, aby tito lidé, kteří nemají úctu k ničemu a postrádají jakoukoliv toleranci, předváděli, co „umí“ například na Slovácku, které žije tradicemi, křesťanstvím a folklorem. Historie nám jasně dokazuje, čeho jsou nájezdníci z muslimských zemí schopni.

Co považujete ve své dosavadní práci za největší úspěch?

Určitě jsou věci, se kterými se rád pochlubím. Především je to úspěch v autorském zákoně, kde se nám podařilo prosadit změnu zákona a díky tomu nyní folkloristé nemusí platit ani hlásit lidové písničky, které nemají autora. O pouhé tři hlasy nám uteklo, aby živnostníci, školy či úřady nemuseli platit poplatky OSA, pokud pro ně hudební produkce nemá hospodářský význam. Tato předloha je ale opět ve Sněmovně, takže věřím, že se normu ještě během mého volebního období podaří prosadit.

Řešíme také otázku věznice v Uherském Hradišti, kde se nám podařilo dotlačit Ministerstvo financí k tomu, aby alokovalo finanční prostředky – desítky milionů korun – pro její rekonstrukci. Za další úspěch považuji zjednodušeně řečeno zbraňový zákon, kde jsme v Senátu dosáhli toho, aby měl každý právo na svou obranu legálně drženou zbraní. V dnešní době to pokládám za obzvlášť důležité.

Společně s kolegy jsme přibrzdili i některé zákony proti živnostníkům – např. úspěšná byla naše ústavní stížnost ve věci EET. A za klíčovou považuji stavbu D55 mezi Starým Městem a Babicemi, kdy se nám podařilo dospět k vítězství člověka nad křečkem a obstrukcemi ekologických aktivistů.

Jaká témata ještě nyní aktuálně řešíte?

Je to především tolerance alkoholu pro cyklisty. Jedná se o opravdu dlouhý boj. Už se nám téměř podařilo zvítězit. Nyní je předloha opět ve Sněmovně. Předpokládám, že příští rok by se konečně mohlo podařit dát cyklistům toleranci 0,5 promile alkoholu, aby si mohli dát pivo nebo víno na cyklostezkách a vinných stezkách. Vždyť je trestuhodné, že podobnou normu mají téměř všude v okolích zemích – jen u nás to úzkoprsí poslanci nechtějí.

Nesmím zapomenout také na úhradovou vyhlášku, kdy jsem spolu s dalšími cca padesáti senátory podal ústavní stížnost na systém úhrad ve zdravotnictví. Tímto krokem chci pomoci především Zlínskému kraji, který je silně diskriminován. Za jednotlivé zdravotní úkony mají totiž místní zdravotnická zařízení přibližně třikrát nižší úhrady, než je tomu například ve středních Čechách.

Jak se vám daří zvládat funkci senátora časově?

Jsem člověk, který není individualista a vždy jsem se obklopoval chytrými lidmi – lidmi, kteří něco umí. Již před vstupem do Senátu jsem kolem sebe vytvořil tým právníků, manažerů a odborníků v různých oblastech života, od komunální politiky až po oblast zdravotnictví. Tito lidé mi připravují legislativu, podklady pro jednání apod. Právě přípravu a její kvalitu považuji za klíčovou. Mám výhodu, že si mohu dovolit ze svých vlastních financí tento kolektiv zaplatit. V posledním roce jsem navíc součástí klubu ODS, byť jsem nestraník, takže sdílím i jeho servis. Zůstává mi tak i čas pro rodinu, zejména mé děti, které jsou pro mne v životě nejdůležitější.

Jak nakládáte se svými politickými příjmy?

Již před zvolením jsem řekl, že chci veškeré příjmy směřovat na charitu ve svém regionu – na studenty, sport a další neziskový sektor. Toto samozřejmě plním. Proto veškeré mé příjmy z politických funkcí míří do poslední koruny na podporu neziskového sektoru – na sport, folklor a především na studenty. O výběru příjemců této podpory rozhoduje speciální komise, která zajišťuje maximální férovost, a jejímž členem já samozřejmě nejsem.

V příštím roce proběhnou další volby do Senátu – budete znovu kandidovat?

Zatím jsem rozhodnutý spíše pro pokračování, nicméně dělám si ještě různé průzkumy. Rozhodl jsem se například, že prostřednictvím senátorských listů, které několikrát ročně mají lidé ze Slovácka zdarma ve svých schránkách, a které nabízejí rekapitulaci mé práce, uspořádat tzv. volby nanečisto. Přesněji, požádal jsem lidi ze Slovácka, aby mi dali prostřednictvím hlasovacího lístku zpětnou vazbu o tom, zda chtějí, či nechtějí, abych znovu kandidoval. Hlasování může probíhat e-mailem, prostřednictvím webu, formou sms nebo poštou. Přesný návod je v senátorských listech, nebudu ho proto blíže rozvádět. Zjednodušeně – čekám na zpětnou vazbu. Lidé by přece měli sami zhodnotit, jestli jsem pro ně něco udělal, nebo neudělal.

