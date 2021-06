Soukromník Baránek: Kdejaký blb si tu dnes hraje na vědce. Výsledek Babišova bordelu

reklama

Časopis Forbes ocenil Alenu Schillerovou jako nejvlivnější osobnost Česka. Jaké „ocenění“ byste ministryni financí udělil vy?

Největší lhářka a manipulátorka. Moje „ocenění“ nemá nic společného s předvolební kampaní. Toto o ní říkám už několik let.

Pamatujte, pokud Andreje Babiše porazíme ve volbách a ona už nebude ve vládě, nový ministr financí po ní převezme hrůzu nepoznanou. Tato paní bude mít velké starosti, pokud ztratí imunitu. A nebude ze současné vlády sama.

Co říkáte celkově na to, jakým způsobem vláda vede zemi v pandemii?

Předesílám, že si uvědomuji obtížnost situace pro každou vládu na světě. Vzpomeňte ale na neuvěřitelnou velkohubost a chlubení místopředsedy vlády Havlíčka i dalších. Jsme nejlepší na světě atd. Když umíralo 200 i více lidí denně, zalezli. Více než doposud třicet tisíc mrtvých nás řadí na jedno z nejhorších míst na světě na počet obyvatel.

Na jejich hlavu také padají desetitisíce „mrtvých“ hlavně drobných, malých a středních firem. Jejich mystifikace ohledně „pomoci“ firmám, které oni zavřeli, je neodpustitelná. Stejně neodpustitelné je i to, že velcí měli otevřeno a malé záměrně dusili. Třídní boj jim není cizí. To, že mnozí z nich jsou bývalí komunisté a různí agenti, prostě nezapřou. Jak vidíte budoucnost podnikatelského sektoru po roce nejrůznějších omezení? A jak k této budoucnosti přispívá vláda?

Mně je velmi líto každé nevlastní vinou zkrachované firmy. Jsem v živnostenské politice od listopadu 1989 a vím, jak se vše těžce po čtyřiceti letech komunismu rodilo. Pokud se nám podaří politický vývoj v České republice obrátit, tzn. že koncem letošního roku republiku převezme vláda složená ze stran od středu doprava, tak vše bude velmi obtížné, ale nadějné.

Vaše Strana soukromníků České republiky kandiduje do sněmovních voleb také. Co by podnikatelům nabídla, pokud by dostala možnost působit ve vládě?

Během příštích dní vám volební uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci představí stínovou vládu. Strana soukromníků České republiky nominovala čtyři stínové ministry – průmyslu a obchodu, místního rozvoje, zemědělství a životního prostředí. Všichni pánové jsou politicky organizovaní Soukromníci, odborníci a připravují si tým spolupracovníků. Stojí za povšimnutí, že všechny čtyři resorty patří mezi klíčové pro záchranu a následný rozvoj soukromého podnikání. Pokud získáme 5 % a více, je nanejvýš reálné, že ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN budou naše procento pro sestavení většinové vlády potřebovat. Přemýšlejme spolu. Pokud ČSSD a KSČM neskončí na smetišti dějin, „patří“ Babišovi.

Pokud lidé uvěří vykonavateli státního převratu z roku 2013, policajtovi Šlachtovi, jeho Přísaha je „béčko“ Babiše. Zůstává SPD nebo přání některých starých harcovníků ODS jít s Babišem. Pokud se výše uvedené podaří, je nutné obsadit odborníky také funkce náměstků ministrů, ředitelů odborů a vedoucích oddělení.

Mnozí dlouholetí ministerští úředníci dnes říkají, že takový morální i odborný rozvrat na ministerstvech od roku 1989 ještě nebyl. Není se co divit, věrnost vůdci především. Stabilizace prostředí pro podnikání, zamezení buzerace, zrušení byrokratických překážek včetně EET a kontrolního hlášení, za žádnou cenu nepřipustit zvýšení daní, na které má chuť nejen levice, udržení české koruny a nepřipustit zvýhodňování velkých firem na úkor drobných, malých a středních soukromníků a sedláků atd. atd.

