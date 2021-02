Šmejdi mají za pandemie zlaté časy. Ty hyeny se neštítí vůbec ničeho, varuje jejich lovec

reklama

Lidé se zdržují spíše doma, málo se vídají, jsou nedůvěřivější. Zdálo by se, že podvodným prodejcům, takzvaným šmejdům, v době koronakrize "pšenka nepokvete". Jak to je?



Je třeba, aby si celá společnost uvědomila, že je čas nazývat všechny společenské jevy pravými jmény. "Šmejdí byznys" není žádné neslušné podnikání, nejde o nepoctivé prodejce, ani o nekalé obchodní praktiky, jak nám ve snaze tyto problémy neřešit a falešně snižovat kriminalitu po řadu let vnucovali a často ještě vnucují někteří političtí manipulátoři. Jde o státem tolerovaný nebo povrchně potíraný organizovaný zločin. Zločin, který lze vnímat jako důsledek laxní policie a chřadnoucí justice s invalidní soustavou státního zastupitelství.



Takže "šmejdí byznys" není nic jiného než podvod. A nutno dodat, že kolébkou takových podvodníků je Mělník. Podvody tady byly, jsou a budou, ale vždy záleží na tom, v jakém rozsahu a jak závažné. Myslím si, že čím větší tíseň lidé pociťují, tím toho podvodníci více zneužívají. A nezapomínejme, že takzvaní šmejdi krom sofistikovanosti oplývají také mimořádným hyenismem. Takže podvodníkům i v době koronakrize "pšenka kvete".



Do jaké míry využívají šmejdi koronakrize, jako určité "neviditelné opony" ke svým podvodům?



Podvodníci jako "neviditelné opony" nevyužívají ani tak koronakrize, jako masky podnikání a anonymitu, kterou jim poskytuje internet či některá tištěná periodika, respektive vydavatelství takových periodik.



Nabízejí i nějaké "šmejďárny" ohledně nemoci Covid-19?



Podvodníci zpravidla nabízejí zázraky a to i ve spojitosti s výskytem nemoci Covid-19. Ve své praxi eviduji případy podvodů s rouškami, dezinfekcí, respirátory a UV lampami. Špatné by ale bylo to jakkoliv zlehčovat nebo dokonce oběti podvodů zesměšňovat.





Aktivně mám rozpracovánu trojici "starých známých" z Mělnicka, kteří zřejmě kují pikle ve spojitosti se "zázračnými" čističkami vzduchu, a kteří se snad ani jinak než podvody a gaunerstvím živit neumí.



Dostal jste se i k něčemu tak nelidskému, že by nabízeli nefungující testy či podvodné vakcíny?



Ne, s tím jsem se naštěstí nesetkal. I když nutno dodat, že to ještě neznamená, že se to někde neděje. Znovu připomínám, že tito podvodníci jsou obrovské hyeny a neštítí se takřka ničeho.



Tištěná inzerce v časopisech a podvodné maily jsou prý u šmejdů nyní nejvíce v kurzu. Jde to nějak omezit?



Podle mě ano. To se ale zase dostáváme k nefunkčnosti našeho státu. Podle mě by měl mít především stát zájem na ochraně společnosti před delikventy. Je-li řeč o časopisové inzerci, pak vidím problém v selhávání nejen již zmíněné policie či státních zastupitelství v konkrétních oznámených případech, ale také správních orgánů, co jsou kompetentní zasáhnout vůči pachatelům či šiřitelům zakázané reklamy ve smyslu zákona o regulaci reklamy.

V souvislosti s justicí mám mnoho vyjádření od ministerstva spravedlnosti a to je opravdu počteníčko. O tom, jak nikdo nemá kompetence, nikdo nemá pravomoci a tak dále, až se nabízí otázka: Komu vůbec takové ministerstvo slouží?



Jak moc různí šmejdi pracují i mezinárodně?



Existuje mnoho signálů o tom, že podvodníci opravdu působí a podvádí mezinárodně. Podvodné shopy jsou zakládány v dalekém zahraničí a i toky peněz vedou na Komorské ostrovy, do Litvy, na Seychely a tak dále. I v podvodech platí přísloví "s jídlem roste chuť", ale také pravidlo, že přesvědčí-li se gang gaunerů o tom, že ze strany státu nic nehrozí, tak jeho pocit nepostižitelnosti roste.



Nikdy jsem se ale nesetkal s informací, že by se kdekoli v zahraničí podvodníkům tak dařilo, jako se jim daří u nás.



Na co by si v tomto ohledu dnes staří lidé měli dávat pozor?



Už z položené otázky je znát, že podvodný "šmejdí byznys" vnímáte jako něco, co ohrožuje hlavně staré lidi. Ale tak tomu není! Podvodníci neohrožují zdaleka jen důchodce. Jejich obětmi jsou všechny věkové kategorie včetně osob s vysokoškolským vzděláním. Nejčastěji však lidé nemocní a invalidní. Prostě opatrnost je dnes každodenní potřebou.



Opravdu je spolupráce s úřady v boji s podvodníky tak špatná?



Úřady, jak jsem již naznačoval, obvykle selhávají. Naopak, čím dál více se v potírání šmejdů osvědčuje komunikace s mnohými poslanci, poctivými médii a spolupráce s veřejností. Mimořádně pečlivě a se zájmem se v oblasti eliminace podvodů angažuje poslanec Patrik Nacher, ale i mnozí další politici.

Na pilíře státu, tedy vládu, parlament a soudy, není v tomto ohledu moc velký spoleh. Vláda jako celek nevěnuje plošnému podvádění potřebnou pozornost. Zejména ministr vnitra Jan Hamáček i ministryně spravedlnosti Marie Benešová mě kvalitou služeb policie a kvalitou průniku spravedlnosti jako občana a voliče nepřesvědčují o tom, že bych měl v nadcházejících volbách volit právě ANO nebo ČSSD.



