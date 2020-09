Smrt Babiše a Zemana: Paragraf pro Pavla Novotného? Takto

ROZHOVOR „Pavel Novotný je hloupý exhibicionista, který na žalobu čeká. Na veřejné slyšení by přišel v kraťasech a rozepnuté košili. Ale moudrý člověk se řídí heslem: orel mouchy nechytá,“ komentuje výrok řeporyjského starosty o smrti směrem k prezidentovi a premiérovi advokát Jaroslav Ortman. Na trestní stíhání však jeho prohlášení nevidí. Podle něj však Novotný už dávno se svým chováním a mařením předvolební snahy do ODS nepatří.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) v podcastu Insider novinářů Tomáše Jirsy a Michala Půra prohlásil: „V zájmu České republiky je, aby Babiš zmizel – umřel. Aby taky Zeman umřel – odešel do věčných lovišť – a já byl poslanec.“ Než se dostaneme k tomu, zda svým výrokem směrem k prezidentovi a premiérovi Pavel Novotný porušil zákon, jak jeho slova vnímáte?

Porušil svými slovy zákon?

Myslím, že jde především o porušení morálky, slušnosti a elementárního vychování. Když jsem se tak díval, není to ani nebezpečné vyhrožování, protože on nikomu usmrcením nevyhrožuje. Není to nebezpečné pronásledování, protože nikoho nepronásleduje. Není to hanobení národa, etnické skupiny, prostě nic z toho jeho výrok není. Jediné, co by mohlo teoreticky být uplatněno ve vztahu k jeho hloupostem, je paragraf 358, to znamená výtržnictví. A to, když se někdo dopustí veřejné, což tedy udělal, hrubé neslušnosti tím, že někoho napadne. Napadením se nemyslí pouze fyzické napadení, ale i slovní.

Já se ale obávám, že celá věc skončí jako vždy, ponechá se na osobách, které byly napadeny tímto slovním útokem, aby se z hlediska své cti, protože jejich čest dostala újmu, hájili u soudu samy v civilněprávní žalobě. To je můj názor.

Domníváte se, že by tak prezident s premiérem měli učinit, aby bylo jasné, které výroky jsou v naší společnosti za hranou?

V žádném případě, on na to v podstatě čeká. Novotný by jako exhibicionista zaržál, kdyby bylo nějaké veřejné zasedání, klidně by přišel v kraťasech s rozepnutou košilí a dával by ostentativně najevo, co si o těch lidech myslí. Moudrý člověk se řídí heslem: orel mouchy nechytá. Takže já nepochybuji, že se s ním vůbec zabývat nebudou – asi jako když narazí moucha do skla a spadne. Takový to má význam.

Znamená to tedy, že říci, že je v zájmu České republiky smrt ústavního činitele, není protizákonné?

Nevyhrožuje násilím ani pronásledováním. Něco si přeje, dokonce říká, že je to v zájmu České republiky, takže svá pitomá přání vydává za zájmy České republiky, ale jedna věc je myslet si o něm, že patří do nějakého ústavu pro choromyslné, a druhá věc je trestní stíhání. Já se obávám, že to na trestní stíhání není.

Když to v Čechách pozorujete, shodneme se na tom, že otevřených útoků proti politikům přibývá?

Přibývá tedy i žalob o poškození jména, poškození cti, za slovní útoky a podobně?

Nevím, jak je to v celé republice, ale podobné žaloby jsou vždy spory na dlouhá léta. Spor na ochranu osobnosti není sporem na dva měsíce, ale na celé roky. Když si zjistíte, že po půl roce, roce úsilí, které jste tomu věnovali, všechno to vyšumělo, už o tom ani nikdo neví a stále probíhá soud… takže si myslím, že jde o vyhozenou energii. Aby se vám někdo po dvou letech omluvil a zaplatil padesát tisíc korun, za tu energii ani nestojí.

Vzpomenete si v posledních letech na nějaký případ útoku na veřejnou osobu, u kterého jste si řekl: ano, tady by žaloba měla být podána?

Narychlo nejsem schopen říci, ale vím, že v různých žalobách na ochranu osobnosti vynikal jeden muž, a tím byl David Rath, který zpoza věznice a cely žaloval Jiráta (Petr Jirát, bývalý státní zástupce v korupční kauze Davida Ratha, pozn. red.) a kdekoho dalšího, jak mu ublížili a podobně, ale stále se jedná o osobu, která je také exhibicionistou. Tady si podávají ruku osoby, které chtějí exhibovat, chtějí být vidět a být v novinách na titulní straně je pro ně víc než výhra v loterii.

Jak se podle vaší zkušenosti v takových případech, když už je žaloba podána, žalobcům daří u soudu uspět? Je to věc, která je v české republice dobře ošetřena? Je u soudu brána vážně?

Především žalobce nese důkazní břemeno, takže postavení stran je nerovné. Žalobce musí prokázat, že došlo k újmě na cti, k útoku na jméno, poškození osoby. Všechno musí žalobce prokázat. Žalovaný může sedět a v podstatě se jen bránit, takže postavení je, znovu říkám, nerovné. A úsilí, které vyvine žalobce, je mnohonásobně vyšší než pasivní nebo aktivní obrana toho žalovaného. Když žalujete, musíte to prokázat.

Mělo by podle vás v zákoně dojít k nějaké změně?

Ne, já si myslím, že ne. Musíte prokázat, že vám někdo udělal újmu na cti, a důkazní břemeno je podle mne nastaveno správně. Žalob na ochranu jména, cti a pověsti zase moc není, většinou se jedná o zpěváky, herce nebo politiky. Normální člověk se nikdy v životě na ochranu svého jména, cti a pověsti soudit nebude.

Dochází i k opačným případům, tedy kdy jsou politici někým žalováni za své výroky. V tomto ohledu musíme připomenout prezidenta Miloše Zemana, kterému – tedy ne přímo jemu, ale státu – už soud dvakrát uložil omluvit se za jeho výroky. Jednak kvůli Ferdinandu Peroutkovi nebo ohledně prohlášení o výpovědi Zdeňka Šarapatky. Zeman to však vytrvale odmítá, rozhodnutí nerespektuje a nechává na státu, například Ministerstvu financí, aby se za něj omluvil. Jak to vnímáte?

Špatně. Samozřejmě, protože jestliže došlo k pochybení – a v tomto případě soud konstatoval, že je pravomocné –, tak nerespektovat rozhodnutí soudu a strkat hlavu do písku, jako by se nic nestalo, je hloupé a dělat by se to mělo.

Jak takové chování hodnotit ze strany hlavy státu?

Jsme si rovni, takže i hlava státu by měla dodržovat zákony, protože slibuje na svou čest a svědomí, že bude dodržovat ústavu a zákony republiky, a měl by to splnit. Nevím, proč je to takový problém, nechápu. Myslím si, že by stálo za to, kdyby se k tomu postavil čelem.

Nejde třeba také o pozornost médií?

V tomto případě nestojí o pozornost médií, protože ta pozornost je v tomto případě v podstatě negativní pozornost.

Jak zní staré známé pravidlo, i negativní reklama je reklama…

Ale prezident republiky nepotřebuje negativní reklamu, ten potřebuje pozitivní. Nevím, co ho k tomu vede, myslím, že jde o neochotu vůbec se s takovou věcí smířit. Já do toho víc nevidím.

