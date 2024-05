Šmarda, Zaorálek, Dienstbier a celá tato parta. Protibabišovský projekt řízený Bartou. Májová kanonáda expremiéra Paroubka

„Víte, já už jsem od nich slyšela i to, že jsem mastodont, ale malý mastodont. Za to jsem samozřejmě panu Šmardovi poděkovala, protože jsem asi zhubla. Nicméně razíme systém, kdy bojujeme programem,“ zasmála se spoluzakladatelka České suverenity sociální demokracie Jana Volfová ohledně Socdem. Její stranický kolega Jiří Paroubek byl mnohem tvrdší.

„Vládu nezajímají malí a střední podnikatelé, ale ty největší firmy, podle možností nadnárodní, a těm v zásadě slouží. Ne lidem. Byl jsem zklamán ze svých kolegů, bývalých premiérů, s nimiž jsem byl nedávno na debatě v televizi a ti se o lidech také vůbec nebavili, jako kdyby nebyli. Párkrát jsem jim to připomněl. Jestli tedy třeba zavést euro, tak tehdy, kdy to bude zajímavé pro lidi,“ sdělil ParlamentnímListům.cz předseda nové strany Česká suverenita sociální demokracie (ČSSD) Jiří Paroubek. I tato strana si připomínala mezinárodní svátek pracujících, a tak jsme se vyptávali.

O Česku a důležitosti eurovoleb

„Myslím si, že Robert Fico dělá na Slovensku politiku, kterou bychom měli dělat i v Česku. Nevidím rozdíl mezi ČSSD a politikou Fica či Pellegriniho. Máme úplně stejné názory,“ zmínil dál expremiér Paroubek a dodal slova o důležitosti nadcházejících eurovoleb: „Tentokrát se v Evropském parlamentu budou rozhodovat věci, o kterých se nebude rozhodovat v národních parlamentech, takže třeba o migraci, právu veta, spalovacích motorech a Green Dealu. Národní parlamenty to pak dostanou už jako dané. Takže pozor!“

První místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová k tomu řekla, že bohužel Evropská unie je „pirátské moře“, jak Piráti sami říkají, takže předpokládá, že budou v eurovolbách úspěšní. Také podotkla: „Voliči naší části spektra často neví, co od EU čekat, takže lze očekávat, že k volbám nepůjdou. Je to ale jedna z bitev s pětikoalicí před tou hlavní, tedy volbami do Poslanecké sněmovny, a je tedy důležitý každý hlas pro naši stranu barikády. Je třeba změnit poměry v Evropě, zbavit se von der Leyenové, Green Dealu a dalších.“ Ostatně „hlasy pro změnu“ jsou na vzestupu, jak dodala, v Německu, Francii, Dánsku, Finsku, přičemž o Slovensku či Maďarsku už netřeba ani mluvit.

O Šmardových sociálních demokratech

Ostatně právě Volfové, jako spoluzakladatelce ČSSD nemůže ta původní, dnešní Socdem, zapomenout, že jí sebrala značku. „Víte, já už jsem od nich slyšela i to, že jsem mastodont, ale malý mastodont. Za to jsem samozřejmě panu Šmardovi poděkovala, protože jsem asi zhubla. Nicméně razíme systém, kdy bojujeme programem. Nevšímáme si jich, čekáme na to, co řekne soud. Jsme přesvědčeni, že když jsme byli dvakrát řádně zaregistrováni na Ministerstvu vnitra, jednou jako strana a podruhé jako koalice, tak postupujeme přesně v mezích zákona,“ podotkla s tím, že Socdem je v pozici „chcípající kobyly, která hodně kope“.

Nesvornost levice přisuzuje Paroubek osobním ambicím a nesoudnosti některých lidí. „Myslí si, že by měli být lídry, mělo by se to kolem nich točit a přitom nemají ani na to, aby řídili dvoreček se slepicemi. A všechny volby prohráli, jako takzvaná Socdem a její lídr. Anebo jsou v tom zájmy různých stínových hráčů, kteří si Socdem ochočili. Třeba pan Barta, který donedávna řídil kampaň prezidenta Pavla a teď chce modernizovat levici. A samozřejmě, že některé lidi, jako mě či komunisty, by rád vyloučil. Rád by řídil jakýsi protibabišovský projekt. Ten, když budou pravici po volbách chybět mandáty v Poslanecké sněmovně, tak pomůže ochotná Socdem pod vedením Šmardy, Zaorálka, Dienstbiera a celé této party.“

