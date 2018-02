Spisovatelka: Umělci a média si žijí ve vlastním světě, dodnes jim nedošlo, jak ztrácejí dech. Nechápu, čím vlastně Drahoš zaujal tolik lidí

ROZHOVOR „Útoky na prezidentovo zdraví jsou podlé a nedůstojné. Nerozumím tomu, jak se vůbec lidé mohou k něčemu takovému snížit. Copak od prezidenta očekáváme, že nám zatančí huculský mužský tanec nebo že se roztočí při předvádění jednoho z tibeťanů jako královna piruet?“ diví se spisovatelka a novinářka Marie Formáčková zákeřným pomluvám týkajícím se zdraví prezidenta Zemana. A nejen to. I celý humbuk a vzájemné „mydlení“ se mezi „zemanovci“ a „drahošovci“ jí připadá směšné. „Udivuje mě nedostatek smyslu pro demokracii, který se během voleb i po nich projevil, a hystericky reagovali kupodivu i mladí lidé, kteří nejsou zatíženi minulostí, jako jsme my, kteří jsme vyrostli v minulém režimu. Ale třeba z toho ještě ‚vyrostou‘,“ říká k tomu mimo jiné.

Anketa Která strana nejlépe hájí prezidenta Zemana? ANO 6% ČSSD 2% SPD 80% SPO 2% KSČM 10% hlasovalo: 9797 lidí

Jste spokojena s opětovným zvolením Miloše Zemana na prezidentský post? Bude teď Zemanovo druhé funkční období jiné? Co už nesmí Miloš Zeman udělat, aby se ve svém druhém volebním období neztrapnil před dějinami? A je důvod stydět se za něj s ohledem na průběh volební kampaně?

S výsledkem voleb samozřejmě jsem spokojená, protože máme demokraticky zvoleného prezidenta, což by měl každý respektovat. Udivuje mě nedostatek smyslu pro demokracii, který se během voleb i po nich projevil, a hystericky reagovali kupodivu i mladí lidé, kteří nejsou zatíženi minulostí, jako jsme my, kteří jsme vyrostli v minulém režimu. Ale třeba z toho ještě „vyrostou“. A také jsem alergická na „výlevy“, jak se někdo stydí za svého prezidenta nebo že po volbách prezidenta nemá. To snad ani nestojí za komentář. A co by měl prezident dělat, aby se neztrapnil před dějinami? Tohle si dějiny jednou přeberou samy, naštěstí už bez nás. Jsem ale přesvědčená, že budou éru Miloše Zemana hodnotit zcela jinak než mnohá současná média.



Do jaké míry se na výsledku prezidentských voleb mohly odrazit debaty na Primě a v České televizi? A jak byste z pozice novinářky a spisovatelky ohodnotila televizní vystoupení Jiřího Drahoše? I řada Drahošových příznivců mu vyčetla přílišnou a možná zbytečnou nervozitu a nedostatek klidné argumentace. Čeho jste si na Drahošovi všimla vy osobně? Bylo by z vašeho pohledu o čem psát?

Abych pravdu řekla, Jiřího Drahoše jsem nefavorizovala, jako soupeře Miloše Zemana jsem spíš viděla Michala Horáčka, který vedl rozsáhlou kampaň, a také mě zaujal Marek Hilšer, to je mimořádně charismatický člověk. Když první kolo voleb nakonec vyneslo Jiřího Drahoše, divila jsem se, čím své voliče vlastně oslovil, a dodnes jsem na to nepřišla.



Všichni víme, že je Miloš Zeman dobrý rétor, ale přece jenom – neztratil během let jiskru pohotového glosátora politického dění?

Neformulovala bych to tak, že je Miloš Zeman dobrý rétor, on je prostě mimořádně inteligentní člověk, umí formulovat, má smysl pro humor a hlavně má svůj vlastní názor. A absenci jiskry jsem u něho rozhodně nezaregistrovala.



Česká televize má novou analýzu Kantar TNS, ze které vyplývá, že Zemana volili lidé starší, nezaměstnaní lidé z chudších regionů, hlavně Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Drahoše naopak mladší, perspektivní, vzdělaní z větších měst. Jak rozklíčovat motivace lidí, kteří volili Zemana? Jsou to lidé, kteří chtějí vystupovat z EU nebo touží po tom, aby se Česko dostalo do sféry vlivu Ruska, nebo si přejí návrat socialismu?

Miloše Zemana určitě volili i chudí, starší a nezaměstnaní, ale sami by na to nestačili, když vezmeme v úvahu počet našich nezaměstnaných. Ale co to vlastně dokazuje? Zřejmě to, že do něho tito lidé vkládají naději, že mu věří. Já myslím, že je mnohem těžší být na straně znevýhodněných než těch perspektivních z větších měst, jak říkáte.



Dá se říci, že vítězstvím prezidenta Miloše Zemana vyhrál i premiér Andrej Babiš? Co bude pro Česko znamenat kombinovaná vláda de facto Zemana s Babišem? Je to skutečně ohrožení demokracie?

Andrej Babiš vyhrál stejně jako Miloš Zeman v demokratických volbách, oslovili většinu občanů, a tím diskuse končí. Jak nakonec parlamentní hrátky dopadnou, to ještě uvidíme. Žádné ohrožení demokracie tady ale nevidím.



„Jako satirička jsem z voleb nadšena, neboť bude co glosovat. Už u voleb bylo veselo. Škoda, že místo Ukrajinky se na Zemana nevrhla Halina Pawlowská. To by bylo větší sousto i pro ochranku,“ poznamenala nedávno pro ParlamentníListy.cz Zuzana Bubílková. A na závěrečné tiskovce ji údajně pobavilo, jak se Okamura líbal se Zemanem a pak prohlásil, že má 39 horečku. Také bitku novinářů kvůli opilému Milanu Rokytkovi má ona – stejně tak jako mnozí další – za fraškovité zakončení volebního dne. Také si myslíte, že to vše byla „fraška“? Jde o to, že novináři se jeden po druhém teď předhánějí, aby ve svých článcích zdůraznili, že se to vše odehrálo kolem Miloše Zemana a hlavně v „jeho“ volebním štábu...

