Sputnik V: Hejtmani do toho tahají politiku. Neberu je vážně, říká poslankyně Kořanová (ANO)

ROZHOVOR „Česko konečně začíná v očkování zrychlovat. Do konce června bychom podle plánu měli obdržet zhruba sedm až osm milionů dávek vakcíny, to považuji rovněž za úspěch. Vláda připravuje další logistiku a definici prioritních skupin, očkování je promyšlené a do konce léta bude značná část české populace proočkována,“ říká poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová. Podle ní závisí rychlost očkování na dodávání vakcín z Bruselu. V rozhovoru si posteskla nad vyhrocenou debatou kolem ruského Sputniku V, a i když sama považuje schválení Evropskou unií za důležité, apriorní odmítnutí hejtmanů ji použít označila za politikaření.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nechystá ve vládě personální změny, ani na postu ministra zdravotnictví nebo zahraničí. Řekl to po rozhovoru prezidenta Miloše Zemana pro ParlamentníListy.cz. V něm hlava státu uvedla, že nejen kvůli Sputniku V by měli oba rezignovat stejně jako ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Jak slova prezidenta vnímáte vy?

A měl by Jan Blatný nebo Tomáš Petříček rezignovat? Ať už jde o údajnou špatnou komunikaci na Ministerstvu zdravotnictví, nezvládání krize nebo prosazování nákupu vakcín přes Abú Dhabí Petříčkem, jak se ozývá ze strany kritiků?

Já si to osobně nemyslím. Ve svých funkcích by měli setrvat v případě, že oni sami považují svou práci za obhajitelnou, mají totiž politickou odpovědnost. Je to na nich.

Jak si podle vás vede současný ministr zdravotnictví Jan Blatný?

Je to odborník, což má svá pro i proti. Je vidět, že velmi rozvažuje svá rozhodnutí, jedná racionálně, hovoří s odborníky. Je ve velmi složité situaci, podle mne by byl skvělým ministrem zdravotnictví, kdyby v té funkci působil v normální době, nyní je jeho pozice přece jen těžší. Země prochází nesložitější krizi od roku 1989, on má jistě nějaký svůj odborný pohled, ale je zde i politická realita, parlamentní opozice, veřejné mínění a podobně, nevím, zda to vše vnímá tak, jak by měl.

Co si myslíte o tom, jakou bouři vyvolává ruská vakcína nejen v České republice?

Musím říct, že to není ve středu mého zájmu, nejsem lékař ani zahraničně-politický expert, ale mrzí mne, že debata zdravotnická se stává debatou zahraničně-politickou. Já osobně bych Sputnik V očkovala v momentě, kdy jej schválí Evropská léková agentura, protože pak bude stavěna v unijním kontextu na roveň dalším vakcínám, na druhou stranu zde jde o lidské životy, a proto bych nepovažovala za nemístné, kdybychom hovořili o možnosti, že vakcínu Sputnik V bude možné do doby, kdy bude schválena Evropskou lékovou agenturou, odmítnout bez jakékoli následné sankce a naopak že ten, kdo bude o Sputnik V mít zájem, bude mít možnost si nechat tuto vakcínu aplikovat, ale nechala bych toto lékařům a dalším odborníkům. Vyhrocení té debaty mne mrzí a je mi líto, že konkrétní politické osobnosti se kvůli svému názoru stávají obětí útoků, případně jsou obviňováni z velezrady vlastního národa, to mne skutečně mrzí.

Právě čeští hejtmani podle ankety Deníku většinou nechtějí použít vakcínu Sputnik V bez toho, aby ji schválila Evropská léková agentura. Odborníci však namítají, že Státní úřad pro kontrolu léčiv má dostatek odborníků i kapacity, aby vakcínu prověřila, a pokud nebude mít dostatek informací, může ji zamítnout. Je postoj hejtmanů podle vás správný?

Samozřejmě je to postoj politický, hejtmani jsou nyní většinově z opozičních stran, nikoli díky výsledku voleb, ale díky politikaření, ve kterém některé z těchto stran vynikají dokonale. No a tito zástupci opozičních stran v hejtmanských židlích samozřejmě vycítili příležitost svézt se na antiruské vlně, která možná zajímá část z jejich voličů. Je to stanovisko politické, neberu ho příliš vážně, nic jiného jsem nečekala.

Je to vládní hnutí ANO, které čelí ostrým výtkám o chaotičnosti opatření, špatné komunikaci s veřejností, špatných krocích v době krize. Premiér připustil některé chyby už veřejně. Nakolik je podle vás současná situace vinou vlády, jak se ozývá, a nakolik jsou na vině různé okolnosti? Případně které?

