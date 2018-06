Spisovatel Klimek: Znevažovat hodnoty, ze kterých jsme vzešli, je ubohost. Autory toho brněnského divadla lituji

ROZHOVOR „Doufám a chci pevně věřit, že se ohledně svobody slova nedostaneme až k tomu, že veškeré hranice padnou a bude dovoleno všechno. To by potom někdo mohl za svobodu názoru vydávat třeba i terorismus,“ říká spisovatel a dlouholetý novinář Hynek Klimek. Pro ParlamentníListy.cz promluvil o hře Naše násilí a vaše násilí, vyjádřil se k Andreji Babišovi i Miloši Zemanovi a zmínil i protikuřácký zákon a jeho důsledky na Šumavě, kde žije. „Je faktem, že některé menší restaurace nebo hostince už nejsou,“ popisuje následky protikuřáckého zákona známý spisovatel.

Miloš Zeman tento týden jmenoval Andreje Babiše premiérem. Co na to říkáte?

Babiš z hlediska podnikatelského předvedl, že skutečně je špičkový manažer. Nevím ale, jestli je šťastné, aby se zrovna objevil v těchto patrech politiky. Já osobně si nemyslím, že stát lze řídit jako firmu.

Když jsme u Miloše Zemana, obrovskou diskusi vyvolalo to, co se kolem něho děje v souvislosti s kauzou novičok. Co vy si o tom myslíte?

Myslím, že bylo docela nešťastné ze strany prezidenta říct, že novičok se u nás vyráběl.

A jako dlouholetý novinář myslíte, že je dobře, že ohledně novičoku mluvil tímto způsobem prezident rovnou do médií? Jak se před několika týdny stalo právě na TV Barrandov?

Ne, to si nemyslím.

Prezidentovo vyjádření vyvolalo obrovskou odezvu. Co říct na to, že skupina senátorů na něj chystá s právníky žalobu kvůli velezradě?

No tak to je zase trochu moc. Toto opravdu není v tomto případě namístě.

A co samotná kauza novičok? Jak ji vnímáte? Co říct na to, že například Andor Šándor tvrdí, že kdyby šlo skutečně o novičok, agent Skripal a jeho dcera by nežili?

Nejsem v tomto odborník a neznám ten případ úplně do detailu, takže se k tomu těžko vyjádřím. Ale rozhodně musím říct, že používat látky tohoto druhu je podle mne něco, co jde za hranice lidskosti.

My jsme spolu před časem mluvili o tom, jak protikuřácký zákon zkomplikoval život provozovatelům hospod a restaurací na Šumavě, kde vy žijete. Ačkoliv si část poslanců přálo protikuřácký zákon zmírnit, jeho zmírnění nakonec neprošlo. Jak na to podnikatelé na Šumavě reagují?

Tak je faktem, že některé menší restaurace nebo hostince už nejsou. Je pravda, že zapálit si cigaretu patřilo na vesnici v hospodě až k takovému folklóru. Já jsem už minule říkal, že jsem nikdy nekouřil, ale byl jsem smířený s tím, že když přijdu do vesnické hospody, tak se tady prostě kouří. A že si buď musím sednout nějak tak, aby mi to nevadilo, nebo se s tím pro tu určitou chvíli prostě smířit. Zkrátka lidé, kteří sem chodili, to brali jako naprostou samozřejmost, že si tady mohou zapálit. A dnes do těch hospod třeba už ani nechodí.

Jak vůbec lidé na Šumavě reagují na dnešní politiku?

Já toto příliš nerozebírám. Jak už nejsem novinář, tak neotevírám témata, která by byla náročná na komunikaci, spíš se bavím pohodově.

V těchto dnech probíhá v ČSSD referendum o tom, zda strana půjde do vlády s ANO, či ne. Jak to podle vás dopadne a co říct na to, že by mohla vzniknout vláda, která se „opírá“ o komunisty? Je to dobře téměř třicet let po revoluci?

Je fakt, že komunisté své voliče mají. Takže nějakou logiku to má. Ale nemyslím si, že je to dobře. Myslím si, že ta sebereflexe této strany nebyla ještě do té míry, do které by být měla. Už i tím, že si mohli po revoluci zvolit případně i jiný název. Jinak co se týká snahy o sestavení vlády, tak to celé podle mne trvá tentokrát opravdu neskutečně dlouho.

Velkou polemiku mezi lidmi vyvolala hra Naše násilí a vaše násilí. Vy se v kultuře pohybujete už dlouhá léta. Jak tento druh umění vnímáte?

Já toto nemám rád. Podle mne jsou jisté meze, které by se překračovat neměly. A pokud to zasahuje například náboženství, tak to není dobře. Já bych do něčeho takového nešel.

Ti, kteří se hry zastávají, mluví tom, jak je důležitá svoboda slova, svoboda umění. Mělo, nebo nemělo by mít umění nějakou hranici?

Svoboda slova nemůže jít nadevše. Jsou určité morální principy, které by se překročit neměly. Doufám a chci pevně věřit, že se ohledně svobody slova nedostaneme až k tomu, že veškeré hranice padnou a bude dovoleno všechno. To by potom někdo mohl za svobodu názoru vydávat třeba i terorismus.

Kvůli uvedení této hry se po 14 letech rozhodl odejít z Umělecké rady DIFA JAMU známý profesor Ivo Osolsobě. Ten například v dopise, určeném rektorovi, děkanovi a členům umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění vyjádřil jasný nesouhlas s tímto dílem. Mimo jiné napsal. „Divíme se hrubnutí společnosti a neřekneme nic k největší hrubosti v moderních dějinách českého divadla.“ Kam podle vás směřuje česká kultura, umění v České republice?

Část kulturní tvorby se drží zavedených tradic, ale jsou některé výjimky. A myslím, že jakýkoliv extrém, který přesahuje za hranici, by být neměl. Evropská společnost se vyvinula z křesťansko-židovské kultury a nemělo by se to nějak popírat nebo zesměšňovat, zlehčovat… To není dobře. Znevažovat tyto hodnoty je ubohost. Každý tvůrce by v sobě měl mít vnitřní brzdu. Autocenzura není přece vůbec nic špatného, naopak. Pokud to byla exhibice, je to o to smutnější. Proti autorům necítím zlobu, jsou politováníhodní.

Na druhou stranu velkou diskusi vyvolalo i to, že začátek představení v divadle Husa na provázku narušilo hnutí Slušní lidé. Je toto dobrý způsob, jak vyjádřit svůj protest?

Jestli až tímto způsobem, nejsem si jistý. Ale určitě je dobré upozornit, že některé věci jsou prostě „přes čáru“.

To, co je odpůrcům hry trnem v oku, je nejen způsob znázornění Ježíše Krista, ale i to, jakým způsobem se na jevišti nakládá s českou vlajkou. Můžeme mluvit o hanobení státního symbolu v tomto případě?

Já jsem tu hru neviděl, vycházím z informací z médií, takže toto nedokážu posoudit. V každém případě by ale státní symboly vždy měly být respektovány.

Ohledně státních symbolů, jak lidé tyto věci podle vás v posledních letech vnímají? Vzpomeňme si například na červené trenýrky nad Hradem…

Tento případ byl samozřejmě i trochu recesí. Ale ani ta by neměla být nad hranou a neměla by se dotýkat státních symbolů.



autor: David Hora