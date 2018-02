Sociální demokrat z regionu odkryl nepěkné věci o chování Chovance a Hamáčka. Tolik let se podíleli na marasmu v ČSSD a teď znovu kandidují? Trapné

Situace v ČSSD je už řadu měsíců mírně řečeno „komplikovaná“. Jak vy sám ji vidíte, dokáže se sociální demokracie opět zvednout, co k tomu potřebuje a co nejvíc přispělo k tomu, že je v situaci, kdy se její výsledek říjnových voleb nedá nazvat jinak než tristním?

Osobně jsem přesvědčen, že volební debakl v loňských parlamentních volbách byl jen vyvrcholením řady let trvající arogance vedení ČSSD, a to nejen toho nejužšího a nejen vůči našim voličům, ale i samotným členům. Poslední měsíce vývoje v ČSSD jsou snad jen trapnou dohrou tohoto léta trvajícího marasmu. Stydím se, že se na to musí česká veřejnost dívat. Zda se dokáží sociální demokraté mobilizovat, napoví už mimořádný sjezd za necelé dva týdny. Tam se ukáže, kým jsou sociální demokraté. Zda jsme společenstvím, jehož zájmem je prosazovat zájmy našich voličů, anebo zoufalci bojující za hrstku vyvolených.

Před časem vznikla platforma Zachraňme ČSSD. Co všechno si dává za cíl a co se jí podle vás může reálně povést? Pomůže „zachránit“ ČSSD?

Nebyl jsem a nejsem signatářem Platformy. Její vznik za situace, kdy se nositelé odpovědnosti z řad dosluhujícího vedení po onom především svém tristním výsledku doslova vymlžili, mi však logiku dává. ČSSD není jen stranou se 140letou historií, ale má téměř 20 tisíc členů. Mnozí i z těch, kteří věřili či chtěli věřit dosavadnímu vedení, volali po diskusi, a nikdo nikde. Podle mě může ČSSD zachránit jediné – že ona mlčící většina zvedne svůj hlas. A to ať už mlčela z důvodu loajality, či absence vlastního řešení. Chci věřit tomu, že opustíme jasně nefunkční dohody funkcionářů a každý z delegátů sjezdu se zamyslí nad budoucností strany a jejím posláním. Protože pokud budeme pořád volit stejně, nelze očekávat jiný výsledek.

Právě tato platforma v prezidentské volbě podpořila Miloše Zemana. Mimochodem, exministr a ekonom Vlastimil Tlustý se domnívá, že zvolením Zemana začíná znovuzrození ČSSD, že se Zeman „vrátí“ do ČSSD, budou vyexpedováni ti, kdo ho v minulosti zradili a přes „své lidi“ může nakonec sociální demokracii dostat až na teoretický zisk 25 procent. Co si o tom myslíte?

Podpora Miloše Zemana v rámci sociální demokracie byla a je. Nicméně nevěřím, že by byl zázračným lékem pro ČSSD. Pomoct si můžeme jen my sami. Začít tím, že si zvolíme do svého čela schopné místo jen loajálních, budující místo těžících. A hlavně sociálního demokrata.

Jak už jsme řekli, za necelé dva týdny tady máme sjezd ČSSD, kde se bude mimo jiné volit i předseda strany. Kdo podle vás nakonec zvítězí a proč a koho vy byste rád viděl ve vedení strany?

Sám žiju s nálepkou rebela, tudíž nebudu jmenovat a dotyčným přimalovávat další terč. Nicméně vím přesně, že nedám hlas nikomu, kdo se na marasmu v ČSSD několik let podílel. Kandidatury stávajících a současně letitých členů vedení považuji nejen za trapné, ale i jasný důkaz o jejich neschopnosti přijmout osobní odpovědnost.

Jižní Čechy podpořily ohledně postu předsedy ČSSD Jiřího Zimolu. S odstupem doby, jak hodnotíte, co se kolem něho, jeho chalupy na Lipně a ohledně odměn v nemocnici dělo? Jiří Zimola v rozhovoru pro Zprávy Seznam uvedl, že ho policie stíhat nebude...

Viděl jsem, a po pravdě ani mě to nepřekvapilo. Účelovostí to zavánělo už po pár dnech.

Psali jsme: Uštvali jste ho. Zlá dohra smrti Karla Slezáka Dřív jsem zločince posílal do kriminálu a nepotkával je v parlamentu. Tenkrát bylo líp, vzpomíná senátor Antl Udženija (ODS): Dopravní kolaps kvůli Uberu? Odpovědnost mají Krnáčová a Ťok Jste blbci! Nemůžete rozhodovat o odborných věcech! odsoudila slavná novinářka referendum o EU

Prezident Zeman se netajil tím, že by rád viděl menšinovou vládu ANO podporovanou ČSSD a KSČM nebo SPD. Andrej Babiš nechce evidentně více spolupracovat s Milanem Chovancem a ten mu v podstatě sděluje totéž. Naopak Jan Hamáček neodmítá ani působení ČSSD ve vládě s obviněným premiérem. Nemyslíte si, že tyto vstupní informace povedou právě k tomu, že novým předsedou bude Jan Hamáček? Má největší šanci?

Je mi jedno, co si přeje Andrej Babiš, a byť názor prezidenta respektuji, nesdílím ho. Milan Chovanec je 5 let v nejužším vedení strany, Jan Hamáček tři. A výsledek pro ČSSD známe. To, že jde Jan Hamáček ve stopách Bohuslava Sobotky mě vlastně ani nepřekvapuje. Ten taky před volbami něco hlásal, a po volbách bylo vše jinak. A pak se všichni diví, proč jsme přišli o dvě třetiny voličů.

Jaká budoucnost čeká ČSSD, když vezmeme v úvahu tři nejpravděpodobnější varianty obsazení postu předsedy strany?

Nebude záležet jen na obsazení postu předsedy, ale i dalších členů vedení a jejich schopnosti definovat program, spolupracovat s poslaneckým klubem. Nikdy jsem nepodlehl dojmu, že za vše může jen Sobotka. Vždyť je to směšné. Tak proč ho před ani ne rokem na sjezdu znovu zvolili, proč připustili tu frašku triumvirátu? Vrcholní představitelé, jejich názory jsou do jisté míry určující pro vnímání strany veřejností a my v regionech se můžeme třeba strhat, když si pak večer pustíme televizi a vidíme tam ten zmar, nedá se ani argumentovat rodinným příslušníkům, natož voličům.

Jak vy sám vidíte případné vládní „spojení“ ČSSD a ANO?

Spojení striktně odmítám. Jsem sociální demokrat, kdybych chtěl, byl bych v ANO. Co se týče koaliční spolupráce je to – a musí být – o podmínkách a prosazování programu.

Podle našich informací se údajně objevily určité náznaky případné spolupráce ČSSD s Jiřím Drahošem. Snad by mohl být i lídrem pražské kandidátky ČSSD do příštích voleb. Máte vy sám o tom nějaké informace? Případně, byl by Jiří Drahoš efektivní posilou pro ČSSD?

Informace mám jen z médií, ale ani by mě to nepřekvapilo. Pražská organizace byla vždy oním slabým místem ČSSD, ale to, co předvádí v posledních letech, je na zamyšlenou. Má to ještě něco společného se sociální demokracií? Chápu, že se snaží vymyslet, jak získat sympatie voličů, protože jinak budou první v ČSSD, kdo totálně vyhoří, a ne tak jako na podzim, kdy si tak tak sáhli na jeden poslanecký mandát, ale tak, že nebudou mít ani zastupitele v hlavním městě.

autor: David Hora