Víme, co je potřeba. V letech 1918 –1938 naši političtí předkové z Československé živnostensko-obchodnické, středostavovské a Agrární strany to v Parlamentu a ve vládě dokázali. Následujme předky, bez přímého politického vlivu to nepůjde.

Soukromníci jdou do voleb ve spolupráci se Svobodnými a Trikolórou. Proč je důležité právě letos spojit síly české pravice?

Jedním z hlavních důvodů je minimalizace rizika, že hlasy našich voličů půjdou tzv. pod stůl a přerozdělí si je i levice. Dosavadní průzkumy pro pravicové uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci se u různých agentur současně pohybují mezi 3 a 5,1 %. To je velmi nadějné mimo jiné i proto, že teprve zahájíme předvolební kampaň. Soukromníci velmi kladně reagují na to, že je zde jednak reálná šance překročit 5 % a že se vidí v názvu. Po všech morových ranách za posledních osm let vlády Babiše a spol. také vědí, že v Parlamentu a vládě o nás bez nás už ne!!! Odborníky na různé oblasti připravujeme.

Nehrozí, že vaše spojenectví rozvrátí rozdílný pohled na některé otázky? Jak se třeba díváte na postoj Trikolóry ke covid pasům a očkování celkově, když její předsedkyně Majerová Zahradníková na jednom pódiu s Lubomírem Volným vykládá, že by lidé měli aktivně bránit, aby jejich děti musely nosit roušky?

Moje dcera Kristinka je třídní učitelkou ve třetím ročníku ZŠ. Takže zmatky, které jsou od začátku covidu-19 z ministerstev zdravotnictví i školství „pouštěny“ na ZŠ, znám dobře. Chuďata děcka, učitelé i rodiče.

Ministr Plaga má plnou hubu velkých plánů, ale nedokáže ve vládě prosadit nic. Je slabý. Takže v problému roušky, děti souhlasím s paní předsedkyní. Očkování považuji za osobní rozhodnutí každého z nás.

Já mám za sebou obě dávky ne proto, že jsem příznivce nebo odpůrce očkování, ale proto, že jsem starý, tlustý a mám cukrovku. Covid-19 mně říkal, že už se těší, že si na mně smlsne jako na dobrém zákusku. Tak ať si nechá zajít chuť.

Co se týká očkování vůbec, hlavní problém je v tom, že kdejaký blb si hraje na vědce. I to je výsledek bordelu, který svým lhaním ve společnosti způsobila vláda Andreje Babiše. Společnost je rozdělena a lidé nevědí, komu věřit.

Ale jak říkal stařeček Pagáč ve Slovácko sa nesúdí, bacil je sviňa a je ho nutné zamordovať. On to řešil slivoviců, já očkováním, a oba jsme přitom z moravského Slovácka.

Co zatím říkáte na předvolební kampaň, která se v Česku rozběhla?

Zatím se nerozeběhla, ale bude to nebývalá mela.

Ministryně práce Jana Maláčová chce přidat důchodcům nad zákonnou valorizaci a naposledy přišla s nápadem na zvýšení minimální mzdy na 18 tisíc. Co říkáte na tyto předvolební nápady místopředsedkyně ČSSD?

Strana soukromníků České republiky bude vždy podporovat únosné zvyšování starobních důchodů včetně změn pro výpočet důchodů živnostníků a sedláků. Tento postoj je nutný, pokud chceme o sobě říkat, že jsme vyspělý evropský národ, který chrání značně bezmocnou skupinu obyvatel. Bohužel populismus Maláčové má za cíl pouze zachránit ČSSD, i když ví, že její nápady s minimální mzdou jsou utopické. Kdyby s tímto přišla do tripartity vletech 1990–1996, kdy jsem byl jejím místopředsedou, byla by ztrapněna.

Pouští do světa informace, o kterých ví, že neprojdou. Její kolegové v současné vládě mají stejné manýry.

Jak se podle vás bude celkově vzpomínat na Babišovu vládu?

Pokud prohraje volby a nesestaví vládu, tak po čase, až vylezou ven všechny jeho přehmaty, manipulace a malé domů, tak i ti nejotrlejší z jeho voličů se budou stydět a zalezou.

Druhým centrem české moci je prezident Miloš Zeman. Toho v posledních měsících několik osob označilo za „vlastizrádce“, senátoři jej chtěli pro vlastizradu zbavovat mandátu. Co říkáte na současné vystupování prezidenta?

Patřím mezi lidi, kteří mají po roce 1989 úctu k úřadu prezidenta republiky. Velmi se proto těším, až na Hradě bude osobnost, která nás nebude tlačit do područí zločineckých režimů.

Naši spojenci si musejí myslet, že po všech historických zkušenostech s bolševiky z Východu jsme nenormální národ.

Zásadním momentem pro otázku, kde jsme a kam chceme směřovat, se stalo odhalení pozadí výbuchu ve Vrběticích. Mnozí říkají, že tato kauza je zlomem ve vztahu mezi ČR a Ruskem. Jak by měla Česká republika postupovat v této kauze podle vás?

Pojďme do historie. Od 9. května 1945, kdy vjely ruské tanky do osvobozené Prahy, nám předvádějí, co jsou zač. Jejich vojenská tajná policie ihned začala zatýkat československé občany, hlavně bývalé carské důstojníky a politiky, kteří sem uprchli před komunismem za první republiky. Tito dostali azyl a naše občanství. Například jeden z vrchních velitelů Československé armády generál Vojcechovský. Asi 300 lidí zatkli a odvezli do Ruska. Prezident Beneš nehnul pro tyto lidi ani prstem k velké radosti Gottwalda a spol.

A od roku 1948 je vše jasné. Na popravách a zatýkání se podíleli ruští poradci. KSČ vládla pod dohledem Moskvy. Základem bylo potlačit jakékoliv projevy demokracie.

V roce 1968, když viděli, že KSČ ztrácí sílu, tak nás pro jistotu obsadila jejich vojska. Tak jaký vztah?

Velkým nebezpečím pro nás je, že v České republice je značné množství nepoučitelných rusofilů. Je to i tím, že od roku 1945 do roku 1989 bylo postupně členy KSČ více než sedm milionů našich spoluobčanů. Na počet obyvatel v procentech komunistů byla před námi pouze KLDR, druhá ČSSR a až třetí SSSR. To o nás hodně říká.

Rus ví, že v Polsku nebo Maďarsku tolik ochotných „spolupracovníků“ jako v České republice nenajde. Bude u nás stále hledat cesty a zpochybňovat naše ukotvení v Evropě. Rusko je pro nás nepřátelská země, na kterou si musíme dát pozor.

Máte pocit, jak říkají někteří senátoři, že dnes stoupá nebezpečí z Ruska, které stále zvyšuje svůj zájem o střední Evropu?

Zaplať pánbůh za Senát. „Vyrůstá“ v něm několik velmi zajímavých osobností, které jsou nadějí pro budoucnost. Na ostatní jsem odpověděl v předešlé otázce.

Jak to vůbec mají Soukromníci celkově se zahraniční politikou ČR? Jaká by měla být podle vašeho programu?

Jsme jasně pravicová strana. Uvědomujeme si, že i stavovská politická strana živnostenského typu se musí zahraniční politice věnovat. Znám poměrně dobře názory širšího vedení strany, kde jsou zástupci ze všech krajů. Víme, kam geopoliticky i kulturně patříme a kam ne. Na rozdíl od mnohých se snažíme být poučeni historií.

Velkým problémem už od první republiky je, že naši spojenci musejí mít velkou trpělivost, když vidí, co se u nás děje. Premiér čerpá jejich peníze jako o závod a prezident je pomlouvá a chce kráčet po Hedvábné stezce přes Moskvu do Číny. Budeme vždy tvrdě hájit demokracii, svobodné podnikání a naše místo v civilizované Evropě.