Podle mne si může ukrajinská aktivistka blahopřát, že napadla prezidenta mimořádně mírumilovné země a že to přežila. Kdyby to udělala třeba v Americe, už by jí její obdivovatelé mohli položit kytku maximálně na hrob. Horečku Tomia Okamury komentovat nebudu, ale novinářský incident po prezidentských volbách je jasnou ukázkou toho, jak krásně se dá manipulovat s informacemi a jak různé interpretace se dají vytvořit. Jeden z mých někdejších kolegů na sociálních sítích uvedl, že bude štáb Miloše Zemana žalovat, a mě moc zajímalo, koho vlastně. Jestli toho opilého novináře, který se neudržel na nohou, nebo toho, co ho chtěl nafilmovat, či zachránce, který mu v tom chtěl zabránit. A na odpověď stále čekám.



Miloši Zemanovi se toho vyčítá mnohé. Od excesů kvůli hodnocení ruské skupiny Pussy Riot přes neúspěšné „hledání“ domnělého článku F. Peroutky až po jeho cesty do Číny a do Ruska. Těsně před volbou se do něj tábor kritiků strefoval kvůli jeho zdraví – je ale právě tohle věc, která je nyní podstatná, aby mohl Zeman dobře vykonávat funkci hlavy státu?

O Peroutkově článku i o překladu názvu ruské skupiny toho bylo napsáno a vysloveno spousty, nechala bych to už být. Ale útoky na prezidentovo zdraví jsou podlé a nedůstojné. Nerozumím tomu, jak se vůbec lidé mohou k něčemu takovému snížit. Copak od prezidenta očekáváme, že nám zatančí huculský mužský tanec nebo že se roztočí při předvádění jednoho z tibeťanů jako královna piruet?



Co podle vašeho soudu dělá Miloš Zeman dobře, v čem je neporazitelný, nejlepší, čím se liší od ostatních?

Myslím si, že ani Miloš Zeman si o sobě nemyslí, že je nejlepší a neporazitelný, nicméně se zatím nenašel jeho pokořitel. Jeho odpůrci neměli šťastnou ruku, když hledali jeho nástupce a nepodařilo se jim najít člověka, který by dokázal získat důvěru tolika lidí jako právě on. A to je podstatné, prezident musí být důvěryhodný, a to Miloš Zeman je.



Andrej Babiš řekl, že se trestní stíhání dá v našem státě „objednat“. Uvedl to ve chvíli, když Poslanecká sněmovna jednala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu. Všichni politici ale ihned poté jeho slova odmítli. Jenže i lidé „od fochu“, tedy mnozí policisté – a tady musím zdůraznit, že bývalí – mnohdy přiznávají, že Babiš tak úplně nelže. Co si o celé věci myslíte vy?

Samozřejmě, že trestní stíhání lze objednat, a nemusí jít o vrcholového politika. Přece stačí, aby manželka obvinila manžela ze znásilnění nebo z jiného ohavného zločinu a dotyčnému dá hodně práce prokázat svou nevinu. Léta jsem učila ve vězení, a tak jsem se potkávala se „spravedlností“, která byla mnohdy nejen slepá, ale třeba hluchá.



Exministr a ekonom Vlastimil Tlustý se domnívá, že zvolením Zemana začíná znovuzrození ČSSD, že se Zeman „vrátí“ do ČSSD, budou vyexpedováni ti, kdo ho v minulosti zradili, a přes „své lidi“ může nakonec sociální demokracii dostat až na teoretický zisk 25 procent. Není tohle už totální sci-fi?

Sociální demokracie do společnosti patří, už kvůli rovnováze, a je pravda, že o kondici každé strany rozhodují hlavně lidé, kteří v ní jsou. Že sociální demokracie neměla v poslední době šťastnou ruku na své představitele, o tom není pochyb. Najde-li v budoucnosti přesvědčivější politiky, pak má šanci se na výsluní zase vrátit. Ale to je opravdu ve hvězdách a dost bych se divila, že by Miloš Zeman měl chuť stát se onou živou vodou, která by sociální demokracii vrátila na politický vrchol.

Prý se po volbách budou zástupci tzv. pražské kavárny a „zemanovců“ ještě více mydlit... No, při pohledu na sociální sítě a média to místy vypadá, jako by předvolební kampaň ještě neskončila…

Jenomže sociální sítě a média si žijí svým životem, bojují ve svém virtuálním světě a neuvědomují si, jak ztrácejí dech. Překvapuje mě, jak málo dnes lidé dají na názory umělců, jak mimo jsou různé mediální kampaně. Moje máma celý život věřila, že pravda je to, co se napíše v novinách nebo odvysílá v televizním zpravodajství. Kdy naposledy někdo z nás podobný názor slyšel?

Psali jsme: Je možné si v Česku objednat trestní stíhání? Advokát Tomáš Sokol pro PL pronesl zásadní slova Jan Hrušínský se ohradil proti textu, který v PL nikdo nepsal. A Šafr dodal: Manipulace, kupte si naše předplatné Jděte už s tou permanentní dehonestací do... Klára Samková se rozpálila do běla kvůli tomu, co napsali o Zemanovi v konkrétním médiu Michal Horáček vypráskal Drahoše: Bylo 27 debat, všechny prohrál. On a jeho žena se nehodí do boje o Hrad!



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová