Starosta Svitav: Stát by měl konečně začít obcím splácet dluhy

Než jste se stal starostou, působil jste nejdříve jako učitel, později jako ředitel základní školy. Čím je pro vás práce v politice? Proč jste si tuto poměrně nepopulární profesi zvolil, a nelitujete někdy svého rozhodnutí?

Být pedagogem byl od dětství můj sen. Tato práce mě moc bavila a umím si představit, že se jednou k této činnosti rád vrátím. Práce starosty je výrazně složitější a časově náročnější. Nicméně mě velmi baví. Moc se mi na tom líbí, že se jedná o velmi různorodou činnost, při které potkáte spoustu zajímavých lidí. Mohu se podílet na rozvoji našeho města. A také je příjemné, že relativně brzy vidíte výsledky své práce, což mě ve slabých chvilkách povzbuzuje.

Na funkci ředitele školy jste rezignoval po vašem zvolení do čela úřadu. Jak se ale nyní snažíte z pozice starosty podpořit školství ve městě? Domníváte se, že je ve městě dostatečná kapacita a naplněnost nejen škol, ale i školek?

Svitavské školství je na velmi dobré úrovni. Ve městě máme schopné ředitele škol a školek, kteří se snaží zlepšovat infrastrukturu jednotlivých zařízení. Všechny objekty jsme opravili a zateplili. Nyní pracujeme díky dotačním programům na zlepšení vybavenosti učeben a zavádění inkluze do výuky. Za posledních 10 let se nám ve městě podařilo získat 130 mil. Kč z různých projektů na zlepšení výuky ve školách, další projekty za 70 mil Kč jsou podány a čekáme na výsledky.

Z pozice starosty se snažím ředitele podporovat a pomáhat jim zajišťovat finanční prostředky na předfinancování projektů. Kdykoliv potřebují radu, mohou se na mě obrátit. Co se týká kapacit všech škol, jsou dostatečné. V našem městě nehrozí, že by se dítě nedostalo do mateřské školky či do základní školy. Již 8 let máme i hlídací centrum, které nahrazuje jesle.

Čeho byste chtěl v politice dosáhnout?

Vizí mám stále mnoho. Mám i skvělý tým kolegů, se kterými je radost jednotlivé vize realizovat. Proto bych rád pokračoval i v dalším volebním období.

Co vám naopak z toho, co se vám dosud podařilo, udělalo největší radost? Na co jste nejvíce pyšný?

Projektů, které se ve městě povedlo zrealizovat, je mnoho. Ale určitě jsem hrdý na naši sportovní a volnočasovou infrastrukturu a kvalitní kulturní zařízení. V tomto volebním období jsme získali mnoho dotací na výstavbu městské infrastruktury. Postavili jsme pro školy novou tělocvičnu (34 mil. Kč), nyní budujeme dopravní terminál (72 mil. Kč), systém prostupného bydlení (23 mil. Kč), domov pro seniory (90 mil. Kč) a mnoho dalších. Je těžké vybrat jeden projekt.

Mezi vaše klíčové priority patří mimo jiné zaplnění průmyslové zóny. Podařilo se vám přilákat nějakého významného investora? Eventuálně na co nejčastěji při jednání narážíte?

Ano, dlouho bylo vedení města kritizováno, že se mu nedaří zajistit investora do průmyslové zóny, který by napomohl snížit nezaměstnanost v regionu. Toto se nám v roce 2014 podařilo prolomit a v loňském roce byl ve Svitavách otevřen závod společnosti Schaeffler, který plánuje zaměstnat 960 zaměstnanců. Tím jsme zaplnili celou průmyslovou zónu a již nyní připravujeme další rozvojové plochy pro vznik další průmyslové zóny.

Budete se letos pokoušet do třetice obhájit mandát starosty?

Ano, rád bych obhájil pozici starosty města. Sdružení pro město Svitavy, za které kandiduji, hodně omladilo členskou základnu. Kandidáti mají spoustu nových vizí, jak naše město měnit k lepšímu.

Jaká je vaše vize Svitav v roce 2030?

Určitě doufám, že už v této době bude stát silnice D35 a obchvat města. No a přímo ve městě bych si přál dostatečnou infrastrukturu pro všechny věkové skupiny obyvatel.

Jste také krajským zastupitelem. Pokud se ale nemýlím, do Parlamentu jste nikdy nekandidoval. Proč?

Do Parlamentu jsem v loňském roce kandidoval, ale nebyl jsem na čelné pozici. Důvodem pro mě byly tři malé děti, které mám doma, a spousta práce přímo ve městě, u které bych chtěl být na plný úvazek. Ale třeba někdy na to dojde.

Jak na vás dění v celostátní politice působí? Čekají nás lepší zítřky, nebo jste spíše skeptický?

Momentálně jsem hodně rozladěný z celostátní politiky. Jsem v této záležitosti dosti skeptický. Nicméně věřím, že brzy vznikne funkční vláda, která začne naplno pracovat. Také bych si moc přál, aby stát začal platit obcím za všechny služby, které si od nich objednává. A také, aby kolegové starostové, kteří sedí v Parlamentu, přemýšleli o dopadech zákonů, pro které hlasují. Často mám pocit, že rychle zapomněli, odkud do Parlamentu přišli.

autor: Kateřina Synková