Vláda bezesporu udělala chyby. Řekla bych, že občas příliš podlehla tlaku veřejnosti, hlavně v létě loňského roku, a nebyla v opatřeních tolik důsledná, čímž mohl vzniknout dojem, že covid-19 je vlastně už pryč, že se nevrátí. No a v momentě, kdy se lidé v létě nadechli po jarních opatřeních, pro ně bylo těžké vrátit se zpět do režimu opatření. Na druhou stranu nutno zmínit, že tlak na vládu vyvíjela i opozice, například jsem upozornila na rozhovor, kde Petr Fiala 21. srpna loňského roku tvrdil, že opatření jsou nesmyslná a zbytečná. Ve velkém se slavilo na Karlově mostě, za účasti paní Němcové (Miroslava, ODS, pozn. red.), která si tam udělala senátní kampaň, paní Adamové (Markéta Adamová Pekarová, TOP 09, pozn. red.), pana Pospíšila (Jiří, TOP 09, pozn. red.) nebo kolegy Feriho (Dominik, TOP 09, pozn. red.). Vznikl tady zkrátka dojem, že epidemie je pryč a vláda byla součástí letní euforie. V současné době se domnívám, že je to již na každém z nás, máme tady občany, případně já mám také v Poslanecké sněmovně dva kolegy, kteří zarytě odmítají dodržovat opatření, pořádají demonstrace proti vládním opatřením a podobně. Je to i vina těchto nezodpovědných spoluobčanů, jakkoli se domnívám, že těch zodpovědných je více a těm děkuji.

Nemocnice pracují na hraně svých možností, lůžka jsou plná, většina běžné péče je omezena na minimum a nutné případy. Čísla nově nakažených se na chvilku zastavila. Pokud by k dalšímu zlepšení nedošlo, je na místě zvážit uzavření průmyslu a výroby?

Osobně se skláním před všemi zaměstnanci nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Neříkám to nyní jako klišé, skutečně si jich velmi vážím a obdivuji je za jejich dnešní nasazení. Jsou to hrdinové dnešních dnů a těším, že v klidnější době budu mít možnost, alespoň některým z nich, stisknout ruku a upřímně jim poděkovat. Co se týká průmyslu, tak já bych jej nyní nezavírala, jakkoli jsem původně byla názoru, že by k tomu dojít mělo. Zavedli jsme povinné testování zaměstnanců, vyčkejme na data, jak vysoká je nakažlivost v průmyslových provozech a podle toho jednejme.

Státy se v krizi všemožně snaží pomoci těm, kteří ji odnášejí nejvíce. Většinou formou různých programů na nájemné, zaměstnance a tak dále. Z půlbilionového dluhu, který České republice loni vzrostl, šlo na přímou pomoc jen o něco více než třetina. Například Rakousko poskytlo podnikatelům pouze na kurzarbeit za rok 2020 téměř sedm miliard eur. Je podle vás u nás přímá pomoc dostatečná?

Myslím, že stát vyvinul maximální úsilí v pomoci podnikatelům, které krize zasáhla, avšak dlužno říct, že stát nelze vypnout, máme tady celou řadu mandatorních výdajů a zároveň tady všichni volají po rozpočtové odpovědnosti. Nikdo snad neočekával, že stát bude stoprocentně kompenzovat sto procent nákladů a ztrát, to prostě nejde. Osobně se domnívám, že ta pomoc je dostatečná, avšak postupem času ji bude nutné mnohem více adresovat. Například souhlasím s tím, že dotace by mohly být nahrazeny úvěrovými zárukami, protože udržitelnost rozpočtové stability si to prostě vyžádá. Západní země mají vzhledem k produktivitě práce, ale i osobní rozpočtové odpovědnosti jedinců vyšší ekonomickou výkonnost.

Momentálně se očkuje zhruba 35 lidí denně. V následujících týdnech očekává Česká republika dodávku milionů kusů vakcín. Starostové a nezávislí už vyzvali vládu, aby představila jasný plán na očkování. Je něco takového na cestě?

Poslední data hovořící o 35 tisících očkovaných denně považuji za uspokojivé. Česko konečně začíná v očkování zrychlovat. Do konce června bychom podle plánu měli obdržet zhruba sedm až osm milionů dávek vakcíny, dle situace možná více, to považuji rovněž za úspěch. Vláda připravuje další logistiku a definici prioritních skupin, myslím, že očkování je promyšlené a domnívám se, že do konce léta bude značná část české populace proočkována a dojde k vytvoření jakési kolektivní imunity. Rychlost očkování se odvíjí od toho, jak do České republiky chodí vakcíny z Evropské unie. Kapacity se očividně daří navyšovat s tím, jak roste počet dodaných vakcín.

České děti už v podstatě rok nechodí do škol. S výjimkou prvních a posledních ročníků se tam prakticky nepodívali. Bylo by podle vás vhodným řešením testování školáků? Jak zabránit dlouhodobým důsledkům?

Testování je samozřejmě řešení, ale ne dlouhodobé. Osobně bych s ním neměla problém, ale je otázka, jak se na to dívá zbytek rodičů, setkala jsem se i s odmítavými reakcemi. Považovala bych za rozumné kombinovat testování, nošení ochranných pomůcek a rotaci výuky. Za takových pravidel by nezbytně nutná výuka, v určité situaci samozřejmě, mohla probíhat v prezenční formě. On-line výuka samozřejmě nikoho z nás netěší, ale cestou je proočkovanost populace, myslím, že příští školní rok by mohl začít již za téměř běžných podmínek.

